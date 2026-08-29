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117 милиона евро ще струват президентските избори

117 милиона евро ще струват президентските избори

29 Август, 2026 09:30 612 44

  • президентски избори-
  • ива лазарова-
  • цик-
  • избори-
  • секции

По-високите разходи са свързани и с поскъпването на транспорта, логистиката и горивата

117 милиона евро ще струват президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

117 милиона евро ще бъдат отпуснати за предстоящите президентски избори. Подготовката за вота вече е започнала, като една от основните задачи е осигуряването на изправността на машините за гласуване.

Темата коментира в ефира на bTV Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.

По думите ѝ предвидената сума е по-висока и спрямо предишните президентски избори. При сравненията обаче трябва да се отчете, че предстоящият вот вероятно ще бъде в два тура, както и че паралелно ще се проведат частични избори в различни населени места.

По-високите разходи са свързани и с поскъпването на транспорта, логистиката и горивата. Значителна част от бюджета за изборите традиционно е предназначена за възнагражденията на членовете на секционните и районните избирателни комисии. Около 40% от план-сметката обикновено отиват за заплащане на хората, които обслужват изборния ден.

Предвидено е и увеличение на възнагражденията на членовете на СИК и РИК спрямо последните президентски избори.

Сериозна част от подготовката е свързана с машинното гласуване. Предстои цялостна диагностика на устройствата, включително на екраните, принтерите и останалите им компоненти.

За дейностите са предвидени около 10 милиона евро. Обществената поръчка включва подробен преглед на техническото състояние на машините и при необходимост – извършване на ремонт.

След ремонта обаче предстои и сертифициране на устройствата. Според Ива Лазарова времето за диагностика, ремонт и последваща сертификация е ограничено, но при добра организация би трябвало процедурите да приключат преди изборния ден.

Промени се очакват и при гласуването зад граница. Ограничението за броя на секциите в някои държави е премахнато.

Това означава, че българите в Турция, Великобритания и САЩ отново ще могат да гласуват в повече секции, което би трябвало да улесни достъпа им до изборния процес.

Като пример Лазарова посочи, че преди въвеждането на ограничението в САЩ е имало около 55 секции, в Турция – близо 180, а във Великобритания също значително повече от разрешаваните впоследствие.

Очакването е повече секции в тези държави да позволят на българските граждани да гласуват на по-удобни за тях места.

Предстоящите президентски избори ще бъдат първият вот за държавен глава след въвеждането на еврото в България, което също поставя допълнителни организационни задачи пред изборната администрация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най вече

    14 1 Отговор
    за да работят Мадуровките правилно за Мунчовица. .

    09:32 29.08.2026

  • 2 оня с коня

    13 1 Отговор
    малко пари са това , дано още поскъпнат

    и без това няма да гласувам както всеки път

    Коментиран от #6

    09:34 29.08.2026

  • 3 Фют

    23 0 Отговор
    На мен президент не ми трябва.
    На някой трябва ли му толкова скъп президент изобщо?
    Раздайте ни ги на населението, моля.

    09:34 29.08.2026

  • 4 Абсолютни ненужници

    20 0 Отговор
    80% паразитни структури, тунеядци

    09:34 29.08.2026

  • 5 Пич

    17 0 Отговор
    Ехааа........ досега никой не посмя да открадне толкова пари за избори, дори и за парламентарни!!! И като вземем предвид, че няма да плащат за бюлетини.......
    Дъртите комунисти от ДС - гепи, гепи, гепи...

    Коментиран от #19

    09:34 29.08.2026

  • 6 харлия да е повторен опит да има

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    дано с първия път нищо не изберат та да има втори тур или поне трети тур на изборите

    много се кефя като все избори има и ям бананите от кауфланд

    09:34 29.08.2026

  • 7 оня с коня

    9 2 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    09:35 29.08.2026

  • 8 Копринката на Шиши

    7 0 Отговор
    С Румбата ударихме Боко и ППДБ-тата по кражби за норматив!

    09:36 29.08.2026

  • 9 Ужасия

    12 0 Отговор
    И то за да имитираме избори ще хвърлим милиони!Щото първо избор няма и второ всичко е предрешено за социалистката,сега вярна евродемократка Йотова като гледам как всички останали дълбоко дремят!!!

