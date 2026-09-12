Закриване на небето над Русия ще принуди Путин да започне преговори

Президентът на Украйна Володимир Зеленски наскоро се обърна към международни партньори и авиокомпании, използващи руско въздушно пространство. Украинският лидер ги предупреди, че руското небе скоро ще бъде ефективно затворено. Според The Independent, изявлението на Зеленски може да повлияе на мнението на руския президент Владимир Путин и на бъдещето на руско-украинската война. Освен това, анализаторите смятат, че затварянето на небето над Русия може да тласне Путин към преговори.
"Дроновете в руското небе ще бъдат толкова многобройни, че това изисква внимание. Въпреки че руските власти не докладват адекватно за това, руското небе де факто ще бъде затворено: войната, разгърната от Русия, затваря нейното небе", заяви украинският президент.
Путин отговори, като заяви, че подобни коментари са равносилни на "обявяване на държавен тероризъм".
Изданието отбелязва, че много международни авиокомпании продължават да извършват полети до руски летища, особено до големи градове. Въпреки че Зеленски подчерта, че гражданските самолети няма да бъдат цел, експертите смятат, че изявленията му биха могли да предизвикат тревога сред търговските авиокомпании, които продължават да оперират в Русия.
Сред авиокомпаниите, които поддържат печеливши маршрути, свързващи Русия с Азия, Близкия Изток и Латинска Америка по време на целия конфликт, са Emirates, Air China, Turkish Airlines, Flydubai, Qatar и Etihad Airways.
Защо Зеленски отправя тази заплаха?
Катя Глод, заместник-ръководител на отдела за външна политика в Центъра за нови евразийски стратегии (NEST), заяви пред репортери, че има две основни причини, поради които Зеленски отправя тази заплаха.
"Разбира се, Зеленски до известна степен преувеличава - това затваряне по никакъв начин не е подобно на това как беше затворено украинското въздушно пространство... Тъй като украинските удари с дронове се засилват, Зеленски вероятно е видял това като добър PR момент - сигнал към всички, които използват руското въздушно пространство, че ще пострадат, ако продължат да го правят", обясни тя.
Глод добави, че може да има и по-стратегически елемент зад логиката на украинския президент. Тя е сигурна, че Украйна се стреми да нанесе удар по руската икономика и военна машина.
"Ако достигането до Москва със самолет стане трудно, това ще има значителни финансови последици", подчертава експертът.
Как би могла тази заплаха да повлияе на по-нататъшния ход на войната?
Глод заяви, че досега Путин е успявал да предпази руснаците от последиците от войната, която е разгърнал. Въпреки това, през последните месеци украинските удари наистина накараха руснаците да усетят последиците от войната от първа ръка.
Експертът отбеляза, че Путин е упорит и не се вслушва истински в съветите на правителството, но според нея руският лидер е напълно наясно с начина на мислене на обкръжението си.
"Ако това навреди на техните интереси, олигарсите от обкръжението на Путин в крайна сметка биха могли да го тласнат да започне преговори за прекратяване на войната", надява се Глод.
Експертът отбеляза също, че засилването на ударите с дронове на руска територия може да засегне и Европа. Докато Украйна увеличава отбранителните си способности, Москва увеличава заплахите си срещу Европа.
"Докато НАТО наистина приветства способността на Зеленски да нанесе щети на Русия, тези щети също са източник на безпокойство", подчерта експертът.
Изявление на Зеленски относно блокирането на руското въздушно пространство
Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски преди това се обърна към международни партньори и авиокомпании, летящи до руски градове. Той заяви, че руското небе става напълно опасно.
Както отбеляза държавният глава, Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава - дори за нито един граждански самолет. Той обаче увери, че дроновете ще бъдат толкова многобройни в руското небе, че трябва да се вземат предвид.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Е..... тогава нека видим, как ще го направят!!!
19:03 12.09.2026
2 К.О.Т.А.Р.А.К.🐱
19:03 12.09.2026
3 Хе хе...
Найс, а?
19:04 12.09.2026
4 Гост
19:04 12.09.2026
5 Фен
19:05 12.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вашето мнение
19:07 12.09.2026
9 Хе хе...
Коментиран от #14
19:07 12.09.2026
10 Надничаре про ЗДТИ
Еееееееехехе
19:08 12.09.2026
11 Междувременно
19:09 12.09.2026
12 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #16
19:11 12.09.2026
13 Още една порция мисирки
19:12 12.09.2026
14 Не се срамувай че си
До коментар #9 от "Хе хе...":Педрила! Сите монголья са мякащи ху есоси!
