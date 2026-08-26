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"Хората станаха като зли кучета": Как се живее в Русия
  Тема: Украйна

"Хората станаха като зли кучета": Как се живее в Русия

26 Август, 2026 06:00 920 27

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  • украйна-
  • война-
  • руска икономика

"Хората са станали като зли кучета и за всички беди обвиняват Запада", пише читател на Руската редакция на ДВ

"Хората станаха като зли кучета": Как се живее в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ето какво е написал жител на московския район Печатники, чието име редакцията не разкрива от съображения за неговата сигурност: „Вчера след 23:00 часа се опитахме със съпругата ми да заредим колата с бензин. Обиколихме целия район, изминахме около 40 километра и пак не успяхме да заредим. Където имаше бензин, пред бензиностанциите се бяха образували колони от 50 до 100 автомобила. Решихме, че да стоим до три-четири сутринта, а после да отидем на работа, не е най-добрата идея и се прибрахме да спим. Засега имаме половин резервоар, но в края на седмицата ще трябва да стоим на опашка. Напоследък използваме колата практически само за пътувания до възрастните ни родители“.

Цените на бензина

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Друг читател споделя, че редовно му се налага да чака по 2-3 часа на опашка за бензин. А трети - 54-годишен предприемач от Москва – твърди, че такова нещо му се случва за първи път от 1991 година насам.

Според данни на Росстат цените на бензина в Русия от началото на годината са се повишили средно със 7,4% - при общо ниво на инфлация в Русия от малко над 4 процента. Важно е обаче да се отбележи, че средната стойност не отразява добре реалността. На бензиностанциите на големите петролни компании, пред които в момента се извиват огромни опашки, цените растат сравнително умерено. На по-малките бензиностанции обаче горивото струва много по-скъпо. В тази връзка някои от читателите на ДВ отбелязват, че скокът в цените вече се е отразил осезаемо на доходите им.

Въпреки това няма паника, ако се съди по отговорите – изглежда шофьорите вече свикват с положението. Читател от Санкт Петербург например споделя, че в момента там няма сериозни проблеми със снабдяването. Същото пише и жител на Република Башкортостан, където обаче има ограничение за максимум 30 литра гориво.

"С работата става все по-трудно"

Според данни на Росстат в Русия в момента почти няма безработица - официално тя е 2,2%. Но това е подвеждащо. Сайтовете за търсене на работа hh.ru и SuperJob отчитат рязък ръст на броя на публикуваните молби за работа, докато свободните работни места са значително по-малко. Това явно означава, че работниците са недоволни от условията на труд, но алтернативите не са много.

Растежът на заплатите в Русия значително се забавя. В предприятията от проблемните отрасли – като автомобилната промишленост – все по-често на служителите им се налага да преминат на непълна работна седмица или биват изпращани в принудителен отпуск. От отговорите на читатели също личи, че ситуацията на пазара на труда далеч не е розова, за което говорят и данните на Росстат.

„С работата става все по-трудно: няма нови вакантни работни места, а там, където има, става въпрос или за нископлатен, или за тежък физически труд по 12 часа на смяна“, пише един от читателите. Друг споделя, че му забавят заплатата или му изплащат само две трети от нея. Парите му стигали само за храна и спорт, вече имал проблеми с изплащането на кредита. „В много отрасли започнаха съкращения. Състезанието за надути заплати приключи. А животът стана много по-скъп, отколкото беше преди 2022 година“, пише трети читател на Руската редакция на ДВ.

Цитираният по-горе 54-годишен предприемач от Москва разказва, че преди руската инвазия в Украйна през 2022 г. е притежавал компания за услуги, която е работела за различни западни марки за облекло. След като основните му клиенти напуснали Русия, се наложило той да закрие бизнеса си и да започне нов – производство на облекло в страните от Централна Азия и Бангладеш и пласирането му онлайн.

„Първоначално продажбите нарастваха бързо, но и този мой бизнес се оказа засегнат от последиците на сегашната политика (на руските власти – бел. ред.), изолацията и икономическата нестабилност. В крайна сметка фалирахме в буквалния смисъл на думата. Приходите падат катастрофално. И това не се отнася само за нас – общо търсенето на стоки и услуги намалява, тъй като хората пестят практически от всичко“, пише руснакът.

"Хората не планират нищо, теглят пари в брой и купуват долари"

Общото настроение в повечето отзиви, получавани в ДВ, изразява липса на положителни очаквания за бъдещето. От коментарите личи, че читателите не се опасяват от тежки сътресения, а по-скоро очакват постепенно влошаване на ситуацията и не виждат кога може да настъпи обрат. А когато не можеш да правиш планове за бъдещето, ти остава да живееш ден за ден. Така описват положението си някои от анкетираните: говорят за бензина, за ударите по Wildberries, за невъзможността да идеш на почивка, за това, че дори Турция е станала недостъпна.

"Хората не планират нищо, теглят пари в брой и купуват долари. Няма никакви надежди за светло бъдеще и смяна на властта - особено след отстраняването на „Яблоко“ (от изборите за Държавната дума. - бел. ред.). Хората се страхуват, че ще ги хвърлят в месомелачката при мобилизация, страхуват се за децата си, които вече не могат да постъпят никъде. Всички живеят само за мига. Започнаха и да пият много повече – дори в Москва“, пише един читател.

Освен тревогата и апатията, в значителна част от отговорите се забелязва чувство на дълбока изолираност. Хората се затварят в тесния си кръг, защото не очакват околните да ги разберат. „Проблемът не е само в бензина, не е само в интернет, а в промяната на хората - дори на почтените. Вътрешен страх, силно раздразнение - дори у онези, които нищо не разбират и не искат да знаят. Но цените всички ги виждат. Това плаши", се казва в един от коментарите.

