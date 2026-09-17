Важните новини във ФАКТИ на 17.09.2026 г.

Мая Манолова става председател на КЗП

Мая Манолова - Найденова е новият председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на мандата. Това реши днес Министерският съвет на редовното си заседание.

Премиерът Радев свиква Съвета по сигурността към МС

На 18 септември от 8.30 часа в Министерския съвет ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. Това е част от програмата на премиера Радев за утре, съобщават от пресцентъра на МС. Ето и още от утрешния график на Румен Радев:

Заради скъпите горива: Правителството готви компенсации за бизнеса и хората с ниски доходи

Компенсации заради високите цени на горивата за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи – това са плановете на кабинета заради скъпите дизел и бензин.

Йотова за речта на Фон дер Лайен: Смути ме идеята за нов Съвет по сигурност в ЕС, не е имало консултации

„Харесах вчерашната реч на Урсула фон дер Лайен. Харесах я, защото за първи път в центъра на тази реч стоеше суверенитета на Европа в много направления. И по отношение най-вече на сигурността на Европа, по отношение на най-големите предизвикателства, свързани със социални мрежи, с ИИ, с голямата зависимост на Европа от Китай. В това отношение речта ми хареса – тя беше искрена.“

Скандалът с камерите в тоалетните: Махат Александър Евтимов и от поста зам.-директор на 141 ОУ

Отстраняват заместник-директора на 141 ОУ „Народни будители“ Александър Евтимов, информират от Нова телевизия. Преди месеци мъжът беше отстранен като директор на 138-мо училище и получи две обвинения, след като ученици откриха камери в тоалетните на гимназията.

Преди дни стана ясно, че той отново е назначен на ръководен пост - като заместник-директор. Сега ще загуби тази позиция, а от прокуратурата заявиха за NOVA, че експертизите за камерите са на финалната права.

Миналата година дъщерята на Поля, която тогава е 9 клас, се усъмнява, че в тоалетните на нейното училище може да има камери. "Децата вече са с модерни устройства. Засичат, че това, което е маскирано като датчик за движение, вътре има камера", казва Поля Цветкова.

Надежда Бобчева е новият зам.-кмет на Варна с ресор "Екология"

Надежда Бобчева е назначена за заместник-кмет на община Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“, съобщиха от пресцентъра на администрацията, предават от БТА. Оттам уточняват, че Бобчева има магистърска степен по икономика, специалност „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство, както и магистратура по „Градско управление“ от Института по жилищна политика и градско развитие в Ротердам, Нидерландия.

Бай Фидос за "Петрохан": Калушев дойде при мен с момче на 11-13 години. То се представи като син на ламата

Спомням си деня, в който при мен дойде ламата Ивайло Kaлушев заедно с едно 11-13 годишно момче. Попитах момчето как му е името и той се представи като син на лидера на групата. Това не събуди никакво съмнение в мен, поради каква причина ще ме лъжат, питах се. Спазарихме се за 96 000 лева и той и мъжете с него започнаха да оглеждат стаите и да ги снимат, щракаха наред, а стаите са много. Веднага разбрах, че са особени хора. Това разказа днес Бай Фидос от Монтана.

Йотова за "петричкия Ескобар": Едва ли щях да го помилвам, ако някой ми беше казал, че ще оживее

„Изискали сме всички документи по случая, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието – тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. Нашето решение изцяло лежи върху това.“

Социалната комисия в парламента одобри на първо четене новия механизъм за определяне на МРЗ

Комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание одобри на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Това съобщават от пресцентъра на МТСП.

Ивайло Мирчев: Не сме познавали Калушев. Нито някой от ДБ е ходил на хижа "Петрохан"

"ДАНС има много пропуски. Стратегически за националната сигурност на страната обекти са с фиктивни собственици - граждани на Шри Ланка, Белиз, Кипър и т.н. ДАНС дълги години нищо не прави по този въпрос. Тези дружества практически са собственост на Христо Ковачки - един от олигарсите и от хората на завладяната държава".

Пламен Тодоров: Новата КПК ще наследи между 300 и 400 стари досъдебни производства

По неофициални данни между 300 и 400 стари досъдебни производства ще наследи новосформираната Комисия за противодействие на корупцията от предходната комисия. Това каза председателят ѝ Пламен Тодоров по време на заседание на ресорната парламентарна комисия, предават от БТА.

Кабинетът одобри компенсации за бизнеса заради скъпия ток - те важат до 30 юни 2027 г.

Министерският съвет прие Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. Това съобщават от пресцентъра на МС.

Програмата предвижда прилагане на автоматизиран компенсационен механизъм в условията на волатилност на цените на електрическата енергия в региона на Югоизточна Европа и има съществено значение за конкурентоспособността на българската икономика.

Компенсацията ще се изчислява на база разликата между средната цена на базовия сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за периода 1 септември 2026 г. - 30 юни 2027 г. и базовата стойност от 122,71 евро/MWh, без ДДС. Максималният размер на компенсацията е до 80% от разликата. Конкретният процент ще бъде определен от Министерския съвет след приключване на 10-месечния период, съобразно наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Подкрепата ще се предоставя чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават електрическа енергия директно на небитови крайни клиенти, както и оператора на организирания пазар на електрическа енергия - чрез доставчика, с който съответният клиент има договор за доставка.

