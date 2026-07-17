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Русия атакува украински пристанищни градове
  Тема: Украйна

Русия атакува украински пристанищни градове

17 Юли, 2026 21:10 1 410 61

  • украйна-
  • одеса-
  • русия-
  • война-
  • николаев

При руска атака с дронове срещу пристанищната инфраструктура в град Николаев бяха повредени три граждански кораба

Русия атакува украински пристанищни градове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия днес атакува украински пристанищни градове, като при ударите бяха убити най-малко трима души, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.

При руска атака с дронове срещу пристанищна инфраструктура в град Николаев - на река Южен Буг преди вливането ѝ в Черно море, бяха повредени три граждански кораба, плаващи под чуждестранни флагове, съобщи регионалната прокуратура. При един от ударите, който бе нанесен рано тази сутрин, бяха убити двама украинци на борда на един от чуждестранните плавателни съдове, добавя прокуратурата.

Трети човек загина при руска атака срещу Одеса, заявиха представители на местните власти.

Руското министерство на отбраната каза, че снощи са били атакувани украински пристанищни съоръжения в Одеса и Черноморск.

В хода на войната Русия многократно атакува украинските морски транспортни артерии, но през последните седмици ударите се засилиха. Основен фокус на руските атаки станаха пристанищата в дълбоки води, в които се обработват голяма част от зърното и други жизненоважни за украинската военновременна икономика товари.

Междувременно украинската армия днес съобщи, че е поразила руска петролна рафинерия в Ярославска област.

Генералният щаб на украинската армия заяви в Телеграм, че атаката е предизвикала пожари в нефтопреработвателния завод „Славнефт-ЯНОС“. В изявлението се добавя, че са били нанесени удари и по два руски танкера за превоз на петрол и газ в акваторията на Черно море.

От Каспийския тръбопроводен консорциум съобщиха, че снощи е била извършена атака срещу нает от тях петролен танкер в руски териториални води и че в резултат на нападението е избухнал пожар.

Аварийна бригада е потушила пламъците и е евакуирала 13 души, а деветима членове на екипажа са предпочели да останат на борда.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в га. za

    9 4 Отговор
    Как е?

    21:13 17.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    39 8 Отговор
    Вече втори ден масови протести в 12 града в Украйна срещу Зеленски.

    Коментиран от #24, #54, #55

    21:14 17.07.2026

  • 6 всеки ден всичко гори

    22 7 Отговор
    ся ще се изместят към дунав и там ще гори

    Коментиран от #17

    21:14 17.07.2026

  • 7 Пич

    29 5 Отговор
    Ами - повече трябва!!!

    21:15 17.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 щон триеш

    15 5 Отговор
    нещо от нас криеш😂🤣😂🤣

    Коментиран от #13

    21:16 17.07.2026

  • 10 Без име

    12 28 Отговор
    Украйна вече е потопила към 95 руски кораба, нали?

    Коментиран от #15, #29

    21:16 17.07.2026

  • 11 Диджей Путин

    24 9 Отговор
    Промоционална вечер с безплатна ранна детска дискотека! Даже клоунът Зеленски ще се почрпи за мое здраве!

    Коментиран от #30

    21:16 17.07.2026

  • 12 Соломон

    10 24 Отговор
    А в русия бе успешно пробвано зареждане със цифров бензин

    21:17 17.07.2026

  • 13 щом триеш

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "щон триеш":

    Истината криеш🤣😂🤣😂

    21:17 17.07.2026

  • 14 Ясно е ...

    8 32 Отговор
    ... че това е акт на безпомощност, който показва предсмъртните гърчове на путинския фашистки режим!

    21:17 17.07.2026

  • 15 Без мозък

    38 7 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Само днес Мирчев и компания украинстващи тролове потопиха 95 руски кораба и превзеха Крим около 37 пъти.

    Коментиран от #21

    21:18 17.07.2026

  • 16 Само така, Братушки !

    33 7 Отговор
    Одеса наша !

