Не и преди тази зима! Дългосрочното споразумение за производството на ракети за системите „Пейтриът“ от Украйна се отлага

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви, че работата по съвместното производство на системи за противовъздушна отбрана с Украйна и Европа продължава, но дългосрочно споразумение за производството на ракети за системите „Пейтриът“ няма да бъде сключено преди тази зима, предаде Укринформ. Според украинската агенция той е направил това изявление в интервю за „Фокс нюз“, пише БТА.
„Не позволяваме на никого, освен на американски производители, да произвежда тези ракети (PAC-3) в САЩ“, каза Уитакър.
В същото време той отбеляза, че съществуват възможности за съвместно производство на оръжия с Украйна и европейските държави. „Има възможности за съвместно производство с украинците, както и с европейците, за да увеличим индустриалния капацитет и да подкрепим отбраната на Украйна и на Европа“, заяви Уитакър.
Той допълни, че работата по някои от тези споразумения вече е в ход. По думите му това е в съответствие с резултатите от срещите с президента Володимир Зеленски, както и в съответствие с неговите срещи с украински официални представители в Киев и с компании, които разполагат с необходимите технологии и могат да помогнат за разширяване на производството на тези ракети.
„Мисля, че се движим напред“, каза Уитакър.
Той подчерта, че най-важната задача в момента е Украйна да получи способности за противовъздушна отбрана възможно най-бързо, било то посредством съюзници, които разполагат с допълнителни ракети, било посредством увеличаване на производството в американските заводи.
„Дългосрочно споразумение за производство няма да бъде постигнато до тази зима. Затова ще продължим да работим по него, но първо трябва да се справим с най-неотложните задачи“, каза Уитакър.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му трябва да внимава при предоставянето на лицензи за производство на ракети-прехващачи „земя–въздух“ за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. В кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп обаче обеща на Украйна лиценз за ракети на "Пейтриът", припомнят световните агенции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейка
"Зимата наближава, а миналата зима беше много тежка за Украйна и за големите градове като цяло. Тази няма да бъде по-лека – а вероятно дори по-тежка“, заявява Терех в коментар за CNBC.
09:44 04.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 На 32 в шестък
09:46 04.08.2026
4 Пич
Частният ВПК на САЩ е отказал да даде лиценз!!!
Коментиран от #13
09:46 04.08.2026
5 След тази зима
09:47 04.08.2026
6 гост
Коментиран от #11, #36
09:47 04.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нямам интерес
Престанете да ни занимавате
09:48 04.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стенли
09:50 04.08.2026
11 хихихи
До коментар #6 от "гост":В кой завод? "Пепел и сол" ООД
Коментиран от #16
09:50 04.08.2026
12 Еми Русия им
09:50 04.08.2026
13 гост
До коментар #4 от "Пич":Частния ВПК не може нищо да откаже , щото лиценза и правата са собственост на Пентагона и той решава на кого да ги възложи , но естествено може да надува главата на Тръмп , че САЩ ще загубят поръчки за десетки милиарди точно в този момент , щото търсенето е сега , след 5-6 години може и вероятно няма да има почти никакъв интерес , щото ще са излезли по-добри и по-евтини варианти , като първия ще е украинско-европейския Фрея !!
Коментиран от #18
09:53 04.08.2026
14 УСА боклук
09:54 04.08.2026
15 Форумните укротролове
09:54 04.08.2026
16 гост
До коментар #11 от "хихихи":В завода "всеки божи ден бомби в Масква и Петербург , а всяка седмица по всяка рафинерия " !!!! Целия свят призна , че Украйна в момента произвежда бойни дронове в пъти повече от Китай , от другите всички на куп !!! Фламинго се произвежда в три варианта по 40-50 броя МЕСЕЧНО , до края на годината ще станат по 80-90 , включително новите балистични , чакай ги зимата в Масква , да усетят какво е да стоят на тъмно и студено !!
Коментиран от #17
09:58 04.08.2026
17 Укролаф
До коментар #16 от "гост":Ще, ще, ще
10:00 04.08.2026
18 Пич
До коментар #13 от "гост":Няма такива филми! Локхиид -Мартин категорично е отказал, тъй като "никой не може да гарантира, в чии ръце ще попадне този лиценз", ако бъде даден на украйнците!!!
