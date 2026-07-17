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Недоволство в Украйна: защо Зеленски смени военния министър?
  Тема: Украйна

Недоволство в Украйна: защо Зеленски смени военния министър?

17 Юли, 2026 18:05 1 125 95

  • михайло федоров-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • война-
  • олександър сирски

До неотдавна той бе звездата в украинския кабинет. Сега обаче министърът на отбраната Михайло Федоров бе освободен от поста.

Недоволство в Украйна: защо Зеленски смени военния министър? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Федоров, Федоров, Федоров", скандираха демонстрантите около президентството в Украйна. И Володимир Зеленски теоретично би могъл да чуе техните възгласи, включително, че уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров е от полза само за Русия.

Когато през януари Федоров зае поста министър на отбраната, се ползваше с изключително добро име, припомня АРД. Той бе смятан за много динамична и технологично ориентирана личност. Благодарение на него Украйна вече реагира по-добре на смъртоносната опасност от Русия - с дронове и с използването на изкуствен интелект, са убедени много експерти.

Действително напоследък Украйна отбеляза военни успехи, пише германската обществена медия. Атакувани бяха нефтени рафинерии в Москва и дълбоко във вътрешността на Русия, поразени бяха и военни цели. Дори електроподаването на Крим бе прекъснато временно.

Амбиции за президентския пост?

С директния си подход обаче министърът на отбраната си спечели и врагове - сред генералите от старата гвардия, но и там, където бдителният Федоров заподозря корупция. Чрез въвеждането на обществени поръчки (вместо сделки) той внесе прозрачност в снабдяването.

На тръгване той посочи трите точки, по които не е постигнал успех, сред които са конфликтът му с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски и нерешителните му действия срещу противниците на промените: "Трябваше да уволнявам такива сътрудници", посочи Федоров. Сега става ясно, че Федоров е искал Сирски и шефът на Генералния щаб Андрий Хнатов да бъдат уволнени. Той обвинява армейското ръководство, че е отговорно за принудителната мобилизация на мъжете, подлежащи на военна служба. Министърът е предпочитал вместо това да се набират войници с изгодни договори, разяснява АРД.

Смята се също така, че Федоров има амбиции за президентския пост. Не става обаче ясно дали и Зеленски мисли така и дали това е причината за рокадата.

Кой ще наследи Федоров и Свириденко?

Междувременно Зеленски предложи за нов министър на отбраната шефа на тайните служби Евхений Хмара, но парламентът още не се е произнесъл. Хмара ръководи вътрешното разузнаване от януари, което заслужи добри оценки заради успешните нападения на руска територия, подчерта Зеленски в Телеграм. А това е още един аргумент да бъде предложен за министър.

Що се отнася до сегашната министър-председателка Юлия Свириденко, тя вероятно ще стане посланичка в САЩ - изключително важна позиция в контекста на надеждите на Киев да привлече отново САЩ на страната на Украйна. Свириденко също бе за кратко в кабинета - остана там само година, а сега ще бъде заменена от Серхий Корецки, досегашния шеф на държавния енергиен концерн „Нафтогаз".

Основната задача на Корецки ще е да защити Украйна в поредната тежка зима, тъй като се очаква Русия целенасочено да атакува енергийната инфраструктура на Украйна. АРД припомня, че отминалата зима бе най-драматичната от началото на войната, понеже голяма част от енергийния капацитет бе разрушена, хората на редица места останаха без ток и отопление. Целта на Украйна е през 2026-а и 2027-а да бъде по-добре.

Зеленски губи доверие

Така или иначе преустройството на кабинета доведе до спад в доверието към Зеленски сред населението, изтъква АРД. Много от демонстрантите го обвиниха в недостатъчна прозрачност. Важните решения не се обясняват достатъчно, а истинските причини за тях остават скрити.

Такава смяна (на министъра на отбраната) по време на война може да бъде оправдана - например ако той не изпълнява задачите си, губи контрол и не осигурява нужния резултат. Но във връзка с Федоров на обществото не бе обяснено къде точно се е провалил, по какви критерии е била оценявана неговата работа и защо оставането му на поста се е оказало невъзможно", написа във ФБ бившият депутат Мустафа Найем.

