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Огромни суми тайно напускат Русия?
  Тема: Украйна

Огромни суми тайно напускат Русия?

31 Август, 2026 13:24 1 469 61

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През юни руснаците са прехвърлили в задгранични сметки 321 млрд. рубли - рекорд за тази година

Огромни суми тайно напускат Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Според данни на Централната банка на Русия през последните месеци руснаците са започнали по-активно да теглят пари в брой от банковите си сметки. Общият обем на средствата по тях продължава да нараства, но темповете на растежа са се забавили. Същевременно се множат съобщенията, че най-богатите граждани изнасят пари от страната. Какви са причините?

Повишен интерес към парите в брой

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Повишеният интерес към парите в брой в Русия е факт. Обемът на наличните рубли е достигнал 21,3 трилиона рубли към първи юли, показват данните на Централната банка. Прирастът от началото на годината е 1,6 трилиона, като особено голям ръст има през второто тримесечие - 1,5 трилиона. За сравнение: в същия период на 2025 година обемът на парите в брой е нараснал само с 332,5 милиарда.

Тази динамика изглежда едва ли не като паническо бягство от банковата система, но от общата картина става ясно, че паника няма. Делът на парите в брой е нараснал почти с 15 процента, като според историческите критерии 15 процента не е много. „Делът на наличните средства очевидно расте, но в това няма нищо чудно, имайки предвид нарасналото ниво на цифровизация на руската икономика и 20-процентните лихви по депозитите", казва за ДВ финансовият консултант Александър Коляндр. С други думи, макар обемът на наличните средства да се увеличава, паралелно расте и обемът на безналичните средства.

Общият обем на средствата, които руснаците държат в банките, расте - през юли е достигнал почти 68,4 трилиона рубли. Но темпото на растеж е спаднало, а освен това Централната банка обръща внимание, че „притокът е концентриран в сегмента на текущите сметки и краткосрочните депозити, докато средствата по дългосрочните депозити са намалели".

Това всъщност можеше да се очаква. Ръстът на доходите се забавя, а лихвите по влоговете намаляват. Според Янис Клуге, експерт в германската фондация „Наука и политика", именно намаляването на лихвите е основната причина за това, че спестовните влогове са започнали да се ползват с по-голяма популярност. Те хем носят доход, хем парите са постоянно на разположение.

Опасяват ли се руснаците от конфискация или замразяване на влоговете

Медиите вече от няколко години разпространяват слухове, че руските власти може да замразят влоговете или да ограничат изнасянето на средства. Но няма обективни свидетелства, че тези страхове са широко разпространени сред вложителите - ако се имат предвид например търсенията по темата „замразяване на влоговете" в интернет.

Една от основните причини за вълненията стана публикация на радиостанцията „Говори Москва", в която слабоизвестният икономист Алексей Зубец съобщи, че е взето решение занамаляване на основната лихва. Същевременно той предупреди, че заради това руснаците ще поискат изведнъж да извадят от сметките си десетки трилиони рубли, провокирайки „бясна инфлация". Зубец каза, че за да не допуснат банков фалит, властите може да решат да ограничават износа на средства.

В резултат от това слуховете за конфискация предизвикваха все по-малък интерес. Разтревожените може да са били успокоени от коментарите на експерти, смятащи този сценарий за невероятен. Властите чисто технически не могат да си присвоят спестяванията на гражданите - банките не пазят в сейфове средствата от влоговете, а ги раздават във вид на кредити. Замразяването би създало много повече проблеми - ако наплашените вложители се опитат да си приберат средствата поне от текущите и спестовните влогове, което неизбежно би предизвикало финансова криза.

Намаляването на доверието към държавата и банките може и да е един от факторите за промяната във финансовото поведение на руснаците, но на повърхността има други, по-очевидни. Финансовият анализатор Дмитрий Некрасов обяснява пред ДВ, че нерядко се случва например терминали да не работят, а и има фирми, които предпочитат да се прехвърлят в сивата зона. „По-просто казано, количеството на парите в брой се увеличава просто защото за мнозина сега това е по-удобно."

