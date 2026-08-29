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Най-голямата потенциална опасност пред България
  Тема: Украйна

Най-голямата потенциална опасност пред България

29 Август, 2026 09:00 2 258 85

  • даниел смилов-
  • българия-
  • украйна-
  • русия-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

За България няма по-голям риск от този: Русия да унищожи суверенитета на Украйна. Какво предприема властта на Радев, за да го осуети?

Най-голямата потенциална опасност пред България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Даниел Смилов:

Войната в Украйна ще определя българската политика през идващите години. Ако Русия успее да унищожи суверенитета на Украйна, да завземе нови територии и да инсталира марионетно правителство в остатъците от тази държава, България ще е изправена пред коренно различна геополитическа ситуация. Промените биха били две: първо, почти на българската граница ще има руски войски, които след една евентуална победа срещу Украйна ще трябва да бъдат спирани директно от НАТО, т.е. и от България. Второ, евентуален руски успех би довел до укрепването на военната диктатура на Путин и способността ѝ да подрива демократичните режими в Европа, т.е. и у нас. Апетитът на тази диктатура би нараснал значително и никой не би могъл да изключи нови атаки срещу слабо защитени държави, включително такива от НАТО.

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Това е най-голямата потенциална опасност, пред която българската държава е била изправена през последните близо четири десетилетия на демократично, суверенно и свободно развитие. Какви мерки взима правителството на Румен Радев, за да предотврати (доколкото може) такъв негативен сценарий? Парадоксално е, но това, което страната - управлявана от тримесечното му правителство - прави в момента, сякаш по-скоро подпомага случването на този силно негативен сценарий. Символичните действия са безспорни и еднозначно ясни - украинската посланичка бе извикана да дава обяснения за дрон, паднал на наша територия, докато руската посланичка не бе привикана при два подобни инцидента по същото време. За 35-годишнината от независимостта на Украйна нашето правителство избра да не извърши нищо на високо ниво. Като цяло Радев и съпартийците му сякаш се свенят дори да посочат Русия като опасност за България. По-важното е обаче, че страната ни заема систематично позицията, че на Украйна не бива да ѝ бъде оказвана военна помощ, което за нея е сигурен път към загуба на войната. Т.е. българската позиция в чист вид може да бъде изтълкувана така: колкото по-бързо Украйна загуби войната, толкова по-добре. За нас или за света - не е съвсем ясно.

Моментът е преломен

Същевременно войната в Украйна е в един от преломните си моменти. На фронтовата линия има нещо като взаимен блокаж с минимални придвижвания в едната или другата посока. Но военните действия ескалират както в района на Донбас, така и с ракетни и дронови удари по големите градове и дълбокия тил на двете държави. В тези удари Русия има сериозно предимство, защото на Украйна ѝ липсват ресурси за прехващане на ракети (системи и муниции "Пейтриът"), а също така Киев все още няма нападателни балистични ракети. Въпреки това новото от последната година е, че с ограничените ресурси, с които разполага, Украйна успява да "върне" войната на територията на Русия, включително с удари по столицата Москва. Украйна дори има вече някакво предимство в дроновата война. То не може да компенсира ракетната мощ на Русия, но създава големи проблеми в логистиката и снабдяването с горива.

Моментът е преломен, защото всичко отново зависи от доверието на партньорите в способността на Украйна да издържи на увеличения натиск, както и от търпимостта и рационалността на руснаците. Сега те започват да разбират, че не постигат никакви видими успехи, а цената на войната нараства стремглаво: и като жертви, и като разрушения, и като икономически щети.

Въпросът е кой ще загуби първи вярата, че ще може да устои на несгодите. Путин очевидно е готов да даде почти всичко за нещо, което може да нарече победа. Руснаците не са съвсем сигурни обаче, че почти петгодишните жертви, които постепенно започват да стават сравними с тези от Втората световна война, си струват завладяването на Украйна и убийствата на толкова хора. (Общите загуби на военнослужещи в този конфликт възлизат вече на около 2 млн. души, докато чисто военните загуби на СССР през Втората световна са били около 8 млн.)

