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„Военен от ново поколение”: кой е новият главнокомандващ на украинските въоръжени сили
  Тема: Украйна

„Военен от ново поколение”: кой е новият главнокомандващ на украинските въоръжени сили

22 Юли, 2026 19:01 1 184 50

  • украйна-
  • михайло драпати-
  • русия-
  • зсу-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • михайло федоров

През своите 26 години в армията той изминава пътя от лейтенант в танкови войски до един от най-ефективните командири на Украйна

„Военен от ново поколение”: кой е новият главнокомандващ на украинските въоръжени сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Генерал-майор Михайло Драпати беше назначен късно вчера вечерта за нов главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предприе промени във военната стратегия на страната във войната с Русия, която вече навлезе в петата си година, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

43-годишният Драпати заменя на поста 60-годишния генерал Олександър Сирски, който беше освободен от длъжност от Зеленски след няколкодневни протести в редица украински градове срещу отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров, който имаше противоречия със Сирски.

Драпати - военен от ново поколение

Драпати досега командваше Обединените сили на Украйна, които ръководят ежедневните бойни операции във всички клонове на въоръжените сили и по всички направления, в това число и по североизточното направление. Драпати е описван от свои колеги като генерал от ново поколение, чиято кариера е изградена в бойни действия срещу руските войски.

През своите 26 години в армията той изминава пътя от лейтенант в танкови войски до един от най-ефективните командири на Украйна. Миналата седмица в публична публикация, нещо което той прави рядко, Драпати заяви, че украинската армия се нуждае от промени и нови правила.

„Вярвам във въоръжените сили на Украйна – армия, която е способна да се учи, да развива технологиите, да защитава хората и да дава възможност на командирите да поемат отговорност за резултатите“, написа той във Фейсбук в публикация в подкрепа на отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров.

„Летящата бронирана машина“

Драпати воюва срещу руските сили в Украйна повече от десетилетие. Той става известен през 2014 г. по време на боевете в Донбас, когато дава команда „Напред!“ на водача на бронирана бойна машина в Мариупол и пробива руска барикада по време на операция за спасяване на обсадени полицаи. Същата година командва обкръжено подразделение, което успява да си пробие път през контролирана от Русия територия и да стигне до безопасно място. Тогава подразделението е съставено от 260 военни и 30 единици военна техника. Те се измъкват от руската обсада за една нощ, след седмици на руско обкръжение.

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Драпати се превръща в предпочитан командир за най-критичните участъци на фронта, където е необходима бърза промяна на ситуацията.

През лятото на 2024 г. той става командир на силите, които спират руско настъпление към родния град на Зеленски Кривой Рог и помага за изтласкването на руските военни от части от Херсонския регион. После организира отблъскването на нова руска офанзива в Харковска област. След това е назначен за най-младия в историята командващ сухопътните войски на Украйна – един от най-висшите постове в украинската армия.

Реформи и оставка

Като командващ сухопътните войски Драпати се стреми да проведе реформи, модернизирайки системите за набиране и подготовка на личния състав. Той заявява, че иска да насърчи инициативността и гъвкавостта сред войниците на фронта, виждайки в това предимство спрямо подхода на някои генерали, обучени по съветски модел.

Мандатът му обаче на този пост е кратък. След като Русия нанася удар по армейски учебен център през юни 2025 г., при който загиват най-малко 12 украински военнослужещи, а десетки са ранени, Драпати подава оставка, заявявайки, че носи лична отговорност за трагедията. „Армия, в която командирите носят лична отговорност за живота на хората, е жива сила. Армия, в която никой не носи отговорност за жертвите, загива отвътре“, заявява той.

Оставката му предизвиква изненада в Украйна. Малко след това той е назначен на по-ниския по ранг, но по-пряко свързан с бойните действия пост – командващ Обединените сили.

Ранни години

Михайло Драпати е роден през 1982 г. в Камянец-Подилски, в Западна Украйна. През 2004 г. завършва Харковския институт на танковите войски и започва службата си като лейтенант в 72-ра отделна механизирана бригада в Киевска област. Женен е и има син и дъщеря.

Изводи от кадровата промяна

Смяната на Олександър Сирски с Михайло Драпати е първата осезаема промяна, предизвикана от протестите срещу отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, възприеман като водеща сила в армейската модернизация, отбелязва Асошиейтед прес. Сирски е възприеман като въплъщение на старата армейска култура на командване, повлияна от съветския стил, посочва АП.

По повод новото си назначение Драпати казва, че е израснал във въоръжените сили и ще работи на новия пост отговорно с фокус и уважение към хората, защитаващи държавата сега.

Драпати е известен като много дисциплиниран и високо ефективен на бойното поле. Често пъти е бил пращан на мисии за стабилизиране на най-критичните сектори на фронта.

Той рядко се явява на публични места, но въпреки това си спечелва уважение и популярност заради миналите си победи на фронта.

