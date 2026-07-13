Украйна е поразила 15 руски плавателни съда в Азовско море

Украински дронове тази нощ удариха 15 руски плавателни съда в Азовско море, включително седем танкера, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на командира на силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, съобщи БТА.

Общият брой на поразените през последните осем дни руски плавателни съдове вече достигна 105, написа Бровди в Телеграм.

Междувременно украинските военновъздушни сили заявиха, че през последната нощ са унищожили три крилати ракети Х-59/69 и 123 безпилотни летателни апарата, с които руската армия е атакувала северната, южната и източната част на Украйна, предаде Укринформ. Въздушната тревога все още не е отменена.

Трима членове на екипаж на чуждестранен търговски кораб загинаха, а петима са ранени в резултат на сутрешната атака с дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"В резултат на вражески обстрел по Одеска област е повредена пристанищната инфраструктура. Акостирал търговски кораб, плаващ под флага на Република Того, който е превозвал минерални торове, се е запалил", информира областният управител.

"На ранените се оказва необходима медицинска помощ. Изказвам искрените си съболезнования на близките на загиналите", заяви Олег Кипер.

Освен това силите на Москва тази сутрин отново нанесоха въздушни удари срещу Одеска област, като по първоначални данни са били ранени най-малко четирима души.

Четирима души са пострадали в резултат на атака срещу Одеса тази сутрин по предварителни данни, цитирани от председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала му в Телеграм, предаде БТА.

"Сутринта руснаците за пореден път атакуваха гражданската инфраструктура на Одеса и областта. В резултат на обстрел на територията на един от паркингите се запалиха 6 автобуса. Други 11 автобуса и 6 автомобила бяха повредени", съобщи Кипер.

Щети са нанесени на сграда и на територията на санаториум, добави той.

Съответните служби ликвидират последиците от атаките.

Одеса и областта бяха атакувани с ракети и дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.