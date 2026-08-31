Огромни суми тайно напускат Русия?

Според данни на Централната банка на Русия през последните месеци руснаците са започнали по-активно да теглят пари в брой от банковите си сметки. Общият обем на средствата по тях продължава да нараства, но темповете на растежа са се забавили. Същевременно се множат съобщенията, че най-богатите граждани изнасят пари от страната. Какви са причините?
Повишен интерес към парите в брой
Повишеният интерес към парите в брой в Русия е факт. Обемът на наличните рубли е достигнал 21,3 трилиона рубли към първи юли, показват данните на Централната банка. Прирастът от началото на годината е 1,6 трилиона, като особено голям ръст има през второто тримесечие - 1,5 трилиона. За сравнение: в същия период на 2025 година обемът на парите в брой е нараснал само с 332,5 милиарда.
Тази динамика изглежда едва ли не като паническо бягство от банковата система, но от общата картина става ясно, че паника няма. Делът на парите в брой е нараснал почти с 15 процента, като според историческите критерии 15 процента не е много. „Делът на наличните средства очевидно расте, но в това няма нищо чудно, имайки предвид нарасналото ниво на цифровизация на руската икономика и 20-процентните лихви по депозитите", казва за ДВ финансовият консултант Александър Коляндр. С други думи, макар обемът на наличните средства да се увеличава, паралелно расте и обемът на безналичните средства.
Общият обем на средствата, които руснаците държат в банките, расте - през юли е достигнал почти 68,4 трилиона рубли. Но темпото на растеж е спаднало, а освен това Централната банка обръща внимание, че „притокът е концентриран в сегмента на текущите сметки и краткосрочните депозити, докато средствата по дългосрочните депозити са намалели".
Това всъщност можеше да се очаква. Ръстът на доходите се забавя, а лихвите по влоговете намаляват. Според Янис Клуге, експерт в германската фондация „Наука и политика", именно намаляването на лихвите е основната причина за това, че спестовните влогове са започнали да се ползват с по-голяма популярност. Те хем носят доход, хем парите са постоянно на разположение.
Опасяват ли се руснаците от конфискация или замразяване на влоговете
Медиите вече от няколко години разпространяват слухове, че руските власти може да замразят влоговете или да ограничат изнасянето на средства. Но няма обективни свидетелства, че тези страхове са широко разпространени сред вложителите - ако се имат предвид например търсенията по темата „замразяване на влоговете" в интернет.
Една от основните причини за вълненията стана публикация на радиостанцията „Говори Москва", в която слабоизвестният икономист Алексей Зубец съобщи, че е взето решение занамаляване на основната лихва. Същевременно той предупреди, че заради това руснаците ще поискат изведнъж да извадят от сметките си десетки трилиони рубли, провокирайки „бясна инфлация". Зубец каза, че за да не допуснат банков фалит, властите може да решат да ограничават износа на средства.
В резултат от това слуховете за конфискация предизвикваха все по-малък интерес. Разтревожените може да са били успокоени от коментарите на експерти, смятащи този сценарий за невероятен. Властите чисто технически не могат да си присвоят спестяванията на гражданите - банките не пазят в сейфове средствата от влоговете, а ги раздават във вид на кредити. Замразяването би създало много повече проблеми - ако наплашените вложители се опитат да си приберат средствата поне от текущите и спестовните влогове, което неизбежно би предизвикало финансова криза.
Намаляването на доверието към държавата и банките може и да е един от факторите за промяната във финансовото поведение на руснаците, но на повърхността има други, по-очевидни. Финансовият анализатор Дмитрий Некрасов обяснява пред ДВ, че нерядко се случва например терминали да не работят, а и има фирми, които предпочитат да се прехвърлят в сивата зона. „По-просто казано, количеството на парите в брой се увеличава просто защото за мнозина сега това е по-удобно."
Кой и как може да изнася пари от Русия
Така излиза, че не става дума за паника, а за рационално поведение - гражданите държат запас от средства в брой в случай на технически проблем. А за тези, които притежават големи капитали, друга рационална стъпка е изнасянето на част от капитала зад граница. Перспективите пред руската икономика не предизвикват оптимизъм даже у властите. Лихвите по депозитите в Русия остават високи, но и рисковете растат.
По данни на Централната банка, през юни руснаците са прехвърлили в задгранични сметки 321 милиарда рубли - рекордна сума от началото на годината. Но и във втората половина на 2025 година нещата са стояли по сходен начин. При това преките преводи, особено към западни банки, са дотолкова усложнени от санкциите, че определено не могат да представляват основен канал за износ.
Агенция „Блумбърг" съобщава, че далеч по-големи суми напускат страната, без да оставят следи в статистиката. Предположенията са, че от началото на годината може да са изтекли десетки милиарди долари. Основните причини са забавянето на руската икономика и страхът от национализация. Според източниците на агенцията, като защитни активи може да се използват златото, недвижимите имоти в ОАЕ, Турция, в някои африкански държави, Армения и Казахстан, както и криптовалутите.