Кой и как може да изнася пари от Русия

Така излиза, че не става дума за паника, а за рационално поведение - гражданите държат запас от средства в брой в случай на технически проблем. А за тези, които притежават големи капитали, друга рационална стъпка е изнасянето на част от капитала зад граница. Перспективите пред руската икономика не предизвикват оптимизъм даже у властите. Лихвите по депозитите в Русия остават високи, но и рисковете растат.

По данни на Централната банка, през юни руснаците са прехвърлили в задгранични сметки 321 милиарда рубли - рекордна сума от началото на годината. Но и във втората половина на 2025 година нещата са стояли по сходен начин. При това преките преводи, особено към западни банки, са дотолкова усложнени от санкциите, че определено не могат да представляват основен канал за износ.

Агенция „Блумбърг" съобщава, че далеч по-големи суми напускат страната, без да оставят следи в статистиката. Предположенията са, че от началото на годината може да са изтекли десетки милиарди долари. Основните причини са забавянето на руската икономика и страхът от национализация. Според източниците на агенцията, като защитни активи може да се използват златото, недвижимите имоти в ОАЕ, Турция, в някои африкански държави, Армения и Казахстан, както и криптовалутите.

Поток от руски клиенти към други страни

„Вашингтон Пост" на свой ред пише, че капитали изнасят не само най-богатите, а и просто заможните руснаци. „Всеки, който може, се опитва да изнесе пари, но това става все по-сложно", казва един от източниците на изданието. Като най-достъпен е назован каналът през брокерски сметки в Казахстан, Киргизстан и Армения. Логиката е следната: първо средствата се превеждат на брокер в Казахстан, оттам - на европейски брокер, след което и в европейска банкова сметка. Това е много по-лесно и евтино, отколкото прекия паричен превод.

"Редовно приемаме руснаци - потокът е голям. Някои изпращат парите транзитно, други ги оставят тук", потвърждава пред ДВ сътрудник на една от казахстанските банки. Но той не вижда признаци на паника в този поток.

Автор: Олег Логинов


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стара новина

    6 12 Отговор
    Правят го от месец май насам.

    Коментиран от #3

    13:25 31.08.2026

  • 2 666

    9 16 Отговор
    Украйна е на ротшилдовата империя а не на Путлер.

    13:26 31.08.2026

  • 3 Не лъжи,

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Стара новина":

    пуинците всеки ден пишат, че Урсула ще им вземе парите.

    Коментиран от #5, #7

    13:26 31.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Не лъжи,":

    Това Бай Хой го пише всеки ден, защото не си е изработил надника за месеца. Митрофанова го следи строго

    13:28 31.08.2026

  • 6 Удари русораста с лопатеЕто!

    8 10 Отговор
    Резко!

    Коментиран от #13

    13:30 31.08.2026

  • 7 Пепи Волгата

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Не лъжи,":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #51

    13:31 31.08.2026

  • 8 Значи пак руснаците

    13 7 Отговор
    Са виновни за инфлацията в Европа щото ни заливали с пари ?

    Коментиран от #12

    13:31 31.08.2026

  • 9 Ти си

    13 7 Отговор
    Ти да видиш нещо се извършва "тайно" а DW го знае че и го публикува !
    Това тяхното май има някакво медицински термин .......

    13:32 31.08.2026

  • 10 Ганю

    8 8 Отговор
    Дойчовците от Велито пак изсмукаха " новина",за да си отработят надника. За жълти грошове ,мисирките са готови и задника да лижат

    Коментиран от #56

    13:33 31.08.2026

  • 11 защитни активи били

    6 2 Отговор
    недвижимите имоти в ОАЕ.. хахахаха

    13:33 31.08.2026

  • 12 Оня с парчето

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Значи пак руснаците":

    Зад теб съм.Не се обръщай!Влиза ти.

    Коментиран от #40

    13:34 31.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Въпрос

    7 3 Отговор
    Панелените фашаги - изручахте ли шкембето сааабалем или още почиствате дюшеците от снощи ? Щото се знае че вие няма от къде да теглите пари !

