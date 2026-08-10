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Размяна на ракети! Нов удар на хутите е извършен срещу град Мока
  Тема: Иранската криза

Размяна на ракети! Нов удар на хутите е извършен срещу град Мока

10 Август, 2026 08:23 1 283 7

  • хути-
  • йемен-
  • саудитска арабия-
  • иран-
  • червено море

Ударите идват след по-ранни атаки срещу пристанището на града и близките жилищни квартали, които доведоха до най-малко седем загинали и 35 ранени

Размяна на ракети! Нов удар на хутите е извършен срещу град Мока - 1
AFP AFP

Нова вълна от балистични ракети и дронове, изстреляни от групировката на хутитите, е била насочена срещу жилищни квартали в западния град на Йемен - Мока, предаде АФП.

"Системите за противовъздушна отбрана успяха да пресекат няколко дрона", написа Медийният център на йеменските въоръжени сили в X.

Ударите идват след по-ранни атаки срещу пристанището на града и близките жилищни квартали, които доведоха до най-малко седем загинали и 35 ранени.

Мока е исторически пристанищен град на Червено море в Йемен. Той е разположен близо до стратегическия проток Баб ел-Мандеб.

Оттук се пренасочи морската търговия след затварянето на Персийския залив.

Понастоящем Мока е и гореща точка в сблъсъците между йеменските хути и правителствените сили.

Подкрепяните от Иран милиции на местните йеменски хути възобновиха ракетни удари и нападения с дронове срещу пристанищния град.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    12 4 Отговор
    Туземците жилят като оси !!!
    И все пак - кой ли им дава ракетите...?!

    08:27 10.08.2026

  • 2 Кина

    10 14 Отговор
    Когато парното стане скъпо може би тогава някой хора ще осъзнаят ще беше грешка да се караме с руснаците..В Беларус средната работна заплата е 850 в евро а бензина е 0.70 евроцента.!

    Коментиран от #7

    08:28 10.08.2026

  • 3 Хехе

    10 11 Отговор
    Айде - край на кафето марка Мока. Мокачиното свърши.... Ричи Алибеков ще ви направи нова Мъка за 10 евро с бял прашец.

    08:31 10.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    6 12 Отговор
    Аре разберете се тия Хуси ли са или Хути! Луди ли сте, кви сте? 2 години не можете да решите!

    Коментиран от #6

    08:31 10.08.2026

  • 5 "правителствените сили"

    3 15 Отговор
    да се чете: саудитските наемници

    08:49 10.08.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 2 Отговор

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