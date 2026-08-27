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Малка зимна история

Малка зимна история

27 Август, 2026 15:06 876 9

  • украйна-
  • николай николов-
  • володимир зеленски-
  • президент-
  • избори-
  • президентски избори-
  • петро порошенко-
  • юлия тимошенко

Разпределените между тримата кандидати гласове биха позволили на едрия бизнес да си възвърне контрола върху ситуацията

Малка зимна история - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През януари 2019 година, няколко месеца преди президентските избори в Украйна, в парижкия петзвезден хотел „Интерконтинентал“ протекъл разговор между Александър - сътрудник на частна израелска аналитична компания и Сюзи -британка и специалистка по комуникациите. Пропускам подробностите за работодателите им, защото не получавам хонорар за текста.

Мъжът разказал, че клиентът му е състоятелен киевски бизнесмен, който „решил да защитава своите интереси в условията на изменящия се украински политически ландшафт“.

В информационната справка, предадена на Сюзи, пишело, че главните конкуренти в предстоящия вот са Петро Порошенко и Юлия Тимошенко. За другия кандидат - Владимир Зеленски, било отбелязано, че е финансиран, за да не получи някой от лидерите в надпреварата абсолютното мнозинство в първия тур. Разпределените между тримата кандидати гласове биха позволили на едрия бизнес да си възвърне контрола върху ситуацията: «Порошенко и Тимошенко ще бъдат принудени да преговарят с олигарсите и с руските задкулисни играчи и който предложи най-добри условия, ще получи подкрепата на Зеленски и неговия електорат.»

Обект на операцията трябвало да стане Томаш Фиала – чешки предприемач и финансист, основател и главен изпълнителен директор на една от най-големите инвестиционни компании в Украйна – „Dragon Capital“. Либерал и проевропейски настроен. Той се проявявал също в ролята на специалист по изборите. Поддържал новите независими политици в Киев и вероятно за тази цел фондът, който управлявал, получил капитал от структура, свързана с Джордж Сорос.

Сюзи съзнавала, че мишената накърнява интересите на клиента и затова онзи желаел нейното неутрализиране.

По-нататък тя споделя, че Александър и́ предложил да установи контакт с инвеститора. За начало било нужно да се запознае с неговата съпруга – Наталия Фиала... Можела да използва връзките си и да я покани на предстоящото модно ревю в Милано.

В случай, че приемела поръчката, британката щяла да получи хонорар многократно превишаващ обичайните разценки. Обаче тя решила, че идеята за подобно сътрудничество не и́ допада и отказала предложението.

Такива ми ти работи...

Повече информация за случващото се може да намерите в канала „Ситуация“ в „Телеграм“: https://t.me/sitrep_111


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 3 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    15:08 27.08.2026

  • 2 Само не

    10 1 Отговор
    Разбрах мрашлякът николайчо какво иска да каже.

    Коментиран от #3

    15:10 27.08.2026

  • 3 1234

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само не":

    аз пък нищо не разбрах, явно съм олигрофен. Чета и нищо не втасвам.

    Коментиран от #8

    15:14 27.08.2026

  • 4 Вие добре ли сте с главата?

    4 0 Отговор
    Редакторите във Факти, спите ли или ви е напекло слънцето? Докога ще давате трибуна не един клоун, който си въобразява някакви фантасмагории? Трябва ли да публикувате всяка простотия на този набеден инженер?

    15:18 27.08.2026

  • 5 Не съм чел пасквила

    2 0 Отговор
    Зеленото някой го е хванал за гушата на снимката..

    15:24 27.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 само да кажа

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "1234":

    нормален човек тук чете само заглавите и коментарите

    15:30 27.08.2026

  • 9 Мунчо

    3 0 Отговор
    Смърт на фашизма, свобода на народа. Вън от ЕС и Нато.

    15:30 27.08.2026