Поток от руски клиенти към други страни
„Вашингтон Пост" на свой ред пише, че капитали изнасят не само най-богатите, а и просто заможните руснаци. „Всеки, който може, се опитва да изнесе пари, но това става все по-сложно", казва един от източниците на изданието. Като най-достъпен е назован каналът през брокерски сметки в Казахстан, Киргизстан и Армения. Логиката е следната: първо средствата се превеждат на брокер в Казахстан, оттам - на европейски брокер, след което и в европейска банкова сметка. Това е много по-лесно и евтино, отколкото прекия паричен превод.
"Редовно приемаме руснаци - потокът е голям. Някои изпращат парите транзитно, други ги оставят тук", потвърждава пред ДВ сътрудник на една от казахстанските банки. Но той не вижда признаци на паника в този поток.
Автор: Олег Логинов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стара новина
Коментиран от #3
13:25 31.08.2026
2 666
13:26 31.08.2026
3 Не лъжи,
До коментар #1 от "Стара новина":пуинците всеки ден пишат, че Урсула ще им вземе парите.
Коментиран от #5, #7
13:26 31.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Горски
До коментар #3 от "Не лъжи,":Това Бай Хой го пише всеки ден, защото не си е изработил надника за месеца. Митрофанова го следи строго
13:28 31.08.2026
6 Удари русораста с лопатеЕто!
Коментиран от #13
13:30 31.08.2026
7 Пепи Волгата
До коментар #3 от "Не лъжи,":Аз избрах ЕВРОТО!
Коментиран от #51
13:31 31.08.2026
8 Значи пак руснаците
Коментиран от #12
13:31 31.08.2026
9 Ти си
Това тяхното май има някакво медицински термин .......
13:32 31.08.2026
10 Ганю
Коментиран от #56
13:33 31.08.2026
11 защитни активи били
13:33 31.08.2026
12 Оня с парчето
До коментар #8 от "Значи пак руснаците":Зад теб съм.Не се обръщай!Влиза ти.
Коментиран от #40
13:34 31.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Въпрос
13:35 31.08.2026
15 Ами
14% лихва, за да ги вложат в западни банки които дават 2-3% лихва.
Западната пропаганда усилено продължава да копае дъното.
Коментиран от #31, #35, #57
13:36 31.08.2026
16 Дюнер със зеле
Коментиран от #60
13:37 31.08.2026
17 Тъпото руско говедо Румен
13:37 31.08.2026
18 Георги
13:38 31.08.2026
19 Няма край путинското унижение
13:39 31.08.2026
20 Уффф
Коментиран от #27, #32
13:39 31.08.2026
21 Голям
Коментиран от #25, #28
13:39 31.08.2026
22 Фори
13:40 31.08.2026
23 Вече
Коментиран от #36
13:41 31.08.2026
24 Всички знаем
ТРИДНЕВНАТА ПЕН дел ДВИЖУХА на у йло...то Же
АааааааХахахаха
13:42 31.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 нннн
13:42 31.08.2026
27 Брях
До коментар #20 от "Уффф":Кой му пука за тая кочина бре?!
13:42 31.08.2026
28 Георги
До коментар #21 от "Голям":то пък да пушечно месо за кефа на някой луд в Киев, Вашингтон, Лондон, Брюксел... е голяма гордост. Виж за златна то алет на си струва!
Коментиран от #45
13:43 31.08.2026
29 Управителят на "Сбербанк" предупреди
Герман Греф, ръководител на най-голямата руска банка „Сбербанк“, заяви в началото на юли 2026 г., че най-важният въпрос за хората в Русия е възможно най-бързото прекратяване на военните действия в Украйна.
Греф посочи, че в страната няма човек, чиято основна грижа да не е бързият край на военните действия.
Той предупреди, че войната и огромните военни разходи тежко увреждат руската икономика.Според него лихвените проценти са станали прекалено високи и водят до преохлаждане и риск от застой в икономиката.
Подобни коментари от страна на високопоставени руски банкери са изключително редки заради строгия политически контрол.През август 2026 г. в медиите се появиха и информации за вътрешни аналитични материали, свързани със „Сбербанк“, които обсъждат различни сценарии за развитието и евентуалния край на конфликта.
Иначе Русия фалира финансово до зимата.
Коментиран от #48
13:45 31.08.2026
30 Хи хи хи волoдiмiр
ще ги носят в ес-то, изтеглените огромни суми де .........
рублата е станала резервна валута на ес-то
усрула и кая потвърдиха
13:45 31.08.2026
31 Даката
До коментар #15 от "Ами":Хората се готвят да бягат от русия докато не са затворили границите, щото това следва след като няма кой да воюва на фронта в Украйна... скоро се очаква мобилизация и на жените и на възрастните хора... никак няма да се учудя от това, просто ще почакам, за да го прочета, че е станало реалност.
Руснаците никога няма да станете хора, докато все не смеете да застанете на червения площад, да призовете путин да спре войната и да се изтегли от Украйна.
13:48 31.08.2026
32 Нищо не чакаме
До коментар #20 от "Уффф":Путин си я самофалира.
