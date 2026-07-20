Русия атакува Одеса от акваторията на Черно море

В Одеса отекнаха силни експлозии, градът е атакуван от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението Телеграм, предаде БТА.

Две ракети се взривиха около 13:30 часа, съобщиха още местните канали.

Регионалните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища, тревогата продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Най-малко трима души бяха убити, а 18 - ранени, при нови руски атаки в югоизточната част на Украйна, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА, съобщи БТА.

Двама души загинаха в град Павлоград, Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа. По думите му при атаката са ранени 13 души.

Според областната прокуратура руските сили са използвали управляеми авиационни бомби, които са нанесли щети на жилищни сгради и автомобили.

В град Запорожие един човек беше убит при друга руска атака с управляеми авиационни бомби, съобщи областният управител Иван Федоров. Ранени са петима души, а редица сгради, включително жилищни, са повредени.