    13:35 31.08.2026

  • 15 Ами

    11 11 Отговор
    Руснаците масово теглят спестяванията си от руските банки които дават
    14% лихва, за да ги вложат в западни банки които дават 2-3% лихва.
    Западната пропаганда усилено продължава да копае дъното.

    Коментиран от #31, #35, #57

    13:36 31.08.2026

  • 16 Дюнер със зеле

    7 7 Отговор
    Руската централна банка явно редовно праща доклади на DW.

    Коментиран от #60

    13:37 31.08.2026

  • 17 Тъпото руско говедо Румен

    9 8 Отговор
    Руснаците видяха, че силните на деня в русия си изтеглят спестяванията от руските банки и им стана ясно, че скоро ще има запориране на сметките им... щото за войната на путин трябват пари, а какво по-лесно от това да се вземат парите на хората и без това живота им не струва пукната копейка в русия.

    13:37 31.08.2026

  • 18 Георги

    5 4 Отговор
    толкова тайно напускат, че загубилите всв знаят за това

    13:38 31.08.2026

  • 19 Няма край путинското унижение

    7 7 Отговор
    Няма.

    13:39 31.08.2026

  • 20 Уффф

    5 9 Отговор
    Още ли чакате да фалира Русия бре ненормалници прости?

    Коментиран от #27, #32

    13:39 31.08.2026

  • 21 Голям

    10 9 Отговор
    русия е потъващ кораб и обикновените хора започнаха да го напускат... никой не иска да стане пушечно месо, за кефа на един луд в кремъл.

    Коментиран от #25, #28

    13:39 31.08.2026

  • 22 Фори

    8 4 Отговор
    А Коцето Костадинов ни плаши все още , че с цифровото евро ще ни вземат спестяванията.Шефа му , Путин въведе цифровата рубла без да го пита. Значи ще му вземат спестяванията в рубли преди тези в евро! Трябва да го предупредим преди да се избомби!

    13:40 31.08.2026

  • 23 Вече

    6 6 Отговор
    Вече 200 000 станаха руснаците избягали в Грузия за последните 2 седмици.

    Коментиран от #36

    13:41 31.08.2026

  • 24 Всички знаем

    6 6 Отговор
    Че Монголския КОНЦ лагер уйде!
    ТРИДНЕВНАТА ПЕН дел ДВИЖУХА на у йло...то Же
    АааааааХахахаха

    13:42 31.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 нннн

    4 4 Отговор
    Мани я Русия. Кажете какви суми тайно напускат България. Или за Русия знаете, за България не знаете?

    13:42 31.08.2026

  • 27 Брях

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Уффф":

    Кой му пука за тая кочина бре?!

    13:42 31.08.2026

  • 28 Георги

    4 20 Отговор

    До коментар #21 от "Голям":

    то пък да пушечно месо за кефа на някой луд в Киев, Вашингтон, Лондон, Брюксел... е голяма гордост. Виж за златна то алет на си струва!

    Коментиран от #45

    13:43 31.08.2026

  • 29 Управителят на "Сбербанк" предупреди

    18 7 Отговор
    Путин
    Герман Греф, ръководител на най-голямата руска банка „Сбербанк“, заяви в началото на юли 2026 г., че най-важният въпрос за хората в Русия е възможно най-бързото прекратяване на военните действия в Украйна.
    Греф посочи, че в страната няма човек, чиято основна грижа да не е бързият край на военните действия.
    Той предупреди, че войната и огромните военни разходи тежко увреждат руската икономика.Според него лихвените проценти са станали прекалено високи и водят до преохлаждане и риск от застой в икономиката.

    Подобни коментари от страна на високопоставени руски банкери са изключително редки заради строгия политически контрол.През август 2026 г. в медиите се появиха и информации за вътрешни аналитични материали, свързани със „Сбербанк“, които обсъждат различни сценарии за развитието и евентуалния край на конфликта.

    Иначе Русия фалира финансово до зимата.

