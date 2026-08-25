Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на войната

Заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флечър заяви, че юли 2026 г. е месецът с най-много жертви сред мирното население в Украйна през последните повече от четири години, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Той направи това изявление вчера на заседание на Съвета за сигурност на ООН по случай Деня на независимостта на Украйна, предаде кореспондент на Укринформ от Ню Йорк.
„Юли беше най-смъртоносният месец за мирното население от повече от четири години – най-малко 437 души са били убити, а над 2600 - ранени. Броят на цивилните жертви през първата половина на тази година е нараснал с 37% спрямо същия период миналата година“, каза Флечър.
Той каза, че миналата седмица е посетил Украйна и лично е видял последиците от атаките с дронове срещу цивилни в южния град Херсон.
По думите му броят на атаките с дистанционно управляваните дронове FPV (First Person View) е нараснал с 60% тази година, като при тях често има цивилни жертви.
През първата половина на годината хуманитарни организации оказаха помощ на над 3 милиона души в Украйна, каза той.
С наближаването на зимата ООН задейства план на стойност 358 милиона долара за оказване на помощ на 2 милиона души.
Флечър изрази безпокойство също от ескалацията на конфликта в Черно море, която според него може да има по-широки хуманитарни последици.
Той призова членовете на Съвета за сигурност да бранят активно спазването на международното хуманитарно право, да подготвят хуманитарните организации за предстоящата зима и да работят със страните и компаниите, които разработват и използват нови военни технологии.
Флетчър предупреди, че „технологиите изпреварват отговорността“, и подчерта, че на цивилните е нужна защита и помощ, но преди всичко край на войната.
По-рано повече от 50 държави членки на ООН призоваха Русия да приеме пълното, незабавно и безусловно спиране на огъня в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
12:43 25.08.2026
2 Още малко
12:44 25.08.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #10
12:46 25.08.2026
4 (най-малко 437 души са били убити..)
12:46 25.08.2026
5 В цял свят трябва !
12:49 25.08.2026
6 404
12:49 25.08.2026
7 Хихи
12:49 25.08.2026
8 И аз кво
Да си сменят стила и да носят камуфлаж, може и да не ги изшибат ракетите.
12:49 25.08.2026
9 А на цивилното население в Украйна
Коментиран от #12
12:53 25.08.2026
10 Антирашист 4045
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Противоречиш на документи на ООН .ТОВА Е РАШИСТСАТА ПРОПАГАНДА БЕЗОГЛЕДНА И НЕВЕРНА !
Коментиран от #15
12:53 25.08.2026
11 Смешник
12:56 25.08.2026
12 Антирашист 4047
До коментар #9 от "А на цивилното население в Украйна":Пусин и рашистите започнаха войната ,те са агресора и носят цялата отговорност за всички жертви и разрушения !
Коментиран от #14, #17
12:57 25.08.2026
13 "цивилното население"
12:57 25.08.2026
14 Лъжеш нацистка бълхо
До коментар #12 от "Антирашист 4047":Турчинов започна войната много по рано
12:58 25.08.2026
15 И Киев е Руски
До коментар #10 от "Антирашист 4045":Още ли не са те накърмили?
Коментиран от #20
13:00 25.08.2026
16 Ние българите мразим нацизма
Коментиран от #28
13:01 25.08.2026
17 И Киев е Руски
До коментар #12 от "Антирашист 4047":И кво от това.Путин каза че са отворили кутията на Пандора и сега ще ги изтреби без да се съобразява ООН та и тем подобни либерастчета
Коментиран от #21, #30
13:03 25.08.2026
18 хххх
13:04 25.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Копейкотрошач
До коментар #15 от "И Киев е Руски":Една тесла ти е достатъчна.
Коментиран от #29
13:07 25.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Софиянец
13:11 25.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Прогресивен
Русия
С.Корея
Иран
Коментиран от #26
13:14 25.08.2026
25 Стойко
13:15 25.08.2026
26 Софиянец
До коментар #24 от "Прогресивен":От сатанистите и фашистите! Не могат да се справят с Русия, Иран и Корея!
13:15 25.08.2026
27 Тиква
13:18 25.08.2026
28 Антирашист 4049
До коментар #16 от "Ние българите мразим нацизма":Ти не си ние българите това е манипулация ! А стилът рашистки !
13:19 25.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Аннирашист 4050
До коментар #17 от "И Киев е Руски":Давате с пусин пример за фашизъм! Пълно не съобразяване с международни институции .( хитлер 1940г )
13:25 25.08.2026
31 13675
13:34 25.08.2026
32 Пепи
14:12 25.08.2026
33 Механик
14:13 25.08.2026