    Коментиран от #19

    21:19 17.07.2026

  • 17 Соломон

    9 27 Отговор

    До коментар #6 от "всеки ден всичко гори":

    За това ли Азовско море е като гробище,около Керч е затворено и димят петролни танкери а щаба на черномрския флот се изнесе от Севастопол барабар със жените си

    Коментиран от #22

    21:19 17.07.2026

  • 18 хаха 🤣

    10 18 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и бензиностанции, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    21:20 17.07.2026

  • 19 Соломон

    7 14 Отговор

    До коментар #16 от "Само така, Братушки !":

    Може да започваш да плуваш за там

    21:20 17.07.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    10 24 Отговор
    ПЕТ години Русия "атакува" мишките в зазето и медузите в морето !!! Бax, украинците само за шест месеца приключиха Русия, като износител на петрол и горива. Няма по-бездарно, некадърно, мишкообразно племе от руското. Сирски овреме го разбра и сега трепе руските мартишки 👆😆

    Коментиран от #25

    21:24 17.07.2026

  • 21 Без име

    16 7 Отговор

    До коментар #15 от "Без мозък":

    Точно така, само днес 95. И онези дни веднъж 32 и веднъж 15, нали? Украйна казва все пак. И DW.

    21:25 17.07.2026

  • 22 Без име

    6 11 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    И Крим стана остров, нали?

    Коментиран от #28

    21:26 17.07.2026

  • 23 ФАКТ

    8 11 Отговор
    Кабаев и Пушия приклу4иха

    21:27 17.07.2026

  • 24 Мишел

    10 21 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Украинската демокрация срещу робското покорството на руснаците. Украйна за пореден път доказа, че има изградено гражданско общество, пълна противоположност на робското покорство и страх на руснаците. украинското общество за пореден път демонстрира моментална реакция на решенията на своето правителство: протести, спорове в медиите и социалните мрежи, десетки критични публикации. Именно това е белег за зрялостта на украинската демокрация.

    Коментиран от #48

    21:28 17.07.2026

  • 25 Гробар

    19 7 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Няма нужда от пристанища, укронацитата ще прекарват щатското оръжие с мулета през Румъния.

    21:28 17.07.2026

  • 26 ФАКТ

    11 9 Отговор
    УКРАине победи галките русхи !

    Коментиран от #39

    21:28 17.07.2026

  • 27 Копейки

    10 15 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е
    възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    21:29 17.07.2026

  • 28 Соломон

    11 12 Отговор

    До коментар #22 от "Без име":

    Ами да.Може и така да се каже.Няма ток,няма вода,няма гориво.Има само един полуразрушен мост по кйто да избягат.Щаба на черноморсия флот и администрацията от Русия вече го направиха

    21:29 17.07.2026

  • 29 Клоун с изминал срок на годност

    17 9 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Ние превзехме Марс, наложихме санкции на Юпитер, ограничихме скоростта на светлината и създадохме бандеровска партия в 15 галактики.

    Коментиран от #36

    21:30 17.07.2026

  • 30 хаха🤣

    10 17 Отговор

    До коментар #11 от "Диджей Путин":

    остави Зеленски, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и започва дефицит, икономии и купонна система по севернокорейския модел🤣

    21:30 17.07.2026

  • 31 НА ПУТИН ДА МУ ИЗС-ЪХНЕ МО-ЗЪ-КА,

    12 17 Отговор
    И ЧУМ-АТА ДА ГО ТРЪ-ШНЕ ОЩЕ ДНЕС!

    Коментиран от #43

    21:30 17.07.2026

  • 32 Напред Русия! Краят на войната е близо!

    17 9 Отговор
    До есента окраина ще капитулира! Следва разпад на ЕС и НАТО по ефекта на доминото! Европа ще се възстанови от икономическия си упадък, чак след отпадането на всички санкции и възстановяването на търговията си с Русия.

    Коментиран от #42, #46

    21:33 17.07.2026

  • 33 Хубавите новини тепърва предстоят

    16 8 Отговор
    Урко фашистите ще имат нощно осветление безплатно

    21:34 17.07.2026

  • 34 Го вед О

    10 5 Отговор
    а и нтересно е каде се е покрило гну сно то г ро зно банкианско ГО в е до българоУбиец 4е от АЗОФ питат...

