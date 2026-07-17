Русия атакува украински пристанищни градове

Русия днес атакува украински пристанищни градове, като при ударите бяха убити най-малко трима души, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.
При руска атака с дронове срещу пристанищна инфраструктура в град Николаев - на река Южен Буг преди вливането ѝ в Черно море, бяха повредени три граждански кораба, плаващи под чуждестранни флагове, съобщи регионалната прокуратура. При един от ударите, който бе нанесен рано тази сутрин, бяха убити двама украинци на борда на един от чуждестранните плавателни съдове, добавя прокуратурата.
Трети човек загина при руска атака срещу Одеса, заявиха представители на местните власти.
Руското министерство на отбраната каза, че снощи са били атакувани украински пристанищни съоръжения в Одеса и Черноморск.
В хода на войната Русия многократно атакува украинските морски транспортни артерии, но през последните седмици ударите се засилиха. Основен фокус на руските атаки станаха пристанищата в дълбоки води, в които се обработват голяма част от зърното и други жизненоважни за украинската военновременна икономика товари.
Междувременно украинската армия днес съобщи, че е поразила руска петролна рафинерия в Ярославска област.
Генералният щаб на украинската армия заяви в Телеграм, че атаката е предизвикала пожари в нефтопреработвателния завод „Славнефт-ЯНОС“. В изявлението се добавя, че са били нанесени удари и по два руски танкера за превоз на петрол и газ в акваторията на Черно море.
От Каспийския тръбопроводен консорциум съобщиха, че снощи е била извършена атака срещу нает от тях петролен танкер в руски териториални води и че в резултат на нападението е избухнал пожар.
Аварийна бригада е потушила пламъците и е евакуирала 13 души, а деветима членове на екипажа са предпочели да останат на борда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 в га. za
21:13 17.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #54, #55
21:14 17.07.2026
6 всеки ден всичко гори
Коментиран от #17
21:14 17.07.2026
7 Пич
21:15 17.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 щон триеш
Коментиран от #13
21:16 17.07.2026
10 Без име
Коментиран от #15, #29
21:16 17.07.2026
11 Диджей Путин
Коментиран от #30
21:16 17.07.2026
12 Соломон
21:17 17.07.2026
13 щом триеш
До коментар #9 от "щон триеш":Истината криеш🤣😂🤣😂
21:17 17.07.2026
14 Ясно е ...
21:17 17.07.2026
15 Без мозък
До коментар #10 от "Без име":Само днес Мирчев и компания украинстващи тролове потопиха 95 руски кораба и превзеха Крим около 37 пъти.
Коментиран от #21
21:18 17.07.2026
16 Само така, Братушки !
Коментиран от #19
21:19 17.07.2026
17 Соломон
До коментар #6 от "всеки ден всичко гори":За това ли Азовско море е като гробище,около Керч е затворено и димят петролни танкери а щаба на черномрския флот се изнесе от Севастопол барабар със жените си
Коментиран от #22
21:19 17.07.2026
18 хаха 🤣
21:20 17.07.2026
19 Соломон
До коментар #16 от "Само така, Братушки !":Може да започваш да плуваш за там
21:20 17.07.2026
20 Владимир Путин, президент
Коментиран от #25
21:24 17.07.2026
21 Без име
До коментар #15 от "Без мозък":Точно така, само днес 95. И онези дни веднъж 32 и веднъж 15, нали? Украйна казва все пак. И DW.
21:25 17.07.2026
22 Без име
До коментар #17 от "Соломон":И Крим стана остров, нали?
Коментиран от #28
21:26 17.07.2026
23 ФАКТ
21:27 17.07.2026
24 Мишел
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Украинската демокрация срещу робското покорството на руснаците. Украйна за пореден път доказа, че има изградено гражданско общество, пълна противоположност на робското покорство и страх на руснаците. украинското общество за пореден път демонстрира моментална реакция на решенията на своето правителство: протести, спорове в медиите и социалните мрежи, десетки критични публикации. Именно това е белег за зрялостта на украинската демокрация.
Коментиран от #48
21:28 17.07.2026
25 Гробар
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":Няма нужда от пристанища, укронацитата ще прекарват щатското оръжие с мулета през Румъния.
21:28 17.07.2026
26 ФАКТ
Коментиран от #39
21:28 17.07.2026
27 Копейки
възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.
21:29 17.07.2026
28 Соломон
До коментар #22 от "Без име":Ами да.Може и така да се каже.Няма ток,няма вода,няма гориво.Има само един полуразрушен мост по кйто да избягат.Щаба на черноморсия флот и администрацията от Русия вече го направиха
21:29 17.07.2026
29 Клоун с изминал срок на годност
До коментар #10 от "Без име":Ние превзехме Марс, наложихме санкции на Юпитер, ограничихме скоростта на светлината и създадохме бандеровска партия в 15 галактики.
Коментиран от #36
21:30 17.07.2026
30 хаха🤣
До коментар #11 от "Диджей Путин":остави Зеленски, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣
21:30 17.07.2026
31 НА ПУТИН ДА МУ ИЗС-ЪХНЕ МО-ЗЪ-КА,
Коментиран от #43
21:30 17.07.2026
32 Напред Русия! Краят на войната е близо!
Коментиран от #42, #46
21:33 17.07.2026
33 Хубавите новини тепърва предстоят
21:34 17.07.2026
34 Го вед О
21:35 17.07.2026
35 УКРАИНЕ ПОБЕДА
Коментиран от #60
21:36 17.07.2026
36 хаха🤣
До коментар #29 от "Клоун с изминал срок на годност":прав си🤣 клоуна дядо Вовчик е с отдавна изтекъл срок на годност, в права линия не може да ходи сам🤣
21:36 17.07.2026
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:42 17.07.2026
38 Хаха
Ще се наложи да търсят ново място да копане, най-вероятно е ЕССР както безкрайните помощи, да им предложи място /територия/ за копане на ново море...
21:43 17.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #32 от "Напред Русия! Краят на войната е близо!":"..ще.."
Рассия ще пабеди, га ти надуеш корема 👈😄
21:46 17.07.2026
43 Който кълне
До коментар #31 от "НА ПУТИН ДА МУ ИЗС-ЪХНЕ МО-ЗЪ-КА,":му се връща. Космически закон.
21:46 17.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Нямат край
21:46 17.07.2026
46 хихи
До коментар #32 от "Напред Русия! Краят на войната е близо!":къде напред, към пропастта 😂😂😂
21:47 17.07.2026
47 Смотаняху
21:47 17.07.2026
48 Исторически парк
До коментар #24 от "Мишел":Еврейската тирания
21:49 17.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мишел
22:01 17.07.2026
51 Факт
22:04 17.07.2026
52 Бай Желю шумкаря
22:06 17.07.2026
53 Зеленко Белоносков
22:12 17.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дрътия Софеанец ,
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Опят пусна плочата.. а чиниите , неизмити ..
22:20 17.07.2026
56 Многоходовото
22:22 17.07.2026
57 Мишел
22:27 17.07.2026
58 Слава на ЗЕЛЕНСКИ !!!
22:28 17.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Украине го из-ду-ха
До коментар #35 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":Украйна на-ла-па голям, дълъг и дебел морков... И поне 50-75 години напред ще има децата им да плащат дългове., МНОГО дългове....
22:32 17.07.2026
61 Жълт парцал
22:33 17.07.2026