Украинците вече пета година показват, че могат да удържат на огромен натиск, включващ безразборно бомбардиране на градове и чисто граждански цели. Но вярата в победата (в смисъл на запазване на територии и най-вече на суверенитет) зависи и от вярата и помощта на партньорите в Украйна. За това от голямо значение е т.нар. "Коалиция на желаещите да помагат", които обещават и действат за снабдяването на Украйна с необходимите ѝ средства. Великобритания изглежда водеща в момента, като дава над 100 хиляди най-модерни дронове на Украйна, както и технология за произвеждане на собствени балистични ракети и ПВО системи. Сходни са позициите на Германия, Франция, скандинавските и балтийските държави. България демонстративно отказа да участва и дори от изявленията излиза, че тази коалиция са "войнолюбци", докато ние сме "борци за мир".

Защита на българския интерес?

Та въпросът наистина е защо в тази критична точка на войната България говори и действа в посока на бърза загуба за Украйна. Какви може да са причините и как тази позиция изобщо може да бъде представена като "защита на българския интерес"? Обясненията може да са много, но нито едно от тях не е особено основателно. А някои от възможните обяснения са направо плашещи:

1. България иска да помогне на Украйна, но няма средства: Първо, това не е съвсем вярно и страната през годините е оказвала помощ, понякога критично важна (особено през 2022 г.). Но дори и да нямаше с какво много да помогне, България би трябвало да е много благодарна на другите от Коалицията на желаещите, вместо да ги критикува като "войнолюбци";

2. България иска други да понесат цената, а тя да се възползва от ползите от евентуален украински успех. Това е възможно, тъй като ако Украйна успее да удържи, това ще е хем изгодно геополитически за България, хем България ще си е "спестила пари", хем Румен Радев няма да обиди русофилските си избиратели. Това обяснение обаче е много обидно за България, защото е абсолютно безпринципно и дребнаво - и разрушава доверието на партньорите от Европа и САЩ. А да не говорим с какви очи ще ходим да искаме български фирми да участват във възстановяването на Украйна, което ще е под егидата на ЕС;

3. България иска Украйна да загуби бързо, защото така войната ще свърши, а Русия ще си остане в новите граници, без да гледа към нас или други съседи. Ако това е мотивацията на правителството "Радев", тя е изключително късогледа и опасна. Никой не може да гарантира какви ще са плановете на Путин след евентуален успех. Молдова ще е вероятно първата цел, но не са изключени и провокации и действия към натовски държави. Всеки, който изключва подобен сценарий, или е некомпетентен, или нещо друго;

4. България иска Украйна да загуби бързо, защото по този начин може да се позиционира по-близо до Владимир Путин и да разчита на неговата благосклонност в икономически и военно-политически аспект. Това също изглежда като грешна сметка и няма абсолютно никакви гаранции за подобен сценарий. От 1941 до 1944 г. България не е формално във война със СССР, но това не прави Сталин по-благосклонен към управляващия елит на страната или самата нея. Тя е завладяна и управлявана с желязна ръка по начин, сходен с този на другите държави от Източна Европа;

5. България харесва режима на Путин и неговите действия в международен и вътрешен план и затова го подпомага. Това не е позиция, достойна за когото и да било. Ако това е евентуалната мотивация на новото правителство, то би предало голяма част от собствените си избиратели, които са проевропейски, демократични и свободни хора.

Моралните избори, които правим

Това са логическите възможности и други изглежда няма. Никой не може дълго да се крие зад "стратегическа неопределеност", особено когато е доста прозрачно какво може да лъсне зад нея. А има и още нещо: всяка страна се гордее с моралните избори, които извършва през историята си. Спасяването на около 50 000 евреи през 1943 г. е епизод, към който мнозина в България се връщат с гордост. Дали ще можем след десетилетия да се върнем към настоящия момент с позитивно чувство на изпълнен дълг, че сме направили каквото можем в полза на свободата и демокрацията?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    62 6 Отговор
    СНОЩИ ГРЪМНАЛ СКЛАД В КЛИМАТИЦИ
    КРАЙ КИЙВ ..
    .... ГРАНДИОЗНО ЗРЕЛИЩЕ - ЛЕТЯТ РАКЕТИ , ПУПУ , ДЕТОНАЦИИ:)

    Коментиран от #31

    09:02 29.08.2026

  • 3 тоя нойзи пак е драскал пиян

    91 7 Отговор
    поредната боза от представителите в българия на дойче зеле!!! как точно ще ни пречи на нас че русия си е взела обратно украйна???

