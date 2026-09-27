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Биологични оръжия, създадени с помощта на ИИ?

Биологични оръжия, създадени с помощта на ИИ?

27 Септември, 2026 19:01 658 8

  • изкуствен интелект-
  • биологично оръжие-
  • openai-
  • сам алтман-
  • биологични оръжия

Шефовете на технологични компании отново предупредиха за рисковете, свързани с бързото развитие на ИИ

Биологични оръжия, създадени с помощта на ИИ? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пред Съвета за сигурност на ООН шефът на OpenAI Сам Алтман се опита да обясни колко бързо се развива изкуственият интелект (ИИ), връщайки се назад във времето. Пред три години ИИ бил "доста добър" в решаването на задачи по математика от началното училище. Година по-късно той вече можел да се мери с ученици от горните класове. Миналото лято ИИ на OpenAI вече достигнал нивото на златен медал в престижно състезание по математика. А днес изкуственият интелект дори е в състояние да решава така наречените "проблеми на хилядолетието".

Опасно ли е прекалено бързото развитие на ИИ?

Рискът, който Сам Алтман вижда, е следният: "ИИ може да продължи да се развива толкова бързо, че никой вече няма да може да го следва или да се намеси, ако е необходимо." Но това не е единственият проблем. Шефът на OpenAI съзира и друга опасност - от концентрация на власт в ръцете на няколко компании или държави.

И Дарио Амодей, шеф на компанията за изкуствен интелект Anthropic, споделя тези притеснения. Той предупреждава освен това и за възможна злоупотреба от страна на терористи, които с помощта на изкуствения интелект биха могли да създадат биологични оръжия. "При неправилно боравене изкуственият интелект може да се превърне в риск за цялото човечество", предупреждава още Амодей.

Какво се крие зад предупрежденията?

Според експерта Том Форд е важно, че големите компании в областта на ИИ сами предупреждават за опасностите, свързани с тяхната технология. Но той смята, че зат това се крият и техни лични интереси. "Вярвам им, че имат сериозни опасения и че са се получили няколко изненадващи резултата, които искат да представят публично по прозрачен начин (...) От друга страна, те искат също така да определят посоката. Те не искат да бъдат хванати в крачка и в резултат да се сблъскат с някакви правни мерки, а естествено искат да участват в процеса и да допринесат за неговото формиране."

Предложенията за регулиране на шефовете в областта на ИИ си приличат. Шефът на Anthropic призовава за изработване на международни стандарти, с които да се тества рискът от загуба на контрол и злоупотреба с модели на ИИ. "Освен това трябва да има система за докладване на инциденти с изкуствен интелект, които са от значение за глобалната сигурност", изисква още Амодей.

Въпреки че компаниите в сферата на ИИ вече са въвели свои собствени мерки за сигурност, те са готови да си сътрудничат с държавите от ООН за още по-строги регулации, както и да забавят темпото на развитие на изкуствения интелект, ако се наложи, подчертават Алтман и Амодей.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче иска да попречи на това. В речта си пред ООН той ясно заяви, че счита предупрежденията относно изкуствения интелект, който в бъдеще би искал да нарича само "супер-интелект", за фалшиви новини със злонамерена цел. "Който спечели надпреварата в областта на ИИ, той печели като цяло. И в момента ние водим пред Китай – така трябва да остане."

При повечето държави членки на ООН призивът за глобално регулиране на ИИ намира широк отзвук. Още в понеделник държавните глави на повече от 20 държави, сред които и Германия, се обявиха в подкрепа на по-строго регулиране и създаването на международен регулаторен орган под егидата на ООН.

ИИ-агент е хакнал правителствен портал в Австралия

Междувременно стана ясно, че автономен ИИ-агент на американската компания OpenAI е хакнал правителствен портал в Австралия. Изкуственият интелект е получил неразрешен достъп до портал, който наред с другото предоставя статистически данни за австралийската държавна здравна застраховка Medicare, заяви премиерът Антъни Албанезе в Ню Йорк. Албанезе подчерта, че инцидентът е "неприемлив". Той обясни, че вече е разговарял с шефа на OpenAI Сам Алтман и е изразил "изключителната загриженост" на Австралия по повод инцидента. Освен това Албанезе споделя, че е разочарован от факта, че компанията е уведомила австралийското правителство със закъснение: инцидентът се е случил още през юни, но е бил съобщен на властите едва през септември.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    7 0 Отговор
    Биологични оръжия има от 50 те години на миналия век! И се пробват и използват постоянно! Грипове.Шарки.Ковиди трябва да се продават повече химикали в аптеките. Фармацевтичните корпорации да правят трилиони!

    Коментиран от #5

    19:05 27.09.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Хората трябва да разберат, че Алтман (и другите основни ИИ играчи) са откровени социопати и пълни психопати!!! Просто изслушайте повечко интервюта и ще ви настръхнат косите - тези са си повярвали, че ще живеят вечно като трансформират "душата си" в дигитална чрез ИИ и за тях живота на всички и на планетата е без никакво значение

    19:10 27.09.2026

  • 3 Механик

    5 0 Отговор
    Държейки горяща факла в ръцете си и поливайки с бензин къщата, Алтман предупреждава, че огънят може да се разпали още повече и вероятно къщата ще изгори. Ама не маха факлата и продължава да полива с бензин.
    Тия хора трябва да бъдат лоботомирани,, защото няма д а свършат добре нещата.

    19:19 27.09.2026

  • 4 ООООО

    1 0 Отговор
    Сега не мина номера с техната почнаха с био оръжие ,бе толко жалки бе😂🤣🤣

    19:20 27.09.2026

  • 5 Дон Педро от Монсанто

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    Байерн?

    19:22 27.09.2026

  • 6 011001

    0 0 Отговор
    1001011
    10001🤣😂😂😂

    19:32 27.09.2026

  • 7 Айтиспец

    2 1 Отговор
    Новите технологии се оказаха във вреда за хората. А уж бяха измислени и създадени за улеснение на човечеството! Но като се замисли човек, навсякъде камери, сензори и датчици които наблюдават всяко движение на човека и то не за добро.

    19:34 27.09.2026

  • 8 Ами

    4 0 Отговор
    Проблемът не е в ИИ. Защото ИИ е машина.
    Задаваш му задача и той търси решение.
    Проблема е в тия които му поставят задачите.

    19:34 27.09.2026