Иранската армия твърди, че е възстановила всички оръжейни системи, повредени по време на войната

Иранската армия заяви днес, че всички оръжейни системи, повредени по време на войната, са били възстановени и че в страната са били внесени нови, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Системите на всички видове въоръжени сили, които бяха повредени, са възстановени, а също така са внесени и нови системи", заяви пред държавната телевизия говорителят на армията Мохамад Акраминия.
"Новите системи са получени благодарение на отбранителната промишленост и армията, а някои от тях са внесени и от чужбина. Това военно оборудване укрепи нашите бойни способности", добави говорителят.
Войната в Близкия изток започна в края на февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран, който отвърна, като атакува съюзнически на Вашингтон страни в региона, отбелязва АФП.
Договореното през април прекратяване на огъня сложи край на близо 40 дни на интензивни удари, но спорадични атаки, главно около стратегическия Ормузки проток, намалиха шансовете за окончателно мирно споразумение, посочва АФП.
"Предприехме важни мерки за възстановяване и повторно разполагане на системите, които бяха повредени от врага", увери говорителят на армията.
"Превантивната атака, основана на международното право и Устава (на ООН), е легитимна мярка, разбира се, когато се спазват принципите за пропорционалност и необходимост“, допълни говорителят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #5, #14
15:55 26.08.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
15:56 26.08.2026
3 мдаааа
15:56 26.08.2026
4 Шопо
15:59 26.08.2026
5 Оцет Паниций
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Слава Аллаху , другарю .
15:59 26.08.2026
6 Кочо
16:00 26.08.2026
7 когато
Коментиран от #16
16:02 26.08.2026
8 име
16:02 26.08.2026
9 С нови
16:05 26.08.2026
10 Фильо Русев
Коментиран от #17
16:07 26.08.2026
11 Персите
Коментиран от #19
16:10 26.08.2026
12 Аятолаха
16:14 26.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мохамед
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Чемодан, вакзал, Техеран 🚂 🚂 🚂 🚂
16:18 26.08.2026
15 И чалмите са като кадирката
16:40 26.08.2026
16 Най-добър пример
До коментар #7 от "когато":за това е Тръмп.
16:48 26.08.2026
17 Руси Фобов
До коментар #10 от "Фильо Русев":Ами защото не укрите удрят Русия.
Тяхното предназначение е само да го отнасят след това.
16:53 26.08.2026
18 Тити
17:08 26.08.2026
19 Мишел
До коментар #11 от "Персите":САЩ обявиха война на Иран и я загубиха, както всички техни войни от 1946 насам.
17:09 26.08.2026