Малка зимна история

През януари 2019 година, няколко месеца преди президентските избори в Украйна, в парижкия петзвезден хотел „Интерконтинентал“ протекъл разговор между Александър - сътрудник на частна израелска аналитична компания и Сюзи -британка и специалистка по комуникациите. Пропускам подробностите за работодателите им, защото не получавам хонорар за текста.
Мъжът разказал, че клиентът му е състоятелен киевски бизнесмен, който „решил да защитава своите интереси в условията на изменящия се украински политически ландшафт“.
В информационната справка, предадена на Сюзи, пишело, че главните конкуренти в предстоящия вот са Петро Порошенко и Юлия Тимошенко. За другия кандидат - Владимир Зеленски, било отбелязано, че е финансиран, за да не получи някой от лидерите в надпреварата абсолютното мнозинство в първия тур. Разпределените между тримата кандидати гласове биха позволили на едрия бизнес да си възвърне контрола върху ситуацията: «Порошенко и Тимошенко ще бъдат принудени да преговарят с олигарсите и с руските задкулисни играчи и който предложи най-добри условия, ще получи подкрепата на Зеленски и неговия електорат.»
Обект на операцията трябвало да стане Томаш Фиала – чешки предприемач и финансист, основател и главен изпълнителен директор на една от най-големите инвестиционни компании в Украйна – „Dragon Capital“. Либерал и проевропейски настроен. Той се проявявал също в ролята на специалист по изборите. Поддържал новите независими политици в Киев и вероятно за тази цел фондът, който управлявал, получил капитал от структура, свързана с Джордж Сорос.
Сюзи съзнавала, че мишената накърнява интересите на клиента и затова онзи желаел нейното неутрализиране.
По-нататък тя споделя, че Александър и́ предложил да установи контакт с инвеститора. За начало било нужно да се запознае с неговата съпруга – Наталия Фиала... Можела да използва връзките си и да я покани на предстоящото модно ревю в Милано.
В случай, че приемела поръчката, британката щяла да получи хонорар многократно превишаващ обичайните разценки. Обаче тя решила, че идеята за подобно сътрудничество не и́ допада и отказала предложението.
Такива ми ти работи...
Повече информация за случващото се може да намерите в канала „Ситуация“ в „Телеграм“: https://t.me/sitrep_111
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
15:08 27.08.2026
2 Само не
Коментиран от #3
15:10 27.08.2026
3 1234
До коментар #2 от "Само не":аз пък нищо не разбрах, явно съм олигрофен. Чета и нищо не втасвам.
Коментиран от #8
15:14 27.08.2026
4 Вие добре ли сте с главата?
15:18 27.08.2026
5 Не съм чел пасквила
15:24 27.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 само да кажа
До коментар #3 от "1234":нормален човек тук чете само заглавите и коментарите
15:30 27.08.2026
9 Мунчо
15:30 27.08.2026