Недоволство в Украйна: защо Зеленски смени военния министър?

"Федоров, Федоров, Федоров", скандираха демонстрантите около президентството в Украйна. И Володимир Зеленски теоретично би могъл да чуе техните възгласи, включително, че уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров е от полза само за Русия.
Когато през януари Федоров зае поста министър на отбраната, се ползваше с изключително добро име, припомня АРД. Той бе смятан за много динамична и технологично ориентирана личност. Благодарение на него Украйна вече реагира по-добре на смъртоносната опасност от Русия - с дронове и с използването на изкуствен интелект, са убедени много експерти.
Действително напоследък Украйна отбеляза военни успехи, пише германската обществена медия. Атакувани бяха нефтени рафинерии в Москва и дълбоко във вътрешността на Русия, поразени бяха и военни цели. Дори електроподаването на Крим бе прекъснато временно.
Амбиции за президентския пост?
С директния си подход обаче министърът на отбраната си спечели и врагове - сред генералите от старата гвардия, но и там, където бдителният Федоров заподозря корупция. Чрез въвеждането на обществени поръчки (вместо сделки) той внесе прозрачност в снабдяването.
На тръгване той посочи трите точки, по които не е постигнал успех, сред които са конфликтът му с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски и нерешителните му действия срещу противниците на промените: "Трябваше да уволнявам такива сътрудници", посочи Федоров. Сега става ясно, че Федоров е искал Сирски и шефът на Генералния щаб Андрий Хнатов да бъдат уволнени. Той обвинява армейското ръководство, че е отговорно за принудителната мобилизация на мъжете, подлежащи на военна служба. Министърът е предпочитал вместо това да се набират войници с изгодни договори, разяснява АРД.
Смята се също така, че Федоров има амбиции за президентския пост. Не става обаче ясно дали и Зеленски мисли така и дали това е причината за рокадата.
Кой ще наследи Федоров и Свириденко?
Междувременно Зеленски предложи за нов министър на отбраната шефа на тайните служби Евхений Хмара, но парламентът още не се е произнесъл. Хмара ръководи вътрешното разузнаване от януари, което заслужи добри оценки заради успешните нападения на руска територия, подчерта Зеленски в Телеграм. А това е още един аргумент да бъде предложен за министър.
Що се отнася до сегашната министър-председателка Юлия Свириденко, тя вероятно ще стане посланичка в САЩ - изключително важна позиция в контекста на надеждите на Киев да привлече отново САЩ на страната на Украйна. Свириденко също бе за кратко в кабинета - остана там само година, а сега ще бъде заменена от Серхий Корецки, досегашния шеф на държавния енергиен концерн „Нафтогаз".
Основната задача на Корецки ще е да защити Украйна в поредната тежка зима, тъй като се очаква Русия целенасочено да атакува енергийната инфраструктура на Украйна. АРД припомня, че отминалата зима бе най-драматичната от началото на войната, понеже голяма част от енергийния капацитет бе разрушена, хората на редица места останаха без ток и отопление. Целта на Украйна е през 2026-а и 2027-а да бъде по-добре.
Зеленски губи доверие
Така или иначе преустройството на кабинета доведе до спад в доверието към Зеленски сред населението, изтъква АРД. Много от демонстрантите го обвиниха в недостатъчна прозрачност. Важните решения не се обясняват достатъчно, а истинските причини за тях остават скрити.
Такава смяна (на министъра на отбраната) по време на война може да бъде оправдана - например ако той не изпълнява задачите си, губи контрол и не осигурява нужния резултат. Но във връзка с Федоров на обществото не бе обяснено къде точно се е провалил, по какви критерии е била оценявана неговата работа и защо оставането му на поста се е оказало невъзможно", написа във ФБ бившият депутат Мустафа Найем.
Автор: Тилко Глесген (АРД)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оземпикови диванни войски
Коментиран от #15, #75
18:08 17.07.2026
2 ЕвроПедер
Коментиран от #14
18:09 17.07.2026
3 АМИ СЕГА, КАКВО ДА ПРАВИМ С ИДИОТИТЕ!!??
