Най-голямата потенциална опасност пред България

От Даниел Смилов:
Войната в Украйна ще определя българската политика през идващите години. Ако Русия успее да унищожи суверенитета на Украйна, да завземе нови територии и да инсталира марионетно правителство в остатъците от тази държава, България ще е изправена пред коренно различна геополитическа ситуация. Промените биха били две: първо, почти на българската граница ще има руски войски, които след една евентуална победа срещу Украйна ще трябва да бъдат спирани директно от НАТО, т.е. и от България. Второ, евентуален руски успех би довел до укрепването на военната диктатура на Путин и способността ѝ да подрива демократичните режими в Европа, т.е. и у нас. Апетитът на тази диктатура би нараснал значително и никой не би могъл да изключи нови атаки срещу слабо защитени държави, включително такива от НАТО.
Това е най-голямата потенциална опасност, пред която българската държава е била изправена през последните близо четири десетилетия на демократично, суверенно и свободно развитие. Какви мерки взима правителството на Румен Радев, за да предотврати (доколкото може) такъв негативен сценарий? Парадоксално е, но това, което страната - управлявана от тримесечното му правителство - прави в момента, сякаш по-скоро подпомага случването на този силно негативен сценарий. Символичните действия са безспорни и еднозначно ясни - украинската посланичка бе извикана да дава обяснения за дрон, паднал на наша територия, докато руската посланичка не бе привикана при два подобни инцидента по същото време. За 35-годишнината от независимостта на Украйна нашето правителство избра да не извърши нищо на високо ниво. Като цяло Радев и съпартийците му сякаш се свенят дори да посочат Русия като опасност за България. По-важното е обаче, че страната ни заема систематично позицията, че на Украйна не бива да ѝ бъде оказвана военна помощ, което за нея е сигурен път към загуба на войната. Т.е. българската позиция в чист вид може да бъде изтълкувана така: колкото по-бързо Украйна загуби войната, толкова по-добре. За нас или за света - не е съвсем ясно.
Моментът е преломен
Същевременно войната в Украйна е в един от преломните си моменти. На фронтовата линия има нещо като взаимен блокаж с минимални придвижвания в едната или другата посока. Но военните действия ескалират както в района на Донбас, така и с ракетни и дронови удари по големите градове и дълбокия тил на двете държави. В тези удари Русия има сериозно предимство, защото на Украйна ѝ липсват ресурси за прехващане на ракети (системи и муниции "Пейтриът"), а също така Киев все още няма нападателни балистични ракети. Въпреки това новото от последната година е, че с ограничените ресурси, с които разполага, Украйна успява да "върне" войната на територията на Русия, включително с удари по столицата Москва. Украйна дори има вече някакво предимство в дроновата война. То не може да компенсира ракетната мощ на Русия, но създава големи проблеми в логистиката и снабдяването с горива.
Моментът е преломен, защото всичко отново зависи от доверието на партньорите в способността на Украйна да издържи на увеличения натиск, както и от търпимостта и рационалността на руснаците. Сега те започват да разбират, че не постигат никакви видими успехи, а цената на войната нараства стремглаво: и като жертви, и като разрушения, и като икономически щети.
Въпросът е кой ще загуби първи вярата, че ще може да устои на несгодите. Путин очевидно е готов да даде почти всичко за нещо, което може да нарече победа. Руснаците не са съвсем сигурни обаче, че почти петгодишните жертви, които постепенно започват да стават сравними с тези от Втората световна война, си струват завладяването на Украйна и убийствата на толкова хора. (Общите загуби на военнослужещи в този конфликт възлизат вече на около 2 млн. души, докато чисто военните загуби на СССР през Втората световна са били около 8 млн.)
Украинците вече пета година показват, че могат да удържат на огромен натиск, включващ безразборно бомбардиране на градове и чисто граждански цели. Но вярата в победата (в смисъл на запазване на територии и най-вече на суверенитет) зависи и от вярата и помощта на партньорите в Украйна. За това от голямо значение е т.нар. "Коалиция на желаещите да помагат", които обещават и действат за снабдяването на Украйна с необходимите ѝ средства. Великобритания изглежда водеща в момента, като дава над 100 хиляди най-модерни дронове на Украйна, както и технология за произвеждане на собствени балистични ракети и ПВО системи. Сходни са позициите на Германия, Франция, скандинавските и балтийските държави. България демонстративно отказа да участва и дори от изявленията излиза, че тази коалиция са "войнолюбци", докато ние сме "борци за мир".
