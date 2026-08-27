Иван Кръстев: Ще расте ли изобщо минималната работна заплата в България?

Дебатът за начина на определяне на минималната работна заплата е важен, защото в момента това е кажи-речи единствения работещ механизъм за провеждане на политика по доходите от страна на държавата. Приблизително половин милион души (или над 20% от наетите) работят за минимална заплата. В контекста на данните за размера на сивата икономика в страната – според някои източници около и над 30 % от БВП, МРЗ е и ключов показател за за очаквания размер на приходите от данъци и осигуровки. На следващо място трябва да се посочи и обвързаността на МРЗ с редица социални плащания, заплати на лични асистенти и пр.
Това припомня във "Фейсбук" Иван Кръстев.
Постигането на съгласие между работодателите, синдикатите и държавата относно механизма за определяне на минималната заплата е похвално, въпреки, че е далеч от гарантираното до момента увеличение до 50 % от средната работна заплата, а единият от четирите показатели измерващ производителността на труда ще се актуализира веднъж на 10 години и реално за този период изкуствено ще задържа ръста на възнагражденията. От тук нататък изцяло в правомощията на правителството е да реши как ще прилага този механизъм – в интерес на работещите, като се приложи максимално възможното увеличение, или тъкмо напротив, каквито намерения прозират в тригодишната бюджетна прогноза.
Именно поради неяснотите как ще се прилага новият механизъм са важни и критериите за неговата оценка. Към момента те са два:
∙ 60% от брутната медианна работна заплата;
∙ Размера на издръжката на живот.
Съгласно директивата като критерии за адекватност примерно може да се ползват 50 % от средната брутна работна заплата, 60 % от брутната медианна работна заплата, както кумулативно, така и по отделно.
Включването на медианната заплата за референтна стойност е изцяло в ущърб на работещите, което е лесно доказуемо.
- Медианната заплата в България е приблизително 945 евро, а 60% от нея са 567 евро.
- Средната заплата за второто тримесечие е 1 444 евро, като половината от нея са 722 евро.
- Разликата между двете е 155 евро, което горе-долу се равнява на битовите сметки на едно домакинство през отоплителния сезон.
Това, което знаем със сигурност е, че МРЗ ще расте по-малко отколкото бяхме свикнали през последните години и ще продължи да бъде най-ниската не само в ЕС, но и почти в цяла Европа.
Истинският въпрос е ще расте ли изобщо?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ба.
По-скоро ще намалява
13:05 27.08.2026
2 потребител
13:06 27.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:06 27.08.2026
4 Дзак
13:08 27.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Премиера - Президент
13:15 27.08.2026
8 Красимир Петров
13:23 27.08.2026
9 Васил
13:24 27.08.2026
10 Поредните пеликани на власт
Българските назначени бизнесмени са алчни, глупави и национално безотговорни.
Не можеш да правиш едно и също и да очакваш различен резултат. Евтин труд доказано не води качествени чужди инвестиции, а необразованите ни работещи бедни мигрират и печелят със същите умения повече, но за чужди икономики.
Съчетанието от алчност, глупост и некомпетентност в управлението е смъртоносно и за народа, и за държавата.
Прогресът се оказа илюзия, успешно употребена от обединена шайка негодници.
13:25 27.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ще расте ама само навътре
13:33 27.08.2026
13 мамник👿🤣🤣🤣
13:34 27.08.2026
14 Иван Петров
13:38 27.08.2026