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Иранската армия твърди, че е възстановила всички оръжейни системи, повредени по време на войната
  Тема: Иранската криза

Иранската армия твърди, че е възстановила всички оръжейни системи, повредени по време на войната

26 Август, 2026 15:52 859 19

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • ормузки проток

Войната в Близкия изток започна в края на февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран

Иранската армия твърди, че е възстановила всички оръжейни системи, повредени по време на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската армия заяви днес, че всички оръжейни системи, повредени по време на войната, са били възстановени и че в страната са били внесени нови, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Системите на всички видове въоръжени сили, които бяха повредени, са възстановени, а също така са внесени и нови системи", заяви пред държавната телевизия говорителят на армията Мохамад Акраминия.

"Новите системи са получени благодарение на отбранителната промишленост и армията, а някои от тях са внесени и от чужбина. Това военно оборудване укрепи нашите бойни способности", добави говорителят.

Войната в Близкия изток започна в края на февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран, който отвърна, като атакува съюзнически на Вашингтон страни в региона, отбелязва АФП.

Договореното през април прекратяване на огъня сложи край на близо 40 дни на интензивни удари, но спорадични атаки, главно около стратегическия Ормузки проток, намалиха шансовете за окончателно мирно споразумение, посочва АФП.

"Предприехме важни мерки за възстановяване и повторно разполагане на системите, които бяха повредени от врага", увери говорителят на армията.

"Превантивната атака, основана на международното право и Устава (на ООН), е легитимна мярка, разбира се, когато се спазват принципите за пропорционалност и необходимост“, допълни говорителят.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    5 9 Отговор
    Аллах да ги благослови!

    Коментиран от #5, #14

    15:55 26.08.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 3 Отговор
    Всички се лигавят!Хвърлете си стотина бомби хирошимки,и да се свършва с тва либерално квичене!🚀🚀🚀🥳🤣👍

    15:56 26.08.2026

  • 3 мдаааа

    11 4 Отговор
    Даже вече монтират и Москвич 3 ..дня

    15:56 26.08.2026

  • 4 Шопо

    6 9 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    15:59 26.08.2026

  • 5 Оцет Паниций

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Слава Аллаху , другарю .

    15:59 26.08.2026

  • 6 Кочо

    7 7 Отговор
    Другарю Тръмп къде са ти пехотинците ?

    16:00 26.08.2026

  • 7 когато

    10 6 Отговор
    някой много се хвали , не е за вярване.

    Коментиран от #16

    16:02 26.08.2026

  • 8 име

    6 9 Отговор
    Отлична новина, сега ги тествайте по ционистите, вместо да ги чакате след изборите дапви нападат

    16:02 26.08.2026

  • 9 С нови

    9 7 Отговор
    от Китай,Русия и С.Корея!

    16:05 26.08.2026

  • 10 Фильо Русев

    9 6 Отговор
    Иран защо не удря по САЩ,като укрите по Русия?

    Коментиран от #17

    16:07 26.08.2026

  • 11 Персите

    8 7 Отговор
    върнаха Тръмп в първи клас.

    Коментиран от #19

    16:10 26.08.2026

  • 12 Аятолаха

    8 3 Отговор
    възстановиха ли?

    16:14 26.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мохамед

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Чемодан, вакзал, Техеран 🚂 🚂 🚂 🚂

    16:18 26.08.2026

  • 15 И чалмите са като кадирката

    5 2 Отговор
    Бият ги и хубаво им става тик-ток

    16:40 26.08.2026

  • 16 Най-добър пример

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "когато":

    за това е Тръмп.

    16:48 26.08.2026

  • 17 Руси Фобов

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Фильо Русев":

    Ами защото не укрите удрят Русия.
    Тяхното предназначение е само да го отнасят след това.

    16:53 26.08.2026

  • 18 Тити

    2 1 Отговор
    Иранците имат добро чувство за хумор една пускова площадка за ракети даже и мобилна ударят Лия това за скрап.

    17:08 26.08.2026

  • 19 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Персите":

    САЩ обявиха война на Иран и я загубиха, както всички техни войни от 1946 насам.

    17:09 26.08.2026

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