Хихихихи
13 г... фашагите бомбят Украйна и...по ЗДЕЦ! Хихихи
ЗСУ от 4 МЕСЕЦА пи Здят москалбад и... КЕН ефо...изгоре! Хихихихи
Сичко кошмарно за пиздоглазите тепърва предстои
Хихихихи
Коментиран от #21
19:12 12.09.2026
15 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:14 12.09.2026
16 Баце,
До коментар #12 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Вече няма как да се крият и преиначават фактите. Ситуацията в 4о4 става очеизвадно катастрофална. Възрастни, уж отговорни хора да твърдят на всеослушание, че бялото е черно може до време, след това стават досадни, после смешни, накрая жалки и срамни за гледане.
Така че тепърва предстои масово преобуване във въздуха.
Коментиран от #32
19:14 12.09.2026
17 Хахахахаха
19:16 12.09.2026
18 Мнение
Коментиран от #26, #28
19:17 12.09.2026
19 AI асистент
Коментиран от #22
19:17 12.09.2026
20 Не нам...
Ха-ха-ха
Достатъчно е през час да пущат по 2 дрона монгольята ше зимуват у чакалните
Ха-ха-ха
Коментиран от #24
19:18 12.09.2026
21 Няма
До коментар #14 от "Не се срамувай че си":Да даваш на всички да тисвършватв гърлото, че вече си се натровил от много изгълтанаспермаи халюцинираш!
19:18 12.09.2026
22 Ааа...
До коментар #19 от "AI асистент":Да не съм ти аз виновен, че си толкуз праззз, та чакаш фантастики?
19:20 12.09.2026
23 Ами
19:20 12.09.2026
24 Хахахахаха
До коментар #20 от "Не нам...":Маджара от срам, че нищо не постигна да си го чул скоро да коментира хахахаха, няма вече хвали ки, седи си в бункера и по цял ден реве, че руснаците му избиха хората хахаха, поредния украински провал
19:21 12.09.2026
25 Том
Коментиран от #29
19:21 12.09.2026
26 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #18 от "Мнение":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
19:21 12.09.2026
27 пони, ама розАво
Сало Уганде, хероинам сало!
19:22 12.09.2026
28 И където е тая... територия
До коментар #18 от "Мнение":На Република русия?!?
Хихихихи
Между кои републи:ки мюсюлмански се намира?!?
Или думаш за П едерацията на ония 14 ислямистки и 8 монголоидни републики?!?
Хихихихи
19:22 12.09.2026
29 Хайх
До коментар #25 от "Том":Бедняк да ти дам ли някой рев, на майка ти исках да и дам ам т безплатно ме издъхва, искала от мен дете, че от теб е срам и казва, че те няма
19:24 12.09.2026
30 Маринов
Коментиран от #34
19:24 12.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Разсъждаваш напълно погрешно
До коментар #16 от "Баце,":В Украйна няма да има никакви бунтове против властта.
Ако свалят Зеленски, той ще бъде заменен от друг, който ще провежда същата политика.
Войната ще продължи до пълната победа над една от двете държави. Знам, че нормалните хора искат да има мир, но в най-добрия случай войната ще продължи още една година.
Ако Урайна капитулира, З. Еропа ще започне подготовка за още по-голяма война, където ще се опитат да ни набутат и нас.
Коментиран от #40
19:27 12.09.2026
33 ?????
Зеленски тая глупост вече я забрави и даже не споменава за тва ама The Independent подхвърят съчки в огъня.
Нека пробват бандеровците ако им стиска.
Мисля че ще им е още по-лошо отколкото след 40-дневното им принуждаване на Русия към мир след което станаха сухопътна територия.
19:28 12.09.2026
34 Ол1гофрен,
До коментар #30 от "Маринов":Ти ли му носиш наркотици?
19:29 12.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами
Путин е в Индия, куфарчето е при Митя.
Така, че пазете тишина.
19:33 12.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тъпото руско говедо
Коментиран от #41
19:34 12.09.2026
39 Бай онзи
19:36 12.09.2026
40 Баце,
До коментар #32 от "Разсъждаваш напълно погрешно":Че кой говори за бунтове в 4о4?
Казвам, че виртуалната реалност е до време. После идва сблъсъкът с действителността и следва горчиво и болезнено осъзнаване на фактите.
А дали в 4о4 ще има бунтове или ще продължат да си измрат кротко като бусифицирани добичета в името на евроатлантическите ценности ми е все тая, казано честно.
19:37 12.09.2026
41 Ами
До коментар #38 от "Тъпото руско говедо":Като си си тъпо руско говедо, пиши се направо окраинец.
А ако не си окраинец, бързо можем да те направим.
19:39 12.09.2026
42 Предлагам
19:56 12.09.2026
43 Тези
19:58 12.09.2026
44 1111
20:14 12.09.2026