В Иран Нетаняху се сдоби с американска война, но не с очаквания резултат

От десетилетия израелският премиер Бенямин Нетаняху оказваше натиск върху Съединените щати да атакуват Иран. Въпреки че в крайна сметка получи това, което иска, шест месеца по-късно Израел като че ли се намира в по-деликатна позиция, отколкото допреди войната, смятат анализатори, предаде БТА, цитирайки AFP.

От началото на войната Ислямската република, която Бенямин Нетаняху от дълго време представя като екзистенциална заплаха за Израел, не се задоволява с това да се защитава: тя отвръща на удара, като атакува съюзниците на САЩ и блокира корабите в Ормузкия проток.

В допълнение резките обрати в решенията на американския президент Доналд Тръмп дестабилизират израелската позиция. Тръмп, който предприе офанзивата на 28 февруари заедно с Израел, след това призова за примирие през април, след като цените на петрола се покачиха рязко и след като се сблъска с натиска на общественото мнение.

"Стратегията на Израел за Иран е колосален провал", казва Дани Цитринович - бивш сътрудник на израелските разузнавателни служби и научен сътрудник в Института за изследване на националната сигурност към университета в Тел Авив.

"Ние, разбира се, постигнахме оперативни успехи, но се провалихме в стратегически план", посочва Цитринович.

Още в първия ден на войната при американско-израелските удари бе убит върховният лидер Али Хаменей, който от дълго време подлагаше на репресии всяко инакомислие в Иран и охотно подкрепяше враговете на Израел, като например движението "Хамас", което извърши атаките на 7 октомври 2023 г.

Смяташе се също, че Али Хаменей има колебания по отношение на развиването на мащабна програма за ядрени оръжия - колебания, които може би ще изчезнат, ако Ислямската република прецени, че е загубила способността си за сдържане с конвенционални оръжия.

Доналд Тръмп често нареждаше нови удари, а след това обяви "икономическа война" срещу Иран. Освен това американският лидер направи и изявление в подкрепа на споразумение, което да доведе до смекчаване на санкциите.

Според Дани Цитринович Израел вече е изправен пред избора да приеме ново ядрено споразумение, което да засили Техеран, като се вземе предвид, че еврейската държава беше категорично против споразумението от 2015 г., договорено от Барак Обама, или да се опита да отслаби Иран, като поеме риска Техеран да ускори крачка към ядреното оръжие.

"Израел се опитва да направи и двете, но няма да се получи", казва изследователят.

Нанасяне на щети или сваляне на режима?

За 92% от израелците Иран е спечелил конфликта или е получил повече ползи от Израел. Според това проучване, осъществено през юни от Еврейския университет в Йерусалим и от института "Агам", звучи като предупреждение за правителството преди парламентарните избори на 27 октомври.

Някои наблюдатели подчертават обаче, че Нетаняху никога не е поставял изрично като цел смяната на режима в Иран.

Вместо това, някои смятат, че Бенямин Нетаняху се придържа към сценарий, който вече се наблюдаваше в Газа, Ливан и Сирия: нанасяне на значителни щети, които да позволят на Израел по-късно да атакува, както си иска - стратегия, наричана евфемистично "косене на тревата".

"Нетаняху не гледа на това като на поражение. Той получи директна война между САЩ и Иран, като Израел беше на линията на съприкосновението", казва пред Франс прес базиран в Израел чуждестранен дипломат, поискал да остане анонимен.

Въпреки че иранските ответни удари отнеха живота на 25 души в Израел и на четирима на окупирания Западен бряг, след това Техеран концентрира атаките си срещу страните от Залива, където има американски военни бази.

Според Алекс Гринберг - експерт по Иран в базирания в САЩ изследователски център "Туран", войната значително е отслабила Иран, като е унищожила инфраструктури и е отнела живота на членове на ядрената програма. Освен това са нанесени значителни икономически щети.

"Мисля, че Израел постигна своята стратегическа цел, която се състои в това да лиши иранския режим от способността му да застрашава Израел", посочва изследователят, който не смята, че е възможно Техеран да договори благоприятна сделка с Вашингтон.

Риск от трайна враждебност

В САЩ войната отприщи вълна от критики срещу Израел, даже и в лагера на президента.

Въпреки че е трудно да се правят проучвания в Иран, страната беше несъмнено близък съюзник на Израел по времето на шаха, който бе свален от Ислямската революция през 1979 г.

Антиправителствените демонстрации през януари разкриха освен всичко друго и силното противопоставяне на иранското население срещу помощта, която оказват властите на въоръжени групировки в арабския свят.

През април израелският министър на отбраната Израел Кац и Доналд Тръмп заплашиха да върнат Иран в "каменната ера", като се бомбардират университети.

Заради това съществува "истински риск от трайна враждебност срещу Израел и САЩ особено ако от тази война бъдат запомнени цивилните жертви и щетите, нанесени на страната, а не толкова и само елиминирането на висшите представители на режима", казва Лиора Хенделман-Баавур, която е сътрудник в Централния алианс за ирански изследвания в Телавивския университет.

"Тази враждебност няма обезателно да възстанови легитимността на Ислямската република, но може да усложни бъдещите отношения дори и след смяната на сегашното ръководство", посочва тя.