Автор: Тилко Глесген (АРД)


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оземпикови диванни войски

    23 9 Отговор
    Ваййййй, ква стана тя?! Пета година чаламе с бат Мирчев от БКП-ДБ Крушари да почне пуча срещу Путлер и то взе че почна пуча, ама срещу еврейския ни Зелегрубер.

    Коментиран от #15, #75

    18:08 17.07.2026

  • 2 ЕвроПедер

    27 9 Отговор
    Манифестациите почнаха.За в бъдеще ще се увеличават.Докато не изнасилят и обесят Зеленски и жена му и не ги убият както си му и реда в една демократична държава

    Коментиран от #14

    18:09 17.07.2026

  • 3 АМИ СЕГА, КАКВО ДА ПРАВИМ С ИДИОТИТЕ!!??

    14 8 Отговор
    В трудни моменти Зеленски се държи като герой. Но не бива да забравяме, че трудните моменти често са причинени от неговите идиотски решения“. - МЕКО КАЗАНО!
    ХА,ХА,ХА , ЧУДЕСНО !! ИДЕАЛНО ,ТОЧНО ТАКА ПОСОЧИХТЕ , ЧЕ КОРАТОРИТЕ МУ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИДИОТИ ,ВЗЕЛИ ИДИОТСКОТО РЕШЕНИЕ ДА ПОДПАЛЯТ ВОЙНАТА С/У РУСИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЗЕЛЬО, С ИДИОТСКОТО СИ РЕШЕНИЕ ДА ИМ СЕ ВЪРЖЕ!!!
    Е, ТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗА ВОЙНАТА , КОЯТО ПОДПАЛИХА И КОЯТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВОДЯТ ,СЪЩИТЕ ТЕЗИ ИДИОТИ-ПСИХОПАТИ , УБИЙЦИ ! ТЕ ,ИЛИ ЗЕЛЬО АКО НЕ БЯХА ТАКИВА , ТО ВОЙНА НЯМАШЕ ДА ИМА !!

    Коментиран от #8, #51

    18:11 17.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 14 Отговор
    ей копейзаж!!?? ся месията,, червения барон,, в коалицията ли е или да? подпис има ли?

    Коментиран от #13

    18:11 17.07.2026

  • 5 само това ли им е проблема ?

    4 4 Отговор
    напълно са им промили мозъците

    18:11 17.07.2026

  • 6 ЩОТО ПИЧЕЛИ

    18 6 Отговор
    Когато бандерите имат успешна тактика и пичелят, сменят премиера, сменят военния министър, пишат любовни писъмца на ИМПЕРАТОРА, пращат посланици да уговарят Лавров за преговори, пращат бизнесмени да ходатайстват за хунтата пред ИМПЕРАТОРА, даже опират да се мазнят на Тръмп да им уговаря преговори, а зельо хич не се кльопа с Тръмп. И най-важното, отричат всякакви загуби. Така се пичели по бандераски!

    Коментиран от #90, #93

    18:12 17.07.2026

  • 7 златен кенеф

    13 6 Отговор
    А сега де според уволнения министър излиза, че Сирски е тайното оръжие на Путин успешно занулил десетки хиляди укри хванати по улиците от ловците на ТЦК.

    Коментиран от #20

    18:12 17.07.2026

  • 8 "Слугата на народа"

    18 7 Отговор

    До коментар #3 от "АМИ СЕГА, КАКВО ДА ПРАВИМ С ИДИОТИТЕ!!??":

    изби и прогони украинския народ. Малко ще му е овесване на майдана.