ХА,ХА,ХА , ЧУДЕСНО !! ИДЕАЛНО ,ТОЧНО ТАКА ПОСОЧИХТЕ , ЧЕ КОРАТОРИТЕ МУ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИДИОТИ ,ВЗЕЛИ ИДИОТСКОТО РЕШЕНИЕ ДА ПОДПАЛЯТ ВОЙНАТА С/У РУСИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЗЕЛЬО, С ИДИОТСКОТО СИ РЕШЕНИЕ ДА ИМ СЕ ВЪРЖЕ!!!
Е, ТО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗА ВОЙНАТА , КОЯТО ПОДПАЛИХА И КОЯТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВОДЯТ ,СЪЩИТЕ ТЕЗИ ИДИОТИ-ПСИХОПАТИ , УБИЙЦИ ! ТЕ ,ИЛИ ЗЕЛЬО АКО НЕ БЯХА ТАКИВА , ТО ВОЙНА НЯМАШЕ ДА ИМА !!
Коментиран от #8, #51
18:11 17.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
18:11 17.07.2026
5 само това ли им е проблема ?
18:11 17.07.2026
6 ЩОТО ПИЧЕЛИ
Коментиран от #90, #93
18:12 17.07.2026
7 златен кенеф
Коментиран от #20
18:12 17.07.2026
8 "Слугата на народа"
До коментар #3 от "АМИ СЕГА, КАКВО ДА ПРАВИМ С ИДИОТИТЕ!!??":изби и прогони украинския народ. Малко ще му е овесване на майдана.
Коментиран от #16
18:12 17.07.2026
9 шаа
18:13 17.07.2026
10 руската мечка
18:13 17.07.2026
11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Гинека Филадец Карагьоз АТИНА Засранец я ола ипархи сан Гинека Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария Малакас Хазос Астегос Ксенос Поли Апо Вулгария Влакас Поли Апо Вулгария Астегос Трагедията Избит Колец Изперкал Филадец Изфиткал Британец Карагьоз Джендър Джендър Британец Гинека Гинека Англичанин Жена Слаб Необщителен не е за органи не е за нищо вее се като психопат под британски флаг
Пуши филадеца
Ипархи сан Гинека Англия Изперкал Индианец Нестабилен Карагьоз АТИНА Поли Ксенос Поли Апо Атина
18:13 17.07.2026
12 Жибшчук
Коментиран от #41
18:13 17.07.2026
13 А бе мачока
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":помниш ли че на 17 юли 42а започва битката за сталинград,и там имаше яка коалиция на желаещите,и помниш ли как свърши тая коалиция барабар с фелдмаршала,айде дири водучка у жегата че мрънячкаш жалко
Коментиран от #39
18:14 17.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Споко копей
До коментар #1 от "Оземпикови диванни войски":Зеленски е играч,а Путин свирач.Не бери грижа. Ако нещо не ти харесва -чемодан,вокзал, Сибир.
Коментиран от #18
18:14 17.07.2026
16 Напускат 404
До коментар #8 от ""Слугата на народа"":10 млн. се преместиха в Русия. Още толкова веят гащури в Европа... . Другите ги бусифицираха. В украИната само пенсии и жени останаха. Тоя на снимката е под 18 г. Скоро наркомана ще го прати на фронта.
Коментиран от #21, #26
18:15 17.07.2026
17 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
18:16 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 явното оръжие на Путин
До коментар #7 от "златен кенеф":Се казва Зеленски. Упорито води станата си към зануляване, разделяне, изпадане под руско влияние.
Коментиран от #50
18:16 17.07.2026
21 Мишел
До коментар #16 от "Напускат 404":"Над 30 милиона руснаци искат да напуснат Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.
Коментиран от #27
18:18 17.07.2026
22 Д-р Йоткер
Коментиран от #31
18:19 17.07.2026
23 Многоходовото
18:19 17.07.2026
24 Мишел
18:19 17.07.2026
25 Сатана Z
🗓 На 17 юли 2014 г. Boeing 777 на Malaysia Airlines (полет MH17) е свален над Донбас. 298 души са загубили живота си. Години по-късно въпросът кой точно е натиснал спусъка остава ясен само за нас.
😇 Разследването е поверено на организация, която дори не е съществувала по време на самата катастрофа. Очевидно е, че е създадена не за да разкрие истината, а за да я замести – бързо и без оглед на международните норми.
На 14 юли 2014 г. британският блогър Елиът Хигинс стартира уебсайта Bellingcat. Три дни по-късно, на 17 юли, MH17 пада над Донбас. Именно на тази организация – създадена само 72 часа преди трагедията – е възложена ролята на водещ следовател.
