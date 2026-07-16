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Русия и Украйна нанасят удари по кораби в Черно море, цените на пшеницата скочиха
  Тема: Украйна

Русия и Украйна нанасят удари по кораби в Черно море, цените на пшеницата скочиха

16 Юли, 2026 18:06 1 420 42

  • украйна-
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  • пшеница-
  • одеса

Цените на пшеницата в Европа скочиха със 7%, след като ескалиращите атаки в Черно море предизвикаха опасения относно ключовите маршрути за износ на зърно

Русия и Украйна нанасят удари по кораби в Черно море, цените на пшеницата скочиха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и Русия днес нанесоха удари с ракети и дронове по кораби в Черно и Азовско море, като засилиха военните действия в жизненоважна за износа на зърно зона, което доведе до скок на цените на пшеницата на световните пазари, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на военните от двете страни, съобщи БТА.

Украинските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удари по най-малко 11 руски кораба, а руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са поразили кораб и моторна лодка на украинските въоръжени сили, докато те са се придвижвали към пристанища в региона на Одеса.

Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви в Teлеграм, че сред последните цели са били пет петролни танкера в Черно и Азовско море, както и един газов танкер, три кораба за сухи товари и два влекача в Черно море. Той посочи, че общият брой на корабите, поразен от украинските сили през този месец, вече е достигнал 147.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили също са нанесли удари по военни и промишлени обекти в Киев, свързани с производството и съхранението на дронове със среден и голям обсег, както и по инфраструктурни съоръжения в пристанищата на Одеса и Южни (Пивденни).

Ройтерс посочва, че за момента не може да потвърди информацията от бойното поле.

Украйна нанася удари по кораби в Азовско море от началото на юли. Бровди заяви в сряда, че Украйна е започнала да нанася също удари по руски кораби в Черно море, като Киев продължава кампанията си за нарушаване на логистиката на руските въоръжени сили и изолиране на анексирания от Русия Крим.

Украйна също нанася удари по руската енергийна инфраструктура, включително нефтопреработвателни заводи и танкери, за да подкопае способността на Москва да продължи да води война, която продължава вече пета година.

Русия засили ударите по украинските дълбоководни пристанища в Черно море в района на Голяма Одеса, които обслужват голяма част от зърнените и други товари на страната и са жизненоважни за нейната военна икономика.

Украинските атаки са принудили Русия, най-големият износител на зърно в света, да ограничи корабоплаването в Азовско море — маршрут, по който се превозва около една четвърт от нейния износ на зърно, съобщиха източници на Ройтерс. Корабоплаването остава ограничено и днес, добавиха те.

Две от трите украински пристанища на Черно море тази сутрин работеха нормално, докато пристанището в Черноморск намали значително приема на зърно, съобщи украинската държавна железопътна компания „Укрзализниця“.

Компанията уточни, че от началото на юли към пристанищата са били изпратени 901 300 тона зърно, „което, разбира се, е по-малко от миналия месец“.

Украински официални лица заявиха, че руски балистични ракети са поразили рано днес най-малко два района в Киев, като са предизвикали пожари и са отнели живота на двама души.

Вчера цените на пшеницата в Европа скочиха със 7%, след като ескалиращите атаки в Черно море предизвикаха опасения относно ключовите маршрути за износ на зърно, като търговците очакват част от търсенето да се пренасочи към доставките от Европейския съюз.

Референтната септемврийска фючърсна сделка за пшеница на базираната в Париж борса „Euronext“ приключи дневната търговия с ръст от 7% до 231,75 евро за метричен тон – цена, която не е наблюдавана от февруари 2025 г.

Фючърсите на пшеницата на Чикагската борса скочиха с 5% в сряда, макар че в ранната търговия в четвъртък сутринта те отбелязаха леко понижение.

Украйна е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през пристанищата си на Черно море поради руските атаки с ракети и дронове, заяви главният земеделски съюз на страната.

Украинският външен министър Андрий Сибига призова за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море.