    Коментиран от #16

    18:12 17.07.2026

  • 9 шаа

    12 5 Отговор
    по другите медии показват по-пикантни плакати, но за тук са избрали най-невинните

    18:13 17.07.2026

  • 10 руската мечка

    6 14 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    18:13 17.07.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 9 Отговор
    Влакас Путана я Астиномията
    Гинека Филадец Карагьоз АТИНА Засранец я ола ипархи сан Гинека Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария Малакас Хазос Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария Влакас Поли Апо Вулгария Астегос Трагедията Избит Колец Изперкал Филадец Изфиткал Британец Карагьоз Джендър Джендър Британец Гинека Гинека Англичанин Жена Слаб Необщителен не е за органи не е за нищо вее се като психопат под британски флаг
    Пуши филадеца
    Ипархи сан Гинека Англия Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз АТИНА Поли Ксенос Поли Апо Атина

    18:13 17.07.2026

  • 12 Жибшчук

    14 8 Отговор
    За Украйна само едно - заличаване за век и веков!

    Коментиран от #41

    18:13 17.07.2026

  • 13 А бе мачока

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    помниш ли че на 17 юли 42а започва битката за сталинград,и там имаше яка коалиция на желаещите,и помниш ли как свърши тая коалиция барабар с фелдмаршала,айде дири водучка у жегата че мрънячкаш жалко

    Коментиран от #39

    18:14 17.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Споко копей

    8 20 Отговор

    До коментар #1 от "Оземпикови диванни войски":

    Зеленски е играч,а Путин свирач.Не бери грижа. Ако нещо не ти харесва -чемодан,вокзал, Сибир.

    Коментиран от #18

    18:14 17.07.2026

  • 16 Напускат 404

    20 7 Отговор

    До коментар #8 от ""Слугата на народа"":

    10 млн. се преместиха в Русия. Още толкова веят гащури в Европа... . Другите ги бусифицираха. В украИната само пенсии и жени останаха. Тоя на снимката е под 18 г. Скоро наркомана ще го прати на фронта.

    Коментиран от #21, #26

    18:15 17.07.2026

  • 17 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    15 7 Отговор
    Спрете да ни занимавате с тази нацистко-бандеровска кoчина.

    18:16 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 явното оръжие на Путин

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "златен кенеф":

    Се казва Зеленски. Упорито води станата си към зануляване, разделяне, изпадане под руско влияние.

    Коментиран от #50

    18:16 17.07.2026

  • 21 Мишел

    6 17 Отговор

    До коментар #16 от "Напускат 404":

    "Над 30 милиона руснаци искат да напуснат Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.

    Коментиран от #27

    18:18 17.07.2026

  • 22 Д-р Йоткер

    2 9 Отговор
    Другари , сигурен съм , че страдате от в@гин@лна сухота ...

    Коментиран от #31

    18:19 17.07.2026

  • 23 Многоходовото

    6 11 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:19 17.07.2026

  • 24 Мишел

    6 11 Отговор
    Руските олигарси прехвърлят парите си извън Русия, съобщава Bloomberg. Някои от тях са близки до Владимир Путин, също се опасяват, че активите им могат да бъдат конфискувани, както се случи например с Дмитрий Каменщик, бившия собственик на летище Домодедово. На фона на тежка икономическа и финансова криза в Русия, Путин търси начин да осигури средства за да продължи производството на оръжия, необходими за фронта, включително и от лични средства на руските бизнесмени.

    18:19 17.07.2026

  • 25 Сатана Z

    12 6 Отговор
    ✈️ MH17: Хроника на кървавите лъжи

    🗓 На 17 юли 2014 г. Boeing 777 на Malaysia Airlines (полет MH17) е свален над Донбас. 298 души са загубили живота си. Години по-късно въпросът кой точно е натиснал спусъка остава ясен само за нас.

    😇 Разследването е поверено на организация, която дори не е съществувала по време на самата катастрофа. Очевидно е, че е създадена не за да разкрие истината, а за да я замести – бързо и без оглед на международните норми.
    На 14 юли 2014 г. британският блогър Елиът Хигинс стартира уебсайта Bellingcat. Три дни по-късно, на 17 юли, MH17 пада над Донбас. Именно на тази организация – създадена само 72 часа преди трагедията – е възложена ролята на водещ следовател.
    Не е изненадващо, че Темида се оказва сляпа.