Защита на българския интерес?
Та въпросът наистина е защо в тази критична точка на войната България говори и действа в посока на бърза загуба за Украйна. Какви може да са причините и как тази позиция изобщо може да бъде представена като "защита на българския интерес"? Обясненията може да са много, но нито едно от тях не е особено основателно. А някои от възможните обяснения са направо плашещи:
1. България иска да помогне на Украйна, но няма средства: Първо, това не е съвсем вярно и страната през годините е оказвала помощ, понякога критично важна (особено през 2022 г.). Но дори и да нямаше с какво много да помогне, България би трябвало да е много благодарна на другите от Коалицията на желаещите, вместо да ги критикува като "войнолюбци";
2. България иска други да понесат цената, а тя да се възползва от ползите от евентуален украински успех. Това е възможно, тъй като ако Украйна успее да удържи, това ще е хем изгодно геополитически за България, хем България ще си е "спестила пари", хем Румен Радев няма да обиди русофилските си избиратели. Това обяснение обаче е много обидно за България, защото е абсолютно безпринципно и дребнаво - и разрушава доверието на партньорите от Европа и САЩ. А да не говорим с какви очи ще ходим да искаме български фирми да участват във възстановяването на Украйна, което ще е под егидата на ЕС;
3. България иска Украйна да загуби бързо, защото така войната ще свърши, а Русия ще си остане в новите граници, без да гледа към нас или други съседи. Ако това е мотивацията на правителството "Радев", тя е изключително късогледа и опасна. Никой не може да гарантира какви ще са плановете на Путин след евентуален успех. Молдова ще е вероятно първата цел, но не са изключени и провокации и действия към натовски държави. Всеки, който изключва подобен сценарий, или е некомпетентен, или нещо друго;
4. България иска Украйна да загуби бързо, защото по този начин може да се позиционира по-близо до Владимир Путин и да разчита на неговата благосклонност в икономически и военно-политически аспект. Това също изглежда като грешна сметка и няма абсолютно никакви гаранции за подобен сценарий. От 1941 до 1944 г. България не е формално във война със СССР, но това не прави Сталин по-благосклонен към управляващия елит на страната или самата нея. Тя е завладяна и управлявана с желязна ръка по начин, сходен с този на другите държави от Източна Европа;
5. България харесва режима на Путин и неговите действия в международен и вътрешен план и затова го подпомага. Това не е позиция, достойна за когото и да било. Ако това е евентуалната мотивация на новото правителство, то би предало голяма част от собствените си избиратели, които са проевропейски, демократични и свободни хора.
Моралните избори, които правим
Това са логическите възможности и други изглежда няма. Никой не може дълго да се крие зад "стратегическа неопределеност", особено когато е доста прозрачно какво може да лъсне зад нея. А има и още нещо: всяка страна се гордее с моралните избори, които извършва през историята си. Спасяването на около 50 000 евреи през 1943 г. е епизод, към който мнозина в България се връщат с гордост. Дали ще можем след десетилетия да се върнем към настоящия момент с позитивно чувство на изпълнен дълг, че сме направили каквото можем в полза на свободата и демокрацията?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факти
КРАЙ КИЙВ ..
.... ГРАНДИОЗНО ЗРЕЛИЩЕ - ЛЕТЯТ РАКЕТИ , ПУПУ , ДЕТОНАЦИИ:)
Коментиран от #31
09:02 29.08.2026
3 тоя нойзи пак е драскал пиян
Коментиран от #22
09:02 29.08.2026
4 Отговорът
А не може ли България да има приятелски и добри бизнес отношения с Русия...
Да може
09:04 29.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
1) ЧУДЕСЕН МОМЕНТ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ С РУСИЯ И ДА СИ ВЗЕМЕМ ОТ РУМЪНИЯ ДОБРУДЖА
2) ЩОМ ТУРЦИЯ Е ЕДНИВРЕМЕННО В НАТО И ИСЛЯМСКОТО НАТО
И НИЕ МОЖЕМ ЕДНОВРЕМЕННО ДА ИМАМЕ АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ВОЕННИ БАЗИ :)
3) КИТАЙ ИМА ПОВЕЧЕ ПАРИ И ЖЕЛАНИЕ ДА ИНВЕСТИРА ОТ САЩ
4) АКО ИМАМЕ РУСКА ПОМОЩ , МАКЕДОНЦИТЕ И ШИПТЪРИТЕ ЩЕ СЕ КРОТНАТ :)
Коментиран от #23, #28
09:04 29.08.2026
6 Баламата
Коментиран от #70
09:06 29.08.2026
7 И колко са "демократични"
09:06 29.08.2026
8 12343211
Коментиран от #32
09:06 29.08.2026
9 Ами
09:07 29.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чума
09:08 29.08.2026
12 Пич
След сутрешната по м ия за еврото, сега по връ щня за украинските герои!!!
