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Украйна е поразила 15 руски плавателни съда в Азовско море
  Тема: Украйна

Украйна е поразила 15 руски плавателни съда в Азовско море

13 Юли, 2026 14:01 790 36

  • украйна-
  • русия-
  • кораби-
  • азовско море-
  • дронове-
  • одеса

Общият брой на поразените през последните осем дни руски плавателни съдове вече достигна 105, обяви Киев

Украйна е поразила 15 руски плавателни съда в Азовско море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински дронове тази нощ удариха 15 руски плавателни съда в Азовско море, включително седем танкера, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на командира на силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, съобщи БТА.

Общият брой на поразените през последните осем дни руски плавателни съдове вече достигна 105, написа Бровди в Телеграм.

Междувременно украинските военновъздушни сили заявиха, че през последната нощ са унищожили три крилати ракети Х-59/69 и 123 безпилотни летателни апарата, с които руската армия е атакувала северната, южната и източната част на Украйна, предаде Укринформ. Въздушната тревога все още не е отменена.

Трима членове на екипаж на чуждестранен търговски кораб загинаха, а петима са ранени в резултат на сутрешната атака с дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"В резултат на вражески обстрел по Одеска област е повредена пристанищната инфраструктура. Акостирал търговски кораб, плаващ под флага на Република Того, който е превозвал минерални торове, се е запалил", информира областният управител.

"На ранените се оказва необходима медицинска помощ. Изказвам искрените си съболезнования на близките на загиналите", заяви Олег Кипер.

Освен това силите на Москва тази сутрин отново нанесоха въздушни удари срещу Одеска област, като по първоначални данни са били ранени най-малко четирима души.

Четирима души са пострадали в резултат на атака срещу Одеса тази сутрин по предварителни данни, цитирани от председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала му в Телеграм, предаде БТА.

"Сутринта руснаците за пореден път атакуваха гражданската инфраструктура на Одеса и областта. В резултат на обстрел на територията на един от паркингите се запалиха 6 автобуса. Други 11 автобуса и 6 автомобила бяха повредени", съобщи Кипер.

Щети са нанесени на сграда и на територията на санаториум, добави той.

Съответните служби ликвидират последиците от атаките.

Одеса и областта бяха атакувани с ракети и дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Объркана копейка

    9 12 Отговор
    На нас ни казаха да викаме, че това не е вярно .

    Коментиран от #15

    14:02 13.07.2026

  • 2 Добри новини

    5 22 Отговор
    Крим е във финансов колапс – след недостига на газ, парите в брой на окупирания полуостров свършват. Банките започнаха да определят лимити за теглене, а някои банкомати са напълно празни.
    Междувременно Държавната дума обмисля ограничаване на банковите преводи, дори преводите към себе си (например от една сметка в друга).
    Време е да го кажем на глас – всеки опит за теглене на пари в брой е силно подозрителен, точно както опитите за плащане с карта. Ако занесете пари в банката, оставете ги там, забравете за тях, за предпочитане завинаги. Държавата знае най-добре за какво да ги похарчи. 😁🤷‍♂️

    14:03 13.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 5 Отговор
    И всичко отива по нашите плажове.Честито!

    Коментиран от #16, #24

    14:04 13.07.2026

  • 4 оня с коня

    12 1 Отговор
    Зеленски се готви да удължи мобилизацията и военното положение в Украйна.

    14:04 13.07.2026

  • 5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    6 21 Отговор
    🔥На магистралата Бердянск-Мелитопол горят стотици камиони на онези, които са пренебрегнали предупрежденията на Мадяр и не са поискали разрешение от Украйна.
    През последните месеци украинските въоръжени сили създадоха контролирана „зона на смъртта“ на 50 километра от фронта и предотвратяват всякакви опити за снабдяване на руските въоръжени сили.

    14:05 13.07.2026

  • 6 Швейк

    8 12 Отговор
    Путин оплеска войната.

    14:06 13.07.2026

  • 7 Не битките

    20 5 Отговор
    А войната кой печели е най важното. На финала ще има процес срещу нацистите бандеровци.

    Коментиран от #19

    14:08 13.07.2026

  • 8 жоро

    21 3 Отговор
    украйна е поразила дедовия...

    14:08 13.07.2026

  • 9 Русофилчето

    5 9 Отговор
    Плача господаря русия загина след мощните украински удари

    14:11 13.07.2026

  • 10 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Абе,у-кропите върнАха ли си Константинов ка при контра наступа,или си събират труповете в чували?

    Коментиран от #13, #20

    14:11 13.07.2026

  • 11 дядото

    4 5 Отговор
    първо АУАКС патрулира над черно море,после укрите атакуват руски кораби

    14:14 13.07.2026

  • 12 Стьопа руснака

    2 7 Отговор
    Няма кво да лапаме в русия, долапа празен,стоим на тъмно и студено,няма денюшки

    14:15 13.07.2026

  • 13 Хахахаха

    6 10 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Крим замина, тоя за Константиновка пише.

    Коментиран от #18, #22

    14:16 13.07.2026

  • 14 СССс

    9 3 Отговор
    С удари по танкери не се печели война,а на фронта.

