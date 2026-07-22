„Военен от ново поколение”: кой е новият главнокомандващ на украинските въоръжени сили

Генерал-майор Михайло Драпати беше назначен късно вчера вечерта за нов главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предприе промени във военната стратегия на страната във войната с Русия, която вече навлезе в петата си година, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".
43-годишният Драпати заменя на поста 60-годишния генерал Олександър Сирски, който беше освободен от длъжност от Зеленски след няколкодневни протести в редица украински градове срещу отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров, който имаше противоречия със Сирски.
Драпати - военен от ново поколение
Драпати досега командваше Обединените сили на Украйна, които ръководят ежедневните бойни операции във всички клонове на въоръжените сили и по всички направления, в това число и по североизточното направление. Драпати е описван от свои колеги като генерал от ново поколение, чиято кариера е изградена в бойни действия срещу руските войски.
През своите 26 години в армията той изминава пътя от лейтенант в танкови войски до един от най-ефективните командири на Украйна. Миналата седмица в публична публикация, нещо което той прави рядко, Драпати заяви, че украинската армия се нуждае от промени и нови правила.
„Вярвам във въоръжените сили на Украйна – армия, която е способна да се учи, да развива технологиите, да защитава хората и да дава възможност на командирите да поемат отговорност за резултатите“, написа той във Фейсбук в публикация в подкрепа на отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров.
„Летящата бронирана машина“
Драпати воюва срещу руските сили в Украйна повече от десетилетие. Той става известен през 2014 г. по време на боевете в Донбас, когато дава команда „Напред!“ на водача на бронирана бойна машина в Мариупол и пробива руска барикада по време на операция за спасяване на обсадени полицаи. Същата година командва обкръжено подразделение, което успява да си пробие път през контролирана от Русия територия и да стигне до безопасно място. Тогава подразделението е съставено от 260 военни и 30 единици военна техника. Те се измъкват от руската обсада за една нощ, след седмици на руско обкръжение.
След пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Драпати се превръща в предпочитан командир за най-критичните участъци на фронта, където е необходима бърза промяна на ситуацията.
През лятото на 2024 г. той става командир на силите, които спират руско настъпление към родния град на Зеленски Кривой Рог и помага за изтласкването на руските военни от части от Херсонския регион. После организира отблъскването на нова руска офанзива в Харковска област. След това е назначен за най-младия в историята командващ сухопътните войски на Украйна – един от най-висшите постове в украинската армия.
Реформи и оставка
Като командващ сухопътните войски Драпати се стреми да проведе реформи, модернизирайки системите за набиране и подготовка на личния състав. Той заявява, че иска да насърчи инициативността и гъвкавостта сред войниците на фронта, виждайки в това предимство спрямо подхода на някои генерали, обучени по съветски модел.
Мандатът му обаче на този пост е кратък. След като Русия нанася удар по армейски учебен център през юни 2025 г., при който загиват най-малко 12 украински военнослужещи, а десетки са ранени, Драпати подава оставка, заявявайки, че носи лична отговорност за трагедията. „Армия, в която командирите носят лична отговорност за живота на хората, е жива сила. Армия, в която никой не носи отговорност за жертвите, загива отвътре“, заявява той.
Оставката му предизвиква изненада в Украйна. Малко след това той е назначен на по-ниския по ранг, но по-пряко свързан с бойните действия пост – командващ Обединените сили.
Ранни години
Михайло Драпати е роден през 1982 г. в Камянец-Подилски, в Западна Украйна. През 2004 г. завършва Харковския институт на танковите войски и започва службата си като лейтенант в 72-ра отделна механизирана бригада в Киевска област. Женен е и има син и дъщеря.
Изводи от кадровата промяна
Смяната на Олександър Сирски с Михайло Драпати е първата осезаема промяна, предизвикана от протестите срещу отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, възприеман като водеща сила в армейската модернизация, отбелязва Асошиейтед прес. Сирски е възприеман като въплъщение на старата армейска култура на командване, повлияна от съветския стил, посочва АП.
По повод новото си назначение Драпати казва, че е израснал във въоръжените сили и ще работи на новия пост отговорно с фокус и уважение към хората, защитаващи държавата сега.
Драпати е известен като много дисциплиниран и високо ефективен на бойното поле. Често пъти е бил пращан на мисии за стабилизиране на най-критичните сектори на фронта.
Той рядко се явява на публични места, но въпреки това си спечелва уважение и популярност заради миналите си победи на фронта.
Безкомпромисната позиция на Драпати се видя, когато отстраненият Федоров заяви, че украинското военно ръководство е оказало съпротива на замислените от министерството реформи. Федоров добави, че командирите, които също са настоявали за реформи, са били наказвани от Сирски. Федоров каза тогава, че три порицания в тази насока от Сирски е получил именно Драпати. В отговор на тези коментари на Федоров Драпати изрази в социалните мрежи подкрепа за ръководството на министерството на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Само нашите русодебили още не са разбрали какви са дебили!
