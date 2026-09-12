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Закриване на небето над Русия ще принуди Путин да започне преговори
  Тема: Украйна

Закриване на небето над Русия ще принуди Путин да започне преговори

12 Септември, 2026 19:00 1 277 44

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • нато

Въпреки че Зеленски подчерта, че гражданските самолети няма да бъдат цел, експертите смятат, че изявленията му биха могли да предизвикат тревога сред търговските авиокомпании, които продължават да оперират в Русия

Закриване на небето над Русия ще принуди Путин да започне преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски наскоро се обърна към международни партньори и авиокомпании, използващи руско въздушно пространство. Украинският лидер ги предупреди, че руското небе скоро ще бъде ефективно затворено. Според The ​​Independent, изявлението на Зеленски може да повлияе на мнението на руския президент Владимир Путин и на бъдещето на руско-украинската война. Освен това, анализаторите смятат, че затварянето на небето над Русия може да тласне Путин към преговори.

"Дроновете в руското небе ще бъдат толкова многобройни, че това изисква внимание. Въпреки че руските власти не докладват адекватно за това, руското небе де факто ще бъде затворено: войната, разгърната от Русия, затваря нейното небе", заяви украинският президент.

Путин отговори, като заяви, че подобни коментари са равносилни на "обявяване на държавен тероризъм".

Изданието отбелязва, че много международни авиокомпании продължават да извършват полети до руски летища, особено до големи градове. Въпреки че Зеленски подчерта, че гражданските самолети няма да бъдат цел, експертите смятат, че изявленията му биха могли да предизвикат тревога сред търговските авиокомпании, които продължават да оперират в Русия.

Сред авиокомпаниите, които поддържат печеливши маршрути, свързващи Русия с Азия, Близкия Изток и Латинска Америка по време на целия конфликт, са Emirates, Air China, Turkish Airlines, Flydubai, Qatar и Etihad Airways.

Защо Зеленски отправя тази заплаха?

Катя Глод, заместник-ръководител на отдела за външна политика в Центъра за нови евразийски стратегии (NEST), заяви пред репортери, че има две основни причини, поради които Зеленски отправя тази заплаха.

"Разбира се, Зеленски до известна степен преувеличава - това затваряне по никакъв начин не е подобно на това как беше затворено украинското въздушно пространство... Тъй като украинските удари с дронове се засилват, Зеленски вероятно е видял това като добър PR момент - сигнал към всички, които използват руското въздушно пространство, че ще пострадат, ако продължат да го правят", обясни тя.

Глод добави, че може да има и по-стратегически елемент зад логиката на украинския президент. Тя е сигурна, че Украйна се стреми да нанесе удар по руската икономика и военна машина.

"Ако достигането до Москва със самолет стане трудно, това ще има значителни финансови последици", подчертава експертът.

Как би могла тази заплаха да повлияе на по-нататъшния ход на войната?

Глод заяви, че досега Путин е успявал да предпази руснаците от последиците от войната, която е разгърнал. Въпреки това, през последните месеци украинските удари наистина накараха руснаците да усетят последиците от войната от първа ръка.

Експертът отбеляза, че Путин е упорит и не се вслушва истински в съветите на правителството, но според нея руският лидер е напълно наясно с начина на мислене на обкръжението си.

"Ако това навреди на техните интереси, олигарсите от обкръжението на Путин в крайна сметка биха могли да го тласнат да започне преговори за прекратяване на войната", надява се Глод.

Експертът отбеляза също, че засилването на ударите с дронове на руска територия може да засегне и Европа. Докато Украйна увеличава отбранителните си способности, Москва увеличава заплахите си срещу Европа.

"Докато НАТО наистина приветства способността на Зеленски да нанесе щети на Русия, тези щети също са източник на безпокойство", подчерта експертът.

Изявление на Зеленски относно блокирането на руското въздушно пространство

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски преди това се обърна към международни партньори и авиокомпании, летящи до руски градове. Той заяви, че руското небе става напълно опасно.

Както отбеляза държавният глава, Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава - дори за нито един граждански самолет. Той обаче увери, че дроновете ще бъдат толкова многобройни в руското небе, че трябва да се вземат предвид.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    47 4 Отговор
    Тези са истински малоумнци, не се правят!!!
    Е..... тогава нека видим, как ще го направят!!!

    19:03 12.09.2026

  • 2 К.О.Т.А.Р.А.К.🐱

    39 3 Отговор
    МЕЧТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!😁

    19:03 12.09.2026

  • 3 Хе хе...

    38 2 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
    Найс, а?