Безкомпромисната позиция на Драпати се видя, когато отстраненият Федоров заяви, че украинското военно ръководство е оказало съпротива на замислените от министерството реформи. Федоров добави, че командирите, които също са настоявали за реформи, са били наказвани от Сирски. Федоров каза тогава, че три порицания в тази насока от Сирски е получил именно Драпати. В отговор на тези коментари на Федоров Драпати изрази в социалните мрежи подкрепа за ръководството на министерството на отбраната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    11 23 Отговор
    Най великото ПВО в света, с 4 кръгова защита на Мацква, се оказа също толкова Гола вОда, колкото непотопяемият крайцер Мацква!
    Само нашите русодебили още не са разбрали какви са дебили!

    Коментиран от #31

    19:03 22.07.2026

  • 2 Д-р Гълъбарникова

    8 15 Отговор
    Путин има психотравма от детството! Той сам разправяше в интервю, че е насилван в Ленинград!
    Затова казва, пак по ТВ, че всички руснаци ще отидат в РАЯ!

    Коментиран от #33

    19:04 22.07.2026

  • 3 Руснак

    7 17 Отговор
    Мы в космос летали, а жопу вытирали газетами Труд и Правда.

    Коментиран от #35

    19:05 22.07.2026

  • 4 Трепач

    9 16 Отговор
    Новият трепач на орки.

    Коментиран от #6

    19:05 22.07.2026

  • 5 Това

    17 7 Отговор
    Е новата жертва на украинските въоръжени сили!
    Нямат значение, винаги ще губят от Русия!

    19:05 22.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мишка от ново поколение

    14 5 Отговор
    далавераджии

    Коментиран от #39

    19:07 22.07.2026

  • 8 Ъъъъ не!

    17 4 Отговор
    И Манщайн и Ромел да дойдат, резултатът ще е същият- безусловна капитулация!

    19:07 22.07.2026

  • 9 Зелю

    15 3 Отговор
    Помощ, бият ме, а бате Сирски не ме пази!

    19:08 22.07.2026

  • 10 Да бе да

    9 2 Отговор
    Върнете се 10 години назад и вижте кой е

    19:08 22.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зеления път

    13 3 Отговор
    Зеленото... приключи. Дори всички и всичко да подмени, украинците повече няма да го търпят.

    19:09 22.07.2026

  • 13 ЧИСТОКРЪВЕН НАЦИСТ БАНДЕРА

    15 3 Отговор
    Фанатик повярвал на зеления. След два месеца няма да го има.

    19:09 22.07.2026

  • 14 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    3 9 Отговор
    Иновации в лечението на рософилия и шушумигарство.Използваме зъбен къртач, перфоратор,акумулаторен винтоверт, електрошок и фадрома.И други...
    90% успеваемост.

    19:10 22.07.2026

  • 15 Дедо Ви,

    10 3 Отговор
    Той ли ще подписва в Москва ?

    19:10 22.07.2026

  • 16 Рублевка

    17 3 Отговор
    За 10 години го направиха генерал, защото избиваше цивилни в Донбас. Има заведено дело от Следствения комитет на РФ и ще завърши живота си в единична килия, като Навални.

    19:10 22.07.2026

  • 17 Путин върна Маскалия

    5 10 Отговор
    в 1 клас!

    19:11 22.07.2026

  • 18 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    4 3 Отговор
    Редакцията, прочетете просташките коментари отдолу и си вижте нивото.
    Приятна вечер!

    Коментиран от #28, #29

    19:12 22.07.2026

  • 19 Драпатий в Мариупол

    18 3 Отговор
    Е разпоредил бронетранспортьорите да мачкат и убиват цивилни.
    Над 86 души са смачкани от машините.
    Така че този е убиец а не военен.
    В Киев изкарва висша командирска школа с отличие.
    Английската посланн4чка му връчва т н.преходен меч.Има снимка Драматичен но колене със сведена глава приема меча, все едно кралицата му го връчва.
    Оттогава прякорът му е Лизачът

    Коментиран от #23

    19:12 22.07.2026

  • 20 Из падмасковие

    4 10 Отговор
    Нашите солдати наториха обилно украинската почва,укра ще имат богат урожай,

    Коментиран от #24

    19:13 22.07.2026

  • 21 Фелдмаршал Фон Напальон

    5 2 Отговор
    Дали да фанем да кандидатствам за работа при Зелю?!

    19:14 22.07.2026

  • 22 Рублевка

    7 2 Отговор
    Чакат го маршировки в лагера с особен режим и пеене на руски маршови песни. Иначе няма да получи каша от комбиниран фураж.

    19:14 22.07.2026

  • 23 Трепач

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "Драпатий в Мариупол":

    Трепал е орки.

    Коментиран от #30

    19:14 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Зелени балони

    10 1 Отговор
    Да се чуди човек защо този нов гении не беше главнокомандващ досега?