    Коментиран от #48

    13:45 31.08.2026

  • 30 Хи хи хи волoдiмiр

    5 5 Отговор
    Ахъ верно е !!!
    ще ги носят в ес-то, изтеглените огромни суми де .........
    рублата е станала резервна валута на ес-то
    усрула и кая потвърдиха

    13:45 31.08.2026

  • 31 Даката

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Хората се готвят да бягат от русия докато не са затворили границите, щото това следва след като няма кой да воюва на фронта в Украйна... скоро се очаква мобилизация и на жените и на възрастните хора... никак няма да се учудя от това, просто ще почакам, за да го прочета, че е станало реалност.
    Руснаците никога няма да станете хора, докато все не смеете да застанете на червения площад, да призовете путин да спре войната и да се изтегли от Украйна.

    13:48 31.08.2026

  • 32 Нищо не чакаме

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Уффф":

    Путин си я самофалира.

    Герман Греф, ръководител на най-голямата руска банка „Сбербанк“, заяви в началото на юли 2026 г., че най-важният въпрос за хората в Русия е възможно най-бързото прекратяване на военните действия в Украйна.
    Греф посочи, че в страната няма човек, чиято основна грижа да не е бързият край на военните действия.
    Той предупреди, че войната и огромните военни разходи тежко увреждат руската икономика. Според него лихвените проценти са станали прекалено високи и водят до преохлаждане и риск от застой в икономиката.
    Подобни коментари от страна на високопоставени руски банкери са изключително редки заради строгия политически контрол. През август 2026 г. в медиите се появиха и информации за вътрешни аналитични материали, свързани със „Сбербанк“, които обсъждат различни сценарии за развитието и евентуалния край на конфликта.

    Ако войната не спре, Русия ще фалира финансово до зимата.

    Коментиран от #37

    13:49 31.08.2026

  • 33 Ами имат си пари хората

    5 6 Отговор
    Не са мизерници като еврозонците

    Коментиран от #41

    13:49 31.08.2026

  • 34 укра без крак

    3 5 Отговор
    Украта имат ли въобще сметки!

    Коментиран от #42

    13:51 31.08.2026

  • 35 Сър Пичук

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    При Жан Виденов каква беше лихвата и защо българите предпочитаха да изтеглят парите си и да ги обменят за долари? През 1996–1997 година българските банки даваха най-високите лихви, а през септември 1997 БНБ обяви абсурдната лихва от 300%. Питам защо тогава българите се отказваха от 300% лихва и предпочитаха спестявания в долари, често съхранявани под дюшека, без лихва?

    13:51 31.08.2026

  • 36 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Вече":

    Грузия стана руска без бой

    13:51 31.08.2026

  • 37 Хи хи

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Нищо не чакаме":

    Ний тва че Русия ще фалира го слушаме от 2014-та година !!

    Коментиран от #43

    13:52 31.08.2026

  • 38 Митко саллаков

    7 3 Отговор
    В България прехвърлят ЦЕЛИ банки. И.....министри стават после

    13:53 31.08.2026

  • 39 Как бе?

    3 5 Отговор
    Всички знаем, че магучите дриковци побеждават.

    13:53 31.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Вместо да се жалваш

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Ами имат си пари хората":

    денонощно, напускай и отивай в Раша, за да си богата.
    Но: и там искат да се бачка, не да се лежи на дивана.

    13:53 31.08.2026

  • 42 Тихо пико4!

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "укра без крак":

    Не си компетентен.

    13:54 31.08.2026

  • 43 Може ли да посочиш кога, къде и

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хи хи":

    от кого си го слушала?
    Гласовете в главата и фейковете не се броят.