    Коментиран от #22

    09:02 29.08.2026

  • 4 Отговорът

    86 10 Отговор
    Дойче зеле пак се е развихри.
    А не може ли България да има приятелски и добри бизнес отношения с Русия...
    Да може

    09:04 29.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    55 6 Отговор
    А МОЖЕ И ДРУГ ПРОЧИТ :
    1) ЧУДЕСЕН МОМЕНТ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ С РУСИЯ И ДА СИ ВЗЕМЕМ ОТ РУМЪНИЯ ДОБРУДЖА
    2) ЩОМ ТУРЦИЯ Е ЕДНИВРЕМЕННО В НАТО И ИСЛЯМСКОТО НАТО
    И НИЕ МОЖЕМ ЕДНОВРЕМЕННО ДА ИМАМЕ АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ВОЕННИ БАЗИ :)
    3) КИТАЙ ИМА ПОВЕЧЕ ПАРИ И ЖЕЛАНИЕ ДА ИНВЕСТИРА ОТ САЩ
    4) АКО ИМАМЕ РУСКА ПОМОЩ , МАКЕДОНЦИТЕ И ШИПТЪРИТЕ ЩЕ СЕ КРОТНАТ :)

    Коментиран от #23, #28

    09:04 29.08.2026

  • 6 Баламата

    47 6 Отговор
    Това го писахте вече,давайте нещо друго или и вие нямате хора

    Коментиран от #70

    09:06 29.08.2026

  • 7 И колко са "демократични"

    61 5 Отговор
    "демократичните режими в Европа" под диктата на ЕК? Смилов удобно го е пропуснал в есето си нали? ...

    09:06 29.08.2026

  • 8 12343211

    29 4 Отговор
    Въпроса е ,каква позиция ще заеме страната при трета световна?!

    Коментиран от #32

    09:06 29.08.2026

  • 9 Ами

    59 6 Отговор
    Още един дето дава акъл, ама не заминава за окраина :)

    09:07 29.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чума

    18 4 Отговор
    Преди 39 години на 29 авуст, Радев е провъзглсен за лейтенант! Карлово, випуск ,,Васил Левски - 1987"! Сега е председател и му въртят демократични номера! Съдба!

    09:08 29.08.2026

  • 12 Пич

    61 4 Отговор
    Смилов!!! Ела да те почерпим една ракия, че яко си обеднел, значи!!!
    След сутрешната по м ия за еврото, сега по връ щня за украинските герои!!!
    Ама нали не си умен, без да искаш си подбрал правилната снимка, която показва най голямата опасност за България!!!
    Некви с украински знамена и военни униформи пред българския храм - паметник!!!

    09:09 29.08.2026

  • 13 Специалист

    45 4 Отговор
    А стига тъпи статий.Вече никой не ги чете до края.Само заглавието е достатъчно.Спрете се

    09:09 29.08.2026

  • 14 Пардон

    35 4 Отговор
    Много лъжи и глупости на едно място!!!

    09:09 29.08.2026

  • 15 И как точно да питам

    42 6 Отговор
    300% поскъпване на основни суровини и продукти е в "Защита на българския интерес" ? Как точно загубата на милиони туристи е в "Защита на българския интерес" ? Как точно 5% от БВП за милитаризация и тъпотии е в "Защита на българския интерес" ? ....

    Коментиран от #17

    09:11 29.08.2026

  • 16 Просто нямаше как

    18 2 Отговор
    Подобно есе да не свърши с "историята за спасяването на около 50 000 евреи през 1943 "....хахахаха....

    Коментиран от #19

    09:13 29.08.2026

  • 17 сапуненият паткан денкоff

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "И как точно да питам":

    нали се изцепо - може икономиката на България да се срине но Русия трябва да страда

    09:17 29.08.2026

  • 18 Потрес

    36 2 Отговор
    Каква е тая снимка с тия укронацисти пред Александър Невски, ве!?
    Вие съвсем изтpещяхте!?!?

    09:18 29.08.2026

  • 19 Нека да припомним

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Просто нямаше как":

    На Смилов и кой също евреи през 1943 спасихме ! Терористична организация с над 580 члена и над 100 терористични акта на територията на България ! Трябва да сме коректни все пак нали ?

    09:19 29.08.2026

  • 20 Фен

    23 3 Отговор
    Най голямото зло за България последните десетилетия е агресивното налагане на либерализма. Хубавото е, че от една страна Тръмп ви врътна кранчето, и от друга, не само у нас, но и в Европа все по-малко балъци ви се връзват на брътвежите.

