Малка зимна история

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През януари 2019 година, няколко месеца преди президентските избори в Украйна, в парижкия петзвезден хотел „Интерконтинентал“ протекъл разговор между Александър - сътрудник на частна израелска аналитична компания и Сюзи -британка и специалистка по комуникациите. Пропускам подробностите за работодателите им, защото не получавам хонорар за текста.

Мъжът разказал, че клиентът му е състоятелен киевски бизнесмен, който „решил да защитава своите интереси в условията на изменящия се украински политически ландшафт“.

В информационната справка, предадена на Сюзи, пишело, че главните конкуренти в предстоящия вот са Петро Порошенко и Юлия Тимошенко. За другия кандидат - Владимир Зеленски, било отбелязано, че е финансиран, за да не получи някой от лидерите в надпреварата абсолютното мнозинство в първия тур. Разпределените между тримата кандидати гласове биха позволили на едрия бизнес да си възвърне контрола върху ситуацията: «Порошенко и Тимошенко ще бъдат принудени да преговарят с олигарсите и с руските задкулисни играчи и който предложи най-добри условия, ще получи подкрепата на Зеленски и неговия електорат.»

Обект на операцията трябвало да стане Томаш Фиала – чешки предприемач и финансист, основател и главен изпълнителен директор на една от най-големите инвестиционни компании в Украйна – „Dragon Capital“. Либерал и проевропейски настроен. Той се проявявал също в ролята на специалист по изборите. Поддържал новите независими политици в Киев и вероятно за тази цел фондът, който управлявал, получил капитал от структура, свързана с Джордж Сорос.

Сюзи съзнавала, че мишената накърнява интересите на клиента и затова онзи желаел нейното неутрализиране.

По-нататък тя споделя, че Александър и́ предложил да установи контакт с инвеститора. За начало било нужно да се запознае с неговата съпруга – Наталия Фиала... Можела да използва връзките си и да я покани на предстоящото модно ревю в Милано.

В случай, че приемела поръчката, британката щяла да получи хонорар многократно превишаващ обичайните разценки. Обаче тя решила, че идеята за подобно сътрудничество не и́ допада и отказала предложението.

Такива ми ти работи...

Повече информация за случващото се може да намерите в канала „Ситуация“ в „Телеграм“: https://t.me/sitrep_111