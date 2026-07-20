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Русия атакува Одеса от акваторията на Черно море
  Тема: Украйна

Русия атакува Одеса от акваторията на Черно море

20 Юли, 2026 16:20 1 368 97

  • украйна-
  • одеса-
  • русия-
  • черно море

Регионалните власти призоваваха всички жители да се укриват в бомбоубежища

Русия атакува Одеса от акваторията на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Одеса отекнаха силни експлозии, градът е атакуван от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението Телеграм, предаде БТА.

Две ракети се взривиха около 13:30 часа, съобщиха още местните канали.

Регионалните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища, тревогата продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Най-малко трима души бяха убити, а 18 - ранени, при нови руски атаки в югоизточната част на Украйна, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА, съобщи БТА.

Двама души загинаха в град Павлоград, Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа. По думите му при атаката са ранени 13 души.

Според областната прокуратура руските сили са използвали управляеми авиационни бомби, които са нанесли щети на жилищни сгради и автомобили.

В град Запорожие един човек беше убит при друга руска атака с управляеми авиационни бомби, съобщи областният управител Иван Федоров. Ранени са петима души, а редица сгради, включително жилищни, са повредени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    49 9 Отговор
    Не може да бъде те свършиха ракетите миналата година

    Коментиран от #69

    16:22 20.07.2026

  • 2 А Украйна запали цяла раша

    13 52 Отговор
    До откат и безмилостно

    Коментиран от #23

    16:23 20.07.2026

  • 3 Робот

    47 7 Отговор
    Зеления парцал в болница за наркомани , анексиране на 4-те области от Русия, преговори и МИР.....Друг начин няма , няма и да има..!

    Коментиран от #45

    16:25 20.07.2026

  • 4 🐂 г о в ед 0

    8 33 Отговор
    Вече са в Киев и кълчат кълки рушите без глави със

    16:25 20.07.2026

  • 5 Новини от последните минути

    11 45 Отговор
    Украйна взриви и порази център на ФСБ със 100 окупатори вътре (ВИДЕО)
    20 юли 2026, 15:11 часа
    Снимка: Andrey Stenin Андрей Стенин
    Силите от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) успешно са нанесли удар по координационен център и база за разполагане на офицери от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), намиращи се в пансион в окупираната Херсонска област. Според предварителни оценки в координационния център са били разположени около 100 руски военнослужещи, твърдят от пресслужбата на СБУ на 20 юли.

    Коментиран от #29, #33

    16:25 20.07.2026

  • 6 Браво,

    41 7 Отговор
    но трябва да се атакува Лвов докато не остане камък върху камък

    Коментиран от #20

    16:25 20.07.2026

  • 7 стоян георгиев- стъки

    38 6 Отговор
    Уудри якоо бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #51

    16:25 20.07.2026

  • 8 УАЗ ПАТРИОТ

    29 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #19

    16:26 20.07.2026

  • 9 УАЗ ПАТРИОТ

    30 7 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:26 20.07.2026

  • 10 УАЗ ПАТРИОТ

    19 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #21

    16:26 20.07.2026

  • 11 УАЗ ПАТРИОТ

    27 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:26 20.07.2026

  • 12 Мишел

    44 9 Отговор
    Русия блокира достъпа на Украйна до морето и на НатО с кораби до Украйна. Решаващ руски ход във войната.

    Коментиран от #40

    16:26 20.07.2026

  • 13 Нямат край

    9 36 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    Коментиран от #31

    16:27 20.07.2026

  • 14 Смър на всички

    16 7 Отговор
    мовоезични

    16:27 20.07.2026

  • 15 И Киев е Руски

    21 7 Отговор
    Българите в Украйна са повече от украинците.

    16:28 20.07.2026

  • 16 Московските BAPBAPИ !

    8 32 Отговор
    Монголските opки пак се борят с жени, деца и жилищни квартали.
    Това могат терористите на Путлер.

    Коментиран от #30

    16:28 20.07.2026

  • 17 Сатана Z

    33 9 Отговор
    Одеса е руски град-герой временно окупиран от Украйна.Време е да се върне там където му е мястото,в Русия!

    Коментиран от #27, #54

    16:29 20.07.2026

  • 18 Отец Дионисий

    8 29 Отговор
    Руската чума се лекува само с изолация и санитарен кордон.

