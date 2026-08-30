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Хора от протестите в Иран: "Стреляха, за да убиват"
  Тема: Иранската криза

Хора от протестите в Иран: "Стреляха, за да убиват"

30 Август, 2026 10:01 693 25

  • иран-
  • техеран-
  • революционна гвардия-
  • протести

"Силите за сигурност действаха брутално - стреляха, за да убиват", разказват пред ДВ участници в протестите в Иран през януари. Някои от пострадалите още страдат от травмите си.

Хора от протестите в Иран: "Стреляха, за да убиват" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През януари 2026-а, само седмици преди САЩ и Израел да атакуват Иран, хиляди иранци рискуваха живота си, участвайки в националните протести срещу режима. Нарастващото недоволство от тежкото икономическо положение накара хората да излязат на улицата.

Силите за сигурност реагираха остро: части на тайните служби, милициите "Басидж" и Революционната гвардия се изправиха срещу демонстрантите с палки и огнестрелно оръжие. Мащабът на репресиите предизвика възмущение в международен мащаб. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с военни удари и обеща на демонстрантите, че "помощта е на път".

Но тази помощ така и не дойде. Последвалата война между САЩ, Израел и Иран засенчи кървавото потушаване на протестите. Подкрепата за иранското население в борбата му срещу режима постепенно отпадна от политическия дневен ред.

Точни данни за броя на убитите и ранените по време на протестите няма. По сведения на иранските власти, загиналите са 3100. „Амнести интернешънъл" обаче предполага, че жертвите са много повече.

Наложената блокада на интернет, репресиите и натискът от страна на режима спрямо семействата на жертвите спуснаха информационна завеса над събитията. Базираната в САЩ организация „Human Rights Activists in Iran" е регистрирала над 7000 загинали.

Защо жертвите не са търсили медицинска помощ?

Седем месеца след кървавите събития много от жертвите са с трайни физически увреждания. Много от тях не са в състояние да работят или да приключат образованието си.

Един от демонстрантите - Масуд (името е променено от редакцията, както и останалите споменати имена), е бил погребан едва преди няколко дни. При една от демонстрациите бил поразен от стотици сачми - според негови близки е бил ранен първо в главата, след което силите за сигурност продължили да стрелят в бедрата му.

Масуд бил подложен на много операции, постоянно раните му се инфектирали и разпространявали все повече. В последните си дни отказвал по-нататъшна медицинска помощ. По думите на брат му, той се срамувал, че се е превърнал в такова бреме за семейството си.

Съдбата на Масуд не е единичен случай. Страхът от арести и несигурността в държавните медицински учреждения са накарали много от ранените да останат да се лекуват вкъщи, казва пред ДВ лекарят и правозащитник Хамид Хематпур, който живее в Австрия.

Той разказва, че поради недостига на линейки, някои жертви са били превозвани с пикапи. Имало е и хора, които са се задушили на път към лечебните заведения, затиснати от телата на други ранени. А болниците са били претоварени, посочва Хематпур. „В един ирански град в рамките на само на два дни около 2000 ранени са потърсили помощ в единствената централна болница. А тя е разполагала само с 400 легла."

Силите за сигурност "стреляха, за да убиват"

Хематпур смята, че броят на ранените е много голям - раните им са предимно от изстрели в главата, шията и гърдите, в корема или в крайниците. Повечето от тях са огнестрелни, вкл. от автоматично оръжие. Целенасочената стрелба по главата и гърдите е доказателство, че силите за сигурност не само целели само да възпрат хората, а са искали да убиват.

Хематпур свидетелства още, че в някои случаи, след като им свършвали мунициите, силите за сигурност са използвали ножове и мачете. Неправителствената организация „Iran House" е документирала случаи като този на ученичката Нагме, загубила едното си око, на пианистката Мина, лишена от възможността да движи пръстите си, както и на Милад - бегач, останал без единия си крак.

