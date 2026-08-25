Срещу руски икономически и военни обекти! Украинската армия провежда съгласувана кампания срещу ПВО отбраната на врага

Украинските сили провеждат съгласувана кампания за потискане и унищожаване на вражеската противовъздушна отбрана в руските гранични региони като част от по-широката си кампания, насочена срещу руски икономически и военни обекти в Русия и окупираната Украйна.
Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).
Командирът на украинските сили за безпилотни системи (USF) майор Робърт "Мадяр" Бровди съобщи, че през нощта на 23 срещу 24 август украинските сили са нанесли удари по руски изтребител МиГ-29 и хеликоптер "Камов Ка-52" във военновъздушната база "Милерово" в Долотинка, по два радара за въздушно наблюдение и сензор за противовъздушна отбрана в Ростовска област, както и по система за въздушно наблюдение и укритие за екипажа на разузнавателен дрон от типа "Зала" в окупирания Крим.
В нощта на 22 срещу 23 август украинските сили нанесоха поредица от удари срещу руски ударни и противовъздушни сили в Ростовска област, Краснодарския край и окупирания Крим.
На 24 август Генералният щаб на Украйна съобщи, че при удара на 23 август са били повредени руски изтребители Су-33 и МиГ-29, както и разузнавателен дрон от типа "Орион" в Краснодарския край.
Публикувани на 23 август видеозаписи с географска локализация показват как украинските сили нанасят удари по руски самолети в Краснодарския край.
Руският президент Владимир Путин поставя условия за масова национализация на руски частни активи под общия претекст за защита на критично важни предприятия от украински удари, вероятно отчасти с цел да се генерират допълнителни държавни приходи.
Русия въвежда допълнителни мерки за подпомагане на руските предприятия в опит да смекчи икономическите щети, нанасяни от продължаващата кампания на Украйна за нанасяне на удари.
Руският президент Владимир Путин продължава усилията си да защити застаряващия кадрови състав от лоялисти чрез манипулиране на задължителната възраст за пенсиониране, като този път удължи мандата на председателя на руския Следствен комитет Александър Бастрикин до 7 август 2027 г.
През нощта Русия изстреля срещу Украйна две противокорабни ракети "Оникс", шест управляеми въздушни ракети "Х-31П"/"Х-59" и 143 дрона.
Украинските сили продължиха кампанията си от удари с дълъг обсег срещу руската военна и енергийна инфраструктура.
Наскоро украинските сили напреднаха в посока Славянск и Хуляйполе, както и в западната част на Запорожска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ганя Путинофила
17:52 25.08.2026
3 Примати
Коментиран от #6, #12
17:52 25.08.2026
4 ГДЕ
Коментиран от #15
17:53 25.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тръмп подготвя сделка с Брюксел !
В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
Така смята, че е честно и справедливо!
Коментиран от #11, #16
17:56 25.08.2026
9 Ха хааа хааа
17:57 25.08.2026
10 Американски военни пристигнаха в Украйна
Чорапа да поиска също помощ от украинците, да ни изпратят едно Фламинго да кацне на кратуната на Альоша Галоша!
17:58 25.08.2026
11 Аа майкуууу
До коментар #8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":😂😂😂😂😂😂
17:59 25.08.2026
12 Дивуй
До коментар #3 от "Примати":Точно пък ти да даваш прогнози е голям майтап.
17:59 25.08.2026
13 Могилизацията започва есента!
17:59 25.08.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:01 25.08.2026
15 При
До коментар #4 от "ГДЕ":Мацква!
18:02 25.08.2026
16 Брачед ,
До коментар #8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":Само с яденйе и пиенйе не става , требе и малко мозАк ... 🤫
Коментиран от #26
18:06 25.08.2026
17 Пак ли
18:06 25.08.2026
18 ПОТОПИ ГО , КОРЕНА НА ЗЛОТО
18:10 25.08.2026
19 нашио от Кремъл
18:10 25.08.2026
20 ГДЕ
Коментиран от #23
18:11 25.08.2026
21 име
18:13 25.08.2026
22 Путин
18:14 25.08.2026
23 Грета
До коментар #20 от "ГДЕ":На Маша в дупката!