    21:35 17.07.2026

  • 35 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    7 19 Отговор
    УКРАИНЕ Победа

    Коментиран от #60

    21:36 17.07.2026

  • 36 хаха🤣

    9 15 Отговор

    До коментар #29 от "Клоун с изминал срок на годност":

    прав си🤣 клоуна дядо Вовчик е с отдавна изтекъл срок на годност, в права линия не може да ходи сам🤣

    21:36 17.07.2026

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 7 Отговор
    Доста добри новини.Моля продължавайте!

    21:42 17.07.2026

  • 38 Хаха

    12 6 Отговор
    Копачите на Черно море останаха без пристанища и море!
    Ще се наложи да търсят ново място да копане, най-вероятно е ЕССР както безкрайните помощи, да им предложи място /територия/ за копане на ново море...

    21:43 17.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Майор Деянов, на всеки километър

    9 11 Отговор

    До коментар #32 от "Напред Русия! Краят на войната е близо!":

    "..ще.."

    Рассия ще пабеди, га ти надуеш корема 👈😄

    21:46 17.07.2026

  • 43 Който кълне

    10 7 Отговор

    До коментар #31 от "НА ПУТИН ДА МУ ИЗС-ЪХНЕ МО-ЗЪ-КА,":

    му се връща. Космически закон.

    21:46 17.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Нямат край

    9 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    21:46 17.07.2026

  • 46 хихи

    9 5 Отговор

    До коментар #32 от "Напред Русия! Краят на войната е близо!":

    къде напред, към пропастта 😂😂😂

    21:47 17.07.2026

  • 47 Смотаняху

    11 8 Отговор
    Осрайна скоро ще остане и без Одеса.А когато капитулира няма да има излаз на море

    21:47 17.07.2026

  • 48 Исторически парк

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Еврейската тирания

    21:49 17.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мишел

    3 2 Отговор
    Русия призна: Не достигат 3 млн. работници

    22:01 17.07.2026

  • 51 Факт

    3 2 Отговор
    Колективния Брикс изгуби срещу джуджето Украйна, генералите от Брикс станаха на тор в Украина Брикс отива на бунището

    22:04 17.07.2026

  • 52 Бай Желю шумкаря

    0 3 Отговор
    Да живее свобода за господаря русия

    22:06 17.07.2026

  • 53 Зеленко Белоносков

    0 2 Отговор
    Аз пък вече второ лято си пия питието на пляжа в Крим... Добре, че Брендака ми остави връзки за качествено бело, че да си поддържам будните сънища...

    22:12 17.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дрътия Софеанец ,

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Опят пусна плочата.. а чиниите , неизмити ..

    22:20 17.07.2026

  • 56 Многоходовото

    2 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:22 17.07.2026

  • 57 Мишел

    1 1 Отговор
    Украйна превърна Азовско море в гробище, Русия се готви за мобилизация. Птиците на Мадяр през последните десет дни са ударили 147 кораба, свързани с Русия. През последните месеци става все по-очевидно, че ходът на войната на Русия в Украйна може би се обръща. На бойното поле руската армия се бори да напредне, но понася тежки загуби. А заради огромните загуби на жива сила липсва време за подготовка на мобилизираните руснаци. Някои от новобранците преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени на фронта.

    22:27 17.07.2026

  • 58 Слава на ЗЕЛЕНСКИ !!!

    0 1 Отговор
    За малко над 4 години успешно намали населението на Украйна с 33%. От 42 милиона през 20220ра година до няма и 28 милиона през 2025-та. След още 4-5 години нищо чудно Украйна да стане колкото България - по население и ... ПЛОЩ.

    22:28 17.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Украине го из-ду-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "УКРАИНЕ ПОБЕДА":

    Украйна на-ла-па голям, дълъг и дебел морков... И поне 50-75 години напред ще има децата им да плащат дългове., МНОГО дългове....

    22:32 17.07.2026

  • 61 Жълт парцал

    0 1 Отговор
    три граждански кораба, плаващи под чуждестранни флагове... Хм, това ми прилича на сенчест флот. Укрите като удрят кораби защо не се посочва, че са граждански , а не военни? А мили розови К у р в иии?

    22:33 17.07.2026

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