    По това време опълчението на ДНР не е разполагало със системи за противовъздушна отбрана, способни да поразят цел на такова разстояние. Въоръжените сили на Украйна обаче са разполагали със системи „Бук-М1“ и С-300. Руски радар е засекал активирането на украинска станция за насочване „Бук“ в близост до мястото на катастрофата. Концернът „Алмаз-Антей“ е доказал, че ракетата е изстреляна от територия, контролирана от Киев.

    Коментиран от #36

    18:20 17.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Офффф, краде Ник,

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Искали? Анкета?
    Аз ти говоря с факти. Колко са напуснали 404, ти ми говориш за стъкмистока. Искали......

    18:21 17.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мишел

    5 9 Отговор
    Поради подозрения за връзки с Русия, в Унгария започна разследване за държавна измяна бившия външен министър Петер Сиярто. Съобщението беше направено по време на пресконференция на настоящия министър-председател. По-рано тази година изтекоха записи от разговори на Сиярто с руския външен министър Сергей Лавров, в които той предлага да помогне за облекчаване на санкциите срещу Русия на ниво Европейски съюз. Тогава на власт беше унгарското правителство на Виктор Орбан. От записите се разбра също, че Будапеща е изпълнявала поръчки на Кремъл в рамките на блока. Те могат да сочат държавна измяна от страна на Сиярто и изискват задълбочено разследване, заяви Мадяр.

    18:21 17.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мирчев съм

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Д-р Йоткер":

    Докторе, подай ми обезболяващия мехлем за цепнат г3, че снощи бях на купон с тайфата на Кокорчо и след като се понапий май са се възползвали от мен.

    Коментиран от #46

    18:22 17.07.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 6 Отговор
    Аз съм приютил един ухилянт вкъщи и ме разтрива всяка вече. Мяуууу

    18:23 17.07.2026

  • 33 Мурка

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "РусоПедер":

    А КАТО ВАДИХТЕ ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА НЕ БЕШЕ ЛИ

    Коментиран от #44

    18:23 17.07.2026

  • 34 Тиква

    4 5 Отговор
    Окрабандерите навсякъде били и ще останат хиени.

    18:23 17.07.2026

  • 35 Да питам

    1 4 Отговор
    А в този всё спокойно ?!

    18:24 17.07.2026

  • 36 Не се хаби, бе човек

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    От русофобните впиянчени дъртаци никой няма да прочете толкова дълъг коментар.
    Не знам защо се опитваш да образоваш пенсионирани общаци.

    Между другото, пропускаш един друг важен факт - РВД, което се мениджира от Коломойски насочва самолета точно там. Има и още други важни подробности като серийния номер на ракетата, но не тук му е мястото.
    Приятна вечер.

    18:26 17.07.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    6 10 Отговор
    Каня всички недоволни украинци в Русия.
    Русия без интернет, без бензин, без европейски заплати, без бъдеще. Добро пожаловали в Pyccкий Mир !!! Умpeлите БГ pycoде6или тоже 👆😄

    18:26 17.07.2026

  • 38 Зеления път

    5 5 Отговор
    Зеленото от всичко най-много мрази Украйна и украинците. Пържен мозък и зъл, алчен идиот. Украинците ще го разкъсат на малки парченца, ако го набарат.

    Коментиран от #42

    18:26 17.07.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "А бе мачока":

    чакай малко ся..САЩ и Англия не бяха ли с наСССрато тогава? един грузин издаде декрет-НИ ШАГУ НАЗАД-за смелия насссран солдат

    Коментиран от #53

    18:27 17.07.2026

  • 40 оня с коня

    2 5 Отговор
    абе ай стига сте ни занимавали със зеления наркоман

    тука трябва да търсим черната пантера къде се е скрила

    18:27 17.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ...

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Зеления път":

    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    18:29 17.07.2026

  • 43 Русия се превръща в тестова площадка

    6 7 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    18:30 17.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Както се вижда имаше и Украинци в защита на Зеленски

    Коментиран от #62

    18:31 17.07.2026

  • 46 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мирчев съм":

    Ние и другаря Путин имаме опит в лечението на такива проблеми 😘

    18:32 17.07.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 9 Отговор
    Никой българин не може да издържи колкото един украинец в креватните игри. Това го казвам аз, истински български мъж.