18:15 25.08.2026
24 Софиянец
18:18 25.08.2026
25 стоян георгиев
18:19 25.08.2026
26 русофили за путлеризъма
До коментар #16 от "Брачед ,":16 Брачед ,
50ОТГОВОР
До коментар 8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":
Само с яденйе и пиенйе не става , требе и малко мозАк ... 🤫
-;-
Може да требе ама като е генетично увреден в мозъка!!!!
18:19 25.08.2026
27 Един човек
Коментиран от #33
18:20 25.08.2026
28 Ъъъ
Хахаха.... 🤣
Украинската армия.... По-правилни би било "Това, което е останало от украинската армия.... Ще е някак си политически коректно, но както и да е....Въпросът е в това, че тук се вихри дива про-украинска пропаганда, като всеки божи ден ни се завират в лицата пропагандни материали от "отбрани" медии и автори: ISW, ДВ, Украинска правда, Тагаревци, Магаревци и тем подобни олигофрени, разни анимационни герои от разни НПО организации, по няколко публикации на ден какво е казал Зеления, как го е казал, пред кого го е казал, какво е искал да каже и т.н....Това си е медиен геноцид над българските читатели.....Никой примерно не казва, че на 9-ти юли, Тимур Миндич е дал пари в брой на Ирина Мудрая - заместник-началник на президентската администрация, за да плати гаранцията на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко....Никой не ни казва и за записите на разговорите, които бяха изслушани в съда, от които става ясно, как се договаря контрола над паричните потоци - кой и какво ще контролира....Не ни казват примерно за задържането на председателя на управителния съвет на Sens Bank Олексий Ступак, чиято гаранция за освобождаването му е определена на 150 милиона гривни, и която ще бъде платена неясно от кого....Банката на Ступак всъщност отпуска парите на Миндич за гаранцията на Галушченко.....В същото време, познайте кой ще продава Sens Bank? Познахте! Фамилията Ротши
Коментиран от #30
18:28 25.08.2026
29 Цензура
18:28 25.08.2026
30 Хъхъхъъъ
До коментар #28 от "Ъъъ":Брачед , голем ферман бе , вероятно си в "кухнята" ..😁
18:36 25.08.2026
31 руски геном не съществува 1
"Праисторическа Америка е била заселена от хора от северозападните части на днешна Русия през Беринговия проток и Аляска - това е доказано. Включително чрез генома на американските индианци, който е специфично съчетание на гени от Източна Азия - днешен Китай, и северната част на Евразия. Такова съчетание 50:50 в самата Евразия вече няма, но то съществува при индианците. Открихме го и в ДНК, което извлякохме от зъба на живял преди 15 000 години индивид, намерен при разкопки в района на Байкал. Това доказва, че предците на индианците в Северна и в Южна Америка са живели на територията на северозападна Русия. Научихме много за миграцията на древните обитатели на южноруските степи, представителите на т.нар. Ямна култура. Преди около 5000 години те са имали колела и каруци, с които са започнали да се движат както на изток, така и на запад. Покрай тези движения в различни точки на Европа у хората попадат части от тези "степни гени". Те са най-много в източната част на Прибалтика, докато в Средиземноморието са много малко, например в Сардиния пък изобщо ги няма. При това не става дума за миграция от типа на днешната, а за процес, продължил 500 години, в рамките на който са възниквали смесени популации."
18:39 25.08.2026
32 Евгени
18:45 25.08.2026
33 оня с коня
До коментар #27 от "Един човек":ПОЛУграцки,ако на тебе Консерви и сухари са любимата ти храна ОТ ЗОР,то има много други които не са на твоя хал и консумират съвсем други неща!И понеже в Демокр. БГ зца разлика от Путинова русия всеки има право на личен избор,няма проблем да си сричаш Руското Букварче,докато на мен Настолна книга ми е "Винету",която съм прочел От началото до края,а после - от края до Началото.Тревожната ти Грешка обаче е че наивно си въобразяваш че сме от "Левия бряг" като не вдяваш че твое Ляво е наше Дясно,затова и е належащо точно Ти да се запасиш с Лубрикант и да оцениш Мъдростта че "Човек предупреден - наполовина спасен"!
Коментиран от #36
18:45 25.08.2026
34 Ъъъ
18:46 25.08.2026
35 Гост
18:49 25.08.2026
36 Доктор Гълъбова
До коментар #33 от "оня с коня":Абе Бойко ти ли си бе? Спри се вече с тоя Винету ! Започна да го четеш преди 60 години чак сега ли го довърши!
18:54 25.08.2026