    13:55 31.08.2026

  • 44 Цвете

    3 4 Отговор
    СЪЩИЯТ БЪЛВОЧ, КОЙТО ПО РУСКИ СЦЕНАРИИ ФАЛИРАХА БАНКИТЕ ПРЕЗ 90 ТЕ ГОДИНИ И НАЙ СКАНДАЛНАТА Е КТБ?????? ОТ КЮЛЕВ ДО ПЕЕВСКИ?! КОИ БЯХА ЗЛОСТОРНИЦИТЕ ЛИ, БКП И ДО ДНЕС. ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И ЗАТОВА ТОПЛОФИКАЦИЯ СТРАДА С НАД МИЛИАРД И ПЕНСИОННИЯТ ФОНД. ЕТО КЪДЕ БЯХА: СЪХРАНЕНИ " ПАРИТЕ НИ ДАМИ И ГОСПОДА. МАФИОЗО В РЕАЛНО ДЕЙСТВИЕ.

    Коментиран от #61

    13:56 31.08.2026

  • 45 Голям

    20 4 Отговор

    До коментар #28 от "Георги":

    путин нападна Украйна, русия води война в Украйна... какъв Брюксел ти е в главата, каква Европа, вие руснаците сте тези, които избивате украинци в Украйна, какви златни тоалетни сънуваш, абе вие руснаците верно сте се сбъркали тотално. Никой не ви е виновен че вие нападнахте Украйна... в 21 век как можахте да го допуснете това, що за хора боклуци са останали в тази кочина, убихте Навални, еднственият човек, който можеше да ви промени към по-добро.

    Коментиран от #55

    13:57 31.08.2026

  • 46 Дойчезеле

    4 16 Отговор
    И вечното гледане в чуждото канче.Все го е фтасала Германия,взела да бере гайлето на най- голямата страна в света!

    Коментиран от #59

    14:02 31.08.2026

  • 47 Брокер

    15 3 Отговор
    Умните и богати руснаци знаят, че поражението ,разпада и колапса на империята на злото Русия са неизбежни . Точно затова си теглят парите и ги прехвърлят чужди банки .

    14:03 31.08.2026

  • 48 Тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Управителят на "Сбербанк" предупреди":

    Колкото пъти да го гръмна, все ще е малко. Рускиятсорос.

    Коментиран от #52

    14:04 31.08.2026

  • 49 Беше тайно

    2 0 Отговор
    Вече не е.

    14:05 31.08.2026

  • 50 Оооо бедни ми еврозонци

    3 2 Отговор
    Притокът на руснаци е увеличил цените на грузинския пазар на недвижими имоти с 60-80% за летните месеци само . Яко си пазаруват братушките щото са богати а не като атлантенцата.. въшки

    Коментиран от #53

    14:05 31.08.2026

  • 51 Мирчев нискочелия

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пепи Волгата":

    Аз искам шекела.

    14:06 31.08.2026

  • 52 Не позна

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тоа":

    Путинец е,
    но не от лъжливите като теб

    14:06 31.08.2026

  • 53 Копейската мъка край няма

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Оооо бедни ми еврозонци":

    Как пък един не се върна обратно с покупките.🥳🥳🥳

    14:07 31.08.2026

  • 54 Щом като е тайна

    1 1 Отговор
    Откъде този сайт има информация, а Путин няма?

    Коментиран от #58

    14:08 31.08.2026

  • 55 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Голям":

    хаха

    14:10 31.08.2026

  • 56 Я па тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ганю":

    Чети Московския новости.
    Ти с руснаците ли ще спориш, мизерник!

    14:11 31.08.2026

  • 57 Не е ли близко до акъла

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    защо.

    14:13 31.08.2026

  • 58 Има

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Щом като е тайна":

    Шефът на Сбер банк го предупреди още през юли.
    Но на Джуджака кога ли му е пукало за населението.
    Въпреки замразените активи, той и олигарсите си имат мангизи, яхти и имоти бол.

    14:16 31.08.2026

  • 59 Не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дойчезеле":

    Информацията е препечатана от руските новини.

    14:18 31.08.2026

  • 60 Не праща. Има го в руските новини

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дюнер със зеле":

    Опс, забравих, че не знаеш руски (като всеки копеец).

    14:21 31.08.2026

  • 61 Шттттт

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Цвете":

    селянко, не си компетентна!

    14:21 31.08.2026

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