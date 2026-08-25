Украинските сили провеждат съгласувана кампания за потискане и унищожаване на вражеската противовъздушна отбрана в руските гранични региони като част от по-широката си кампания, насочена срещу руски икономически и военни обекти в Русия и окупираната Украйна.

Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).

Командирът на украинските сили за безпилотни системи (USF) майор Робърт "Мадяр" Бровди съобщи, че през нощта на 23 срещу 24 август украинските сили са нанесли удари по руски изтребител МиГ-29 и хеликоптер "Камов Ка-52" във военновъздушната база "Милерово" в Долотинка, по два радара за въздушно наблюдение и сензор за противовъздушна отбрана в Ростовска област, както и по система за въздушно наблюдение и укритие за екипажа на разузнавателен дрон от типа "Зала" в окупирания Крим.

В нощта на 22 срещу 23 август украинските сили нанесоха поредица от удари срещу руски ударни и противовъздушни сили в Ростовска област, Краснодарския край и окупирания Крим.

На 24 август Генералният щаб на Украйна съобщи, че при удара на 23 август са били повредени руски изтребители Су-33 и МиГ-29, както и разузнавателен дрон от типа "Орион" в Краснодарския край.

Публикувани на 23 август видеозаписи с географска локализация показват как украинските сили нанасят удари по руски самолети в Краснодарския край.

Руският президент Владимир Путин поставя условия за масова национализация на руски частни активи под общия претекст за защита на критично важни предприятия от украински удари, вероятно отчасти с цел да се генерират допълнителни държавни приходи.

Русия въвежда допълнителни мерки за подпомагане на руските предприятия в опит да смекчи икономическите щети, нанасяни от продължаващата кампания на Украйна за нанасяне на удари.

Руският президент Владимир Путин продължава усилията си да защити застаряващия кадрови състав от лоялисти чрез манипулиране на задължителната възраст за пенсиониране, като този път удължи мандата на председателя на руския Следствен комитет Александър Бастрикин до 7 август 2027 г.

През нощта Русия изстреля срещу Украйна две противокорабни ракети "Оникс", шест управляеми въздушни ракети "Х-31П"/"Х-59" и 143 дрона.

Украинските сили продължиха кампанията си от удари с дълъг обсег срещу руската военна и енергийна инфраструктура.

Наскоро украинските сили напреднаха в посока Славянск и Хуляйполе, както и в западната част на Запорожска област.