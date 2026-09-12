Закриване на небето над Русия ще принуди Путин да започне преговори

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски наскоро се обърна към международни партньори и авиокомпании, използващи руско въздушно пространство. Украинският лидер ги предупреди, че руското небе скоро ще бъде ефективно затворено. Според The ​​Independent, изявлението на Зеленски може да повлияе на мнението на руския президент Владимир Путин и на бъдещето на руско-украинската война. Освен това, анализаторите смятат, че затварянето на небето над Русия може да тласне Путин към преговори.

"Дроновете в руското небе ще бъдат толкова многобройни, че това изисква внимание. Въпреки че руските власти не докладват адекватно за това, руското небе де факто ще бъде затворено: войната, разгърната от Русия, затваря нейното небе", заяви украинският президент.

Путин отговори, като заяви, че подобни коментари са равносилни на "обявяване на държавен тероризъм".

Изданието отбелязва, че много международни авиокомпании продължават да извършват полети до руски летища, особено до големи градове. Въпреки че Зеленски подчерта, че гражданските самолети няма да бъдат цел, експертите смятат, че изявленията му биха могли да предизвикат тревога сред търговските авиокомпании, които продължават да оперират в Русия.

Сред авиокомпаниите, които поддържат печеливши маршрути, свързващи Русия с Азия, Близкия Изток и Латинска Америка по време на целия конфликт, са Emirates, Air China, Turkish Airlines, Flydubai, Qatar и Etihad Airways.

Защо Зеленски отправя тази заплаха?

Катя Глод, заместник-ръководител на отдела за външна политика в Центъра за нови евразийски стратегии (NEST), заяви пред репортери, че има две основни причини, поради които Зеленски отправя тази заплаха.

"Разбира се, Зеленски до известна степен преувеличава - това затваряне по никакъв начин не е подобно на това как беше затворено украинското въздушно пространство... Тъй като украинските удари с дронове се засилват, Зеленски вероятно е видял това като добър PR момент - сигнал към всички, които използват руското въздушно пространство, че ще пострадат, ако продължат да го правят", обясни тя.

Глод добави, че може да има и по-стратегически елемент зад логиката на украинския президент. Тя е сигурна, че Украйна се стреми да нанесе удар по руската икономика и военна машина.

"Ако достигането до Москва със самолет стане трудно, това ще има значителни финансови последици", подчертава експертът.

Как би могла тази заплаха да повлияе на по-нататъшния ход на войната?

Глод заяви, че досега Путин е успявал да предпази руснаците от последиците от войната, която е разгърнал. Въпреки това, през последните месеци украинските удари наистина накараха руснаците да усетят последиците от войната от първа ръка.

Експертът отбеляза, че Путин е упорит и не се вслушва истински в съветите на правителството, но според нея руският лидер е напълно наясно с начина на мислене на обкръжението си.

"Ако това навреди на техните интереси, олигарсите от обкръжението на Путин в крайна сметка биха могли да го тласнат да започне преговори за прекратяване на войната", надява се Глод.

Експертът отбеляза също, че засилването на ударите с дронове на руска територия може да засегне и Европа. Докато Украйна увеличава отбранителните си способности, Москва увеличава заплахите си срещу Европа.

"Докато НАТО наистина приветства способността на Зеленски да нанесе щети на Русия, тези щети също са източник на безпокойство", подчерта експертът.

Изявление на Зеленски относно блокирането на руското въздушно пространство

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски преди това се обърна към международни партньори и авиокомпании, летящи до руски градове. Той заяви, че руското небе става напълно опасно.

Както отбеляза държавният глава, Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава - дори за нито един граждански самолет. Той обаче увери, че дроновете ще бъдат толкова многобройни в руското небе, че трябва да се вземат предвид.