    16:30 20.07.2026

  • 19 Ха-ха

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    16:31 20.07.2026

  • 20 дфдсгсфгг

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Браво,":

    Който копае гроб другиму рано или късно сам пада в него

    16:32 20.07.2026

  • 21 Ха-ха

    8 11 Отговор

    До коментар #10 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:32 20.07.2026

  • 22 Тъкмо бях забравил...

    21 6 Отговор
    ...колко са българите в Одеса и Одеска област...!
    Благодаря за ценната информация...!

    16:32 20.07.2026

  • 23 запален ти е задния вход

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "А Украйна запали цяла раша":

    много гости са дошли предимно роми .ша събирам шишета и капачки за теб да платиш на добър проктолог много си разпрана

    Коментиран от #34

    16:32 20.07.2026

  • 24 Без име

    15 6 Отговор
    Хубави новини през последните дни.

    16:32 20.07.2026

  • 25 укрозомби наркофюрер нацикрат

    29 6 Отговор
    Украинците казват, че Олек Сирски е бил току що уволнен за загубата на Константиновка.
    Скоро ще го обявят.
    Започва да напомняма непрекъсната смяна на генерали от Хитлер преди 80 години.

    Коментиран от #44

    16:32 20.07.2026

  • 26 Сатана Z

    26 6 Отговор
    „ В Одеска област има около седем пристанища и през последните три години през тях са преминали приблизително осем хиляди кораба. Какво е пристигало с тези кораби? Украинските данни сочат, че са превозвали хранителни продукти, цивилни стоки или други невоенни товари. Но как оръжия, боеприпаси, танкове, военна техника и всичко останало всъщност достигат до украинска територия? Естествено, чрез тези пратки. Именно затова се извършват тези удари.

    Тези кораби не се подлагат на никакви инспекции или проверки; следователно, ударът върху тях е напълно легитимен. Те представляват ясно проверими военни цели – оправдан удар срещу канал, който работи денонощно за доставка на оръжия до този регион.“

    16:32 20.07.2026

  • 27 Град Козлодуй

    7 22 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    16:33 20.07.2026

  • 28 Мишел

    8 21 Отговор
    Украйна отряза достъпа на Русия до Азовско и Черно море.

    Коментиран от #36, #66

    16:34 20.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Уж се борят

    23 7 Отговор

    До коментар #16 от "Московските BAPBAPИ !":

    С жени, деца и жилищни квартали пък накрая две, три жертви и толкова ранени. Че то по нашите пътища загиват повече без да сме във война. На Путин паметник трябва да му издигнат в Киев, че толкова ги жали укрите.

    16:34 20.07.2026

  • 31 теб също те унижават всяка вечер

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Нямат край":

    на задния ти вход няма край -дори показваш клипове на родителите си каква пъргава мъжка мома си

    Коментиран от #52

    16:35 20.07.2026

  • 32 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    7 22 Отговор
    225-та бригада на ВСУ е взела в плен 64 руски нашественици. Задачата на вaтeнkите е била да откриват украински оператори на дронове, да събират разузнавателни данни и да издигат руски знамена за поредните пропагандни видеоклипове за уж „превзети“ села в Запорожка област. Видео с монголоидните русияни

    Коментиран от #37, #39

    16:35 20.07.2026

  • 33 ПовЕрвахме!

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Новини от последните минути":

    ,,...твърдят от пресслужбата на СБУ..."

    16:36 20.07.2026

  • 34 Розовото пони Путин 🦄

    8 11 Отговор

    До коментар #23 от "запален ти е задния вход":

    И моят е запален, затова не мърдам извън бункера🦄👯‍♂️😂

    Коментиран от #42

    16:36 20.07.2026

  • 35 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    8 17 Отговор
    Водещият кремълски пропагандист Соловьов, който щеше за 3 дни да превзема Киев, на 5-тата година от войната призова руснаците от приграничните райони да бъдат преселени във вътрешността на страната. Видео. 🤪
    Скоро и столицата ще си изнесат зад Урал....🤣🤣🤣🤣

    16:36 20.07.2026

  • 36 Мишел

    5 7 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    псевдомишеле, бълнуваш.