Ама нали не си умен, без да искаш си подбрал правилната снимка, която показва най голямата опасност за България!!!
Некви с украински знамена и военни униформи пред българския храм - паметник!!!
09:09 29.08.2026
13 Специалист
09:09 29.08.2026
14 Пардон
09:09 29.08.2026
15 И как точно да питам
Коментиран от #17
09:11 29.08.2026
16 Просто нямаше как
Коментиран от #19
09:13 29.08.2026
17 сапуненият паткан денкоff
До коментар #15 от "И как точно да питам":нали се изцепо - може икономиката на България да се срине но Русия трябва да страда
09:17 29.08.2026
18 Потрес
Вие съвсем изтpещяхте!?!?
09:18 29.08.2026
19 Нека да припомним
До коментар #16 от "Просто нямаше как":На Смилов и кой също евреи през 1943 спасихме ! Терористична организация с над 580 члена и над 100 терористични акта на територията на България ! Трябва да сме коректни все пак нали ?
09:19 29.08.2026
20 Фен
09:20 29.08.2026
21 Не може и да
09:20 29.08.2026
22 Верно ли бе
До коментар #3 от "тоя нойзи пак е драскал пиян":Не е на нойзи , на друг известен евро и....т, Даниел Смилов . И обърни внимание само : какво прави България, за да предотврати падането на Украйна ? То целия ЕС , НАТО , сащ не могат да я спасят , щяла България да я спаси ? Тоя човечец явно наистина не е добре горкият.
09:21 29.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 без коментар
09:23 29.08.2026
25 Софиянец
Жълтопаветните поне кълват ли? 😂
09:24 29.08.2026
26 Зеления
хванете се под ръка с Тагарев, Поптодорова, Евгений Кънев, Николай Слатински, Илиян Василев така и така се имате с Урсула и ви плаща чрез Мерц и Дойче веле, където пишете постоянно статии и чрез НПО-тата ВИ, които ги финансират пак те и уговорете ЕС да дава всеки месец пари на България да си наеме едно 20 000 чужди наемници, които да служат в българската армия, така както ги има Украйна и парите за тези наемници идват от ЕС, да дава Урсула и за Пейтриът, за 100 самолета Рафал от Макрон, за 100 самолета Грипен от Швеция - така както Зеленски ги поръчва на ЕДРО тези самолети, за Хаймарс да имаме и всичко друго и....НЯМА ДА ИМА ОПАСТНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ.
Нали искате да се гледа българския национален интерес - осигурете пари всеки МЕСЕЦ, БЕЗВЪЗМЕЗДНО /айде да не е безвъзмездно, България ще ги върне когато Русия плати на България репарации, че 45 години я държа в нейния соц. блок/, да плащаме на чужденци, които при нужда да се бият за нас и да ни защитават и за оръжие и никой няма да иска да напада България !!!
09:25 29.08.2026
27 Хи хи
09:27 29.08.2026
28 Зеления
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":"А МОЖЕ И ДРУГ ПРОЧИТ :
1) ЧУДЕСЕН МОМЕНТ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ С РУСИЯ И ДА СИ ВЗЕМЕМ ОТ РУМЪНИЯ ДОБРУДЖА"
САМО ?
В Одеска и Николаевска област живеят над 250 000 българи, били са част от тези области във Велика България, отчасти и през първото българско царство
09:28 29.08.2026
29 България и българите категорично
09:30 29.08.2026
30 Боб със зеле
09:32 29.08.2026
31 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Факти":Пусулер плаши Англия, че щял да събере смелост да атакува английските заводи за военна техника на територията на Украйна. Буахахахха
Коментиран от #39
09:34 29.08.2026
32 Евентуална позиция
До коментар #8 от "12343211":Щраусова позиция вероятно или някоя позиция от кама сутра.
