Русия и Украйна нанасят удари по кораби в Черно море, цените на пшеницата скочиха

Украйна и Русия днес нанесоха удари с ракети и дронове по кораби в Черно и Азовско море, като засилиха военните действия в жизненоважна за износа на зърно зона, което доведе до скок на цените на пшеницата на световните пазари, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на военните от двете страни, съобщи БТА.
Украинските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удари по най-малко 11 руски кораба, а руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са поразили кораб и моторна лодка на украинските въоръжени сили, докато те са се придвижвали към пристанища в региона на Одеса.
Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви в Teлеграм, че сред последните цели са били пет петролни танкера в Черно и Азовско море, както и един газов танкер, три кораба за сухи товари и два влекача в Черно море. Той посочи, че общият брой на корабите, поразен от украинските сили през този месец, вече е достигнал 147.
Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили също са нанесли удари по военни и промишлени обекти в Киев, свързани с производството и съхранението на дронове със среден и голям обсег, както и по инфраструктурни съоръжения в пристанищата на Одеса и Южни (Пивденни).
Ройтерс посочва, че за момента не може да потвърди информацията от бойното поле.
Украйна нанася удари по кораби в Азовско море от началото на юли. Бровди заяви в сряда, че Украйна е започнала да нанася също удари по руски кораби в Черно море, като Киев продължава кампанията си за нарушаване на логистиката на руските въоръжени сили и изолиране на анексирания от Русия Крим.
Украйна също нанася удари по руската енергийна инфраструктура, включително нефтопреработвателни заводи и танкери, за да подкопае способността на Москва да продължи да води война, която продължава вече пета година.
Русия засили ударите по украинските дълбоководни пристанища в Черно море в района на Голяма Одеса, които обслужват голяма част от зърнените и други товари на страната и са жизненоважни за нейната военна икономика.
Украинските атаки са принудили Русия, най-големият износител на зърно в света, да ограничи корабоплаването в Азовско море — маршрут, по който се превозва около една четвърт от нейния износ на зърно, съобщиха източници на Ройтерс. Корабоплаването остава ограничено и днес, добавиха те.
Две от трите украински пристанища на Черно море тази сутрин работеха нормално, докато пристанището в Черноморск намали значително приема на зърно, съобщи украинската държавна железопътна компания „Укрзализниця“.
Компанията уточни, че от началото на юли към пристанищата са били изпратени 901 300 тона зърно, „което, разбира се, е по-малко от миналия месец“.
Украински официални лица заявиха, че руски балистични ракети са поразили рано днес най-малко два района в Киев, като са предизвикали пожари и са отнели живота на двама души.
Вчера цените на пшеницата в Европа скочиха със 7%, след като ескалиращите атаки в Черно море предизвикаха опасения относно ключовите маршрути за износ на зърно, като търговците очакват част от търсенето да се пренасочи към доставките от Европейския съюз.
Референтната септемврийска фючърсна сделка за пшеница на базираната в Париж борса „Euronext“ приключи дневната търговия с ръст от 7% до 231,75 евро за метричен тон – цена, която не е наблюдавана от февруари 2025 г.
Фючърсите на пшеницата на Чикагската борса скочиха с 5% в сряда, макар че в ранната търговия в четвъртък сутринта те отбелязаха леко понижение.
Украйна е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през пристанищата си на Черно море поради руските атаки с ракети и дронове, заяви главният земеделски съюз на страната.
Украинският външен министър Андрий Сибига призова за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море.
"Това е и фундаментален въпрос за Украйна. Той е от жизнено значение, тъй като Черно море е основният маршрут за износ на украински стоки", заяви той пред репортери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Говед О
Коментиран от #7, #38
18:07 16.07.2026
2 Факт
18:08 16.07.2026
3 Путин
Коментиран от #29, #32
18:08 16.07.2026
4 Хе хе...
Коментиран от #9, #36
18:08 16.07.2026
5 ФАКТ
18:09 16.07.2026
6 Ха-ха
Коментиран от #26
18:10 16.07.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Говед О":Не разбрах коментара ти.... Но либералния Путин бе измамен за зърнената сделка и му отвориха работа....
18:10 16.07.2026
8 Робот
Коментиран от #16
18:10 16.07.2026
9 Чакай бе
До коментар #4 от "Хе хе...":Не ти ли го донесоха да се сбогуваш с него у Дулово?