    19:04 12.09.2026

  • 4 Гост

    37 5 Отговор
    Надей се наркомане, мечтите са безплатни, но тоягата - реална! Малко ти остава, нашмъркай се яко за да не усетиш! Жалко, че заради теб, хунтата ти и западните лапачи много народ ще загине още!

    19:04 12.09.2026

  • 5 Фен

    27 3 Отговор
    Урсулите си плачат за ТЯО...

    19:05 12.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вашето мнение

    33 3 Отговор
    С прашките на жена си ли ще затвори небето над Русия този малоумник ил списвача се цели в жълтопаветната аудитория, за да може да се възбуди и да продължи опитите бинарните да забрременеят.

    19:07 12.09.2026

  • 9 Хе хе...

    32 7 Отговор
    Абе, какво стана с принуждаването на Русия към преговори за 40 дни? Не че нещо, ама вече минаха два месеца...

    Коментиран от #14

    19:07 12.09.2026

  • 10 Надничаре про ЗДТИ

    11 8 Отговор
    Трасете си нов Фюрер и господар,.. пен ДЕЛА У йло... приключи!
    Еееееееехехе

    19:08 12.09.2026

  • 11 Междувременно

    15 1 Отговор
    Дроновете в кое небе ще са многобройни ???

    19:09 12.09.2026

  • 12 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    28 4 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни измислици да се радват малко.

    Коментиран от #16

    19:11 12.09.2026

  • 13 Още една порция мисирки

    27 2 Отговор
    са се включили в гьобелсовата фашистка пропаганда. Въпросът е че.... никой не им вярва.

    19:12 12.09.2026

  • 14 Не се срамувай че си

    2 13 Отговор

    До коментар #9 от "Хе хе...":

    Педрила! Сите монголья са мякащи ху есоси!
    Хихихихи
    13 г... фашагите бомбят Украйна и...по ЗДЕЦ! Хихихи
    ЗСУ от 4 МЕСЕЦА пи Здят москалбад и... КЕН ефо...изгоре! Хихихихи
    Сичко кошмарно за пиздоглазите тепърва предстои
    Хихихихи

    Коментиран от #21

    19:12 12.09.2026

  • 15 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    12 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски.

    19:14 12.09.2026

  • 16 Баце,

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Вече няма как да се крият и преиначават фактите. Ситуацията в 4о4 става очеизвадно катастрофална. Възрастни, уж отговорни хора да твърдят на всеослушание, че бялото е черно може до време, след това стават досадни, после смешни, накрая жалки и срамни за гледане.
    Така че тепърва предстои масово преобуване във въздуха.

    Коментиран от #32

    19:14 12.09.2026

  • 17 Хахахахаха

    11 0 Отговор
    Това малко н оня 40 дневен операция на наркоман ми бие, където Русия ще се да иск мир хахаха, а какво стана всеки ден укрите квичът на умряло и седят гладни

    19:16 12.09.2026

  • 18 Мнение

    14 2 Отговор
    Паветното е с гладкоизпилен мозък от служба в нпо и мисирска пропаганда, но да си знае, територията на Русия е по-голяма от тази на цяла европа.

    Коментиран от #26, #28

    19:17 12.09.2026

  • 19 AI асистент

    4 13 Отговор
    С нетърпение чакам момента, когато на денонощие в небето над МаЦква ще.бръмчат стотици дронове, а индустриалните центрове на Русия ще бъдат поразявани от Сторм Шадоу, Томахоук и Татуси. Мъчно ми е за руският народ, но те си търпят скудоумното джудже, вместо да ги управляват лидери като Кара Мурза, Каспаров или Ходорковски.

    Коментиран от #22

    19:17 12.09.2026

  • 20 Не нам...

    3 11 Отговор
    Ама оня ден, неколко фръчила на Мадяр минаа покрай летищата край Моксель и...2 000 полета отменени!
    Ха-ха-ха
    Достатъчно е през час да пущат по 2 дрона монгольята ше зимуват у чакалните
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #24

    19:18 12.09.2026

  • 21 Няма

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не се срамувай че си":

    Да даваш на всички да тисвършватв гърлото, че вече си се натровил от много изгълтанаспермаи халюцинираш!

    19:18 12.09.2026

  • 22 Ааа...

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "AI асистент":

    Да не съм ти аз виновен, че си толкуз праззз, та чакаш фантастики?

