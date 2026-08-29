Иранското правителство обеща да устои на санкциите на САЩ и на това, което нарече "заговори" на САЩ и Израел, като заяви, че дипломацията и отбраната са "допълващи се, координирани и неразделни" инструменти за защита на националните интереси, сигурността и териториалната цялост на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В изявление, разпространено от държавните медии, правителството посочи, че ще следва и двата подхода едновременно и ще се съсредоточи върху ограничаване на инфлацията, създаване на работни места, подкрепа за вътрешното производство и постепенно намаляване на зависимостта от долара.
Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в телевизионно интервю снощи, че Иран ще преговаря със САЩ, но остава предпазлив към Вашингтон, като подчерта, че Техеран ще спазва ангажиментите си само ако и другата страна направи същото, предаде Синхуа.
Изявлението беше направено в отговор на въпроси дали текущите дипломатически усилия могат да възобновят меморандума за разбирателство, подписан от Иран и САЩ през юни, и да възстановят правата на иранската нация.
"Можем да продължим напред", ако действията на Иран бъдат посрещнати с реципрочни и пропорционални действия от другата страна, каза иранският президент, като призна, че двете страни може да не постигнат всичките си цели.
Според меморандума Съединените щати трябваше да отменят морската блокада и санкциите върху петрола и нефтохимическата индустрия на Иран и да освободят замразени ирански активи. Пезешкиян каза, че Иран е изнесъл близо 90 милиона барела петрол през периода, когато споразумението беше прилагано.
Коментарите на Пезешкиян идват на фона на продължаващите икономически затруднения в Иран. В отделно послание вчера върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова за "сериозно" внимание към икономическите и жизнени предизвикателства, включително инфлацията, безработицата и управлението на цените и пазарите. Иран има нужда от по‑силен икономически растеж, увеличени инвестиции и подем в производството, каза Хаменей, като определи по‑голямата опора на вътрешното производство като ключова за справяне с икономическите трудности на страната. Когато вътрешното производство не може да покрие търсенето, вносът трябва да се използва "правилно и разумно", добави той.
Хаменей също призова за поддържане на националното единство и защита на социалната сплотеност, предупреждавайки срещу изказвания, които водят до безнадеждност и отслабват националната и обществената мотивация.
Коментарите идват на фона на засилен икономически натиск от страна на САЩ върху Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Козаристан🐐
Коментиран от #11
10:51 29.08.2026
2 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #4
10:51 29.08.2026
3 сащисан кравар
10:53 29.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "К ПЕЙКИ с чалми":ПО ПЕЙКИ без мозАк❗
ТръНп щеше да сменя режима в Иран-
ама НЕ можа❗
ТръНп щеше да взима урана на Иран-
ама НЕ можа❗
ТръНп щеше да си присвои протока -
ама НЕ можа❗
НЕМОЖАЧ‼️
Май хванахте средния, че и мек❗
10:58 29.08.2026
5 Сашо Диков
Коментиран от #13
11:01 29.08.2026
6 Иран
Коментиран от #16
11:01 29.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #9, #12
11:01 29.08.2026
8 Да наложат
11:05 29.08.2026
9 На кой
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":му дреме от санкциите?
11:06 29.08.2026
10 Много хубав
Скоро ще стане на живо.
Коментиран от #15
11:06 29.08.2026
11 1234567890
До коментар #1 от "Козаристан🐐":Не се бутай там дет нямаш работа!
Коментиран от #17
11:08 29.08.2026
12 Име
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Няма да оставят някой външен да им се намесва в отношенията!
Коментиран от #19
11:09 29.08.2026
13 Полегнал
До коментар #5 от "Сашо Диков":повече се издържа!
11:10 29.08.2026
14 На Путин
11:11 29.08.2026
15 Анонимен
До коментар #10 от "Много хубав":Откога чакаме да се покаже цялата банда!
Коментиран от #20
11:11 29.08.2026
16 Рашките медии
До коментар #6 от "Иран":яко са те преметнали.
11:18 29.08.2026
17 Гледа
До коментар #11 от "1234567890":от теб
11:19 29.08.2026
18 Николай Хайтов:
11:23 29.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Име":Външните не се намесват в техните взаимоотношения, а САШт се намесват в чуждите взаимоотношения❗
Има голяма разлика❗
Ако ме сФащаш-
Това е като Мимето да те кара да не си играеш със Стефчето, защото тя и била сърдита❗
11:24 29.08.2026
20 Няма начин
До коментар #15 от "Анонимен":Избиха ги или са тежко ранени. Моджтабата се лекува в Кремъл (ако успеят да го сглобят).
11:25 29.08.2026