Коментиран от #31
19:03 22.07.2026
2 Д-р Гълъбарникова
Затова казва, пак по ТВ, че всички руснаци ще отидат в РАЯ!
Коментиран от #33
19:04 22.07.2026
3 Руснак
Коментиран от #35
19:05 22.07.2026
4 Трепач
Коментиран от #6
19:05 22.07.2026
5 Това
Нямат значение, винаги ще губят от Русия!
19:05 22.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 мишка от ново поколение
Коментиран от #39
19:07 22.07.2026
8 Ъъъъ не!
19:07 22.07.2026
9 Зелю
19:08 22.07.2026
10 Да бе да
19:08 22.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зеления път
19:09 22.07.2026
13 ЧИСТОКРЪВЕН НАЦИСТ БАНДЕРА
19:09 22.07.2026
14 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
90% успеваемост.
19:10 22.07.2026
15 Дедо Ви,
19:10 22.07.2026
16 Рублевка
19:10 22.07.2026
17 Путин върна Маскалия
19:11 22.07.2026
18 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Приятна вечер!
Коментиран от #28, #29
19:12 22.07.2026
19 Драпатий в Мариупол
Над 86 души са смачкани от машините.
Така че този е убиец а не военен.
В Киев изкарва висша командирска школа с отличие.
Английската посланн4чка му връчва т н.преходен меч.Има снимка Драматичен но колене със сведена глава приема меча, все едно кралицата му го връчва.
Оттогава прякорът му е Лизачът
Коментиран от #23
19:12 22.07.2026
20 Из падмасковие
Коментиран от #24
19:13 22.07.2026
21 Фелдмаршал Фон Напальон
19:14 22.07.2026
22 Рублевка
19:14 22.07.2026
23 Трепач
До коментар #19 от "Драпатий в Мариупол":Трепал е орки.
Коментиран от #30
19:14 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Зелени балони
19:14 22.07.2026
26 МОМЧЕТАТА ОТ ДОМБАС
19:15 22.07.2026
27 Механик
Ето времето дойде и за заместника на Сирски чувам почти същите фанфари каквито имаше и за него.
Коментиран от #32, #41
19:15 22.07.2026
28 Редакцията
До коментар #18 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":И повече да не си се мяркал тъдява.
19:16 22.07.2026
29 Отивай на амбразурата
До коментар #18 от "ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ":стига ревал!
19:16 22.07.2026
30 Боклук
До коментар #23 от "Трепач":Тогава бяха украинци
Участвувал е и в горенето на живи хора в Одеса, между които и 1 българин.
Коментиран от #34, #37
19:17 22.07.2026
31 Война е, нормално
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":все пак не е както през 1941...
не си ли съгласен, Ганьовото?
19:23 22.07.2026
32 Смех с копейки
До коментар #27 от "Механик":И тогава като започна едно превземане, превземане, превземане на Киев за три дни!От радостните салюти ватенките си изпозапазапалиха де що имат рафинери.От голямата радост побягнаха с 200 от Крим.Па като се извиха едни радостни опашки,опашки та пепел се вдигна...чак пепел и прах покриха небето над Москва.
19:24 22.07.2026
33 А ти?
До коментар #2 от "Д-р Гълъбарникова":Нещо в детството ли, що си такъв "особняк"?
19:24 22.07.2026
34 Сила
До коментар #30 от "Боклук":Не бе , това е театрална постановка !!!
Като в Буча , нали така казахте ....
19:25 22.07.2026
35 Жоповед ли си?
До коментар #3 от "Руснак":У каждого своя.. смотри себя..
19:26 22.07.2026
36 Големи фалби,големо чудо...!
,,Направо е с три чифта га6ти...!"
19:27 22.07.2026
37 гру гайтанджиева
До коментар #30 от "Боклук":Руски фейкове колега Боклук.
19:30 22.07.2026
38 От представянето
19:34 22.07.2026
39 Ха ха ха
До коментар #7 от "мишка от ново поколение":Друго си е вечно полузаспалият шаран Герасимов дето превзе по десетина пъти Константиновка и Купянск.Само Мала Токмачка му се опира нещо.
19:36 22.07.2026
40 фокус
19:37 22.07.2026
41 А ГДЕ
До коментар #27 от "Механик":Пригожин?
Коментиран от #45
19:38 22.07.2026
42 Биско Чекмеджето
19:38 22.07.2026
43 Орк
19:40 22.07.2026
44 Тиква
19:48 22.07.2026
45 Готвачо,ли...?!
До коментар #41 от "А ГДЕ":Ами взе много да философства и го...,,сготвиха"...!
Сега може да философства на воля...пред Свети Петър ...
19:48 22.07.2026
46 Сатана Z
19:56 22.07.2026
47 КОГА ЗАПОЧНЕТЕ ДА
20:03 22.07.2026
48 Рюте
20:11 22.07.2026
49 Сандо
20:33 22.07.2026
50 шизо
21:13 22.07.2026