"Хората се затварят в себе си"

"Хората са станали зли като кучета - за всички беди обвиняват Запада", пише друг руснак. „Животът стана много по-беден, по-скучен и по-опасен, отколкото преди войната. Хората или се затварят в себе си, оттегляйки се във вътрешна емиграция, или отказват да говорят за живота и войната. Почти не се виждат хора, които да се перчат, както преди, или просто де се веселят", споделя друг читател на Руската редакция на ДВ.

"Налице е негативен подбор: на все по-важните постове се назначават не най-компетентните и самостоятелни хора, а най-лоялните, безопасните и удобните. Това се забелязва навсякъде – от музеи и театри, до министерства, държавни фирми и големи компании. Институциите отслабват, професионалната дискусия изчезва, а дори и правилните решения често биват отменяни или изопачавани поради страх, автоцензура или нежелание да се поеме отговорност", оплаква се цитираният вече предприемач от Москва.

Автори: Олег Логинов | Никита Ошуев


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТтттТ

    26 7 Отговор
    Пак Дойче Веле....-ясно....

    06:02 26.08.2026

  • 2 пРосия

    10 21 Отговор
    Страната на идиотите.

    06:04 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Милен

    13 22 Отговор
    Дадохме им 33 тона злато и 50 кг скъпоценни камъни надвишаващи 3 пъти стойността на златото за Освобождението и пак не се наядоха и ни поробиха.

    Коментиран от #21

    06:06 26.08.2026

  • 5 Реалито е такова

    22 8 Отговор
    Хептен ни отвращавате с тази елементарна пропаганда. Вече като видя ДВеле или други западни медии ми е ясно какви безмислици ще е написано. Направихте Българите хептен русофили с тези плоски лъжи и пропаганди....

    Коментиран от #17

    06:07 26.08.2026

  • 6 жик так

    7 17 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ходи живей там.Някой да те е вързал?!

    Коментиран от #10

    06:07 26.08.2026

  • 7 Няма да се плашите

    7 16 Отговор
    БГ русофилите, които руски не говорят, в Русия не са стъпвали, руснаци не са виждали знаят по-добре : В Русия е супер, там всички са милиционери, милионери и живеят в затворени комплекси на българското черноморие.

    06:08 26.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    9 13 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #11

    06:09 26.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ралица

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Тръмп ще ги спаси. Затова шефът на ЦРУ е в Москва.

    06:11 26.08.2026

  • 12 Не си бил в Русия и няма да стъпиш там

    8 8 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Нали?

    Коментиран от #13, #20

    06:12 26.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    9 7 Отговор
    Дойче Веле?!!! Уффф!

    06:23 26.08.2026

  • 16 Мнение

    8 4 Отговор
    шорошки лажи!рассия е най прекрасна на света.ама що не заминавам натам не знам

    06:23 26.08.2026

  • 17 па извадиси

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Реалито е такова":

    дзъркелити

    06:24 26.08.2026

  • 18 Иначе казано

    5 5 Отговор
    Бесните кучета пак си счупиха зъбите срещу Русия!

    Коментиран от #19

    06:33 26.08.2026

  • 19 що лаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Иначе казано":

    срещу огледалото

    06:35 26.08.2026

  • 20 Иначе казано

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не си бил в Русия и няма да стъпиш там":

    Нито една копейка не е била в Русия.Няма и да отиде.

    06:36 26.08.2026

  • 21 Преди 3 месеца ДАДОХМЕ 125 ТОНА

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Милен":

    ЗЛАТО И 85 МЛРД. ЕВР. НА ЕССР И ПАК НА ДЕРАТ КАТО ЖИВОТНИ ИНА БАНИЧКА ВЕЧЕ Е ЛУКС......

    Коментиран от #23

    06:40 26.08.2026

  • 22 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    Ами хората са напълно прави да обвиняват за всички злини Запада. Колективния запад в който се включват и САЩ.

    06:40 26.08.2026

  • 23 пий

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Преди 3 месеца ДАДОХМЕ 125 ТОНА":

    машко млеко

    06:43 26.08.2026

  • 24 Нямам думи

    1 2 Отговор
    Я напишете как е у нас , има ли пари за бензин и колко богато живее българина , който се води за цивилизован европеец. И колко милиона бяхме и колко станахме. Каква армия имаше и каква имаме, колко километра магистрали имаме и т.н

    Коментиран от #25

    06:45 26.08.2026

  • 25 Да не си

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Нямам думи":

    Трол?

    06:47 26.08.2026

  • 26 Свободен

    0 0 Отговор
    Винаги съм се чудел, как е възможно руснаците доброволно да плащат данъци за издръжка на пасмината в Кремъл?!
    Та с тези пари плащат на еничарите им да ги бият!
    Нямат ли хора, живели в соца да им обяснят какво се прави при такава власт?!
    Трябва да крадеш всичко, което можеш от държавата, ако няма нищо за крадене, трябва да крадеш работно време!
    А те тръгнали вместо да крадат, да правят някакви бизнеси и да плащат данъци?!

    06:50 26.08.2026

  • 27 Едва ли

    0 0 Отговор
    Трябва да имаш гадателки способности, за да отгатнеш още като прочетеш заглавието на статиятя, кой стои зад него. Лъжците от Дойче веле. Моментално си спестяваш четенето.

    06:50 26.08.2026