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Срещу руски икономически и военни обекти! Украинската армия провежда съгласувана кампания срещу ПВО отбраната на врага
  Тема: Украйна

Срещу руски икономически и военни обекти! Украинската армия провежда съгласувана кампания срещу ПВО отбраната на врага

25 Август, 2026 17:48 1 017 36

  • русия-
  • украйна-
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  • дронове-
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  • володимир зеленски

Москва въвежда допълнителни мерки за подпомагане на руските предприятия в опит да смекчи икономическите щети, нанасяни от продължаващата кампания на Украйна за нанасяне на удари

Срещу руски икономически и военни обекти! Украинската армия провежда съгласувана кампания срещу ПВО отбраната на врага - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинските сили провеждат съгласувана кампания за потискане и унищожаване на вражеската противовъздушна отбрана в руските гранични региони като част от по-широката си кампания, насочена срещу руски икономически и военни обекти в Русия и окупираната Украйна.

Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).

Командирът на украинските сили за безпилотни системи (USF) майор Робърт "Мадяр" Бровди съобщи, че през нощта на 23 срещу 24 август украинските сили са нанесли удари по руски изтребител МиГ-29 и хеликоптер "Камов Ка-52" във военновъздушната база "Милерово" в Долотинка, по два радара за въздушно наблюдение и сензор за противовъздушна отбрана в Ростовска област, както и по система за въздушно наблюдение и укритие за екипажа на разузнавателен дрон от типа "Зала" в окупирания Крим.

В нощта на 22 срещу 23 август украинските сили нанесоха поредица от удари срещу руски ударни и противовъздушни сили в Ростовска област, Краснодарския край и окупирания Крим.

На 24 август Генералният щаб на Украйна съобщи, че при удара на 23 август са били повредени руски изтребители Су-33 и МиГ-29, както и разузнавателен дрон от типа "Орион" в Краснодарския край.

Публикувани на 23 август видеозаписи с географска локализация показват как украинските сили нанасят удари по руски самолети в Краснодарския край.

Руският президент Владимир Путин поставя условия за масова национализация на руски частни активи под общия претекст за защита на критично важни предприятия от украински удари, вероятно отчасти с цел да се генерират допълнителни държавни приходи.

Русия въвежда допълнителни мерки за подпомагане на руските предприятия в опит да смекчи икономическите щети, нанасяни от продължаващата кампания на Украйна за нанасяне на удари.

Руският президент Владимир Путин продължава усилията си да защити застаряващия кадрови състав от лоялисти чрез манипулиране на задължителната възраст за пенсиониране, като този път удължи мандата на председателя на руския Следствен комитет Александър Бастрикин до 7 август 2027 г.

През нощта Русия изстреля срещу Украйна две противокорабни ракети "Оникс", шест управляеми въздушни ракети "Х-31П"/"Х-59" и 143 дрона.

Украинските сили продължиха кампанията си от удари с дълъг обсег срещу руската военна и енергийна инфраструктура.

Наскоро украинските сили напреднаха в посока Славянск и Хуляйполе, както и в западната част на Запорожска област.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганя Путинофила

    7 11 Отговор
    80% от цървулите са с анадолски гени , чалгата е на генетично ниво ! Затова я харесват!

    17:52 25.08.2026

  • 3 Примати

    12 23 Отговор
    Украйна ще до размаже Русия. Дайте една статия и за фронта. През август украинската армия е отвоювала около 25 села.

    Коментиран от #6, #12

    17:52 25.08.2026

  • 4 ГДЕ

    9 9 Отговор
    УАЙЛДБЕРИС?

    Коментиран от #15

    17:53 25.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тръмп подготвя сделка с Брюксел !

    4 13 Отговор
    България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
    В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
    Така смята, че е честно и справедливо!

    Коментиран от #11, #16

    17:56 25.08.2026

  • 9 Ха хааа хааа

    6 9 Отговор
    Нашата руzzня ше еректира ...🤭

    17:57 25.08.2026

  • 10 Американски военни пристигнаха в Украйна

    6 13 Отговор
    Украинците ще обучават американците, как се води война с дронове!
    Чорапа да поиска също помощ от украинците, да ни изпратят едно Фламинго да кацне на кратуната на Альоша Галоша!

    17:58 25.08.2026

  • 11 Аа майкуууу

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":

    😂😂😂😂😂😂

    17:59 25.08.2026

  • 12 Дивуй

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Точно пък ти да даваш прогнози е голям майтап.

    17:59 25.08.2026

  • 13 Могилизацията започва есента!

