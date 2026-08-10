Размяна на ракети! Нов удар на хутите е извършен срещу град Мока

Нова вълна от балистични ракети и дронове, изстреляни от групировката на хутитите, е била насочена срещу жилищни квартали в западния град на Йемен - Мока, предаде АФП.
"Системите за противовъздушна отбрана успяха да пресекат няколко дрона", написа Медийният център на йеменските въоръжени сили в X.
Ударите идват след по-ранни атаки срещу пристанището на града и близките жилищни квартали, които доведоха до най-малко седем загинали и 35 ранени.
Мока е исторически пристанищен град на Червено море в Йемен. Той е разположен близо до стратегическия проток Баб ел-Мандеб.
Оттук се пренасочи морската търговия след затварянето на Персийския залив.
Понастоящем Мока е и гореща точка в сблъсъците между йеменските хути и правителствените сили.
Подкрепяните от Иран милиции на местните йеменски хути възобновиха ракетни удари и нападения с дронове срещу пристанищния град.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
И все пак - кой ли им дава ракетите...?!
08:27 10.08.2026
2 Кина
Коментиран от #7
08:28 10.08.2026
3 Хехе
08:31 10.08.2026
4 Лопата Орешник
Коментиран от #6
08:31 10.08.2026
5 "правителствените сили"
08:49 10.08.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
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