    09:20 29.08.2026

  • 21 Не може и да

    17 2 Отговор
    се очаква нещо по-различно от възпитаник на Шорош-ките училища в Унгария /вече бивши/ и в Италия... Гледната точка от целия описан хоризонт от проблеми се редуцира /свива/ в една точка, наречена Шорош а платена публикация. Защо DW не кани професорите Валентин Вацев и Иво Христов!?!

    09:20 29.08.2026

  • 22 Верно ли бе

    28 3 Отговор

    До коментар #3 от "тоя нойзи пак е драскал пиян":

    Не е на нойзи , на друг известен евро и....т, Даниел Смилов . И обърни внимание само : какво прави България, за да предотврати падането на Украйна ? То целия ЕС , НАТО , сащ не могат да я спасят , щяла България да я спаси ? Тоя човечец явно наистина не е добре горкият.

    09:21 29.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 без коментар

    23 2 Отговор
    Автора е програмен директор на Центъра за либерални стратегии, София.

    09:23 29.08.2026

  • 25 Софиянец

    19 3 Отговор
    Шепа глупаци с жълто сини парцали и пасквил с елементарни опорки! 😂
    Жълтопаветните поне кълват ли? 😂

    09:24 29.08.2026

  • 26 Зеления

    12 4 Отговор
    Смилов,

    хванете се под ръка с Тагарев, Поптодорова, Евгений Кънев, Николай Слатински, Илиян Василев така и така се имате с Урсула и ви плаща чрез Мерц и Дойче веле, където пишете постоянно статии и чрез НПО-тата ВИ, които ги финансират пак те и уговорете ЕС да дава всеки месец пари на България да си наеме едно 20 000 чужди наемници, които да служат в българската армия, така както ги има Украйна и парите за тези наемници идват от ЕС, да дава Урсула и за Пейтриът, за 100 самолета Рафал от Макрон, за 100 самолета Грипен от Швеция - така както Зеленски ги поръчва на ЕДРО тези самолети, за Хаймарс да имаме и всичко друго и....НЯМА ДА ИМА ОПАСТНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ.

    Нали искате да се гледа българския национален интерес - осигурете пари всеки МЕСЕЦ, БЕЗВЪЗМЕЗДНО /айде да не е безвъзмездно, България ще ги върне когато Русия плати на България репарации, че 45 години я държа в нейния соц. блок/, да плащаме на чужденци, които при нужда да се бият за нас и да ни защитават и за оръжие и никой няма да иска да напада България !!!

    09:25 29.08.2026

  • 27 Хи хи

    15 1 Отговор
    На нас за урките изобщо, ама ИЗОБЩО не ни пука, и ние не трябва да се месим по никакъв начин в този локален конфликт !!

    09:27 29.08.2026

  • 28 Зеления

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "А МОЖЕ И ДРУГ ПРОЧИТ :
    1) ЧУДЕСЕН МОМЕНТ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ С РУСИЯ И ДА СИ ВЗЕМЕМ ОТ РУМЪНИЯ ДОБРУДЖА"

    САМО ?

    В Одеска и Николаевска област живеят над 250 000 българи, били са част от тези области във Велика България, отчасти и през първото българско царство

    09:28 29.08.2026

  • 29 България и българите категорично

    11 1 Отговор
    НЕ искат да "понесат цената" , нито пък да се "възползват от ползите" от "евентуален украински успех" ..... В сериозна заблуда е автора и относно това съждение !

    09:30 29.08.2026

  • 30 Боб със зеле

    14 2 Отговор
    "Евентуален украински успех"?!? От зелето пак изплискаха легена.

    09:32 29.08.2026

  • 31 Путин многоходовия

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Пусулер плаши Англия, че щял да събере смелост да атакува английските заводи за военна техника на територията на Украйна. Буахахахха

    Коментиран от #39

    09:34 29.08.2026

  • 32 Евентуална позиция

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "12343211":

    Щраусова позиция вероятно или някоя позиция от кама сутра.

    09:34 29.08.2026

  • 33 Тодоров

    10 2 Отговор
    От години вече не чета пом.миитте на ДВ ,а само коментирам .Знам ,че го можете и вие ,не е геройство ,а и не боли .

