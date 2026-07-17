Недоволство в Украйна: защо Зеленски смени военния министър?

"Федоров, Федоров, Федоров", скандираха демонстрантите около президентството в Украйна. И Володимир Зеленски теоретично би могъл да чуе техните възгласи, включително, че уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров е от полза само за Русия.

Когато през януари Федоров зае поста министър на отбраната, се ползваше с изключително добро име, припомня АРД. Той бе смятан за много динамична и технологично ориентирана личност. Благодарение на него Украйна вече реагира по-добре на смъртоносната опасност от Русия - с дронове и с използването на изкуствен интелект, са убедени много експерти.

Действително напоследък Украйна отбеляза военни успехи, пише германската обществена медия. Атакувани бяха нефтени рафинерии в Москва и дълбоко във вътрешността на Русия, поразени бяха и военни цели. Дори електроподаването на Крим бе прекъснато временно.

Амбиции за президентския пост?

С директния си подход обаче министърът на отбраната си спечели и врагове - сред генералите от старата гвардия, но и там, където бдителният Федоров заподозря корупция. Чрез въвеждането на обществени поръчки (вместо сделки) той внесе прозрачност в снабдяването.

На тръгване той посочи трите точки, по които не е постигнал успех, сред които са конфликтът му с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски и нерешителните му действия срещу противниците на промените: "Трябваше да уволнявам такива сътрудници", посочи Федоров. Сега става ясно, че Федоров е искал Сирски и шефът на Генералния щаб Андрий Хнатов да бъдат уволнени. Той обвинява армейското ръководство, че е отговорно за принудителната мобилизация на мъжете, подлежащи на военна служба. Министърът е предпочитал вместо това да се набират войници с изгодни договори, разяснява АРД.

Смята се също така, че Федоров има амбиции за президентския пост. Не става обаче ясно дали и Зеленски мисли така и дали това е причината за рокадата.

Кой ще наследи Федоров и Свириденко?

Междувременно Зеленски предложи за нов министър на отбраната шефа на тайните служби Евхений Хмара, но парламентът още не се е произнесъл. Хмара ръководи вътрешното разузнаване от януари, което заслужи добри оценки заради успешните нападения на руска територия, подчерта Зеленски в Телеграм. А това е още един аргумент да бъде предложен за министър.

Що се отнася до сегашната министър-председателка Юлия Свириденко, тя вероятно ще стане посланичка в САЩ - изключително важна позиция в контекста на надеждите на Киев да привлече отново САЩ на страната на Украйна. Свириденко също бе за кратко в кабинета - остана там само година, а сега ще бъде заменена от Серхий Корецки, досегашния шеф на държавния енергиен концерн „Нафтогаз".

Основната задача на Корецки ще е да защити Украйна в поредната тежка зима, тъй като се очаква Русия целенасочено да атакува енергийната инфраструктура на Украйна. АРД припомня, че отминалата зима бе най-драматичната от началото на войната, понеже голяма част от енергийния капацитет бе разрушена, хората на редица места останаха без ток и отопление. Целта на Украйна е през 2026-а и 2027-а да бъде по-добре.

Зеленски губи доверие

Така или иначе преустройството на кабинета доведе до спад в доверието към Зеленски сред населението, изтъква АРД. Много от демонстрантите го обвиниха в недостатъчна прозрачност. Важните решения не се обясняват достатъчно, а истинските причини за тях остават скрити.

Такава смяна (на министъра на отбраната) по време на война може да бъде оправдана - например ако той не изпълнява задачите си, губи контрол и не осигурява нужния резултат. Но във връзка с Федоров на обществото не бе обяснено къде точно се е провалил, по какви критерии е била оценявана неговата работа и защо оставането му на поста се е оказало невъзможно", написа във ФБ бившият депутат Мустафа Найем.

Автор: Тилко Глесген (АРД)