Русия атакува Одеса от акваторията на Черно море

В Одеса отекнаха силни експлозии, градът е атакуван от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението Телеграм, предаде БТА.
Две ракети се взривиха около 13:30 часа, съобщиха още местните канали.
Регионалните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища, тревогата продължава.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
Най-малко трима души бяха убити, а 18 - ранени, при нови руски атаки в югоизточната част на Украйна, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА, съобщи БТА.
Двама души загинаха в град Павлоград, Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа. По думите му при атаката са ранени 13 души.
Според областната прокуратура руските сили са използвали управляеми авиационни бомби, които са нанесли щети на жилищни сгради и автомобили.
В град Запорожие един човек беше убит при друга руска атака с управляеми авиационни бомби, съобщи областният управител Иван Федоров. Ранени са петима души, а редица сгради, включително жилищни, са повредени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
Коментиран от #69
16:22 20.07.2026
2 А Украйна запали цяла раша
Коментиран от #23
16:23 20.07.2026
3 Робот
Коментиран от #45
16:25 20.07.2026
4 🐂 г о в ед 0
16:25 20.07.2026
5 Новини от последните минути
20 юли 2026, 15:11 часа
Снимка: Andrey Stenin Андрей Стенин
Силите от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) успешно са нанесли удар по координационен център и база за разполагане на офицери от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), намиращи се в пансион в окупираната Херсонска област. Според предварителни оценки в координационния център са били разположени около 100 руски военнослужещи, твърдят от пресслужбата на СБУ на 20 юли.
Коментиран от #29, #33
16:25 20.07.2026
6 Браво,
Коментиран от #20
16:25 20.07.2026
7 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #51
16:25 20.07.2026
8 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #19
16:26 20.07.2026
9 УАЗ ПАТРИОТ
16:26 20.07.2026
10 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #21
16:26 20.07.2026
11 УАЗ ПАТРИОТ
16:26 20.07.2026
12 Мишел
Коментиран от #40
16:26 20.07.2026
13 Нямат край
Коментиран от #31
16:27 20.07.2026
14 Смър на всички
16:27 20.07.2026
15 И Киев е Руски
16:28 20.07.2026
16 Московските BAPBAPИ !
Това могат терористите на Путлер.
Коментиран от #30
16:28 20.07.2026
17 Сатана Z
Коментиран от #27, #54
16:29 20.07.2026
18 Отец Дионисий
16:30 20.07.2026
19 Ха-ха
До коментар #8 от "УАЗ ПАТРИОТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
16:31 20.07.2026
20 дфдсгсфгг
До коментар #6 от "Браво,":Който копае гроб другиму рано или късно сам пада в него
16:32 20.07.2026
21 Ха-ха
До коментар #10 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:32 20.07.2026
22 Тъкмо бях забравил...
Благодаря за ценната информация...!
16:32 20.07.2026
23 запален ти е задния вход
До коментар #2 от "А Украйна запали цяла раша":много гости са дошли предимно роми .ша събирам шишета и капачки за теб да платиш на добър проктолог много си разпрана
Коментиран от #34
16:32 20.07.2026
24 Без име
16:32 20.07.2026
25 укрозомби наркофюрер нацикрат
Скоро ще го обявят.
Започва да напомняма непрекъсната смяна на генерали от Хитлер преди 80 години.
Коментиран от #44
16:32 20.07.2026
26 Сатана Z
Тези кораби не се подлагат на никакви инспекции или проверки; следователно, ударът върху тях е напълно легитимен. Те представляват ясно проверими военни цели – оправдан удар срещу канал, който работи денонощно за доставка на оръжия до този регион.“
16:32 20.07.2026
27 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Сатана Z":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
16:33 20.07.2026
28 Мишел
Коментиран от #36, #66
16:34 20.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Уж се борят
До коментар #16 от "Московските BAPBAPИ !":С жени, деца и жилищни квартали пък накрая две, три жертви и толкова ранени. Че то по нашите пътища загиват повече без да сме във война. На Путин паметник трябва да му издигнат в Киев, че толкова ги жали укрите.
16:34 20.07.2026
31 теб също те унижават всяка вечер
До коментар #13 от "Нямат край":на задния ти вход няма край -дори показваш клипове на родителите си каква пъргава мъжка мома си
Коментиран от #52
16:35 20.07.2026
32 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Коментиран от #37, #39
16:35 20.07.2026
33 ПовЕрвахме!
До коментар #5 от "Новини от последните минути":,,...твърдят от пресслужбата на СБУ..."