    Коментиран от #45

    09:35 29.08.2026

  • 34 Ццц

    7 2 Отговор
    Всеки, който прибавя по 3-4 прилагателни, за да разкраси версията за "демократичния ни избор и ЕС реалност" и слага по 3-4 прилагателни, за да очерни останалия свят и се ядосва, че българското правителство не е обявило национален празник и луд купон в чест на украинската независимост под страх руска зависимост, е експерт! 🤣🤣🤣 Като такива до сега са се доказали двама Евгений, един Инджев и сега този анонимник. Тези експерти като да речем някой Евгений в дейстителност са гении само като седнат на маса. Този тип експерти по правило са с дипломи на връзкари от московския университет по времето на комунизма, до един са възхвалявали братския съветски народ по манифестациите и са били хлъзгави като автомобилно масло в кабинета на партийния секретар. Днес са видни демократи, мразят всичко руско, с изключение на водката, пазаруват от "Берьозката", защото вкусът им напомня студентските години и няма да се уморят да ви повтарят, че всяко несъгласие с бюрократите от Брюксел е знак за чуждо влияние! Така си действат от времето на партийния секретар и сега имот почва и в ЕС за същото!

    Коментиран от #47

    09:36 29.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Елементарно Уотсън

    6 2 Отговор
    Сор.Оснята е хубаво да понаучат география за да разберат ,че България няма обща граница с Украйна.

    09:37 29.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гост

    7 2 Отговор
    Нищо не разбрах! Ама щом квичат така, лоша работа..., яко ги бъхтят руснаците!!! Не че не го знаехме че е така, ама...

    09:39 29.08.2026

  • 39 Хахоу

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Путин многоходовия":

    Военните заводи в бг кой мислиш ги гърми от време на време?

    09:39 29.08.2026

  • 40 Факрус

    4 11 Отговор
    Още ли има заблудени, които не са разбрали за руският агент мунчо?

    09:40 29.08.2026

  • 41 ШЕФА

    12 1 Отговор
    Смилова,жалка Соро.... некадърнице,затвори си плюв..... че дрънкаш само лъжи.

    09:40 29.08.2026

  • 42 Дойче

    5 2 Отговор
    Няма ли да ви закриват вече и без това хората не ви четат глупостите

    09:42 29.08.2026

  • 43 Мимч

    4 2 Отговор
    А,дано това по бързо се случи и Русия да победи тези западни фашаги при укрите,че да миряса света,а и вие които давате мило и драго за зеления каубой....Успех братушки!!!

    09:43 29.08.2026

  • 44 Абе Смилов

    6 1 Отговор
    "суверенитета" на Украйна като този примерно във Венецуела, Ирак, Иран, Ливан, Куба ..... ли е или по различен?

    Коментиран от #52

    09:44 29.08.2026

  • 45 Ццц

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Тодоров":

    Зачестят ли експертните мнения във възхвала на ЕС и усилията му да гътне Русия, ще става страшно. Я нов кредит за крадене и за връщане от децата, я новини от фронта, в които само киевския дръгел вижда позитивното! Иначе по правило пояснят ли ти в подзаглавието, че четеш експерт, не е необходимо да четеш надолу, за да знаеш, че накрая ще ти се псува, защото ще знаеш, че очевидно подценяват интелекта ти и те принизяват до нивото на американец!

    09:45 29.08.2026

  • 46 Сусу Манарата

    6 0 Отговор
    Няма ли да смените плочата?

    09:45 29.08.2026

  • 47 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ццц":

    "и са били хлъзгави като автомобилно масло в кабинета на партийния секретар"

    НО автомобилно масло 10/30, не по гъсто !!! /за да се лъзгат по-добре/

    09:45 29.08.2026

  • 48 Сега разбрах че

    9 0 Отговор
    Войната в Украйна била в "полза на свободата и демокрацията".... смешник....

    09:47 29.08.2026

  • 49 Реалист

    7 1 Отговор
    Поредната про брюкселска пропаганда в "мнения" . Смилов, вземай шмайзера и двамата с Мирчев бягайте да спирате руснаците .

    09:48 29.08.2026

  • 50 идиоти вън

    5 2 Отговор
    .Най-голямата не потенциална опасност за България са Смилов смиловци и всички околовръсници дето заради чужди интереси са готови да затрият и род и Родина, за справка първата и втората световни войни!!!

    09:49 29.08.2026

  • 51 Олеееее....

