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Не и преди тази зима! Дългосрочното споразумение за производството на ракети за системите „Пейтриът“ от Украйна се отлага
  Тема: Украйна

Не и преди тази зима! Дългосрочното споразумение за производството на ракети за системите „Пейтриът“ от Украйна се отлага

4 Август, 2026 09:42 997 43

  • матю уитакър-
  • нато-
  • ракети-
  • пейтриът-
  • володимир зеленски

Най-важната задача в момента е Киев да получи способности за противовъздушна отбрана възможно най-бързо, било то посредством съюзници, които разполагат с допълнителни ракети, било посредством увеличаване на производството в американските заводи

Не и преди тази зима! Дългосрочното споразумение за производството на ракети за системите „Пейтриът“ от Украйна се отлага - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че работата по съвместното производство на системи за противовъздушна отбрана с Украйна и Европа продължава, но дългосрочно споразумение за производството на ракети за системите „Пейтриът“ няма да бъде сключено преди тази зима, предаде Укринформ. Според украинската агенция той е направил това изявление в интервю за „Фокс нюз“, пише БТА.

„Не позволяваме на никого, освен на американски производители, да произвежда тези ракети (PAC-3) в САЩ“, каза Уитакър.

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В същото време той отбеляза, че съществуват възможности за съвместно производство на оръжия с Украйна и европейските държави. „Има възможности за съвместно производство с украинците, както и с европейците, за да увеличим индустриалния капацитет и да подкрепим отбраната на Украйна и на Европа“, заяви Уитакър.

Той допълни, че работата по някои от тези споразумения вече е в ход. По думите му това е в съответствие с резултатите от срещите с президента Володимир Зеленски, както и в съответствие с неговите срещи с украински официални представители в Киев и с компании, които разполагат с необходимите технологии и могат да помогнат за разширяване на производството на тези ракети.

„Мисля, че се движим напред“, каза Уитакър.

Той подчерта, че най-важната задача в момента е Украйна да получи способности за противовъздушна отбрана възможно най-бързо, било то посредством съюзници, които разполагат с допълнителни ракети, било посредством увеличаване на производството в американските заводи.

„Дългосрочно споразумение за производство няма да бъде постигнато до тази зима. Затова ще продължим да работим по него, но първо трябва да се справим с най-неотложните задачи“, каза Уитакър.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му трябва да внимава при предоставянето на лицензи за производство на ракети-прехващачи „земя–въздух“ за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. В кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп обаче обеща на Украйна лиценз за ракети на "Пейтриът", припомнят световните агенции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка

    25 3 Отговор
    Ирина Терех, генерален директор на компанията Fire Point, заявява, че Киев трябва да оцени реалистично заплахата, с която ще се сблъска през следващите месеци, като се има предвид острата липса на системи за противовъздушна отбрана в страната.

    "Зимата наближава, а миналата зима беше много тежка за Украйна и за големите градове като цяло. Тази няма да бъде по-лека – а вероятно дори по-тежка“, заявява Терех в коментар за CNBC.

    09:44 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На 32 в шестък

    23 2 Отговор
    В 25 часа по икиндия.

    09:46 04.08.2026

  • 4 Пич

    31 3 Отговор
    Казах - паветниците да не се възпаляват!!!
    Частният ВПК на САЩ е отказал да даде лиценз!!!

    Коментиран от #13

    09:46 04.08.2026

  • 5 След тази зима

    27 3 Отговор
    Укри нема да има

    09:47 04.08.2026

  • 6 гост

    8 12 Отговор
    Ми как няма да се отлага , като американските производители в момента събират поръчки за десетки милиарди , а ако украинците вземат да ги произвеждат ще им оберат всичките поръчки и ще изкарат до 2-3 месеца подобрен по всички показатели модел на половин цена ,ако не и три пъти по-евтин !