    7 9 Отговор
    Руснаците бягат към Грузия!

    17:59 25.08.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор
    абе ко стаа с червените линии?НЕ ме гледай умно ,КОПЕЙ! теб питам!!

    18:01 25.08.2026

  • 15 При

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "ГДЕ":

    Мацква!

    18:02 25.08.2026

  • 16 Брачед ,

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":

    Само с яденйе и пиенйе не става , требе и малко мозАк ... 🤫

    Коментиран от #26

    18:06 25.08.2026

  • 17 Пак ли

    10 5 Отговор
    Какво стана с предишната 40 дневна операция на клоуна? И като толкова побеждава защо пак хленчи за мир?

    18:06 25.08.2026

  • 18 ПОТОПИ ГО , КОРЕНА НА ЗЛОТО

    6 6 Отговор
    ТЕ ПРОВЕЖДАЛАЛИ , УЖ ДЕ !! ЛЛАЙНОБРИТЕТЕ ИМ ВЪРШАТ ОСНОВНОТО А ТЕ СА САМО НА СПУСАКА! НИ КАДРИ ,НИ ТЕХНИКА , ПРОВЕЖДАЛИ! ??ВСИЧКО СЕ НАБЛЮДАВА ОТ РУСНАЦИТЕ И ОСТРОВА ЩЕ ПОТЪВА!

    18:10 25.08.2026

  • 19 нашио от Кремъл

    8 8 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, няма бензин и хората се тепат по колонките, моли Северна Корея за помощ, готви нова мобилизация, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    18:10 25.08.2026

  • 20 ГДЕ

    5 2 Отговор
    ОЗОН?

    Коментиран от #23

    18:11 25.08.2026

  • 21 име

    4 2 Отговор
    Аз не искам да съм добре, искам всички да са зле, само Путин да е добре.

    18:13 25.08.2026

  • 22 Путин

    2 4 Отговор
    да си взима С400 от Турция,докато е време!

    18:14 25.08.2026

  • 23 Грета

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "ГДЕ":

    На Маша в дупката!

    18:15 25.08.2026

  • 24 Софиянец

    4 3 Отговор
    По-добре да ударят своята ПВО, че последните два месеца се самоденацифицират с нея 😂😂😂

    18:18 25.08.2026

  • 25 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    💩 тия пак са пили вода от Чернобил

    18:19 25.08.2026

  • 26 русофили за путлеризъма

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Брачед ,":

    16 Брачед ,
    50ОТГОВОР
    До коментар 8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":

    Само с яденйе и пиенйе не става , требе и малко мозАк ... 🤫
    -;-
    Може да требе ама като е генетично увреден в мозъка!!!!

    18:19 25.08.2026

  • 27 Един човек

    6 5 Отговор
    НЕ уважаеми урко фенове запасете се консервички и сухари! Не е лошо да си изкопате и землянки! Намерете си и букварчета на руски! Научете някоя молитва( не че ще ви помогне) може и да изкарате някой друг месец! А като понаучите букварчетата може да се появите ама да не си забравите и лубрикант че без него ще боли ( ама то вие сте свикнали нали сте от левия бряг)!

    Коментиран от #33

    18:20 25.08.2026

  • 28 Ъъъ

    5 3 Отговор
    "Украинската армия провежда съгласувана кампания срещу ПВО отбраната на врага"

    Хахаха.... 🤣
    Украинската армия.... По-правилни би било "Това, което е останало от украинската армия.... Ще е някак си политически коректно, но както и да е....Въпросът е в това, че тук се вихри дива про-украинска пропаганда, като всеки божи ден ни се завират в лицата пропагандни материали от "отбрани" медии и автори: ISW, ДВ, Украинска правда, Тагаревци, Магаревци и тем подобни олигофрени, разни анимационни герои от разни НПО организации, по няколко публикации на ден какво е казал Зеления, как го е казал, пред кого го е казал, какво е искал да каже и т.н....Това си е медиен геноцид над българските читатели.....Никой примерно не казва, че на 9-ти юли, Тимур Миндич е дал пари в брой на Ирина Мудрая - заместник-началник на президентската администрация, за да плати гаранцията на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко....Никой не ни казва и за записите на разговорите, които бяха изслушани в съда, от които става ясно, как се договаря контрола над паричните потоци - кой и какво ще контролира....Не ни казват примерно за задържането на председателя на управителния съвет на Sens Bank Олексий Ступак, чиято гаранция за освобождаването му е определена на 150 милиона гривни, и която ще бъде платена неясно от кого....Банката на Ступак всъщност отпуска парите на Миндич за гаранцията на Галушченко.....В същото време, познайте кой ще продава Sens Bank? Познахте! Фамилията Ротши

    Коментиран от #30

    18:28 25.08.2026

  • 29 Цензура

    7 1 Отговор
    Защо не кажете какво причинява Русия на укропия? - Пълно СМАЗВАНЕ на остатъците от икономиката и, транспортът и логистиката !!!