Знаят хората, че укрофашистите и майка си ще продадат!!!
Коментиран от #26, #42
10:00 04.08.2026
19 Зеленото:
10:01 04.08.2026
20 Kaлпазанин
10:02 04.08.2026
21 Доказано
10:05 04.08.2026
22 Мишел
10:07 04.08.2026
23 Проф.Кастел
Нашата система е способна да прихваща по малко от 10% руските хиперзвукови ракети.
10:08 04.08.2026
24 ЕВРОПА ще достави на Украйна
Разработен от френско-италианския консорциум Eurosam (включващ MBDA и Thales), той е единствената изцяло европейска система за ПВО, проектирана да поразява същия спектър от заплахи като Patriot – от самолети и крилати ракети до балистични ракети.
Всички са наясно, че на Тръмп не може да се разчита!
10:10 04.08.2026
25 Тази нощ
Кличко
10:12 04.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От страни
Укрите ще произведат ракети на кукуво лято....Това да не е да вариш боб?
Нито имат техники, нито хлоа за тая работа....
Тия всички "фламинджи" и "Баби яги" са си английски ракети и китайски селскостопански дронове.
Последното което се опитаха да произведат укрите беха БТР-и и ги правеха от ламарина за кофи за боклук и им слагаха камери от китайски домрфрни. Опитваха модернизация на съветски танк - спукпа се корпуса и така си и остана в цеха....Друго к че прикриват поставените от Европа дронове с уж техно производство...Ламери. Съюза си отиде а с него и компетенциите от рода на ЮжМаш и Мотор Сич...
Коментиран от #30
10:19 04.08.2026
28 Мите
10:25 04.08.2026
29 Смешник
10:26 04.08.2026
30 Споко, вати,
До коментар #27 от "От страни":същите тия "изостанали " украинци ви спукват от бой по полята на Донбас вече 5- та година!
С китайските камери за домофони! Мухахха!
Стига рева!
10:26 04.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха ха ха
10:32 04.08.2026
34 оня с коня
Коментиран от #40
10:37 04.08.2026
35 Зеленката
10:39 04.08.2026
36 не може да бъде
До коментар #6 от "гост":Украинците вече са измислили нова система за ПВО която да замени Патриота !?Основната идея е да се ползват силни ластици и специални локуми -като хвърлят локума срещу руските ракети той залепва и сваля ракетата !?Установено е от Британското разузнаване и ISW че тези локуми може да се използват и от правилните медии за разясняване на положението на фронта!?
Коментиран от #39
10:42 04.08.2026
37 Kaлпазанин
Коментиран от #38
10:46 04.08.2026
38 Анонимен
До коментар #37 от "Kaлпазанин":Като вуйчо му-Барон Мюнхаузен когато яхна гюлето.
10:51 04.08.2026
39 гост
До коментар #36 от "не може да бъде":Изключително унизително и най-големия резил за правоверните копейки в факта , че Украйна разби Раша по всички показатели в технологиите !! Което всъщност си е напълно закономерно , щото и преди това в СССР Украйна беше акъла , а Московия бензиностанцията и работната ръка ! Което пък обяснява маниакалната обсцесия на Путлер да "присъединява " първо Украйна към новия СССР , макар че с една стотна от тия ресурси можеше да прегази всички бивши републики от средна Азия и почти никой от ЕС и САЩ нямаше да протестира особено !! Но Украйна ще му строши главата и той го знае , всякакви мечти за "победа" са отдавна забравени , сега въпроса е войната да не спира , щото края и ще е и края , физически , за Путлер !
10:54 04.08.2026
40 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #34 от "оня с коня":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???
П.с. това го казваш всяка година по това време че следващата година напролет пабиеда но НЕЕЕЕЕЕ МУХААХАА
10:55 04.08.2026
41 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #43
10:56 04.08.2026
42 ру БЛАТА
До коментар #18 от "Пич":Всички карти и статистика изкарват раша по-корумпирана ..да видим...за коя мафия се говори най много? Рузката!
10:57 04.08.2026
43 Фродо fpv
До коментар #41 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":НЕКА всички такъв нисък интелект да имат да забиват дроновете камикадзе право в тиквите на 00рковете
10:58 04.08.2026