    Коментиран от #11, #36

    09:47 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нямам интерес

    26 1 Отговор
    към полуразложен труп.
    Престанете да ни занимавате

    09:48 04.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стенли

    26 0 Отговор
    Ха ха аз нали , бях писал преди , цялата работа с лиценза и производството на тези ракети патриот е като култовата фраза в онзи български филм , тате ще ми купи колело ама друг път 😁😁

    09:50 04.08.2026

  • 11 хихихи

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    В кой завод? "Пепел и сол" ООД

    Коментиран от #16

    09:50 04.08.2026

  • 12 Еми Русия им

    27 3 Отговор
    Каза, че вече няма смисъл. Тя си взема Източна укра, дето населението е преобладаващо руско. Другите парчета ги връща на Полша, Унгария.... Решение вече е взето. Ама, дали Полша ще иска западните бандери? Те вече ги обвиняват във фашизъм...

    09:50 04.08.2026

  • 13 гост

    0 17 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Частния ВПК не може нищо да откаже , щото лиценза и правата са собственост на Пентагона и той решава на кого да ги възложи , но естествено може да надува главата на Тръмп , че САЩ ще загубят поръчки за десетки милиарди точно в този момент , щото търсенето е сега , след 5-6 години може и вероятно няма да има почти никакъв интерес , щото ще са излезли по-добри и по-евтини варианти , като първия ще е украинско-европейския Фрея !!

    Коментиран от #18

    09:53 04.08.2026

  • 14 УСА боклук

    21 1 Отговор
    Ще вдигат белия байрак

    09:54 04.08.2026

  • 15 Форумните укротролове

    20 0 Отговор
    рИвЪт.

    09:54 04.08.2026

  • 16 гост

    2 23 Отговор

    До коментар #11 от "хихихи":

    В завода "всеки божи ден бомби в Масква и Петербург , а всяка седмица по всяка рафинерия " !!!! Целия свят призна , че Украйна в момента произвежда бойни дронове в пъти повече от Китай , от другите всички на куп !!! Фламинго се произвежда в три варианта по 40-50 броя МЕСЕЧНО , до края на годината ще станат по 80-90 , включително новите балистични , чакай ги зимата в Масква , да усетят какво е да стоят на тъмно и студено !!

    Коментиран от #17

    09:58 04.08.2026

  • 17 Укролаф

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Ще, ще, ще

    10:00 04.08.2026

  • 18 Пич

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Няма такива филми! Локхиид -Мартин категорично е отказал, тъй като "никой не може да гарантира, в чии ръце ще попадне този лиценз", ако бъде даден на украйнците!!!
    Знаят хората, че укрофашистите и майка си ще продадат!!!

    Коментиран от #26, #42

    10:00 04.08.2026

  • 19 Зеленото:

    19 1 Отговор
    Ама аз ще изобретя украински "Патриот", ще го кръстя "БандерОТ" или "ЗеленскиОТ". Само да ми дойде музата довечера..

    10:01 04.08.2026

  • 20 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    Там щяло да има скоро руски пво

    10:02 04.08.2026

  • 21 Доказано

    13 1 Отговор
    😂😂😂Тати ще ти купи колело...ама друг път.

    10:05 04.08.2026

  • 22 Мишел

    15 2 Отговор
    Производството на ракети Пейтриът в Украйна се отлага за кукуво лято.

    10:07 04.08.2026

  • 23 Проф.Кастел

    15 1 Отговор
    Гл.конструктор на Патриот.
    Нашата система е способна да прихваща по малко от 10% руските хиперзвукови ракети.

    10:08 04.08.2026

  • 24 ЕВРОПА ще достави на Украйна

    3 14 Отговор
    високотехнологична ПВО- собствено производство., която изпреварва Пейтриът по много показатели- зенитно-ракетният комплекс SAMP/T (както и неговата най-нова модификация SAMP/T NG).

    Разработен от френско-италианския консорциум Eurosam (включващ MBDA и Thales), той е единствената изцяло европейска система за ПВО, проектирана да поразява същия спектър от заплахи като Patriot – от самолети и крилати ракети до балистични ракети.

    Всички са наясно, че на Тръмп не може да се разчита!

