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Иван Кръстев: Ще расте ли изобщо минималната работна заплата в България?

Иван Кръстев: Ще расте ли изобщо минималната работна заплата в България?

27 Август, 2026 13:00 625 14

  • иван кръстев-
  • българия-
  • правителство-
  • синдикати-
  • работодатели-
  • минимална работна заплата

Дебатът за начина на определяне на минималната работна заплата е важен, защото в момента това е кажи-речи единствения работещ механизъм за провеждане на политика по доходите от страна на държавата

Иван Кръстев: Ще расте ли изобщо минималната работна заплата в България? - 1
Снимка: БГНЕС
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дебатът за начина на определяне на минималната работна заплата е важен, защото в момента това е кажи-речи единствения работещ механизъм за провеждане на политика по доходите от страна на държавата. Приблизително половин милион души (или над 20% от наетите) работят за минимална заплата. В контекста на данните за размера на сивата икономика в страната – според някои източници около и над 30 % от БВП, МРЗ е и ключов показател за за очаквания размер на приходите от данъци и осигуровки. На следващо място трябва да се посочи и обвързаността на МРЗ с редица социални плащания, заплати на лични асистенти и пр.

Това припомня във "Фейсбук" Иван Кръстев.

Постигането на съгласие между работодателите, синдикатите и държавата относно механизма за определяне на минималната заплата е похвално, въпреки, че е далеч от гарантираното до момента увеличение до 50 % от средната работна заплата, а единият от четирите показатели измерващ производителността на труда ще се актуализира веднъж на 10 години и реално за този период изкуствено ще задържа ръста на възнагражденията. От тук нататък изцяло в правомощията на правителството е да реши как ще прилага този механизъм – в интерес на работещите, като се приложи максимално възможното увеличение, или тъкмо напротив, каквито намерения прозират в тригодишната бюджетна прогноза.

Именно поради неяснотите как ще се прилага новият механизъм са важни и критериите за неговата оценка. Към момента те са два:

∙ 60% от брутната медианна работна заплата;

∙ Размера на издръжката на живот.

Съгласно директивата като критерии за адекватност примерно може да се ползват 50 % от средната брутна работна заплата, 60 % от брутната медианна работна заплата, както кумулативно, така и по отделно.

Включването на медианната заплата за референтна стойност е изцяло в ущърб на работещите, което е лесно доказуемо.

- Медианната заплата в България е приблизително 945 евро, а 60% от нея са 567 евро.

- Средната заплата за второто тримесечие е 1 444 евро, като половината от нея са 722 евро.

- Разликата между двете е 155 евро, което горе-долу се равнява на битовите сметки на едно домакинство през отоплителния сезон.

Това, което знаем със сигурност е, че МРЗ ще расте по-малко отколкото бяхме свикнали през последните години и ще продължи да бъде най-ниската не само в ЕС, но и почти в цяла Европа.

Истинският въпрос е ще расте ли изобщо?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ба.

    5 3 Отговор
    Иван Кръстев: Ще расте ли изобщо минималната работна заплата в България?

    По-скоро ще намалява

    13:05 27.08.2026

  • 2 потребител

    8 1 Отговор
    Все е тая , цените от Нова година насам са с 20 процента надолу . Всичко което беше 120 лева , сега е 100 евро . А след нова година ще е пак 120 , ама евро .

    13:06 27.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    МРЗ ще расте, но това което може да се купи с нея .....ще намалява🤔🤔🤔🤔

    13:06 27.08.2026

  • 4 Дзак

    5 1 Отговор
    Кръстев, за да имаш 1500 евро заплата в частния бизнес трябва да си полагал усилия поне 30 години! С каква лекота ги изчислявате. И защо включвате във формулите бюджетните заплати?

    13:08 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Премиера - Президент

    8 3 Отговор
    Е виновен за всичко Радев той иска да сме бедни така ни контролира по - лесно. Нищо хубаво няма да видите от този човек. Но си го избрахте и сега ще страдат всички.

    13:15 27.08.2026

  • 8 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Пита крупният милионер Иван Кръстев

    13:23 27.08.2026

  • 9 Васил

    2 1 Отговор
    В държавният сектор растат все едно че са двигателя на икономиката докато в частният са си почти на същите нива с малко изменения.

    13:24 27.08.2026

  • 10 Поредните пеликани на власт

    5 1 Отговор
    Ще растат печалбите на победената олигархия.
    Българските назначени бизнесмени са алчни, глупави и национално безотговорни.
    Не можеш да правиш едно и също и да очакваш различен резултат. Евтин труд доказано не води качествени чужди инвестиции, а необразованите ни работещи бедни мигрират и печелят със същите умения повече, но за чужди икономики.
    Съчетанието от алчност, глупост и некомпетентност в управлението е смъртоносно и за народа, и за държавата.
    Прогресът се оказа илюзия, успешно употребена от обединена шайка негодници.

    13:25 27.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ще расте ама само навътре

    3 0 Отговор
    като на дъртия чорап рундю умрелия самолет

    13:33 27.08.2026

  • 13 мамник👿🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    ...........Съгласно директивата като критерии за адекватност примерно може да се ползват 50 % от средната брутна работна заплата, 60 % от брутната медианна работна заплата, както кумулативно, така и по отделно. Я това го обяснете на команчито със основно образование по милост,да видим дали е разбрал.

    13:34 27.08.2026

  • 14 Иван Петров

    0 0 Отговор
    Кой от всичките българи с името Иван Кръстев е написал тая статия. Няма никакви данни!

    13:38 27.08.2026