    16:37 20.07.2026

  • 37 сега мило свързала си надуваемия си

    5 5 Отговор

    До коментар #32 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    басейн с химическото WC което имаш на двора та се къпеш на воля -никой не ти казва че си объркала помапата с другото ама лайнаигомна на поразия

    16:38 20.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А ве Бай-Онзи!

    17 4 Отговор

    До коментар #32 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Кви знамена,кви дронове,кви 5 гривни,ве човеко...!
    Не виждаш ли,че цял Киев и Одеса горят,подпалени от Балистически Ракети-неуловими за ,,Пейтриът"...?!

    Коментиран от #75

    16:39 20.07.2026

  • 40 Малииии, не ми се мисли

    4 14 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Какво ги чака нощес рашките.

    Коментиран от #47

    16:39 20.07.2026

  • 41 Страшно е!

    5 17 Отговор
    Страшно е!
    Страшно е да съществуваш в свят, в който границата между човешкото и чудовищното е заличена, а една държава е превърната в гигантска месомелачка за душите на собствените си граждани. Днешна Русия не е просто авторитарна страна – тя е уродлив хибрид между най-мрачния сталински болшевизъм и агресивния фашизъм, където гнетът е издигнат в религия.
    Но най-ужасяващото е колко перфидна е тази диктатура. Тя има бляскава фасада, изградена с една-единствена цел – да излъже човешкото съзнание и да приспи съвестта на света. Пропагандата на Кремъл плаща луди пари на чужди спортисти, артисти и купени коментатори – като нашенския волейболен треньор Пламен Константинов, който наскоро обясняваше по интервюта колко било "чисто, подредено и уредено" в Русия, как магазините били пълни и хората живеели спокойно. Това е висша форма на цинизъм. Така се създава Потьомкинско село на XXI век. Зад лъскавите рафтове, чистите улици в Москва и дигиталните услуги стои зловеща бездна, в която нормалният човешки мозък отказва да повярва.
    Зад тази фалшива витрина реалността е покъртителна:

    Деца зад решетките за рисунки: Страшно е, че едно 12-годишно момиче (Маша Москалева) може да бъде отнето от баща си и пратено в приют, а баща ѝ – осъден на затвор, само защото детето е нарисувало антивоенна рисунка в час по рисуване. Докато спортистите се възхищават на чистите тротоари, режимът официално обявява децата за врагове.
    Доносничеството като национален спорт: Русия върна н

    Коментиран от #43

    16:40 20.07.2026

  • 42 мило къде да мърдаш

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "Розовото пони Путин 🦄":

    като двама роми са мушнали надениците в теб до картофите и снимат филм за майка ти и баща ти датевидяткакъвпедераст си

    Коментиран от #49

    16:40 20.07.2026

  • 43 Страшно е!

    5 13 Отговор

    До коментар #41 от "Страшно е!":

    Доносничеството като национален спорт: Русия върна най-кошмарните сталински практики. Ученици записват тайно учителите си с телефони и ги предават на службите (ФСБ). Съседи топят съседи за дочута чужда музика или разговори в кухнята. Дори в метрото пътници пишат доноси срещу хора, които четат "грешни" книги на екрана на телефона си.
    Канонизиране на канибали и убийци: Режимът освободи от затворите хиляди тежки престъпници, изнасилвачи и серийни убийци, прати ги на фронта, а оцелелите върна по селата им като „новия елит“ и „герои“. Днес тези хора изнасилвачи убиват отново в провинцията, но полицията няма право да ги докосне, защото са със статут на "недосегаеми ветерани". На кого му пука за това, важното е, че в Москва има хубави ресторанти!
    Култ към смъртта от зачеването: В руските училища беше въведен предметът "Разговори за важното", където на 7-годишни деца се обяснява, че "да умреш за родината е най-висшата чест". Майките биват съветвани от свещеници да раждат повече деца, за да не им е мъчно, когато ги пратят на смърт. Животът на човека там струва по-малко от една лада или торба с кнедли, раздавани като компенсация за труп.
    Абсурдът на "престъпното мислене": Хора биват арестувани и съдени за това, че държат празен бял лист хартия на площада. Или за това, че носят маратонки с жълто-сини елементи. Или за това, че са цитирали Лев Толстой. Мисълта е изцяло криминализирана.
    Заличаване на паметта: Организации като "Мемориал", които десетилетия на

    Коментиран от #46

    16:40 20.07.2026

  • 44 Иван Бедров

    12 4 Отговор

    До коментар #25 от "укрозомби наркофюрер нацикрат":

    Вярно е. Зеленски спасява кожата, като се оттървава от поредния генерал. Историята се повтаря!