    Коментиран от #65

    18:32 17.07.2026

  • 48 Жожи

    3 5 Отговор
    Само жени на снимката. Момчето сигурно е под 16 г

    Коментиран от #88

    18:33 17.07.2026

  • 49 Мишел

    5 8 Отговор
    Стрелба след пререждане на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    18:33 17.07.2026

  • 50 хихи

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "явното оръжие на Путин":

    Путин и Зеленски са в заговор и фалираха Русия 😂😂😂

    18:35 17.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мишел

    4 3 Отговор
    Аз съм Михаил, но в средите на еднополовата мъжка любов ме наричат Мишел.

    Коментиран от #71

    18:35 17.07.2026

  • 53 Не мрънячкай жалко

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    че нема кой да ти сипе водичка,те тогива баш сащисаните и наглите са били в блоковете в сталинград и са трепели коалицията а,айде мяуууууу

    Коментиран от #69

    18:35 17.07.2026

  • 54 Цитат

    5 4 Отговор
    Защо руснаците се държат като "безгласно овче стадо" ?

    18:36 17.07.2026

  • 55 Читател

    4 4 Отговор
    Кое е общото между Хитлер, Мусолини и зеленски, мерц Урсула?

    18:36 17.07.2026

  • 56 объркани уркопи смешници

    3 4 Отговор
    Юлия Свириденко, тя вероятно ще Свири на бай денко кавалджийката ще стане посланичка в САЩ - изключително важна позиция в контекста на надеждите на Киев да привлече отново САЩ да ги натамари отново

    18:38 17.07.2026

  • 57 аааааааааа

    0 6 Отговор
    Ей, терористи, да се прибирате по къщята си! Какво го дирите в руската земя и Украйна? Укранците не са ви роби и пушечно месо!

    И коя е "смъртната руска опасност"? Че ви даваха евтини горива, ли?

    Коментиран от #72

    18:39 17.07.2026

  • 58 чудя се

    3 5 Отговор
    защо няма из Варна такива моми, при наличието на 50 000 украинци? Само крокодил и птеродактил се наблюдава.
    Какъв е този малшанс?

    Коментиран от #66

    18:39 17.07.2026

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор
    Аз пък съм доволен от украинците в България. Чудесни любовници са. Изучили са древнага гръцка борба до съвършенство и мем разнасят като чучело по тепих. Мяуууу

    18:40 17.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Моля кажи със заобиколни

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Сатана Z":

    Какво значи този надпис? Зелю какъв бил, че не разбирам мова? Досещам се нещо, но дали е така. Това пИде.....с ли е?

    18:42 17.07.2026

  • 63 Мурка

    4 4 Отговор

    До коментар #44 от "Чиниш ми се":

    ГОВОРИШ ЗА БАЩА СИ

    18:42 17.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Шпек

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Болеше ли първия път или не ти беше сефте да те плющи укра?

    Коментиран от #70

    18:42 17.07.2026

  • 66 Мишел

    0 6 Отговор

    До коментар #58 от "чудя се":

    За какво са ти украинки. Аз ще те гушкам по-хубаво. Мишо.

    Коментиран от #76

    18:42 17.07.2026

  • 67 дЖорнелист

    4 1 Отговор
    Ако сте гледали пресконференцията на Федоров щяхте да знаете защо Зеленски го сменя.

    18:42 17.07.2026

  • 68 Пиночет

    5 3 Отговор
    Кога товарим копейките?

    Коментиран от #73

    18:43 17.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "Шпек":

    Миличък, аз колкото кренвирши, наденици, салами и вурстове съм изял, ти не можеш да броиш до толкова. Мяуууу

    18:44 17.07.2026

  • 71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    Ние и другаря Путин нашия идол, сме от същия отбор 😘

    Коментиран от #74

    18:44 17.07.2026

  • 72 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #57 от "аааааааааа":

    Чорапа ще внася ли евтин бензин от Русия?

    Коментиран от #89

    18:44 17.07.2026

  • 73 Пиночет

    2 5 Отговор

    До коментар #68 от "Пиночет":

    Когда товарим твоя мама.

