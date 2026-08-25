Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на войната

Заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флечър заяви, че юли 2026 г. е месецът с най-много жертви сред мирното население в Украйна през последните повече от четири години, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Той направи това изявление вчера на заседание на Съвета за сигурност на ООН по случай Деня на независимостта на Украйна, предаде кореспондент на Укринформ от Ню Йорк.

„Юли беше най-смъртоносният месец за мирното население от повече от четири години – най-малко 437 души са били убити, а над 2600 - ранени. Броят на цивилните жертви през първата половина на тази година е нараснал с 37% спрямо същия период миналата година“, каза Флечър.

Той каза, че миналата седмица е посетил Украйна и лично е видял последиците от атаките с дронове срещу цивилни в южния град Херсон.

По думите му броят на атаките с дистанционно управляваните дронове FPV (First Person View) е нараснал с 60% тази година, като при тях често има цивилни жертви.

През първата половина на годината хуманитарни организации оказаха помощ на над 3 милиона души в Украйна, каза той.

С наближаването на зимата ООН задейства план на стойност 358 милиона долара за оказване на помощ на 2 милиона души.

Флечър изрази безпокойство също от ескалацията на конфликта в Черно море, която според него може да има по-широки хуманитарни последици.

Той призова членовете на Съвета за сигурност да бранят активно спазването на международното хуманитарно право, да подготвят хуманитарните организации за предстоящата зима и да работят със страните и компаниите, които разработват и използват нови военни технологии.

Флетчър предупреди, че „технологиите изпреварват отговорността“, и подчерта, че на цивилните е нужна защита и помощ, но преди всичко край на войната.

По-рано повече от 50 държави членки на ООН призоваха Русия да приеме пълното, незабавно и безусловно спиране на огъня в Украйна.