Не е изненадващо, че Темида се оказва сляпа.
По това време опълчението на ДНР не е разполагало със системи за противовъздушна отбрана, способни да поразят цел на такова разстояние. Въоръжените сили на Украйна обаче са разполагали със системи „Бук-М1“ и С-300. Руски радар е засекал активирането на украинска станция за насочване „Бук“ в близост до мястото на катастрофата. Концернът „Алмаз-Антей“ е доказал, че ракетата е изстреляна от територия, контролирана от Киев.
Коментиран от #36
18:20 17.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Офффф, краде Ник,
До коментар #21 от "Мишел":Искали? Анкета?
Аз ти говоря с факти. Колко са напуснали 404, ти ми говориш за стъкмистока. Искали......
18:21 17.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мишел
18:21 17.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мирчев съм
До коментар #22 от "Д-р Йоткер":Докторе, подай ми обезболяващия мехлем за цепнат г3, че снощи бях на купон с тайфата на Кокорчо и след като се понапий май са се възползвали от мен.
Коментиран от #46
18:22 17.07.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:23 17.07.2026
33 Мурка
До коментар #14 от "РусоПедер":А КАТО ВАДИХТЕ ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА НЕ БЕШЕ ЛИ
Коментиран от #44
18:23 17.07.2026
34 Тиква
18:23 17.07.2026
35 Да питам
18:24 17.07.2026
36 Не се хаби, бе човек
До коментар #25 от "Сатана Z":От русофобните впиянчени дъртаци никой няма да прочете толкова дълъг коментар.
Не знам защо се опитваш да образоваш пенсионирани общаци.
Между другото, пропускаш един друг важен факт - РВД, което се мениджира от Коломойски насочва самолета точно там. Има и още други важни подробности като серийния номер на ракетата, но не тук му е мястото.
Приятна вечер.
18:26 17.07.2026
37 Владимир Путин, президент
Русия без интернет, без бензин, без европейски заплати, без бъдеще. Добро пожаловали в Pyccкий Mир !!! Умpeлите БГ pycoде6или тоже 👆😄
18:26 17.07.2026
38 Зеления път
Коментиран от #42
18:26 17.07.2026
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "А бе мачока":чакай малко ся..САЩ и Англия не бяха ли с наСССрато тогава? един грузин издаде декрет-НИ ШАГУ НАЗАД-за смелия насссран солдат
Коментиран от #53
18:27 17.07.2026
40 оня с коня
тука трябва да търсим черната пантера къде се е скрила
18:27 17.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ...
До коментар #38 от "Зеления път":Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.
18:29 17.07.2026
43 Русия се превръща в тестова площадка
18:30 17.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Сатана Z
Коментиран от #62
18:31 17.07.2026
46 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #31 от "Мирчев съм":Ние и другаря Путин имаме опит в лечението на такива проблеми 😘
18:32 17.07.2026
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #65
18:32 17.07.2026
48 Жожи
Коментиран от #88
18:33 17.07.2026
49 Мишел
18:33 17.07.2026
50 хихи
До коментар #20 от "явното оръжие на Путин":Путин и Зеленски са в заговор и фалираха Русия 😂😂😂
18:35 17.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Мишел
Коментиран от #71
18:35 17.07.2026
53 Не мрънячкай жалко
До коментар #39 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":че нема кой да ти сипе водичка,те тогива баш сащисаните и наглите са били в блоковете в сталинград и са трепели коалицията а,айде мяуууууу
Коментиран от #69
18:35 17.07.2026
54 Цитат
18:36 17.07.2026
55 Читател
18:36 17.07.2026
56 объркани уркопи смешници
18:38 17.07.2026
57 аааааааааа
И коя е "смъртната руска опасност"? Че ви даваха евтини горива, ли?
Коментиран от #72
18:39 17.07.2026
58 чудя се
Какъв е този малшанс?
Коментиран от #66
18:39 17.07.2026
59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:40 17.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Моля кажи със заобиколни
До коментар #45 от "Сатана Z":Какво значи този надпис? Зелю какъв бил, че не разбирам мова? Досещам се нещо, но дали е така. Това пИде.....с ли е?
