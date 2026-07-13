Украйна е поразила 15 руски плавателни съда в Азовско море

Украински дронове тази нощ удариха 15 руски плавателни съда в Азовско море, включително седем танкера, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на командира на силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, съобщи БТА.
Общият брой на поразените през последните осем дни руски плавателни съдове вече достигна 105, написа Бровди в Телеграм.
Междувременно украинските военновъздушни сили заявиха, че през последната нощ са унищожили три крилати ракети Х-59/69 и 123 безпилотни летателни апарата, с които руската армия е атакувала северната, южната и източната част на Украйна, предаде Укринформ. Въздушната тревога все още не е отменена.
Трима членове на екипаж на чуждестранен търговски кораб загинаха, а петима са ранени в резултат на сутрешната атака с дронове в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.
"В резултат на вражески обстрел по Одеска област е повредена пристанищната инфраструктура. Акостирал търговски кораб, плаващ под флага на Република Того, който е превозвал минерални торове, се е запалил", информира областният управител.
"На ранените се оказва необходима медицинска помощ. Изказвам искрените си съболезнования на близките на загиналите", заяви Олег Кипер.
Освен това силите на Москва тази сутрин отново нанесоха въздушни удари срещу Одеска област, като по първоначални данни са били ранени най-малко четирима души.
Четирима души са пострадали в резултат на атака срещу Одеса тази сутрин по предварителни данни, цитирани от председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала му в Телеграм, предаде БТА.
"Сутринта руснаците за пореден път атакуваха гражданската инфраструктура на Одеса и областта. В резултат на обстрел на територията на един от паркингите се запалиха 6 автобуса. Други 11 автобуса и 6 автомобила бяха повредени", съобщи Кипер.
Щети са нанесени на сграда и на територията на санаториум, добави той.
Съответните служби ликвидират последиците от атаките.
Одеса и областта бяха атакувани с ракети и дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в Телеграм.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Объркана копейка
Коментиран от #15
14:02 13.07.2026
2 Добри новини
Междувременно Държавната дума обмисля ограничаване на банковите преводи, дори преводите към себе си (например от една сметка в друга).
Време е да го кажем на глас – всеки опит за теглене на пари в брой е силно подозрителен, точно както опитите за плащане с карта. Ако занесете пари в банката, оставете ги там, забравете за тях, за предпочитане завинаги. Държавата знае най-добре за какво да ги похарчи. 😁🤷♂️
14:03 13.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #24
14:04 13.07.2026
4 оня с коня
14:04 13.07.2026
5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
През последните месеци украинските въоръжени сили създадоха контролирана „зона на смъртта“ на 50 километра от фронта и предотвратяват всякакви опити за снабдяване на руските въоръжени сили.
14:05 13.07.2026
6 Швейк
14:06 13.07.2026
7 Не битките
Коментиран от #19
14:08 13.07.2026
8 жоро
14:08 13.07.2026
9 Русофилчето
14:11 13.07.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #13, #20
14:11 13.07.2026
11 дядото
14:14 13.07.2026
12 Стьопа руснака
14:15 13.07.2026
13 Хахахаха
До коментар #10 от "Сатана Z":Крим замина, тоя за Константиновка пише.
Коментиран от #18, #22
14:16 13.07.2026
14 СССс
Коментиран от #25
14:17 13.07.2026
15 Соломон
До коментар #1 от "Объркана копейка":Наясно ли си къде се намира Азовско море.И по голямата част от корабите не се потопени а са приведени във състояние да не се ползват
Коментиран от #17, #30
14:17 13.07.2026
16 Соломон
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И как точно ще дойде това до нас
14:18 13.07.2026
17 Хахахаха
До коментар #15 от "Соломон":Това е достатъчно. След като не могат да се ползват, даже е по-добре. Не са замърсили, но не вършат работа.
14:18 13.07.2026
18 Хигихи
До коментар #13 от "Хахахаха":Тя 404 замина тоз за руския Кри пиле. Хихихи
Коментиран от #35
14:19 13.07.2026
19 Соломон
До коментар #7 от "Не битките":Вярно е че ще има процес за нацисти.В момента в Украйна има много нацисти .Ама всички са от Русия
Коментиран от #36
14:19 13.07.2026
20 Соломон
До коментар #10 от "Сатана Z":Ами питай руските пропагандисти дали вярват в превземането и.И ако са я превзели да вземат да се срешнат там Зеленси и Путин за да подпишат капитулацията
14:21 13.07.2026
21 Тома
14:22 13.07.2026
22 Соломон
До коментар #13 от "Хахахаха":Когато попитаха руския изкуствен интелект Алиса.Чий е Крим и тя блокира
14:23 13.07.2026
23 оня с коня
14:27 13.07.2026
24 АманДа
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Приветстваме демократичното замърсяване на плажовете ни с мазут, отломки от боеприпаси и всичко останало... демокрацията иска жертви... евроатлантическите ценности - още повече...
14:28 13.07.2026
25 Българин
До коментар #14 от "СССс":Сега фронта е там, където са танкерите на нациста и милитариста Путлер, но интелектчето ти не го разбира това.
14:30 13.07.2026
26 Уникално
14:31 13.07.2026
27 Без име
Коментиран от #31
14:33 13.07.2026
28 И какво като е поразила
Те били извели от строя 105 за 2 месеца!!
Това е нищо другите 300 си работят още най малко 4-6 месеца до пълното им унищожаване
14:33 13.07.2026
29 Нали се сещате
Коментиран от #32
14:35 13.07.2026
30 стоян георгиев
До коментар #15 от "Соломон":Украйна даже и за това мисли да не замърсява морето .пълните танкери се повреждат а празните се потапят.видеата.от руснаци показват удари не в корпуса а в помещенията където се намира управлението на кораба.105 кораба е сериозна цифра и то за под десет дена
14:35 13.07.2026
31 Соломон
До коментар #27 от "Без име":Напротив .Всеки един кораб който е ударен е надлежно документиран от камерата на дрона който го удря.Както ги има и физиономията на всеки един руснак секунда преди да се превърне в слънчоглед
Коментиран от #33, #34
14:36 13.07.2026
32 стоян георгиев
До коментар #29 от "Нали се сещате":Нали се сещаш че това го пишеш пета година?вече в русия няма бензин а щеше да се сещаме друго...хах...
14:36 13.07.2026
33 стоян георгиев
До коментар #31 от "Соломон":Не само.има и втори дрон който документира удара от разстояние.това му е хубавото на роберт мадяр че документира и публикува всичко!
14:38 13.07.2026
34 Без име
До коментар #31 от "Соломон":Дай потвърждение от независим източник! Тези ги разправяй на баба си.
14:38 13.07.2026
35 Хахахаха
До коментар #18 от "Хигихи":Какво замина бе копей? Я отвори картата на света и ми кажи каква територия е влязла в руската територия? Защото аз на всички карти на света гледам че и Донбас и Крим са си още украински! Я дай твоята карта, да видим какво е станало руско?
14:42 13.07.2026
36 А юдео-ционистът Зеленски
До коментар #19 от "Соломон":е техният ръководител.
14:43 13.07.2026