16:36 20.07.2026
34 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #23 от "запален ти е задния вход":И моят е запален, затова не мърдам извън бункера🦄👯♂️😂
Коментиран от #42
16:36 20.07.2026
35 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
Скоро и столицата ще си изнесат зад Урал....🤣🤣🤣🤣
16:36 20.07.2026
36 Мишел
До коментар #28 от "Мишел":псевдомишеле, бълнуваш.
16:37 20.07.2026
37 сега мило свързала си надуваемия си
До коментар #32 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":басейн с химическото WC което имаш на двора та се къпеш на воля -никой не ти казва че си объркала помапата с другото ама лайнаигомна на поразия
16:38 20.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А ве Бай-Онзи!
До коментар #32 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Кви знамена,кви дронове,кви 5 гривни,ве човеко...!
Не виждаш ли,че цял Киев и Одеса горят,подпалени от Балистически Ракети-неуловими за ,,Пейтриът"...?!
Коментиран от #75
16:39 20.07.2026
40 Малииии, не ми се мисли
До коментар #12 от "Мишел":Какво ги чака нощес рашките.
Коментиран от #47
16:39 20.07.2026
41 Страшно е!
Страшно е да съществуваш в свят, в който границата между човешкото и чудовищното е заличена, а една държава е превърната в гигантска месомелачка за душите на собствените си граждани. Днешна Русия не е просто авторитарна страна – тя е уродлив хибрид между най-мрачния сталински болшевизъм и агресивния фашизъм, където гнетът е издигнат в религия.
Но най-ужасяващото е колко перфидна е тази диктатура. Тя има бляскава фасада, изградена с една-единствена цел – да излъже човешкото съзнание и да приспи съвестта на света. Пропагандата на Кремъл плаща луди пари на чужди спортисти, артисти и купени коментатори – като нашенския волейболен треньор Пламен Константинов, който наскоро обясняваше по интервюта колко било "чисто, подредено и уредено" в Русия, как магазините били пълни и хората живеели спокойно. Това е висша форма на цинизъм. Така се създава Потьомкинско село на XXI век. Зад лъскавите рафтове, чистите улици в Москва и дигиталните услуги стои зловеща бездна, в която нормалният човешки мозък отказва да повярва.
Зад тази фалшива витрина реалността е покъртителна:
Деца зад решетките за рисунки: Страшно е, че едно 12-годишно момиче (Маша Москалева) може да бъде отнето от баща си и пратено в приют, а баща ѝ – осъден на затвор, само защото детето е нарисувало антивоенна рисунка в час по рисуване. Докато спортистите се възхищават на чистите тротоари, режимът официално обявява децата за врагове.
Доносничеството като национален спорт: Русия върна н
Коментиран от #43
16:40 20.07.2026
42 мило къде да мърдаш
До коментар #34 от "Розовото пони Путин 🦄":като двама роми са мушнали надениците в теб до картофите и снимат филм за майка ти и баща ти датевидяткакъвпедераст си
Коментиран от #49
16:40 20.07.2026
43 Страшно е!
До коментар #41 от "Страшно е!":Доносничеството като национален спорт: Русия върна най-кошмарните сталински практики. Ученици записват тайно учителите си с телефони и ги предават на службите (ФСБ). Съседи топят съседи за дочута чужда музика или разговори в кухнята. Дори в метрото пътници пишат доноси срещу хора, които четат "грешни" книги на екрана на телефона си.
Канонизиране на канибали и убийци: Режимът освободи от затворите хиляди тежки престъпници, изнасилвачи и серийни убийци, прати ги на фронта, а оцелелите върна по селата им като „новия елит“ и „герои“. Днес тези хора изнасилвачи убиват отново в провинцията, но полицията няма право да ги докосне, защото са със статут на "недосегаеми ветерани". На кого му пука за това, важното е, че в Москва има хубави ресторанти!
Култ към смъртта от зачеването: В руските училища беше въведен предметът "Разговори за важното", където на 7-годишни деца се обяснява, че "да умреш за родината е най-висшата чест". Майките биват съветвани от свещеници да раждат повече деца, за да не им е мъчно, когато ги пратят на смърт. Животът на човека там струва по-малко от една лада или торба с кнедли, раздавани като компенсация за труп.
Абсурдът на "престъпното мислене": Хора биват арестувани и съдени за това, че държат празен бял лист хартия на площада. Или за това, че носят маратонки с жълто-сини елементи. Или за това, че са цитирали Лев Толстой. Мисълта е изцяло криминализирана.