    16:40 20.07.2026

  • 45 Ами всъщност

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Зеления наркоман от обратната страна на зелената трева, цяла украйна за Русия а който не иска мир ще отнесе голямата руска тояга.

    16:41 20.07.2026

  • 46 Страшно е!

    4 9 Отговор

    До коментар #43 от "Страшно е!":

    . Заличаване на паметта: Организации като "Мемориал", които десетилетия наред издирваха масовите гробове от сталинския терор и връщаха имената на невинно избитите, бяха забранени и обявени за престъпни. Диктатурата буквално забрани на хората да помнят миналия геноцид, за да може да извършва новия в момента.

    Това не е просто лошо управление. Това е некрофилска, дълбоко перверзна диктатура, която изсмуква всичко човешко и го заменя със страх, доноси и смърт, докато пуска захаросан клип от някой супермаркет за пред наивните чужденци. Всеки, който се прехласва по „фасадата“ и оправдава този гнет, става съучастник в престъплението срещу човешката съвест.

    Коментиран от #80

    16:41 20.07.2026

  • 47 аз знам какво те чака теб

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Малииии, не ми се мисли":

    и те мисля много гости предимно от ромската махала на задния ти вход чудо ще е знамчесипедераст но ти мина всякавки граници

    16:41 20.07.2026

  • 48 Софиянец

    18 4 Отговор
    Е как, бе? Дойче зеле ни каза, че бандеровците владеят Черно море, били занулили целия руски флот 😂😂😂

    16:41 20.07.2026

  • 49 Розовото пони Путин 🦄

    5 8 Отговор

    До коментар #42 от "мило къде да мърдаш":

    Песков е много ревнив и не ме пуска извън бункера🦄🌈😂

    Коментиран от #55

    16:43 20.07.2026

  • 50 Александър Сырский е уволнен

    12 4 Отговор
    Обявяват го в следващите часове.

    Не успя да принуди Русия да се изтегли, хахаххаа. Зелеенски му даде 40 дни и Сырский ги пропиля по граждансик обекти.

    Коментиран от #53

    16:44 20.07.2026

  • 51 хихи

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев- стъки":

    удри удри, а се накрая оказва че русия е най-ударената 😂 😂 😂

    16:44 20.07.2026

  • 52 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "теб също те унижават всяка вечер":

    И нас, заедно с другаря Путин, ни уважават редовно 😘

    Коментиран от #57

    16:46 20.07.2026

  • 53 Сирски, ли...?!

    4 6 Отговор

    До коментар #50 от "Александър Сырский е уволнен":

    Та той бе внедрен агент на Путин!
    Питайте нашият Генерал Атанасов,ако не вярвате ...🫢!

    16:46 20.07.2026

  • 54 Моряка

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Нещо повече- Одеса е изградена с указ на руската империатрица Екатерина Втора преди 250 години,с пари от руската хазна,от руски строители, френски и италиянски архитекти,с активното участие на европейските мениджери Ришельо и Де Рибас,под ръкаводството на руския княз генерал Потьомкин.По него време Ленин,който измислил украинците,още сам не е бил замислен.

    Коментиран от #71

    16:47 20.07.2026

  • 55 с много ама много резерви

    5 4 Отговор

    До коментар #49 от "Розовото пони Путин 🦄":

    но все пак се съгласих пуснах клипа на вашите да разбераткаквъвдосаденпедераст си не искаш да е вънка от теб верно много си лакома ядеш африкански наденици сорови и неизмити с сиренето по тях -сега баща ти разбра от къде лошия ти дъх

    Коментиран от #64

    16:47 20.07.2026

  • 56 Историк

    6 5 Отговор
    Българските управници тревожат ли се за съдбата на тези българи, защото досега не се е чуло. Къде са страхливите мироблюци,които да накарат Путин дипломатично да изтегли от Украйна варварските си орди,за да спре войната?

    Коментиран от #62

    16:48 20.07.2026

  • 57 ГолЕм смЕх!