18:42 17.07.2026
63 Мурка
До коментар #44 от "Чиниш ми се":ГОВОРИШ ЗА БАЩА СИ
18:42 17.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Шпек
До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Болеше ли първия път или не ти беше сефте да те плющи укра?
Коментиран от #70
18:42 17.07.2026
66 Мишел
До коментар #58 от "чудя се":За какво са ти украинки. Аз ще те гушкам по-хубаво. Мишо.
Коментиран от #76
18:42 17.07.2026
67 дЖорнелист
18:42 17.07.2026
68 Пиночет
Коментиран от #73
18:43 17.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #65 от "Шпек":Миличък, аз колкото кренвирши, наденици, салами и вурстове съм изял, ти не можеш да броиш до толкова. Мяуууу
18:44 17.07.2026
71 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #52 от "Мишел":Ние и другаря Путин нашия идол, сме от същия отбор 😘
Коментиран от #74
18:44 17.07.2026
72 Атина Палада
До коментар #57 от "аааааааааа":Чорапа ще внася ли евтин бензин от Русия?
Коментиран от #89
18:44 17.07.2026
73 Пиночет
До коментар #68 от "Пиночет":Когда товарим твоя мама.
18:45 17.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ердоган
До коментар #1 от "Оземпикови диванни войски":от кога копейките вярват на дойче зеле, англо-саксонска копейка
Коментиран от #83
18:46 17.07.2026
76 а не съм казал че нещо ми трябва
До коментар #66 от "Мишел":Само наблюдение споделих. Статистически погледнато не е много логично.
Па ти ходи гушкай Евгени Минчев и Азис. Не ми требе никой.
Коментиран от #79
18:47 17.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 млад еврас
Коментиран от #81
18:49 17.07.2026
79 Мишел
До коментар #76 от "а не съм казал че нещо ми трябва":Оправдаваш се, защото си гузен. Ще папкаш краставицата.
Коментиран от #82, #86
18:49 17.07.2026
80 Този
18:51 17.07.2026
81 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #78 от "млад еврас":Протестите са защото от ТЦК започнаха да събират украинци. Досега пращаха на фронта такива, които се самоопределят като руснаци. Но сега вече подкараха и украинците.
18:52 17.07.2026
82 ма това
До коментар #79 от "Мишел":на оправдание ли ти прозвуча?
Явно КИ-то ти е доста под 80. Бъркаш шума на собствения си телевизор с явления в околната среда.
Коментиран от #84, #85
18:52 17.07.2026
83 Асалам алейкум шекелджи аркадаш
До коментар #75 от "Ердоган":С лама Мирчев днес колко пъти превзехте Крим?
18:53 17.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ма това
До коментар #79 от "Мишел":Мишо, аз съм мъж, но тъй като си много настоятелен, ще се прежаля за тебе. Досега стотина пъти съм го правил, затова не ме е страх, че ще мина на другия бряг.
18:57 17.07.2026
87 точно попадение💥💣💥💣
18:59 17.07.2026
88 Крововой клоун от Кривий Рiг
До коментар #48 от "Жожи":Ми мъжките укри от укрите, дето не успяха да избягат, заминаха за тор в чернозема. Лошото е, че никви европейци не щат да ги послдват и скоро ще съм валат.
19:00 17.07.2026
89 Афродита
До коментар #72 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
19:01 17.07.2026
90 Брачед ,
До коментар #6 от "ЩОТО ПИЧЕЛИ":Спомням си , как се мазнехте на бай Дончо , направили сте си операции , за смяна на пола..
19:02 17.07.2026
91 Уточнение
Зелето се страхува и иска да го отстрани .
Коментиран от #94
19:02 17.07.2026
92 Укропитеките ползват нещо като кирилица
19:06 17.07.2026
93 хаха🤣
До коментар #6 от "ЩОТО ПИЧЕЛИ":остави ги бандерите, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
Коментиран от #95
19:06 17.07.2026
94 Това е много лошо за Русия
До коментар #91 от "Уточнение":Федоров е голям русофоб.
19:08 17.07.2026
95 Ни думай ва шекелче
До коментар #93 от "хаха🤣":Рашка фалирала пък 404 цъфти и зеления боклук реве по цял свят да проси оръжия и милиарди долари и евраци дарения. Ако утре натовците му спрат всичк идоставки на еврейския надрусан клоун, в други ден на киевската телевизионна кула ще се вее руския байрак.
19:20 17.07.2026