Коментиран от #24
18:10 16.07.2026
10 Владимир Путин, президент
Русия е една огромна, безкрайна, омазана и в червата КОТ4ИНА 👈 Това е 😁
Коментиран от #18
18:10 16.07.2026
11 Смях в залата
😆
18:10 16.07.2026
12 Хахахаха
Коментиран от #40
18:11 16.07.2026
13 Нямат край
18:12 16.07.2026
14 оня с коня
и без това няма никой по морето
18:12 16.07.2026
15 Копейки
18:12 16.07.2026
16 Малката Бахама
До коментар #8 от "Робот":"...ПЪТНИК Е..!.."
И теб и Путин кво ви и6е кой е пътник и кво става в Украйна ? Путин е по-пътник с две туби бензин.
18:13 16.07.2026
17 Дон Корлеоне
18:14 16.07.2026
18 голем смях
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":ясно поет от теб няма да стане
Коментиран от #19, #21
18:15 16.07.2026
19 Владимир Путин, президент
До коментар #18 от "голем смях":Руските поети толкоз си можем 😁
18:16 16.07.2026
20 Хм...
Тоя Путин ще се окаже по хитър отколкото го мислех.
Коментиран от #23, #28
18:16 16.07.2026
21 1945
До коментар #18 от "голем смях":Има талант, харесва ми
18:17 16.07.2026
22 Зърнар
18:19 16.07.2026
23 Тогава Путлето
До коментар #20 от "Хм...":Да закара малко пшеница,ток и бензин на кубинците.
Коментиран от #25
18:21 16.07.2026
24 Хе хе...
До коментар #9 от "Чакай бе":Донесоха го в закован сандък, така и го отнесоха. Намирисваше доста. Дано се оправи човека.
18:21 16.07.2026
25 Путин
До коментар #23 от "Тогава Путлето":Не можем, Украйна ни потопи корабите.
18:23 16.07.2026
26 Соломон
До коментар #6 от "Ха-ха":Над 30% от руския износ на зърно минава през Азовско и отам през Черно море.В момента Таганрок дими,Азовско море е пълно с трупове на руски гемии и Керченския проток е затворен.В черно море се очертава същата ситуация.В същто време в Крим няма кой да жъне както и в Кубан защото няма гориво
18:26 16.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #20 от "Хм...":"...Путин ще се окаже по-хитър.."
Путин се окаже хитър като столипински црвyл 👈😄
18:31 16.07.2026
29 Хайо
До коментар #3 от "Путин":Създателя ли ти е многоходов? Той отдавна е такъв .
18:31 16.07.2026
30 Парадокс
Коментиран от #31
18:31 16.07.2026
31 Владимир Висоцки, алкохолик
До коментар #30 от "Парадокс":Едно време пеех много яки песни - Земята се въртяла понеже руснака настъпвал на изток !!!
Днес ме е срам, че нявга съм пял таквиз чутовни глупости 😢😄
18:36 16.07.2026
32 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #3 от "Путин":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, само да намерим бензин 😂
18:43 16.07.2026
33 стоян георгиев
18:43 16.07.2026
34 Мишел
18:44 16.07.2026
35 Соломон
18:46 16.07.2026
36 Вероятната причина
До коментар #4 от "Хе хе...":е чип от пералня.
18:49 16.07.2026
37 Мишел
Коментиран от #39
18:51 16.07.2026
38 Ай като поскъпне още малко
До коментар #1 от "Говед О":пшеницата ще и мине радиацията и ще можем да внасяме и ние вече.
18:51 16.07.2026
39 Соломон
До коментар #37 от "Мишел":И в същото време Китай се подготвя за Русия без Путин
Коментиран от #41
18:56 16.07.2026
40 Жоро
До коментар #12 от "Хахахаха":За последно ограмотявам незнаещи, но за сметка на това нахални писачи-Русия е производител в първата тройка в света на пшеница заедно с Китай и Индия. Произвежда, колкото европейските страни общо. Украйна е на 12 (дванадесето) място с почти 5 пъти по-малко производство .
19:18 16.07.2026
41 Чиниш ми се
До коментар #39 от "Соломон":Мннн гаууу ,ряzzz ана карабина Сюлеймане,калмар по родопски .
Коментиран от #42
19:50 16.07.2026
42 Соломон
До коментар #41 от "Чиниш ми се":Чиниш ми се че си Али Реза и завиждаш
20:01 16.07.2026