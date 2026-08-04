Не и преди тази зима! Дългосрочното споразумение за производството на ракети за системите „Пейтриът“ от Украйна се отлага

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че работата по съвместното производство на системи за противовъздушна отбрана с Украйна и Европа продължава, но дългосрочно споразумение за производството на ракети за системите „Пейтриът“ няма да бъде сключено преди тази зима, предаде Укринформ. Според украинската агенция той е направил това изявление в интервю за „Фокс нюз“, пише БТА.

„Не позволяваме на никого, освен на американски производители, да произвежда тези ракети (PAC-3) в САЩ“, каза Уитакър.

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В същото време той отбеляза, че съществуват възможности за съвместно производство на оръжия с Украйна и европейските държави. „Има възможности за съвместно производство с украинците, както и с европейците, за да увеличим индустриалния капацитет и да подкрепим отбраната на Украйна и на Европа“, заяви Уитакър.

Той допълни, че работата по някои от тези споразумения вече е в ход. По думите му това е в съответствие с резултатите от срещите с президента Володимир Зеленски, както и в съответствие с неговите срещи с украински официални представители в Киев и с компании, които разполагат с необходимите технологии и могат да помогнат за разширяване на производството на тези ракети.

„Мисля, че се движим напред“, каза Уитакър.

Той подчерта, че най-важната задача в момента е Украйна да получи способности за противовъздушна отбрана възможно най-бързо, било то посредством съюзници, които разполагат с допълнителни ракети, било посредством увеличаване на производството в американските заводи.

„Дългосрочно споразумение за производство няма да бъде постигнато до тази зима. Затова ще продължим да работим по него, но първо трябва да се справим с най-неотложните задачи“, каза Уитакър.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му трябва да внимава при предоставянето на лицензи за производство на ракети-прехващачи „земя–въздух“ за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. В кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп обаче обеща на Украйна лиценз за ракети на "Пейтриът", припомнят световните агенции.