При това репресиите не се ограничават само с активните демонстранти - някои от ранените изобщо не са участвали в протестите, казва пред ДВ правозащитничката Махшид Наземи. Хора са били обстрелвани, докато са били на пазар, стояли са пред магазините си или са се прибирали към дома си.

32-годишната Мала, майка на три деца, работела преди протестите на базара в Техеран. На девети януари, при опит да изведе един от синовете си от събрало се човешко множество, милициите "Басидж" открили огън по нея и я ранили. Първоначално останала да се лекува вкъщи, но след като раните ѝ се инфектирали, била принудена да потърси квалифицирана помощ от познати.

Седем месеца по-късно травмите ѝ в десния крак и китката все още пречат да се върне на работа. "Те стреляха, за да убиват. По-добре да ме бяха убили, отколкото да ме обезобразят така", казва жената пред ДВ.

Ашкан бил на 17 години, когато бил ранен. Преди протестите работел на базара в Техеран и се обучавал за златар. Когато се присъединил към протестите, както споделя пред ДВ, вярвал, че американският президент Тръмп ще се намеси и ще сложи край на господството на Ислямската република. Ашкан разказва как негов приятел бил поразен от снайперист, а той загубил едното си око и левия си крак . Ашкан и до днес страда от тежки усложнения, тъй като в главата му още има осколки. „Вече нямам бъдеще", казва той пред ДВ.

Режимът не спира с репресиите

Режимът не спира натиска срещу хората от януарските протести, извършват се и екзекуции. Само през юли и август в Исфахан са били осъдени на смърт 12 души. Властите ги обвиняват, че са виновни за смъртта на четирима души от силите за сигурност по време на демонстрациите.

Доклад на ООН отбелязва, че от 19 март 2026 досега най-малко 56 души са били екзекутирани по обвинения във връзка с националната сигурност. Сред тях са 27 участници в протестите от януари.

Автор: Атефех Чахармахалиян


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гяуров пита

    14 2 Отговор
    Защо да поддържаме добри отношения с терористичните режими в САЩ и Иразаел, които убиват невинни иранци?

    10:04 30.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    19 3 Отговор
    Загубеняците от разните западни шпионски служби какво са очаквали...?!
    По време на война службите за сигурност на Иран да белят портокали на платените протестиращи ли...?!
    Тези от запада са пълни неадекватници!!!
    И като не им минат мушенгиите, се блещят и не знаят какво да правят!!!
    План Б - нема!!!
    А Рижия се чуди защо не се предават!!!

    10:10 30.08.2026

  • 4 ха ха

    13 1 Отговор
    " демократичните режими са по човеколюбиви" , ползват вълнови оръжия и превръщат хората в зомбита , та въпроса е кой е по умрял , убития или тоя на който са му отнели живота

    10:11 30.08.2026

  • 5 стрелянето

    8 1 Отговор
    пак ще дойде в дойчистан, много мръсници се навъдиха там

    10:12 30.08.2026

  • 6 ПОРЕДНИЯ ПАСКВИЛ

    15 2 Отговор
    ДОЙЧЕ ТЮРЛЮГЮВЕЧ. КАК ПЪК СЕ СВЪРЗАХА С "ТОЧНИТЕ" ХОРА .

    10:12 30.08.2026

  • 7 Поредната боза на сокче зеле

    11 1 Отговор
    Да попитам соросоидната медия защо беше изгонена от Русия защо няма дойче зеле

    10:14 30.08.2026

  • 8 Тц, тц, тц!

    8 1 Отговор
    Тия пак почнаха с лъжите!🤥

    10:17 30.08.2026

  • 9 ДойчеВеле за забрана

    6 1 Отговор
    Махмуд със стотици сачми в главата? Научно фантастично съчинение ли пишат? Бил погребан месеци след смъртта си! А аятолаха след колко месеца го погребаха? Не се бил лекувал! По време на война, в която се бомбардираха детски ясли и училища, за какви болници говорим? Защо тази медия, която така плаче за човешки права НИКОГА не е направила репортаж от мястото на събитието, а пише сапунки по свидетелства и данни на хора, които живеят на други континенти местата, за които говорят?