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    А ти редовно си папагалиш опорката!
    Явно,че Шизофренията и тя като алкохола-не прощава...😆😂🤣👍!

    16:49 20.07.2026

  • 58 Град Козлодуй

    5 8 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #67

    16:50 20.07.2026

  • 59 Моряка

    9 4 Отговор
    Браво на ФАКТИ.От две три седмици не бяха ни тормозили колко българи живеят в Одеса и Одеска област.Тормоза се възобнови.

    Коментиран от #68

    16:50 20.07.2026

  • 60 Мишел

    6 6 Отговор
    Поразен център на ФСБ с около 100 руски военнослужещи вътре (ВИДЕО)

    Коментиран от #81

    16:51 20.07.2026

  • 61 .....

    6 4 Отговор
    Еврастите вече спасиха ли се от руското робство, че тея хора с нетърпение чакаха еврото да дойде та да ги отърве, та спасиха ли се или не, че гледам всичко си е същото освен по високите цени и инфлация, та съм се притеснил за тея хора.

    16:52 20.07.2026

  • 62 Много слабо!

    5 4 Отговор

    До коментар #56 от "Историк":

    Дай по-сериозно изказване!
    Примерно- защо Зеленски забрани на Българите в Одеса да говорят на Български...?!
    Защо Зеленски затвори в Одеса Българските училища и Културни центрове...?!

    16:52 20.07.2026

  • 63 млад еврас

    7 5 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    16:53 20.07.2026

  • 64 Розовото пони Путин 🦄

    6 6 Отговор

    До коментар #55 от "с много ама много резерви":

    Много обичаме наденици с Песков и редовно си хапваме в бункера🦄🌈😂

    16:53 20.07.2026

  • 65 Странно

    7 4 Отговор
    Нали руснаците бяха наритани и флота им беше съсипан, а сега атакували Одеса от Черно море... Последно?

    Коментиран от #76, #78

    16:53 20.07.2026

  • 66 мишелментето

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    ментемишел

    16:54 20.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Те това...

    8 3 Отговор

    До коментар #59 от "Моряка":

    ...го ползват като пълнеж към всичките си статии за Одеса и Одеска област...😆!

    16:55 20.07.2026

  • 69 НЕ БЕЕЕ ОТ МОРЕТООООО

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    НАЧИ СИИЧКИ КОРАБИ БЯХА ПОТОПЕНИ......Е САМО БАРЖИ И РИБАРСИТЕ ДЕ.... Сигурно КУЗНЕЦОВ СА Е ПОЯВИЛ И ЗА ТВА СА ВИДЯЛИ САМО ПУШЕЦИТЕ МУ......

    16:55 20.07.2026

  • 70 .....

    6 5 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка.

    Коментиран от #73, #86

    16:56 20.07.2026

  • 71 скучно и точка.

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Моряка":

    Кьонигсберг с чии пари е изграден??? историята познава безброй примери Да се сменя собствеността на имота без значение кой какво строил преди

    Коментиран от #83

    16:57 20.07.2026

  • 72 Удри евраста с лопатЕто

    6 4 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци и военно летище с три военни самолета дадоха фира. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    Коментиран от #74

    16:57 20.07.2026

  • 73 Крепостен на Хартиената мечка

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от ".....":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    16:58 20.07.2026

  • 74 Димяща ушанка 🤩💀

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #95

    16:58 20.07.2026

  • 75 Моряка

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "А ве Бай-Онзи!":

    Това са някакви мили,роднински закачки.Като сменят Путин със Сорокин,ще изчезват цели градове,повервайте ми.

    16:58 20.07.2026

  • 76 1945

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Странно":

    Няма руски кораби в Азовско и Черно море.

    16:59 20.07.2026

  • 77 ВЕСЕЛЯК

    3 4 Отговор
    Гуд ивнинг, киефс мадафакас енд бандеристан коксакарс.
    Рейс юур хендс ъп анд синг афтър ме:
    БАНГА-РАНГА, БААААААнгарангааааааааа!

    17:00 20.07.2026

  • 78 1945

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Странно":

    Няма нито един руски кораб в Черно море.