    19:14 22.07.2026

  • 26 МОМЧЕТАТА ОТ ДОМБАС

    9 1 Отговор
    Лично ще си го ликвидират тоя нацист. Руската армия няма да се меси.

    19:15 22.07.2026

  • 27 Механик

    11 2 Отговор
    Не знам дали някой помни, но когато махнаха Залужни и сложиха Сирски, пак имаше подобни статии в които последният бе възхваляван едва ли не като бог. Тогава аз написах (няколко пъти): "Ще изчакам да видя какво ще говорите, когато решите да махнете Сирски."
    Ето времето дойде и за заместника на Сирски чувам почти същите фанфари каквито имаше и за него.

    Коментиран от #32, #41

    19:15 22.07.2026

  • 28 Редакцията

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    И повече да не си се мяркал тъдява.

    19:16 22.07.2026

  • 29 Отивай на амбразурата

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":

    стига ревал!

    19:16 22.07.2026

  • 30 Боклук

    12 3 Отговор

    До коментар #23 от "Трепач":

    Тогава бяха украинци
    Участвувал е и в горенето на живи хора в Одеса, между които и 1 българин.

    Коментиран от #34, #37

    19:17 22.07.2026

  • 31 Война е, нормално

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    все пак не е както през 1941...
    не си ли съгласен, Ганьовото?

    19:23 22.07.2026

  • 32 Смех с копейки

    3 10 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    И тогава като започна едно превземане, превземане, превземане на Киев за три дни!От радостните салюти ватенките си изпозапазапалиха де що имат рафинери.От голямата радост побягнаха с 200 от Крим.Па като се извиха едни радостни опашки,опашки та пепел се вдигна...чак пепел и прах покриха небето над Москва.

    19:24 22.07.2026

  • 33 А ти?

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Д-р Гълъбарникова":

    Нещо в детството ли, що си такъв "особняк"?

    19:24 22.07.2026

  • 34 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Боклук":

    Не бе , това е театрална постановка !!!
    Като в Буча , нали така казахте ....

    19:25 22.07.2026

  • 35 Жоповед ли си?

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Руснак":

    У каждого своя.. смотри себя..

    19:26 22.07.2026

  • 36 Големи фалби,големо чудо...!

    6 0 Отговор
    А можеше с едно изречение да кажете за него...-
    ,,Направо е с три чифта га6ти...!"

    19:27 22.07.2026

  • 37 гру гайтанджиева

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "Боклук":

    Руски фейкове колега Боклук.

    19:30 22.07.2026

  • 38 От представянето

    8 2 Отговор
    Му личи че е подлога на империалистите от НАТО и убиец на собствения си народ.

    19:34 22.07.2026

  • 39 Ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "мишка от ново поколение":

    Друго си е вечно полузаспалият шаран Герасимов дето превзе по десетина пъти Константиновка и Купянск.Само Мала Токмачка му се опира нещо.

    19:36 22.07.2026

  • 40 фокус

    7 2 Отговор
    Скоро РФ ще започне да ги окача по киевските кестени за назидание.

    19:37 22.07.2026

  • 41 А ГДЕ

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Пригожин?

    Коментиран от #45

    19:38 22.07.2026

  • 42 Биско Чекмеджето

    6 0 Отговор
    Преведете си фамилията му на български и ще останете очаровани.

    19:38 22.07.2026

  • 43 Орк

    6 1 Отговор
    Драпати от глагола драпать - бягам, удирам. Подхожда за този генерал който наричат генерал Провал заради загуба на Курската област и Покровск

    19:40 22.07.2026

  • 44 Тиква

    4 0 Отговор
    Ха ха ха,43 годишен ще драпа като заек при полски мишоци.мощни женерали в окрабандерия.

    19:48 22.07.2026

  • 45 Готвачо,ли...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "А ГДЕ":

    Ами взе много да философства и го...,,сготвиха"...!
    Сега може да философства на воля...пред Свети Петър ...

    19:48 22.07.2026

  • 46 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Адолф Хитлер също е сменял главнокомандуващите през 1944-45 но това не спаси 3тия райх,както няма да спаси и Укропия

    19:56 22.07.2026

  • 47 КОГА ЗАПОЧНЕТЕ ДА

    3 0 Отговор
    Хвалите ОКРАЯНО немате спирачка. На 43 години бил са ИМАЛ26 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ В АРМИЯТА. ЗАПОЧНАЛ Е НА 17 ГОДИНКИ.

    20:03 22.07.2026

  • 48 Рюте

    0 0 Отговор
    Ако не е с избелен анус не става.

    20:11 22.07.2026

  • 49 Сандо

    1 0 Отговор
    Прекрасен материал,съвсем в духа на евроатлантическата пропаганда.Има само една слабост:скрива тъмната престъпна същност на тоя нов херой.

    20:33 22.07.2026

  • 50 шизо

    0 0 Отговор
    бягаше като плъх

    21:13 22.07.2026