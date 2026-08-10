Размяна на ракети! Нов удар на хутите е извършен срещу град Мока

Нова вълна от балистични ракети и дронове, изстреляни от групировката на хутитите, е била насочена срещу жилищни квартали в западния град на Йемен - Мока, предаде АФП.

"Системите за противовъздушна отбрана успяха да пресекат няколко дрона", написа Медийният център на йеменските въоръжени сили в X.

Ударите идват след по-ранни атаки срещу пристанището на града и близките жилищни квартали, които доведоха до най-малко седем загинали и 35 ранени.

Мока е исторически пристанищен град на Червено море в Йемен. Той е разположен близо до стратегическия проток Баб ел-Мандеб.

Оттук се пренасочи морската търговия след затварянето на Персийския залив.

Понастоящем Мока е и гореща точка в сблъсъците между йеменските хути и правителствените сили.

Подкрепяните от Иран милиции на местните йеменски хути възобновиха ракетни удари и нападения с дронове срещу пристанищния град.