    Коментиран от #85, #96

    17:01 20.07.2026

  • 79 руската мечка

    5 3 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #90

    17:02 20.07.2026

  • 80 А стига

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "Страшно е!":

    Разплака ни......................
    що не написа ,че си роден от сурогатна усръинскъ майка ,неизвестен баща и си израснал в руско сиропиталище за белогвардейчета щеше ептен да ни покъртиш.......... . .

    17:03 20.07.2026

  • 81 Ами Нети

    1 5 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    Поразена е на май .кятти ....катта ,щот се ....бе с мннн.гаууии☝️

    17:03 20.07.2026

  • 82 Иван

    1 4 Отговор
    Скоро българите там ще станат втори по численост, а после може да станат и първи по численост.

    17:04 20.07.2026

  • 83 Моряка

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "скучно и точка.":

    В този аспект си прав,за съжаление.Само че това е ставало със сила.А в случая фейка Украйна е измишльотина на болния мозък на Ленин.Страдал е от силна атеросклероза.Международен лекарски екип му е правил аутопсия и е поставил диагнозата.

    17:04 20.07.2026

  • 84 оня с коня

    4 2 Отговор
    довечера пак ще има техно дискотека в Масква с дронове и ди джей Буданов

    Коментиран от #87

    17:04 20.07.2026

  • 85 Алексбг

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "1945":

    Важното е ,че Десислава Димитрова -Контрольорката вършее яко из маалата ,СиСи 😂😂😂

    17:05 20.07.2026

  • 86 Мдаа....

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от ".....":

    2 000 000 руснака отидоха 2м под земята и още толкова ще ги последват, а европейците и американците си пием коктейлите по плажовете. Кой ли играе казачока...Хахах

    17:08 20.07.2026

  • 87 Дори и коня ти...

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "оня с коня":

    ...ще потвърди,че нощната дискотека в Киев,с Руски Балистични Ракети е много по-яка и зрелищна от същата,с нЕкви си... дрончета,в Москва...!

    17:09 20.07.2026

  • 88 млад еврас

    1 2 Отговор
    На какво се надява ЕС ако укрите победят, краваря вече е сключил договорите за ресурсите укренски, Русия се прибира в старите си граници и не я закачат да не играе атома, рецесии ако плаща тя ще е за укрите, някоя ЕС фирма да работи там, ама фирмите ще покрият парата и нищо няма да влезе в ЕС, освен да пратят миротворци и да плащат за тях за да пазят краварските ресурси, европата е прецакана при всички положения, ама с такова ръководство на мръсулка, кая, турск, макароня и "лидерите" толкова.

    17:11 20.07.2026

  • 89 СтаМат МаГа

    1 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    17:11 20.07.2026

  • 90 Ха така...!

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "руската мечка":

    Повтори го пак,че за днес,само 50 пъти си го папагалил,патък такъв...😂🤣😆!

    17:12 20.07.2026

  • 91 млад еврас

    3 0 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    17:12 20.07.2026

  • 92 .....

    3 1 Отговор
    Днес квикането на комсомолчетата еврасти е невероятно, просто музика за нашите уши, със загубата на бойното поле и квикането се увеличава пропорционално хахахахахаха, кефффффф хахахахаха.

    17:13 20.07.2026

  • 93 Дара

    2 0 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥 в Одеса се вихри яка Пачанга !

    17:13 20.07.2026

  • 94 Боа

    1 0 Отговор
    Руснаци си имат подводници в Черно море.
    С тях атаките на Одеса са без загуби.

    17:13 20.07.2026

  • 95 Димящ Кримски мост!

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Най-накрая съборих Кримския мост!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит😟😓😨🙄😮‍💨!

    17:14 20.07.2026

  • 96 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "1945":

    Адашче .а лично ти мой ми лапуркаш 11.5 см Симпатяга ...хахах .

    17:15 20.07.2026

  • 97 Абе не знам

    0 0 Отговор
    Абе не знам друго,но Русия докато не удари финалната точка- да си прибере Одеса и Николаев,няма да приключи СВО,та ако ще всички от групата на " желаещите" да поканят и марсианци при тях.Сегашната ситуация е аналогична на събитията и военния театър,към края на 1943-44 година от ВСВ.За руснака обратен път няма, няма да позволи на никого Незалежная да има излаз на Черно море.Не го ли разбраха , онези- на запад!

    17:18 20.07.2026

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