Програмата обхваща и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи по отношение на разходите за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи. Компенсирането на тези разходи ограничава необходимостта от увеличение на цените на мрежовите услуги за всички крайни клиенти, включително домакинствата.

Индикативният бюджет на програмата е до 140 млн. евро за електрическата енергия, потребена през периода на подпомагане. Компенсациите ще се изплащат еднократно след изтичането на 10-месечния период и до изчерпване на предвидения бюджет или на наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” - което от условията настъпи първо.

По програмата няма да бъдат подпомагани небитови крайни клиенти, получаващи компенсации по други приети от Министерския съвет програми с припокриващ се период.

Пламен Тончев за случая "Петрохан": ДАНС е дала данни на прокуратурата още през януари 2025 г.

Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи. Това каза председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев във връзка със случая „Петрохан“, предават от БТА.

В София 70% от проверените заведения на 15 септември са с нарушения

В над 70% от проверените заведения в София на 15 септември фискалните инспектори от НАП са установили нарушения. Сред тях са липса на задължителни реквизити в касовата бележка, издаване на нефискален бон, наподобяващ на касова бележка, несъответствие на сумата в касата и маркираните стойности на касовия апарат. В едно от заведенията не е била издадена касова бележка при извършената контролна покупка от т.нар. „таен клиент“.

Бивш зам.-кмет напуска ГЕРБ

Бившият зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков е подал заявление за напускане на ГЕРБ, потвърди той за "24 часа". Той беше член на партията в продължение на 3 години. Влезе в нея преди местните избори през 2023 г.

Пеканов: До 30 септември България трябва да изпрати до ЕК последното, пето искане за плащане по ПВУ

България трябва да изпрати до Европейската комисия последното, пето искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост до 30 септември. Страната очаква по него около 1,8 млрд. евро. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов по време на изслушване в парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, предават от БГНЕС.

Срокът за приключване на всички заложени в ПВУ инвестиции и реформи изтече на 31 август. Последното плащане е обвързано с общо 59 етапа и цели, като по думите на Пеканов по-голямата част от тях са свързани с инвестиции, а останалите – с реформи.

Вицепремиерът отчете значителен напредък по изпълнението на плана и посочи, че част от реформите, които по-рано са били определяни като рискови, са били завършени. В същото време няколко от поетите ангажименти не са изпълнени изцяло и това може да доведе до намаляване на сумата, която България ще получи.

Омбудсманът сезира енергийния министър за топлата вода

Омбудсманът сезира министъра на енергетиката заради поредни аварийни спирания и продължителни ремонти на „Топлофикация София“, които са оставили хиляди домакинства в столицата без топла вода за дни и седмици. Институцията настоява за проверка на причините, за сроковете за отстраняване на проблемите и за мерки за защита на клиентите.

Корнелия Нинова: Има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната

От опит знам, че има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната. Те са универсални и помагат, и на икономиката, и на хората.

Владислав Панев: Костадин Костадинов не казва, че бензинът и дизелът в Русия са по-скъпи

Понеже Възраждане и днес предложиха "лесното" решение за горивата да отпаднат санкциите срещу Русия, погледнах какви са цените на бензина и дизела в нашите две държави. И при двата типа гориво в България са с 6 цента на литър по-евтини. И са по-евтини през последните доста години. Ама това Костадинов не го казва.

Пиян шофьор предизвика катастрофа с шест коли в София

Пиян 21-годишен шофьор е предизвикал катастрофа с шест автомобила в София. Мъжът е бил задържан, а съдът му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

ПП внася законови промени: Указите за помилване да се публикуват задължително

Внасяме промени в Закона за държавен вестник, които ще задължат президентството да публикува издадените укази за помилване, съобщи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

Румен Радев: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила

"Министерството на вътрешните работи (МВР) не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. Изборните нарушения не трябва да се прикриват, напротив – те трябва да се разкриват." Това заяви министърът-председателят Румен Радев на Националното съвещание на ръководството на МВР, на което ще бъдат зададени основните приоритети за работа пред главните и областни дирекции.

„Възраждане“ предлага намаляване на ДДС върху горивата

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска от парламентарната трибуна днес Министерският съвет да отмени санкциите за внос на руски петрол или временно да намали данък добавена стойност за горивата.

Разчистват незаконното сметище на ул. „Костенец“, свързваща два столични района

“Започваме разчистването на поредното нерегламентирано сметище. Този път на ул. „Костенец“, която свързва районите “Възраждане” и “Красно село”. Време е да сложим край на системните замърсявания“, заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков при старта на акцията.

"Синя България": Депутатите обърнаха гръб на малкия бизнес

Народното събрание отхвърли на първо четене повишаването на прага за регистрация по ДДС от 51130 до 85000 евро. С това действие депутатите отказаха да дадат възможност на стотици хиляди предприемачи да увеличат заплатите на служителите си, да реализират печалба от собствената си свободна инициатива и да продължат да работят, без да искат нещо от държавата. Управляващите за пореден път бръкнаха в джоба на свободните българи, за да вземат пари за увеличаване на заплатите на държавната администрация и да поддържат корупционните си схеми. Това заявяват в своя позиция от "Синя България" и допълват:



39 гласа за. 6 гласа против. 195 безгласни — 119 „въздържали се“ и 76 неучаствали в гласуването. Шестима народни представители откровено застанаха срещу малкия бизнес, а сто деветдесет и пет отказаха да заемат позиция по проблем, който самите те признават за реален.