"Това е и фундаментален въпрос за Украйна. Той е от жизнено значение, тъй като Черно море е основният маршрут за износ на украински стоки", заяви той пред репортери.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говед О

    10 9 Отговор
    Го ве дооооо го ве ден цеееее ГОвед О

    Коментиран от #7, #38

    18:07 16.07.2026

  • 2 Факт

    15 20 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и

    18:08 16.07.2026

  • 3 Путин

    15 17 Отговор
    Сорос ми забрани да ескалирам в Украйна, каза да се правя на "многоходов" в бункера.

    Коментиран от #29, #32

    18:08 16.07.2026

  • 4 Хе хе...

    21 11 Отговор
    Абе, някой знае ли защо заровиха линдзи така набързо и в запечатан сандък?

    Коментиран от #9, #36

    18:08 16.07.2026

  • 5 ФАКТ

    16 16 Отговор
    Малкият крадлив и страхлив милиционер е най-големия срам в човешката история.

    18:09 16.07.2026

  • 6 Ха-ха

    13 19 Отговор
    Русийката къде и тя се бута между шамарите. После всеки ден реве, че много руски кораби са взривени.!

    Коментиран от #26

    18:10 16.07.2026

  • 7 Европеец

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Говед О":

    Не разбрах коментара ти.... Но либералния Путин бе измамен за зърнената сделка и му отвориха работа....

    18:10 16.07.2026

  • 8 Робот

    19 13 Отговор
    Общественото недоволство срещу зеления наркоман расте , големите играчи ще го пожертват , няма друг начин ....ПЪТНИК Е..!

    Коментиран от #16

    18:10 16.07.2026

  • 9 Чакай бе

    11 7 Отговор

    До коментар #4 от "Хе хе...":

    Не ти ли го донесоха да се сбогуваш с него у Дулово?

    Коментиран от #24

    18:10 16.07.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    16 20 Отговор
    Ще го кажа като поет !!!
    Русия е една огромна, безкрайна, омазана и в червата КОТ4ИНА 👈 Това е 😁

    Коментиран от #18

    18:10 16.07.2026

  • 11 Смях в залата

    15 12 Отговор
    Лавров се оплака - "договорките от Аляска", т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, но имало голям погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    18:10 16.07.2026

  • 12 Хахахаха

    14 14 Отговор
    Е копейки, сега ще купувате скъп хляб, защото братята ви унищожават храната!

    Коментиран от #40

    18:11 16.07.2026

  • 13 Нямат край

    16 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    18:12 16.07.2026

  • 14 оня с коня

    10 11 Отговор
    налага се спешно и малко мазут да пуснат по крайбрежията на румъния и българия
    и без това няма никой по морето

    18:12 16.07.2026

  • 15 Копейки

    15 14 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    18:12 16.07.2026

  • 16 Малката Бахама

    12 13 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    "...ПЪТНИК Е..!.."

    И теб и Путин кво ви и6е кой е пътник и кво става в Украйна ? Путин е по-пътник с две туби бензин.

    18:13 16.07.2026

  • 17 Дон Корлеоне

    12 13 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    18:14 16.07.2026

  • 18 голем смях

    11 10 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    ясно поет от теб няма да стане

    Коментиран от #19, #21

    18:15 16.07.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    15 10 Отговор

    До коментар #18 от "голем смях":

    Руските поети толкоз си можем 😁

    18:16 16.07.2026

  • 20 Хм...

    15 11 Отговор
    Сега ми просветна! Ръст на цената на пшеницата от 7%. Миналата година руснаците изнесоха десетина милиона тона, тая година ще са повече. Ми те само тия 7% са има няма $200млн. Аз си мислех, че е война пък то бизнес...
    Тоя Путин ще се окаже по хитър отколкото го мислех.

    Коментиран от #23, #28

    18:16 16.07.2026

  • 21 1945

    12 6 Отговор

    До коментар #18 от "голем смях":

    Има талант, харесва ми

    18:17 16.07.2026

  • 22 Зърнар

    10 5 Отговор
    Харесъл съм едно Ламбурджини !

    18:19 16.07.2026

  • 23 Тогава Путлето

    10 14 Отговор

    До коментар #20 от "Хм...":

    Да закара малко пшеница,ток и бензин на кубинците.