    19:20 12.09.2026

  • 23 Ами

    2 6 Отговор
    Да циментират бункера на ботокса за по-сигурно

    19:20 12.09.2026

  • 24 Хахахахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не нам...":

    Маджара от срам, че нищо не постигна да си го чул скоро да коментира хахахаха, няма вече хвали ки, седи си в бункера и по цял ден реве, че руснаците му избиха хората хахаха, поредния украински провал

    19:21 12.09.2026

  • 25 Том

    2 8 Отговор
    Заваля малко дъжд и рублоидиотите изникнаха като гъби

    Коментиран от #29

    19:21 12.09.2026

  • 26 Оди у Въш.кар.истан

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    19:21 12.09.2026

  • 27 пони, ама розАво

    2 2 Отговор
    Ама за 40 дена, нали? Че напоследък когнитивния дисонанс направо ще ме довърши. Вече не ми помага ни синтетика, ни избелване на ануса. Крепи ме само Черния ми Елекрически Оребрен Пингвин, ама не знам до кога...
    Сало Уганде, хероинам сало!

    19:22 12.09.2026

  • 28 И където е тая... територия

    2 13 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    На Република русия?!?
    Хихихихи
    Между кои републи:ки мюсюлмански се намира?!?
    Или думаш за П едерацията на ония 14 ислямистки и 8 монголоидни републики?!?
    Хихихихи

    19:22 12.09.2026

  • 29 Хайх

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Том":

    Бедняк да ти дам ли някой рев, на майка ти исках да и дам ам т безплатно ме издъхва, искала от мен дете, че от теб е срам и казва, че те няма

    19:24 12.09.2026

  • 30 Маринов

    9 1 Отговор
    Чакам този момент, когато наркомана ще обяви, че е затворил небето над Русия. Той не си измисля. Надъхва се от създаване на структури с помощта на ЕС и Англия, за производство на дронове. И тяхното (на НАТО) уж скрито участие. И когато това стане, Киев ще отнесе последствията не само със счупено прозорци както пишат тук журналистите, а ще бъде закрита държавността - Рада та, министерства, ГЩ, бункерите на наркомана, подстанциите и още... Стой та гледай.

    Коментиран от #34

    19:24 12.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Разсъждаваш напълно погрешно

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Баце,":

    В Украйна няма да има никакви бунтове против властта.
    Ако свалят Зеленски, той ще бъде заменен от друг, който ще провежда същата политика.

    Войната ще продължи до пълната победа над една от двете държави. Знам, че нормалните хора искат да има мир, но в най-добрия случай войната ще продължи още една година.
    Ако Урайна капитулира, З. Еропа ще започне подготовка за още по-голяма война, където ще се опитат да ни набутат и нас.

    Коментиран от #40

    19:27 12.09.2026

  • 33 ?????

    10 1 Отговор
    Уф.
    Зеленски тая глупост вече я забрави и даже не споменава за тва ама The Independent подхвърят съчки в огъня.
    Нека пробват бандеровците ако им стиска.
    Мисля че ще им е още по-лошо отколкото след 40-дневното им принуждаване на Русия към мир след което станаха сухопътна територия.

    19:28 12.09.2026

  • 34 Ол1гофрен,

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Маринов":

    Ти ли му носиш наркотици?

    19:29 12.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами

    9 0 Отговор
    Само напомням!
    Путин е в Индия, куфарчето е при Митя.
    Така, че пазете тишина.

    19:33 12.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тъпото руско говедо

    2 9 Отговор
    Закривайте тази страна на безмозъчни орки... на никого няма да липсва русия и боклуците, които я населяват.

    Коментиран от #41

    19:34 12.09.2026

  • 39 Бай онзи

    5 0 Отговор
    Това са ингилизки акъли!!!!!

    19:36 12.09.2026

  • 40 Баце,

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Разсъждаваш напълно погрешно":

    Че кой говори за бунтове в 4о4?
    Казвам, че виртуалната реалност е до време. После идва сблъсъкът с действителността и следва горчиво и болезнено осъзнаване на фактите.
    А дали в 4о4 ще има бунтове или ще продължат да си измрат кротко като бусифицирани добичета в името на евроатлантическите ценности ми е все тая, казано честно.

    19:37 12.09.2026

  • 41 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тъпото руско говедо":

    Като си си тъпо руско говедо, пиши се направо окраинец.
    А ако не си окраинец, бързо можем да те направим.

    19:39 12.09.2026

  • 42 Предлагам

    10 0 Отговор
    да променим траекторията на Земята, така че слънцето да не огрява Русия. Това ще принуди Путин за преговори, а може би и за капитулация. Деформацията у някои мозъци е огромна.

    19:56 12.09.2026

  • 43 Тези

    4 0 Отговор
    ще ме уморят от смях някой ден!

    19:58 12.09.2026

  • 44 1111

    2 0 Отговор
    Аве, тая Зелена Хлебарка има ли представа колко голямо е небето над Русия?

    20:14 12.09.2026