    10:18 30.08.2026

  • 10 име

    4 0 Отговор
    Преврата срещу Мосадех от 1953г, е бил организиран от ЦРУ и МИ6 по същия начин, защото премиера е отрязал безплатния петрол за ocтpoвните poдоcмeсители. Плащали са на криминално проявени да стрелят по протестиращите, както и на корумпирани от службите за вътрешна сигурност. Целта е била да докажат, че Мосадех не се справя с управлението. Сега заложиха на почти същата схема, но иранците не се вързаха. Отново агенти с оръжия стреляха както по иранските милиции, така и по протестиращи. И палеха пожарни и здравни служби за да има повече загинали при последвалите демократични бомбардировки. Само, че терористинната атака сплоти иранското общество, защото хората се усетиха, че не трябва да позволят отново да им инсталират крадлива подлога като сина на шаха. Ако някой ще сменя управлението в Иран, това са иранците, а не робовладелци и колонизатори.

    10:18 30.08.2026

  • 11 Ммммм

    5 0 Отговор
    Айде пак боклуците DW. И техните послушковци факти

    10:20 30.08.2026

  • 12 Сега

    6 0 Отговор
    най-после разбрах чрез DW защо щатите и Израел атакуваха Иран. То било заради демокрацията в Иран.

    10:22 30.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Възмутително е че само

    4 0 Отговор
    56 предатели са били екзекутирани по обвинения свърани с националната сигурност.

    10:26 30.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ...

    1 1 Отговор
    в демократичните държави ти блокират банковите сменки, здравни осигуровки, социално и всички други услуги и те вкарват в делата на тежки престъпници, които използват за показания срещу теб, после в арестите ти подават водичка с отрова, която ако не те убие ще те осакати за цял живот! в демократичните държави дори не знаеш защо, как и кога си влезнал в тези списъци ! не е нужно да ходиш на протести, 2-3 коментара или съобщения между познати са достатъчни

    10:27 30.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лакеите на Пентагона

    1 0 Отговор
    Платена боклукация

    10:31 30.08.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Интересно защо не четем за протестите срещу емигрантите които са масово в цяла Европа ! Защо не прочетем на Дойче еврейн в,еле масовите у,б,ий,ст,ва на палестинци и децата им в Га,за от евреите? Защо не прочетем за опитите на из,на,сил,ва,ния от не,гр,и в Европа? Защо не прочетем за масовите нападения над европейски жени от не,гр,и от Африка ??? Нееее ние ще четем г,л,уп,о,ст,и срещу Иран срещу нормалните бели европейски мъже срещу традиционното европейско семейство срещу морала срещу нормалността ! Крайно време е подобни НПО еврейски сайтове , организации като БХК да бъдат не само закрити но и преследвани от закона ?

    10:32 30.08.2026

  • 23 Тва са стари манджи

    0 0 Отговор
    от януари 2026-а... и за протестите пак "режима" вина няма . Пак САЩ са винивни

    10:35 30.08.2026

  • 24 Истинско обещание 🇮🇷

    1 0 Отговор
    Човек само като прочете заглавието и разбира веднага че това е гну,,сната пропаганда на еврейн ционист чи,фут веле! Не знам защо не се намира истинска власт в България която не само да забрани подобни еврейски сайтове но и да ги криминализира ? Нещо да кажете за масовите уби,йства на палестинци и техните деца от евреите ? За масовите протести на европейци срещу емигрантите в Дания Швеция Норвегия Германия Испания Италия Франция Британия? Думичка няма нали ,Бо,,клуци мръсни

    10:37 30.08.2026

  • 25 така е

    0 0 Отговор
    Още тогава стана ясно, че айатолясите са привикали главорези от Хамас да потушат бунтовете. Резултата е над 30 хиляди убити иранци.

    10:40 30.08.2026