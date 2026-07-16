Русия и Украйна нанасят удари по кораби в Черно море, цените на пшеницата скочиха

Украйна и Русия днес нанесоха удари с ракети и дронове по кораби в Черно и Азовско море, като засилиха военните действия в жизненоважна за износа на зърно зона, което доведе до скок на цените на пшеницата на световните пазари, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на военните от двете страни, съобщи БТА.

Украинските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удари по най-малко 11 руски кораба, а руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са поразили кораб и моторна лодка на украинските въоръжени сили, докато те са се придвижвали към пристанища в региона на Одеса.

Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви в Teлеграм, че сред последните цели са били пет петролни танкера в Черно и Азовско море, както и един газов танкер, три кораба за сухи товари и два влекача в Черно море. Той посочи, че общият брой на корабите, поразен от украинските сили през този месец, вече е достигнал 147.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили също са нанесли удари по военни и промишлени обекти в Киев, свързани с производството и съхранението на дронове със среден и голям обсег, както и по инфраструктурни съоръжения в пристанищата на Одеса и Южни (Пивденни).

Ройтерс посочва, че за момента не може да потвърди информацията от бойното поле.

Украйна нанася удари по кораби в Азовско море от началото на юли. Бровди заяви в сряда, че Украйна е започнала да нанася също удари по руски кораби в Черно море, като Киев продължава кампанията си за нарушаване на логистиката на руските въоръжени сили и изолиране на анексирания от Русия Крим.

Украйна също нанася удари по руската енергийна инфраструктура, включително нефтопреработвателни заводи и танкери, за да подкопае способността на Москва да продължи да води война, която продължава вече пета година.

Русия засили ударите по украинските дълбоководни пристанища в Черно море в района на Голяма Одеса, които обслужват голяма част от зърнените и други товари на страната и са жизненоважни за нейната военна икономика.

Украинските атаки са принудили Русия, най-големият износител на зърно в света, да ограничи корабоплаването в Азовско море — маршрут, по който се превозва около една четвърт от нейния износ на зърно, съобщиха източници на Ройтерс. Корабоплаването остава ограничено и днес, добавиха те.

Две от трите украински пристанища на Черно море тази сутрин работеха нормално, докато пристанището в Черноморск намали значително приема на зърно, съобщи украинската държавна железопътна компания „Укрзализниця“.

Компанията уточни, че от началото на юли към пристанищата са били изпратени 901 300 тона зърно, „което, разбира се, е по-малко от миналия месец“.

Украински официални лица заявиха, че руски балистични ракети са поразили рано днес най-малко два района в Киев, като са предизвикали пожари и са отнели живота на двама души.

Вчера цените на пшеницата в Европа скочиха със 7%, след като ескалиращите атаки в Черно море предизвикаха опасения относно ключовите маршрути за износ на зърно, като търговците очакват част от търсенето да се пренасочи към доставките от Европейския съюз.

Референтната септемврийска фючърсна сделка за пшеница на базираната в Париж борса „Euronext“ приключи дневната търговия с ръст от 7% до 231,75 евро за метричен тон – цена, която не е наблюдавана от февруари 2025 г.

Фючърсите на пшеницата на Чикагската борса скочиха с 5% в сряда, макар че в ранната търговия в четвъртък сутринта те отбелязаха леко понижение.

Украйна е загубила около една трета от капацитета си за износ на зърно през пристанищата си на Черно море поради руските атаки с ракети и дронове, заяви главният земеделски съюз на страната.

Украинският външен министър Андрий Сибига призова за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море.

"Това е и фундаментален въпрос за Украйна. Той е от жизнено значение, тъй като Черно море е основният маршрут за износ на украински стоки", заяви той пред репортери.