Герман Греф, ръководител на най-голямата руска банка „Сбербанк“, заяви в началото на юли 2026 г., че най-важният въпрос за хората в Русия е възможно най-бързото прекратяване на военните действия в Украйна.
Греф посочи, че в страната няма човек, чиято основна грижа да не е бързият край на военните действия.
Той предупреди, че войната и огромните военни разходи тежко увреждат руската икономика. Според него лихвените проценти са станали прекалено високи и водят до преохлаждане и риск от застой в икономиката.
Подобни коментари от страна на високопоставени руски банкери са изключително редки заради строгия политически контрол. През август 2026 г. в медиите се появиха и информации за вътрешни аналитични материали, свързани със „Сбербанк“, които обсъждат различни сценарии за развитието и евентуалния край на конфликта.
Ако войната не спре, Русия ще фалира финансово до зимата.
Коментиран от #37
13:49 31.08.2026
33 Ами имат си пари хората
Коментиран от #41
13:49 31.08.2026
34 укра без крак
Коментиран от #42
13:51 31.08.2026
35 Сър Пичук
До коментар #15 от "Ами":При Жан Виденов каква беше лихвата и защо българите предпочитаха да изтеглят парите си и да ги обменят за долари? През 1996–1997 година българските банки даваха най-високите лихви, а през септември 1997 БНБ обяви абсурдната лихва от 300%. Питам защо тогава българите се отказваха от 300% лихва и предпочитаха спестявания в долари, често съхранявани под дюшека, без лихва?
13:51 31.08.2026
36 Факт
До коментар #23 от "Вече":Грузия стана руска без бой
13:51 31.08.2026
37 Хи хи
До коментар #32 от "Нищо не чакаме":Ний тва че Русия ще фалира го слушаме от 2014-та година !!
Коментиран от #43
13:52 31.08.2026
38 Митко саллаков
13:53 31.08.2026
39 Как бе?
13:53 31.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Вместо да се жалваш
До коментар #33 от "Ами имат си пари хората":денонощно, напускай и отивай в Раша, за да си богата.
Но: и там искат да се бачка, не да се лежи на дивана.
13:53 31.08.2026
42 Тихо пико4!
До коментар #34 от "укра без крак":Не си компетентен.
13:54 31.08.2026
43 Може ли да посочиш кога, къде и
До коментар #37 от "Хи хи":от кого си го слушала?
Гласовете в главата и фейковете не се броят.
13:55 31.08.2026
44 Цвете
Коментиран от #61
13:56 31.08.2026
45 Голям
До коментар #28 от "Георги":путин нападна Украйна, русия води война в Украйна... какъв Брюксел ти е в главата, каква Европа, вие руснаците сте тези, които избивате украинци в Украйна, какви златни тоалетни сънуваш, абе вие руснаците верно сте се сбъркали тотално. Никой не ви е виновен че вие нападнахте Украйна... в 21 век как можахте да го допуснете това, що за хора боклуци са останали в тази кочина, убихте Навални, еднственият човек, който можеше да ви промени към по-добро.
Коментиран от #55
13:57 31.08.2026
46 Дойчезеле
Коментиран от #59
14:02 31.08.2026
47 Брокер
14:03 31.08.2026
48 Тоа
До коментар #29 от "Управителят на "Сбербанк" предупреди":Колкото пъти да го гръмна, все ще е малко. Рускиятсорос.
Коментиран от #52
14:04 31.08.2026
49 Беше тайно
14:05 31.08.2026
50 Оооо бедни ми еврозонци
Коментиран от #53
14:05 31.08.2026
51 Мирчев нискочелия
До коментар #7 от "Пепи Волгата":Аз искам шекела.
14:06 31.08.2026
52 Не позна
До коментар #48 от "Тоа":Путинец е,
но не от лъжливите като теб
14:06 31.08.2026
53 Копейската мъка край няма
До коментар #50 от "Оооо бедни ми еврозонци":Как пък един не се върна обратно с покупките.🥳🥳🥳
14:07 31.08.2026
54 Щом като е тайна
Коментиран от #58
14:08 31.08.2026
55 Георги
До коментар #45 от "Голям":хаха
14:10 31.08.2026
56 Я па тоя
До коментар #10 от "Ганю":Чети Московския новости.
Ти с руснаците ли ще спориш, мизерник!
14:11 31.08.2026
57 Не е ли близко до акъла
До коментар #15 от "Ами":защо.
14:13 31.08.2026
58 Има
До коментар #54 от "Щом като е тайна":Шефът на Сбер банк го предупреди още през юли.
Но на Джуджака кога ли му е пукало за населението.
Въпреки замразените активи, той и олигарсите си имат мангизи, яхти и имоти бол.
14:16 31.08.2026
59 Не позна
До коментар #46 от "Дойчезеле":Информацията е препечатана от руските новини.
14:18 31.08.2026
60 Не праща. Има го в руските новини
До коментар #16 от "Дюнер със зеле":Опс, забравих, че не знаеш руски (като всеки копеец).
14:21 31.08.2026
61 Шттттт
До коментар #44 от "Цвете":селянко, не си компетентна!
14:21 31.08.2026