Заличаване на паметта: Организации като "Мемориал", които десетилетия на
Коментиран от #46
16:40 20.07.2026
44 Иван Бедров
До коментар #25 от "укрозомби наркофюрер нацикрат":Вярно е. Зеленски спасява кожата, като се оттървава от поредния генерал. Историята се повтаря!
16:40 20.07.2026
45 Ами всъщност
До коментар #3 от "Робот":Зеления наркоман от обратната страна на зелената трева, цяла украйна за Русия а който не иска мир ще отнесе голямата руска тояга.
16:41 20.07.2026
46 Страшно е!
До коментар #43 от "Страшно е!":. Заличаване на паметта: Организации като "Мемориал", които десетилетия наред издирваха масовите гробове от сталинския терор и връщаха имената на невинно избитите, бяха забранени и обявени за престъпни. Диктатурата буквално забрани на хората да помнят миналия геноцид, за да може да извършва новия в момента.
Това не е просто лошо управление. Това е некрофилска, дълбоко перверзна диктатура, която изсмуква всичко човешко и го заменя със страх, доноси и смърт, докато пуска захаросан клип от някой супермаркет за пред наивните чужденци. Всеки, който се прехласва по „фасадата“ и оправдава този гнет, става съучастник в престъплението срещу човешката съвест.
Коментиран от #80
16:41 20.07.2026
47 аз знам какво те чака теб
До коментар #40 от "Малииии, не ми се мисли":и те мисля много гости предимно от ромската махала на задния ти вход чудо ще е знамчесипедераст но ти мина всякавки граници
16:41 20.07.2026
48 Софиянец
16:41 20.07.2026
49 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #42 от "мило къде да мърдаш":Песков е много ревнив и не ме пуска извън бункера🦄🌈😂
Коментиран от #55
16:43 20.07.2026
50 Александър Сырский е уволнен
Не успя да принуди Русия да се изтегли, хахаххаа. Зелеенски му даде 40 дни и Сырский ги пропиля по граждансик обекти.
Коментиран от #53
16:44 20.07.2026
51 хихи
До коментар #7 от "стоян георгиев- стъки":удри удри, а се накрая оказва че русия е най-ударената 😂 😂 😂
16:44 20.07.2026
52 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #31 от "теб също те унижават всяка вечер":И нас, заедно с другаря Путин, ни уважават редовно 😘
Коментиран от #57
16:46 20.07.2026
53 Сирски, ли...?!
До коментар #50 от "Александър Сырский е уволнен":Та той бе внедрен агент на Путин!
Питайте нашият Генерал Атанасов,ако не вярвате ...🫢!
16:46 20.07.2026
54 Моряка
До коментар #17 от "Сатана Z":Нещо повече- Одеса е изградена с указ на руската империатрица Екатерина Втора преди 250 години,с пари от руската хазна,от руски строители, френски и италиянски архитекти,с активното участие на европейските мениджери Ришельо и Де Рибас,под ръкаводството на руския княз генерал Потьомкин.По него време Ленин,който измислил украинците,още сам не е бил замислен.
Коментиран от #71
16:47 20.07.2026
55 с много ама много резерви
До коментар #49 от "Розовото пони Путин 🦄":но все пак се съгласих пуснах клипа на вашите да разбераткаквъвдосаденпедераст си не искаш да е вънка от теб верно много си лакома ядеш африкански наденици сорови и неизмити с сиренето по тях -сега баща ти разбра от къде лошия ти дъх
Коментиран от #64
16:47 20.07.2026
56 Историк
Коментиран от #62
16:48 20.07.2026
57 ГолЕм смЕх!
До коментар #52 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":А ти редовно си папагалиш опорката!
Явно,че Шизофренията и тя като алкохола-не прощава...😆😂🤣👍!
16:49 20.07.2026
58 Град Козлодуй
Коментиран от #67
16:50 20.07.2026
59 Моряка
Коментиран от #68
16:50 20.07.2026
60 Мишел
Коментиран от #81
16:51 20.07.2026
61 .....
16:52 20.07.2026
62 Много слабо!
До коментар #56 от "Историк":Дай по-сериозно изказване!
Примерно- защо Зеленски забрани на Българите в Одеса да говорят на Български...?!
Защо Зеленски затвори в Одеса Българските училища и Културни центрове...?!
16:52 20.07.2026
63 млад еврас
16:53 20.07.2026
64 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #55 от "с много ама много резерви":Много обичаме наденици с Песков и редовно си хапваме в бункера🦄🌈😂
16:53 20.07.2026
65 Странно
Коментиран от #76, #78
16:53 20.07.2026
66 мишелментето
До коментар #28 от "Мишел":ментемишел
16:54 20.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Те това...