    Коментиран от #25

    18:21 16.07.2026

  • 24 Хе хе...

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "Чакай бе":

    Донесоха го в закован сандък, така и го отнесоха. Намирисваше доста. Дано се оправи човека.

    18:21 16.07.2026

  • 25 Путин

    10 12 Отговор

    До коментар #23 от "Тогава Путлето":

    Не можем, Украйна ни потопи корабите.

    18:23 16.07.2026

  • 26 Соломон

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха":

    Над 30% от руския износ на зърно минава през Азовско и отам през Черно море.В момента Таганрок дими,Азовско море е пълно с трупове на руски гемии и Керченския проток е затворен.В черно море се очертава същата ситуация.В същто време в Крим няма кой да жъне както и в Кубан защото няма гориво

    18:26 16.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    10 11 Отговор

    До коментар #20 от "Хм...":

    "...Путин ще се окаже по-хитър.."

    Путин се окаже хитър като столипински црвyл 👈😄

    18:31 16.07.2026

  • 29 Хайо

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Създателя ли ти е многоходов? Той отдавна е такъв .

    18:31 16.07.2026

  • 30 Парадокс

    9 12 Отговор
    Обикновените руснаци много се радват и снимат украинските удари!

    Коментиран от #31

    18:31 16.07.2026

  • 31 Владимир Висоцки, алкохолик

    9 9 Отговор

    До коментар #30 от "Парадокс":

    Едно време пеех много яки песни - Земята се въртяла понеже руснака настъпвал на изток !!!
    Днес ме е срам, че нявга съм пял таквиз чутовни глупости 😢😄

    18:36 16.07.2026

  • 32 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, само да намерим бензин 😂

    18:43 16.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Семе съм събрал много аз. Пълен съм догоре и ме зареждат постоянно. Като кихна и отзад хвърчи...

    18:43 16.07.2026

  • 34 Мишел

    7 6 Отговор
    "Китай иска да превърне Русия в Пакистан 2.0"

    18:44 16.07.2026

  • 35 Соломон

    9 6 Отговор
    Руският академик Роберт Нигматулин предупреждава, че вътрешната горивна криза е на път да се влоши много: „Трябва да разберем, че най-лошият сценарий може дори да не е най-лошият.“ С модернизирането на рафинериите, парализирано от санкциите и продължаващите удари с дронове, Русия изчерпва възможностите си

    18:46 16.07.2026

  • 36 Вероятната причина

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "Хе хе...":

    е чип от пералня.

    18:49 16.07.2026

  • 37 Мишел

    10 10 Отговор
    Богатите руски олигарси прехвърлят парите си извън Русия, съобщава Bloomberg. Някои от тях са близки до Владимир Путин, също се опасяват, че активите им могат да бъдат конфискувани, както се случи например с Дмитрий Каменщик, бившия собственик на летище Домодедово. На фона на тежка икономическа и финансова криза в Русия, Путин търси начин да осигури средства за да продължи производството на оръжия, необходими за фронта, включително и от лични средства на руските бизнесмени.

    Коментиран от #39

    18:51 16.07.2026

  • 38 Ай като поскъпне още малко

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Говед О":

    пшеницата ще и мине радиацията и ще можем да внасяме и ние вече.

    18:51 16.07.2026

  • 39 Соломон

    5 6 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    И в същото време Китай се подготвя за Русия без Путин

    Коментиран от #41

    18:56 16.07.2026

  • 40 Жоро

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    За последно ограмотявам незнаещи, но за сметка на това нахални писачи-Русия е производител в първата тройка в света на пшеница заедно с Китай и Индия. Произвежда, колкото европейските страни общо. Украйна е на 12 (дванадесето) място с почти 5 пъти по-малко производство .

    19:18 16.07.2026

  • 41 Чиниш ми се

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Соломон":

    Мннн гаууу ,ряzzz ана карабина Сюлеймане,калмар по родопски .

    Коментиран от #42

    19:50 16.07.2026

  • 42 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Чиниш ми се":

    Чиниш ми се че си Али Реза и завиждаш

    20:01 16.07.2026

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