    3 1 Отговор
    "демократичните режими в Европа" под диктата на ЕК демократично били решили терористи, спонсор на тероризма и пирати да станат ...естествено че в "полза на свободата и демокрацията". Чи как?

    09:51 29.08.2026

  • 52 Ццц

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Абе Смилов":

    Украинският суверенитет е обратен на израелския. В Брюксел искрено вярват, че евреите могат да рисуват палестинската територия като част от Израел по картите, което е забранено за Крим. Тази двойнственост дразни доста хора, но всички те попадат в графа "жертва на пропаганда"

    09:55 29.08.2026

  • 53 Няма как

    4 1 Отговор
    Русия да унищожи "суверенитета" на Украйна, защото такъв просто не съществува ! От тук следва, че всички наративи изложени в есето са погрешни ! И да добявя и да припомня че поне 3 пъти преди войната беше обещаван референдум относно евентуално членство на Украйна в НАТО но никога това не се случи! Говорим за денацификация и демилитаризация а не за "суверенитет" и това по никакъв начин не засяга България !

    09:57 29.08.2026

  • 54 Анонимен

    6 1 Отговор
    Днес ДВ са на амбразурата! Във всеки сайт по някое вонящо писание!

    09:57 29.08.2026

  • 55 ?????

    7 1 Отговор
    И що се притеснява Смилов?
    Не е ли чел премиерът на Латвия пред ДВ?
    Нека се поуспокои човека.

    09:58 29.08.2026

  • 56 Гласоподавател

    5 1 Отговор
    Изсмукана от пръстите, поръчкова статия за сплашване.

    09:59 29.08.2026

  • 57 ПО ТОЧНО

    5 1 Отговор
    НАЩЕ ДРАСКАЧИ У ВКИС НАЛОТО ЗЕЛЕ СА ГОТОВИ НА ВСЯКАКЪВ ПЛОНЖ ЗА ШЕПА СРЕБЪР НИЦИ

    09:59 29.08.2026

  • 58 Дзак

    2 0 Отговор
    Само хора с власт искат война. Обикновените хора се разбират и обичат помежду си. Хората с власт се обичат с мекеретата си!

    10:00 29.08.2026

  • 59 Пловдив

    2 2 Отговор
    Платен ли си,или какво?НПО нещастник

    10:03 29.08.2026

  • 60 ами

    2 1 Отговор
    ха ха ха европа да приготви торбите с парите че ако се обърне украинската армия и тръгне за запад жална й майка

    10:05 29.08.2026

  • 61 Перо

    4 2 Отговор
    Най-голямата опасност за източването и фалита на ЕС и НАТО е превратаджийския, ционистки режим в Киев, провокирал войната, чрез геноцид и неспазване на международните договори! Горният унтерменш да погледне картата и да види колко държави има до украинската граница и къде сме ние!

    Коментиран от #64

    10:08 29.08.2026

  • 62 Копейка

    2 4 Отговор
    Уууу, да идват по- бързо нашите. Мръ да съм робиня и да мъ лашкат

    10:09 29.08.2026

  • 63 Справедлив

    3 2 Отговор
    България е с най-голямото социално разслоение в Европа/най-високият коефиценг на Джини/, в следствие на криминалната привитизация и вдъхновена от западните куратори..България е най-централизираната страна със свърх средоточаване на власт и ресурси в столицата..България е най-бързо застаряващата държава в Европа..В България не е проведен нито един референдум по обществено значими теми..и отгоре на всичко това е опаковано с някакви розови панделки за демократичност и ценност, която трябва да браним на всяка цена...

    10:10 29.08.2026

  • 64 Z-ахарова

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Перо":

    Откачи драги. Лъжеш. Стига ми се натяга от сутринта. Само плямпате, натяга те ни се, а никакви ви няма на фронта, баби!

    10:11 29.08.2026

  • 65 Атлантизма е

    5 2 Отговор
    Най-голямата потенциална опасност пред България. Във всичките му проявления без изключение

    10:12 29.08.2026

  • 66 ВАЖНО

    3 0 Отговор
    ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ЛАНДЕРОВЦИТЕ ФАШИСТ.