До коментар #59 от "Моряка":...го ползват като пълнеж към всичките си статии за Одеса и Одеска област...😆!
16:55 20.07.2026
69 НЕ БЕЕЕ ОТ МОРЕТООООО
До коментар #1 от "Читател":НАЧИ СИИЧКИ КОРАБИ БЯХА ПОТОПЕНИ......Е САМО БАРЖИ И РИБАРСИТЕ ДЕ.... Сигурно КУЗНЕЦОВ СА Е ПОЯВИЛ И ЗА ТВА СА ВИДЯЛИ САМО ПУШЕЦИТЕ МУ......
16:55 20.07.2026
70 .....
Коментиран от #73, #86
16:56 20.07.2026
71 скучно и точка.
До коментар #54 от "Моряка":Кьонигсберг с чии пари е изграден??? историята познава безброй примери Да се сменя собствеността на имота без значение кой какво строил преди
Коментиран от #83
16:57 20.07.2026
72 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #74
16:57 20.07.2026
73 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #70 от ".....":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
16:58 20.07.2026
74 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #72 от "Удри евраста с лопатЕто":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
Коментиран от #95
16:58 20.07.2026
75 Моряка
До коментар #39 от "А ве Бай-Онзи!":Това са някакви мили,роднински закачки.Като сменят Путин със Сорокин,ще изчезват цели градове,повервайте ми.
16:58 20.07.2026
76 1945
До коментар #65 от "Странно":Няма руски кораби в Азовско и Черно море.
16:59 20.07.2026
77 ВЕСЕЛЯК
Рейс юур хендс ъп анд синг афтър ме:
БАНГА-РАНГА, БААААААнгарангааааааааа!
17:00 20.07.2026
78 1945
До коментар #65 от "Странно":Няма нито един руски кораб в Черно море.
Коментиран от #85, #96
17:01 20.07.2026
79 руската мечка
Коментиран от #90
17:02 20.07.2026
80 А стига
До коментар #46 от "Страшно е!":Разплака ни......................
що не написа ,че си роден от сурогатна усръинскъ майка ,неизвестен баща и си израснал в руско сиропиталище за белогвардейчета щеше ептен да ни покъртиш.......... . .
17:03 20.07.2026
81 Ами Нети
До коментар #60 от "Мишел":Поразена е на май .кятти ....катта ,щот се ....бе с мннн.гаууии☝️
17:03 20.07.2026
82 Иван
17:04 20.07.2026
83 Моряка
До коментар #71 от "скучно и точка.":В този аспект си прав,за съжаление.Само че това е ставало със сила.А в случая фейка Украйна е измишльотина на болния мозък на Ленин.Страдал е от силна атеросклероза.Международен лекарски екип му е правил аутопсия и е поставил диагнозата.
17:04 20.07.2026
84 оня с коня
Коментиран от #87
17:04 20.07.2026
85 Алексбг
До коментар #78 от "1945":Важното е ,че Десислава Димитрова -Контрольорката вършее яко из маалата ,СиСи 😂😂😂
17:05 20.07.2026
86 Мдаа....
До коментар #70 от ".....":2 000 000 руснака отидоха 2м под земята и още толкова ще ги последват, а европейците и американците си пием коктейлите по плажовете. Кой ли играе казачока...Хахах
17:08 20.07.2026
87 Дори и коня ти...
До коментар #84 от "оня с коня":...ще потвърди,че нощната дискотека в Киев,с Руски Балистични Ракети е много по-яка и зрелищна от същата,с нЕкви си... дрончета,в Москва...!
17:09 20.07.2026
88 млад еврас
17:11 20.07.2026
89 СтаМат МаГа
17:11 20.07.2026
90 Ха така...!
До коментар #79 от "руската мечка":Повтори го пак,че за днес,само 50 пъти си го папагалил,патък такъв...😂🤣😆!
17:12 20.07.2026
91 млад еврас
17:12 20.07.2026
92 .....
17:13 20.07.2026
93 Дара
17:13 20.07.2026
94 Боа
С тях атаките на Одеса са без загуби.
17:13 20.07.2026
95 Димящ Кримски мост!
До коментар #74 от "Димяща ушанка 🤩💀":Най-накрая съборих Кримския мост!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит😟😓😨🙄😮💨!
17:14 20.07.2026
96 стоян георгиев
До коментар #78 от "1945":Адашче .а лично ти мой ми лапуркаш 11.5 см Симпатяга ...хахах .
17:15 20.07.2026
97 Абе не знам
17:18 20.07.2026