    18:45 17.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ердоган

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Оземпикови диванни войски":

    от кога копейките вярват на дойче зеле, англо-саксонска копейка

    Коментиран от #83

    18:46 17.07.2026

  • 76 а не съм казал че нещо ми трябва

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Мишел":

    Само наблюдение споделих. Статистически погледнато не е много логично.
    Па ти ходи гушкай Евгени Минчев и Азис. Не ми требе никой.

    Коментиран от #79

    18:47 17.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 млад еврас

    7 5 Отговор
    Цяла укрия е в протести срещу зеления гном диктатор, ама това по "демократичните" телевизии няма да го видите, иначе в Русия ако гръмне казан за ракия ще го дадат.

    Коментиран от #81

    18:49 17.07.2026

  • 79 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #76 от "а не съм казал че нещо ми трябва":

    Оправдаваш се, защото си гузен. Ще папкаш краставицата.

    Коментиран от #82, #86

    18:49 17.07.2026

  • 80 Този

    2 4 Отговор
    Е друг нарко два пъти съден и по голям крадец !

    18:51 17.07.2026

  • 81 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #78 от "млад еврас":

    Протестите са защото от ТЦК започнаха да събират украинци. Досега пращаха на фронта такива, които се самоопределят като руснаци. Но сега вече подкараха и украинците.

    18:52 17.07.2026

  • 82 ма това

    4 4 Отговор

    До коментар #79 от "Мишел":

    на оправдание ли ти прозвуча?

    Явно КИ-то ти е доста под 80. Бъркаш шума на собствения си телевизор с явления в околната среда.

    Коментиран от #84, #85

    18:52 17.07.2026

  • 83 Асалам алейкум шекелджи аркадаш

    3 5 Отговор

    До коментар #75 от "Ердоган":

    С лама Мирчев днес колко пъти превзехте Крим?

    18:53 17.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ма това

    4 3 Отговор

    До коментар #79 от "Мишел":

    Мишо, аз съм мъж, но тъй като си много настоятелен, ще се прежаля за тебе. Досега стотина пъти съм го правил, затова не ме е страх, че ще мина на другия бряг.

    18:57 17.07.2026

  • 87 точно попадение💥💣💥💣

    4 3 Отговор
    унищожен руски стратегически бомбардировач Ту-95

    18:59 17.07.2026

  • 88 Крововой клоун от Кривий Рiг

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Жожи":

    Ми мъжките укри от укрите, дето не успяха да избягат, заминаха за тор в чернозема. Лошото е, че никви европейци не щат да ги послдват и скоро ще съм валат.

    19:00 17.07.2026

  • 89 Афродита

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    19:01 17.07.2026

  • 90 Брачед ,

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ЩОТО ПИЧЕЛИ":

    Спомням си , как се мазнехте на бай Дончо , направили сте си операции , за смяна на пола..

    19:02 17.07.2026

  • 91 Уточнение

    2 5 Отговор
    Федоров е бъдещата кандидатура за президент.
    Зелето се страхува и иска да го отстрани .

    Коментиран от #94

    19:02 17.07.2026

  • 92 Укропитеките ползват нещо като кирилица

    2 4 Отговор
    ама са нечетаеми плакатчетата им. Поне не са им ги раздавали пак от посолствата готови принтирани и са ползвали кашончета и тапети (като наща ирландска пастирка) да дращят нечетимите си лозунги.

    19:06 17.07.2026

  • 93 хаха🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "ЩОТО ПИЧЕЛИ":

    остави ги бандерите, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    Коментиран от #95

    19:06 17.07.2026

  • 94 Това е много лошо за Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #91 от "Уточнение":

    Федоров е голям русофоб.

    19:08 17.07.2026

  • 95 Ни думай ва шекелче

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "хаха🤣":

    Рашка фалирала пък 404 цъфти и зеления боклук реве по цял свят да проси оръжия и милиарди долари и евраци дарения. Ако утре натовците му спрат всичк идоставки на еврейския надрусан клоун, в други ден на киевската телевизионна кула ще се вее руския байрак.

    19:20 17.07.2026

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