    18:28 25.08.2026

  • 30 Хъхъхъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъ":

    Брачед , голем ферман бе , вероятно си в "кухнята" ..😁

    18:36 25.08.2026

  • 31 руски геном не съществува 1

    1 1 Отговор
    Проф. д-р Йоханес Краузе, русофил (но не путинист), директор в Института за еволюционна антропология „Макс Планк“ в Лайпциг, Германия. Изследва човешката еволюция, генетичната история на човека и патогените от исторически и праисторически времена:

    "Праисторическа Америка е била заселена от хора от северозападните части на днешна Русия през Беринговия проток и Аляска - това е доказано. Включително чрез генома на американските индианци, който е специфично съчетание на гени от Източна Азия - днешен Китай, и северната част на Евразия. Такова съчетание 50:50 в самата Евразия вече няма, но то съществува при индианците. Открихме го и в ДНК, което извлякохме от зъба на живял преди 15 000 години индивид, намерен при разкопки в района на Байкал. Това доказва, че предците на индианците в Северна и в Южна Америка са живели на територията на северозападна Русия. Научихме много за миграцията на древните обитатели на южноруските степи, представителите на т.нар. Ямна култура. Преди около 5000 години те са имали колела и каруци, с които са започнали да се движат както на изток, така и на запад. Покрай тези движения в различни точки на Европа у хората попадат части от тези "степни гени". Те са най-много в източната част на Прибалтика, докато в Средиземноморието са много малко, например в Сардиния пък изобщо ги няма. При това не става дума за миграция от типа на днешната, а за процес, продължил 500 години, в рамките на който са възниквали смесени популации."

    18:39 25.08.2026

  • 32 Евгени

    1 4 Отговор
    Точно това е целта на играта, ама запада си играе своята игра. Вмесно скъпи самолети, танкове, бронирани машини, ракети, ракети за ПВО, да бяха апо-практични и да запретнат ръкави да произведат огромно количество евтиния дронове, и да заливат Русия не с по 350-400 дрона, а с по 2500-3000 дрона! Ефекта щеше да е оптимален, и след 3 месеца мир!!!

    18:45 25.08.2026

  • 33 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Един човек":

    ПОЛУграцки,ако на тебе Консерви и сухари са любимата ти храна ОТ ЗОР,то има много други които не са на твоя хал и консумират съвсем други неща!И понеже в Демокр. БГ зца разлика от Путинова русия всеки има право на личен избор,няма проблем да си сричаш Руското Букварче,докато на мен Настолна книга ми е "Винету",която съм прочел От началото до края,а после - от края до Началото.Тревожната ти Грешка обаче е че наивно си въобразяваш че сме от "Левия бряг" като не вдяваш че твое Ляво е наше Дясно,затова и е належащо точно Ти да се запасиш с Лубрикант и да оцениш Мъдростта че "Човек предупреден - наполовина спасен"!

    Коментиран от #36

    18:45 25.08.2026

  • 34 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Идеята ми е, че вместо да говорим за прогнилото от корупция политическо ръководство на Украйна начело със Зеления наркоман, което открадна милиарди и продължават да крадат/да ни крадат, разни нискообразовани наши парламентаристи, се закахърили за нежеланието ни да участваме в някакви седянки на някакви коалиции, на някакви желаещи, които нито имат умствения, нито имат финансовия, нито имат човешкия ресурс да направят каквото и да било... Ма що и ние не сме били на тези седянки? Това изглежда е най-големия проблем за средностатистическия българин..... Или статии като тази, които са изсмукани от пръстите.... да не употребявам цинични изрази "в ефир" ....Пълна олигофрения!

    18:46 25.08.2026

  • 35 Гост

    2 0 Отговор
    Раздават те, бели чаршафи, раздават в таз кампания, ахам! С дупки, за прашките! Лузъри! Бай, бай...!!!

    18:49 25.08.2026

  • 36 Доктор Гълъбова

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    Абе Бойко ти ли си бе? Спри се вече с тоя Винету ! Започна да го четеш преди 60 години чак сега ли го довърши!

    18:54 25.08.2026

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