    Коментиран от #25

    14:17 13.07.2026

  • 15 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Объркана копейка":

    Наясно ли си къде се намира Азовско море.И по голямата част от корабите не се потопени а са приведени във състояние да не се ползват

    Коментиран от #17, #30

    14:17 13.07.2026

  • 16 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И как точно ще дойде това до нас

    14:18 13.07.2026

  • 17 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Това е достатъчно. След като не могат да се ползват, даже е по-добре. Не са замърсили, но не вършат работа.

    14:18 13.07.2026

  • 18 Хигихи

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Тя 404 замина тоз за руския Кри пиле. Хихихи

    Коментиран от #35

    14:19 13.07.2026

  • 19 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Не битките":

    Вярно е че ще има процес за нацисти.В момента в Украйна има много нацисти .Ама всички са от Русия

    Коментиран от #36

    14:19 13.07.2026

  • 20 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Ами питай руските пропагандисти дали вярват в превземането и.И ако са я превзели да вземат да се срешнат там Зеленси и Путин за да подпишат капитулацията

    14:21 13.07.2026

  • 21 Тома

    7 3 Отговор
    Азербайджанският танкер който гръмнаха бандерите и убиха част от екипажа броят ли го за руски.

    14:22 13.07.2026

  • 22 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Когато попитаха руския изкуствен интелект Алиса.Чий е Крим и тя блокира

    14:23 13.07.2026

  • 23 оня с коня

    4 3 Отговор
    Русия ни е обявила ОФИЦИАЛНО за "Вражеска държава",Българите в Одеса и Областта са избивани Методично от Руснаците със Садистична упоритост и Омраза,закърточилите се в България Ресофили обаче ни карат да месим Погачи за да нахраним дядо Иван- сакън за не заслабне?КРАЙНО ВРЕМЕ Е Народът масово да излезе на Площадите и да протестира ЗАЩО все още всякакви Русофилски Изцепки по Медиите и Скупчването на "Почитатели на Русия" покрай останалите Паметници от време на 45г окупация на Отечеството ни да бъдат забранени със закон,а наказанията - равностойни натия от Живково време когато "Западно влияние" се влизаше в Белене със Еднопосочен билет!

    14:27 13.07.2026

  • 24 АманДа

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Приветстваме демократичното замърсяване на плажовете ни с мазут, отломки от боеприпаси и всичко останало... демокрацията иска жертви... евроатлантическите ценности - още повече...

    14:28 13.07.2026

  • 25 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "СССс":

    Сега фронта е там, където са танкерите на нациста и милитариста Путлер, но интелектчето ти не го разбира това.

    14:30 13.07.2026

  • 26 Уникално

    1 1 Отговор
    Кефа няма цена

    14:31 13.07.2026

  • 27 Без име

    3 0 Отговор
    Това казва всичко: "предаде Ройтерс, като се позова на изявление на командира на силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, съобщи БТА." Информацията не е потвърдена от независими източници, както няма и такова потвърждение за предишните 32 руски плавателни съда до ден днешен.

    Коментиран от #31

    14:33 13.07.2026

  • 28 И какво като е поразила

    0 2 Отговор
    Русия има над 400 съда на сенчестият флот
    Те били извели от строя 105 за 2 месеца!!
    Това е нищо другите 300 си работят още най малко 4-6 месеца до пълното им унищожаване

    14:33 13.07.2026

  • 29 Нали се сещате

    0 1 Отговор
    Че скоро нито един украински кораб няма да отплува или достигне до украинско пристанище. С тези си действия, украинците само ще макар руснаците да инсталират оръжия на всеки търговски кораб. Страхотно е да стреляш по беззащитни цели, но това няма да продължи дълго.

    Коментиран от #32

    14:35 13.07.2026

  • 30 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Украйна даже и за това мисли да не замърсява морето .пълните танкери се повреждат а празните се потапят.видеата.от руснаци показват удари не в корпуса а в помещенията където се намира управлението на кораба.105 кораба е сериозна цифра и то за под десет дена

    14:35 13.07.2026

  • 31 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Без име":

    Напротив .Всеки един кораб който е ударен е надлежно документиран от камерата на дрона който го удря.Както ги има и физиономията на всеки един руснак секунда преди да се превърне в слънчоглед

    Коментиран от #33, #34

    14:36 13.07.2026

  • 32 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Нали се сещате":

    Нали се сещаш че това го пишеш пета година?вече в русия няма бензин а щеше да се сещаме друго...хах...

    14:36 13.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Не само.има и втори дрон който документира удара от разстояние.това му е хубавото на роберт мадяр че документира и публикува всичко!

    14:38 13.07.2026

  • 34 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Дай потвърждение от независим източник! Тези ги разправяй на баба си.

    14:38 13.07.2026

  • 35 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хигихи":

    Какво замина бе копей? Я отвори картата на света и ми кажи каква територия е влязла в руската територия? Защото аз на всички карти на света гледам че и Донбас и Крим са си още украински! Я дай твоята карта, да видим какво е станало руско?

    14:42 13.07.2026

  • 36 А юдео-ционистът Зеленски

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    е техният ръководител.

    14:43 13.07.2026

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