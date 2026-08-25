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Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на войната
  Тема: Украйна

Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на войната

25 Август, 2026 12:41 806 33

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Броят на атаките с дистанционно управляваните дронове FPV е нараснал с 60% тази година

Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флечър заяви, че юли 2026 г. е месецът с най-много жертви сред мирното население в Украйна през последните повече от четири години, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Той направи това изявление вчера на заседание на Съвета за сигурност на ООН по случай Деня на независимостта на Украйна, предаде кореспондент на Укринформ от Ню Йорк.

„Юли беше най-смъртоносният месец за мирното население от повече от четири години – най-малко 437 души са били убити, а над 2600 - ранени. Броят на цивилните жертви през първата половина на тази година е нараснал с 37% спрямо същия период миналата година“, каза Флечър.

Той каза, че миналата седмица е посетил Украйна и лично е видял последиците от атаките с дронове срещу цивилни в южния град Херсон.

По думите му броят на атаките с дистанционно управляваните дронове FPV (First Person View) е нараснал с 60% тази година, като при тях често има цивилни жертви.

През първата половина на годината хуманитарни организации оказаха помощ на над 3 милиона души в Украйна, каза той.

С наближаването на зимата ООН задейства план на стойност 358 милиона долара за оказване на помощ на 2 милиона души.

Флечър изрази безпокойство също от ескалацията на конфликта в Черно море, която според него може да има по-широки хуманитарни последици.

Той призова членовете на Съвета за сигурност да бранят активно спазването на международното хуманитарно право, да подготвят хуманитарните организации за предстоящата зима и да работят със страните и компаниите, които разработват и използват нови военни технологии.

Флетчър предупреди, че „технологиите изпреварват отговорността“, и подчерта, че на цивилните е нужна защита и помощ, но преди всичко край на войната.

По-рано повече от 50 държави членки на ООН призоваха Русия да приеме пълното, незабавно и безусловно спиране на огъня в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 2 Отговор
    Се пак Зиленски пичели вайната,нали?
    🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    12:43 25.08.2026

  • 2 Още малко

    15 2 Отговор
    И да няма в Киев 2 милиона души. В цели квартали жив човек няма

    12:44 25.08.2026

  • 3 И Киев е Руски

    18 3 Отговор
    Фалшива новина в Украйна няма цивилно население .Цивилните са в България и българите ги дондуркаме .До кога

    Коментиран от #10

    12:46 25.08.2026

  • 4 (най-малко 437 души са били убити..)

    17 2 Отговор
    Израел за седмица убива повече но от ЕК мълчат нали? А САЩ за ден уби повече в Иран

    12:46 25.08.2026

  • 5 В цял свят трябва !

    5 0 Отговор
    (..членовете на Съвета за сигурност да бранят активно спазването на международното хуманитарно право, да подготвят хуманитарните организации.....)...

    12:49 25.08.2026

  • 6 404

    7 1 Отговор
    А колко ще са септември и октомври .Дали някой ще може да ги изброи

    12:49 25.08.2026

  • 7 Хихи

    13 1 Отговор
    Борис Джонсън ке ги пази....

    12:49 25.08.2026

  • 8 И аз кво

    4 2 Отговор
    Да направя по този повод?
    Да си сменят стила и да носят камуфлаж, може и да не ги изшибат ракетите.

    12:49 25.08.2026

  • 9 А на цивилното население в Украйна

    12 0 Отговор
    Позволяват ли му да избяга в чужбина? Кой е точно виновният за жертвите ?

    Коментиран от #12

    12:53 25.08.2026

  • 10 Антирашист 4045

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Противоречиш на документи на ООН .ТОВА Е РАШИСТСАТА ПРОПАГАНДА БЕЗОГЛЕДНА И НЕВЕРНА !

    Коментиран от #15

    12:53 25.08.2026

  • 11 Смешник

    9 3 Отговор
    Жертвите ще се увеличават най вече сред укронацистите и чуждестранните наемници след като Путин каза че Украйна е отворила кутията на Пандора

    12:56 25.08.2026

  • 12 Антирашист 4047

    2 13 Отговор

    До коментар #9 от "А на цивилното население в Украйна":

    Пусин и рашистите започнаха войната ,те са агресора и носят цялата отговорност за всички жертви и разрушения !

    Коментиран от #14, #17

    12:57 25.08.2026

  • 13 "цивилното население"

    11 1 Отговор
    Работещо във военни складове, заводи и т.н статута не е на "цивилно население". И в Българият е същото. Пишете глупости

    12:57 25.08.2026

  • 14 Лъжеш нацистка бълхо

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Антирашист 4047":

    Турчинов започна войната много по рано

    12:58 25.08.2026

  • 15 И Киев е Руски

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Антирашист 4045":

    Още ли не са те накърмили?

    Коментиран от #20

    13:00 25.08.2026

  • 16 Ние българите мразим нацизма

    12 2 Отговор
    И за украинците не ни пука

    Коментиран от #28

    13:01 25.08.2026

  • 17 И Киев е Руски

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Антирашист 4047":

    И кво от това.Путин каза че са отворили кутията на Пандора и сега ще ги изтреби без да се съобразява ООН та и тем подобни либерастчета

    Коментиран от #21, #30

    13:03 25.08.2026

  • 18 хххх

    2 9 Отговор
    Радев и бандата му военопрестъпници харесват това. Всяка смърт на цивилен украинец и иранец е празник за тях.

    13:04 25.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Копейкотрошач

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Една тесла ти е достатъчна.

    Коментиран от #29

    13:07 25.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Софиянец

    5 3 Отговор
    Бамдеровското ПВО не прощава 🤭

    13:11 25.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Прогресивен

    3 13 Отговор
    Най-мразените държави в света
    Русия
    С.Корея
    Иран

    Коментиран от #26

    13:14 25.08.2026

  • 25 Стойко

    9 1 Отговор
    И кво? Трябва да ни пука ли? Да благодарят на Зеля, ес, малобритания, исраел и краваристан!

    13:15 25.08.2026

  • 26 Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Прогресивен":

    От сатанистите и фашистите! Не могат да се справят с Русия, Иран и Корея!

    13:15 25.08.2026

  • 27 Тиква

    8 1 Отговор
    Подла и продажна нация, окбандери.

    13:18 25.08.2026

  • 28 Антирашист 4049

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ние българите мразим нацизма":

    Ти не си ние българите това е манипулация ! А стилът рашистки !

    13:19 25.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Аннирашист 4050

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "И Киев е Руски":

    Давате с пусин пример за фашизъм! Пълно не съобразяване с международни институции .( хитлер 1940г )

    13:25 25.08.2026

  • 31 13675

    1 1 Отговор
    "Фейк, новина тук всички ще потвърдят: руските войски са хуманитарни, те освобождават, те не убиват, те не разрушават, те не водят война"

    13:34 25.08.2026

  • 32 Пепи

    1 0 Отговор
    Браво, машалла!

    14:12 25.08.2026

  • 33 Механик

    1 0 Отговор
    Снимката добра. Сега чакаме снимка на това как са радостни и празнуват хорицата от Газа. Сити, доволни с музика и песни отбелязват поредните 300 убити цивилни. Голям кеф се кефят.

    14:13 25.08.2026

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