    10:10 04.08.2026

  • 25 Тази нощ

    7 3 Отговор
    В Киев беше истински ад.Русия отмъщава да убитите от нас деца е жени на плажа в Геленджик.
    Кличко

    10:12 04.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От страни

    8 2 Отговор
    Стига приказвахте щуротии - кви Пейтриоти, ква бабичка, кви пет лева, ква милиция....
    Укрите ще произведат ракети на кукуво лято....Това да не е да вариш боб?
    Нито имат техники, нито хлоа за тая работа....
    Тия всички "фламинджи" и "Баби яги" са си английски ракети и китайски селскостопански дронове.
    Последното което се опитаха да произведат укрите беха БТР-и и ги правеха от ламарина за кофи за боклук и им слагаха камери от китайски домрфрни. Опитваха модернизация на съветски танк - спукпа се корпуса и така си и остана в цеха....Друго к че прикриват поставените от Европа дронове с уж техно производство...Ламери. Съюза си отиде а с него и компетенциите от рода на ЮжМаш и Мотор Сич...

    Коментиран от #30

    10:19 04.08.2026

  • 28 Мите

    6 0 Отговор
    Ще ми купи колело, ама друг път!

    10:25 04.08.2026

  • 29 Смешник

    9 2 Отговор
    Украйна е в клинична смърт Руснаците я бомбят безпрепятствено където пожелаят

    10:26 04.08.2026

  • 30 Споко, вати,

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "От страни":

    същите тия "изостанали " украинци ви спукват от бой по полята на Донбас вече 5- та година!

    С китайските камери за домофони! Мухахха!

    Стига рева!

    10:26 04.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха ха

    9 0 Отговор
    Отдавна казах че не може да стане зимата. Ще стане на Луково лято.

    10:32 04.08.2026

  • 34 оня с коня

    6 0 Отговор
    Укрите няма да окрякат до пролетта.Когато закука кукувица тая територия ще е Руска.

    Коментиран от #40

    10:37 04.08.2026

  • 35 Зеленката

    5 0 Отговор
    Тръмп каза,че ще ми даде ракети-ама някой друг път!

    10:39 04.08.2026

  • 36 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Украинците вече са измислили нова система за ПВО която да замени Патриота !?Основната идея е да се ползват силни ластици и специални локуми -като хвърлят локума срещу руските ракети той залепва и сваля ракетата !?Установено е от Британското разузнаване и ISW че тези локуми може да се използват и от правилните медии за разясняване на положението на фронта!?

    Коментиран от #39

    10:42 04.08.2026

  • 37 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Чудя се как ли би изглеждал зеления евреин вързан за ракета преди изстрелване и след като я изстрелят

    Коментиран от #38

    10:46 04.08.2026

  • 38 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Kaлпазанин":

    Като вуйчо му-Барон Мюнхаузен когато яхна гюлето.

    10:51 04.08.2026

  • 39 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "не може да бъде":

    Изключително унизително и най-големия резил за правоверните копейки в факта , че Украйна разби Раша по всички показатели в технологиите !! Което всъщност си е напълно закономерно , щото и преди това в СССР Украйна беше акъла , а Московия бензиностанцията и работната ръка ! Което пък обяснява маниакалната обсцесия на Путлер да "присъединява " първо Украйна към новия СССР , макар че с една стотна от тия ресурси можеше да прегази всички бивши републики от средна Азия и почти никой от ЕС и САЩ нямаше да протестира особено !! Но Украйна ще му строши главата и той го знае , всякакви мечти за "победа" са отдавна забравени , сега въпроса е войната да не спира , щото края и ще е и края , физически , за Путлер !

    10:54 04.08.2026

  • 40 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    П.с. това го казваш всяка година по това време че следващата година напролет пабиеда но НЕЕЕЕЕЕ МУХААХАА

    10:55 04.08.2026

  • 41 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 0 Отговор
    Англосаксите и евреите само ги лъжат и ги пращат да умират за британските интереси.

    Коментиран от #43

    10:56 04.08.2026

  • 42 ру БЛАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Всички карти и статистика изкарват раша по-корумпирана ..да видим...за коя мафия се говори най много? Рузката!

    10:57 04.08.2026

  • 43 Фродо fpv

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    НЕКА всички такъв нисък интелект да имат да забиват дроновете камикадзе право в тиквите на 00рковете

    10:58 04.08.2026