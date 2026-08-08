Google се подигра на Apple и Samsung (ВИДЕО)

Google засилва маркетинговата си кампания в навечерието на годишното си представяне на хардуер на 12 август, като публикува в YouTube закачливо-провокативен видео тийзър, насочен към основните конкуренти на Pixel Watch 5. Краткото видео се насочва директно към нетрадиционните форми на серията Samsung Galaxy Watch и гамата Apple Watch, подигравайки се на техните циферблати и агресивните им геометрични форми, като се хвали, че флагманското носимо устройство на Google „има достатъчно добър вкус, за да прилича на часовник“.

Рекламният клип залага силно на класическата естетика, като подчертава, че Pixel Watch 5 предлага пълна телеметрия за здраве, фитнес и сън, без да жертва традиционния кръгъл силует на класическия часовник. Докато визуалната кампания умело позиционира стандартния дизайн на часовника като аргумент за продажба, Google естествено заобикаля очевидния проблем: ежедневната автономност на батерията.

Въпреки че Pixel Watch 5 запазва елегантната си естетика, той все още не разполага с издръжливостта от няколко дни, предлагана от конкурентните Ultra платформи или спортните часовници с дълъг живот на батерията, което превръща реалната издръжливост в крайния компромис за класическия чар на часовника.