    10:16 29.08.2026

  • 67 За Радев е приоритет България

    2 1 Отговор
    И живота в България а не украине и нацисткия режим там дали ще падне или не , те си започнаха война и да си я водят

    10:23 29.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 4 Отговор
    Най голямата опасност за България и Европа е безконтролната емиграция на емигрантите които прииждат от Африка близкия изток Пакистан Индия Бангладеш и други. Най голямата също така опасност и за България е ширещата се ци,га,низация и развъждането на тези п,од,човеци ! Опасността за Европа е расовия геноцид към бялата европейска раса! Ционист чи,ф,ут веле това да го каже а не ала бала ! Да - Путин е терорист и масов убиец -факт който никой не може да отрече и е съучастник на африканските орди от п,о,д,човеци които заливат Европа и трябва да бъде уб,и,т моментално и заради масовите убийства на украинци и бялата раса като цяло ,но основния проблем на България и Европа е емиграцията на п,о,д,човеци към Европа

    10:28 29.08.2026

  • 70 щрак

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баламата":

    Все пак и аФтора трябва да яде..има семейство. За това есе..получи 75-120евро...данке шьон..да не забравите да платите данък..за същите глупости един германски "учен" ще получи към 500евро...това ако не дискриминация..

    10:28 29.08.2026

  • 71 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    4 0 Отговор
    За авторът на статията наистина е огромна опасност защото той е в някакво НПО по либерални стратегии, откъдето идват големите грантове. Спирането на лесните пари за него значи глад защото нищо друго не може да прави. Затова е този вой.

    10:29 29.08.2026

  • 72 Име

    2 1 Отговор
    Ето я на снимката!

    10:32 29.08.2026

  • 73 Няма ли кой да му.,...

    4 1 Отговор
    Стига с тоя Смилов! Не чета нелепиците му,за да не получа сърдечен удар!

    Коментиран от #77

    10:33 29.08.2026

  • 74 Никой

    3 0 Отговор
    Не забравяйте, че Украйна няма суверенитет.

    10:39 29.08.2026

  • 75 Поправка

    4 0 Отговор
    Най-голямата потенциална опасност пред България

    За България няма по-голям риск от този: Русия да не унищожи фашизма в Украйна. Какво предприема властта на Радев, за да помогне?

    10:42 29.08.2026

  • 76 Дебила дето не чете дойче веле!

    0 1 Отговор
    Цял ден го чета!

    10:44 29.08.2026

  • 77 Не се напиняй в тая жега

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Няма ли кой да му.,...":

    ще спукаш некоя вена!

    10:45 29.08.2026

  • 78 Оня

    0 0 Отговор
    И колко пъти ще я пускате тая боза?

    10:46 29.08.2026

  • 79 3 русодебила

    0 1 Отговор
    Надраскахме 80 коментара!

    10:46 29.08.2026

  • 80 Малоумници

    1 0 Отговор
    Само простотии пишете

    10:48 29.08.2026

  • 81 Алйооо Смилов

    1 0 Отговор
    Освен евреи през 1943-1944 и много българи спасихме да ти кажа момче като не участвахме във военните действия в подкрепа на тогавашните атлантици, които както и сега бяха и тогава пак нацисти

    10:51 29.08.2026

  • 82 миме

    0 0 Отговор
    п.е.д.е.р.а.с.а смилов най-нагло лъже, България от 36 години вече не е демократична, още по-малко пък е суверенна , и въобще не е свободна,пресен пример-произвола на един натовски фатмак в село Струмяни

    10:56 29.08.2026

  • 83 Бълвоч

    1 0 Отговор
    Страшна боза е статията, но имайки в предвид кой я е писал и кой е платил, за да бъде написана и публикувана, това е лесно обяснимо... Руските войски щели да са "почти" до България - хахаха... Той и списвачът е почти независим и "никой не би могъл да изключи", че статията е дебело подплатена с финансови средства

    10:58 29.08.2026

  • 84 Моряка

    1 0 Отговор
    Не случайно Сорос отгледа такива мръсници,като Автора на тази помия.Време е за Възраждане и ликвидиране на тези помияри.С ваксина,разбира се,да не помислите ,че ще ги трепем механически.Но няма да се размножават.

    11:00 29.08.2026

  • 85 DW ли ще ни каже

    0 0 Отговор
    коя е най- голямата потенциална опастност пред България. Базирайки се на заглавието , без да си къса нервите да чете този ферман, българинът поставя обратен знак на цялата тази остаряла пропаганда.С инфантилните си разсъждения авторът работи както срещу Украйна, така и срещу България и трябва да отговаря пред закона за подстрекателство .

    11:01 29.08.2026