09:34 29.08.2026
33 Тодоров
Коментиран от #45
09:35 29.08.2026
34 Ццц
Коментиран от #47
09:36 29.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Елементарно Уотсън
09:37 29.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Гост
09:39 29.08.2026
39 Хахоу
До коментар #31 от "Путин многоходовия":Военните заводи в бг кой мислиш ги гърми от време на време?
09:39 29.08.2026
40 Факрус
09:40 29.08.2026
41 ШЕФА
09:40 29.08.2026
42 Дойче
09:42 29.08.2026
43 Мимч
09:43 29.08.2026
44 Абе Смилов
Коментиран от #52
09:44 29.08.2026
45 Ццц
До коментар #33 от "Тодоров":Зачестят ли експертните мнения във възхвала на ЕС и усилията му да гътне Русия, ще става страшно. Я нов кредит за крадене и за връщане от децата, я новини от фронта, в които само киевския дръгел вижда позитивното! Иначе по правило пояснят ли ти в подзаглавието, че четеш експерт, не е необходимо да четеш надолу, за да знаеш, че накрая ще ти се псува, защото ще знаеш, че очевидно подценяват интелекта ти и те принизяват до нивото на американец!
09:45 29.08.2026
46 Сусу Манарата
09:45 29.08.2026
47 Зеления
До коментар #34 от "Ццц":"и са били хлъзгави като автомобилно масло в кабинета на партийния секретар"
НО автомобилно масло 10/30, не по гъсто !!! /за да се лъзгат по-добре/
09:45 29.08.2026
48 Сега разбрах че
09:47 29.08.2026
49 Реалист
09:48 29.08.2026
50 идиоти вън
09:49 29.08.2026
51 Олеееее....
09:51 29.08.2026
52 Ццц
До коментар #44 от "Абе Смилов":Украинският суверенитет е обратен на израелския. В Брюксел искрено вярват, че евреите могат да рисуват палестинската територия като част от Израел по картите, което е забранено за Крим. Тази двойнственост дразни доста хора, но всички те попадат в графа "жертва на пропаганда"
09:55 29.08.2026
53 Няма как
09:57 29.08.2026
54 Анонимен
09:57 29.08.2026
55 ?????
Не е ли чел премиерът на Латвия пред ДВ?
Нека се поуспокои човека.
09:58 29.08.2026
56 Гласоподавател
09:59 29.08.2026
57 ПО ТОЧНО
09:59 29.08.2026
58 Дзак
10:00 29.08.2026
59 Пловдив
10:03 29.08.2026
60 ами
10:05 29.08.2026
61 Перо
Коментиран от #64
10:08 29.08.2026
62 Копейка
10:09 29.08.2026
63 Справедлив
10:10 29.08.2026
64 Z-ахарова
До коментар #61 от "Перо":Откачи драги. Лъжеш. Стига ми се натяга от сутринта. Само плямпате, натяга те ни се, а никакви ви няма на фронта, баби!
10:11 29.08.2026
65 Атлантизма е
10:12 29.08.2026
66 ВАЖНО
10:16 29.08.2026
67 За Радев е приоритет България
10:23 29.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:28 29.08.2026
70 щрак
До коментар #6 от "Баламата":Все пак и аФтора трябва да яде..има семейство. За това есе..получи 75-120евро...данке шьон..да не забравите да платите данък..за същите глупости един германски "учен" ще получи към 500евро...това ако не дискриминация..
10:28 29.08.2026
71 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
10:29 29.08.2026
72 Име
10:32 29.08.2026
73 Няма ли кой да му.,...
Коментиран от #77
10:33 29.08.2026
74 Никой
10:39 29.08.2026
75 Поправка
За България няма по-голям риск от този: Русия да не унищожи фашизма в Украйна. Какво предприема властта на Радев, за да помогне?
10:42 29.08.2026
76 Дебила дето не чете дойче веле!
10:44 29.08.2026
77 Не се напиняй в тая жега
До коментар #73 от "Няма ли кой да му.,...":ще спукаш некоя вена!
10:45 29.08.2026
78 Оня
10:46 29.08.2026
79 3 русодебила
10:46 29.08.2026
80 Малоумници
10:48 29.08.2026
81 Алйооо Смилов
10:51 29.08.2026
82 миме
10:56 29.08.2026
83 Бълвоч
10:58 29.08.2026
84 Моряка
11:00 29.08.2026
85 DW ли ще ни каже
11:01 29.08.2026