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Иранското правителство обеща да устои на санкциите на САЩ
  Тема: Иранската криза

Иранското правителство обеща да устои на санкциите на САЩ

29 Август, 2026 10:46 556 20

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • израел

Техеран ще спазва ангажиментите си при едно условие - ако и другата страна направи същото

Иранското правителство обеща да устои на санкциите на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранското правителство обеща да устои на санкциите на САЩ и на това, което нарече "заговори" на САЩ и Израел, като заяви, че дипломацията и отбраната са "допълващи се, координирани и неразделни" инструменти за защита на националните интереси, сигурността и териториалната цялост на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В изявление, разпространено от държавните медии, правителството посочи, че ще следва и двата подхода едновременно и ще се съсредоточи върху ограничаване на инфлацията, създаване на работни места, подкрепа за вътрешното производство и постепенно намаляване на зависимостта от долара.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в телевизионно интервю снощи, че Иран ще преговаря със САЩ, но остава предпазлив към Вашингтон, като подчерта, че Техеран ще спазва ангажиментите си само ако и другата страна направи същото, предаде Синхуа.

Изявлението беше направено в отговор на въпроси дали текущите дипломатически усилия могат да възобновят меморандума за разбирателство, подписан от Иран и САЩ през юни, и да възстановят правата на иранската нация.

"Можем да продължим напред", ако действията на Иран бъдат посрещнати с реципрочни и пропорционални действия от другата страна, каза иранският президент, като призна, че двете страни може да не постигнат всичките си цели.

Според меморандума Съединените щати трябваше да отменят морската блокада и санкциите върху петрола и нефтохимическата индустрия на Иран и да освободят замразени ирански активи. Пезешкиян каза, че Иран е изнесъл близо 90 милиона барела петрол през периода, когато споразумението беше прилагано.

Коментарите на Пезешкиян идват на фона на продължаващите икономически затруднения в Иран. В отделно послание вчера върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова за "сериозно" внимание към икономическите и жизнени предизвикателства, включително инфлацията, безработицата и управлението на цените и пазарите. Иран има нужда от по‑силен икономически растеж, увеличени инвестиции и подем в производството, каза Хаменей, като определи по‑голямата опора на вътрешното производство като ключова за справяне с икономическите трудности на страната. Когато вътрешното производство не може да покрие търсенето, вносът трябва да се използва "правилно и разумно", добави той.

Хаменей също призова за поддържане на националното единство и защита на социалната сплотеност, предупреждавайки срещу изказвания, които водят до безнадеждност и отслабват националната и обществената мотивация.

Коментарите идват на фона на засилен икономически натиск от страна на САЩ върху Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Козаристан🐐

    2 9 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    Коментиран от #11

    10:51 29.08.2026

  • 2 К ПЕЙКИ с чалми

    1 10 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #4

    10:51 29.08.2026

  • 3 сащисан кравар

    4 1 Отговор
    Бай Дончо дали гледа снимки от Иран, къвто е нарцис чувствителен, ако му ги покажат, ще удари кръвно 250 и ту тууу, като вика астралния му близнак😉

    10:53 29.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    ПО ПЕЙКИ без мозАк❗
    ТръНп щеше да сменя режима в Иран-
    ама НЕ можа❗
    ТръНп щеше да взима урана на Иран-
    ама НЕ можа❗
    ТръНп щеше да си присвои протока -
    ама НЕ можа❗
    НЕМОЖАЧ‼️
    Май хванахте средния, че и мек❗

    10:58 29.08.2026

  • 5 Сашо Диков

    4 1 Отговор
    Когато човек е прав, може да издържи на всичко!

    Коментиран от #13

    11:01 29.08.2026

  • 6 Иран

    0 1 Отговор
    е изнесъл близо 90 милиона барела петрол през периода, когато споразумението беше прилагано. , но има разлика дали е при 70$ за барел , или при 110$ за барел., което обяснява кой има интерес от напрежение при преминаване през протока, а не от споразумение.

    Коментиран от #16

    11:01 29.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор
    Санкциите на САЩ не са само срещу Иран, а срещу всички, които не се подчиняват на САЩ❗

    Коментиран от #9, #12

    11:01 29.08.2026

  • 8 Да наложат

    1 0 Отговор
    контрасанкции!

    11:05 29.08.2026

  • 9 На кой

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    му дреме от санкциите?

    11:06 29.08.2026

  • 10 Много хубав

    0 2 Отговор
    билборд.
    Скоро ще стане на живо.

    Коментиран от #15

    11:06 29.08.2026

  • 11 1234567890

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Козаристан🐐":

    Не се бутай там дет нямаш работа!

    Коментиран от #17

    11:08 29.08.2026

  • 12 Име

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма да оставят някой външен да им се намесва в отношенията!

    Коментиран от #19

    11:09 29.08.2026

  • 13 Полегнал

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сашо Диков":

    повече се издържа!

    11:10 29.08.2026

  • 14 На Путин

    1 0 Отговор
    ли обеща?

    11:11 29.08.2026

  • 15 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Много хубав":

    Откога чакаме да се покаже цялата банда!

    Коментиран от #20

    11:11 29.08.2026

  • 16 Рашките медии

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иран":

    яко са те преметнали.

    11:18 29.08.2026

  • 17 Гледа

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "1234567890":

    от теб

    11:19 29.08.2026

  • 18 Николай Хайтов:

    1 0 Отговор
    "Едно е да искаш, друго е да можеш..."

    11:23 29.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    Външните не се намесват в техните взаимоотношения, а САШт се намесват в чуждите взаимоотношения❗
    Има голяма разлика❗
    Ако ме сФащаш-
    Това е като Мимето да те кара да не си играеш със Стефчето, защото тя и била сърдита❗

    11:24 29.08.2026

  • 20 Няма начин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Избиха ги или са тежко ранени. Моджтабата се лекува в Кремъл (ако успеят да го сглобят).

    11:25 29.08.2026

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