    09:43 29.08.2026

  • 10 Верно

    11 0 Отговор
    1 лев стана 1 евро

    Коментиран от #37

    09:43 29.08.2026

  • 11 ПиПи

    14 0 Отговор
    117 милиона евро ще НИ струват президентските избори. Един прези толкова ли ще ни струва? За 5-те си години на власт. За работещи и пенсионери иначе пари няма. За да им нормализират доходите.

    09:43 29.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    България не е Президентска република-
    Президентът няма реална власт, но се избира пряко от народа❗
    Реалната власт е в Премира, но него народът не го избира,
    дори не знае кого ще предложат за премиер след изборите❗
    Това ни е ДЕМОкрацията- избираме когато няма значение
    и не избираме- дори не знаем кого ще ни сложат след "избори" , когато има значение❗

    Коментиран от #17

    09:43 29.08.2026

  • 13 Ами сега?

    13 0 Отговор
    Заглавие: "Родни сметки: Българските избори 6 пъти по-скъпи от Европа и 9 пъти - от Великобритания" (frognews - Събота, 29 Август, 2026)

    Коментиран от #15

    09:43 29.08.2026

  • 14 Шофьор на ТИР

    6 1 Отговор
    И защо горивата са толкова скъпи ?
    При Кирчо при 120$ за барел, цените бяха с 20% по ниски. Сега при Мунчо, при цена на барел от по малко от 80 $ къде отива разликата? Олигарсите от Лукоил, които крадевите спаси от санкции ли храним ? Докога ще слугуват на московските олигарси, не ни ли стигат нашите, които "пребориха" като назначиха техните протежета на високи държавнически постове?

    Коментиран от #21, #24, #34

    09:46 29.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами сега?":

    Българските депутати с най- големи заплати (спрямо МРЗ) в страните от ЕсеС❗
    България с най-много депутати на 100000 жители в ЕсеС❗
    А в същото време
    България - най бедна в ЕсеС‼️

    09:47 29.08.2026

  • 16 миме

    3 0 Отговор
    и сички п.е.д.е.р.а.с.и от ппдб да са на ясно, че това поскъпване ама въобще не е заради това , че незаконно набутаха България у зоната

    09:49 29.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Въй

    3 1 Отговор
    А Вигенин какво рече по въпроса?

    Коментиран от #22

    09:50 29.08.2026

  • 19 Е па

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Предишните избори бяха горе-долу толкова,ама в лева 😆
    Все някой нещо трябва да открадне

    09:53 29.08.2026

  • 20 Това са много пари бре

    6 0 Отговор
    Майко мила!!!!

    09:54 29.08.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шофьор на ТИР":

    Нещо си обАркал камиона , колега❗
    Не пишеш ли за Кир.40 и за 2022-ра❓
    Наистина ли не знаеш , че 2022-ра
    барелчето беше 80$ , а не 120$ ❓
    "И ние ядем бонбонки тик-так,
    и пушиме "Кент"!"-както в оркестърчето 😉

    Коментиран от #30

    09:54 29.08.2026

  • 22 на мен Bагинин не ми е интресен

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Въй":

    интересува ме двете Рунди рекнаха ли нещо относно тия прескъпки нагласени предварително "избори" щото нали от месец вече е ясно че ще легитимират Рундата на Рундю вече и уж като законен резидент

    09:54 29.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шофьор на ТИР":

    кат сичко беше гот при киртака що тогава го замераха с павета на Шипка? А?

    09:56 29.08.2026

  • 25 Само избори

    4 0 Отговор
    В тая държава и всеки път едно и също сега пак се гласят някои за парламентарни не се налапаха тия боклуци

    09:56 29.08.2026

  • 26 АБЕ

    3 0 Отговор
    ...ще продължаваме да събираме капачки и кенчета за детски линейки......

    09:57 29.08.2026

  • 27 Бастардо

    3 0 Отговор
    Във Франция,Германия,Руанда,по време на избори,СИК са изцяло доброволчески и не получават никакво възнаграждение.Защо у нас,една уж бедна държава им плащат толкова много?

    10:00 29.08.2026

  • 28 миме

    0 2 Отговор
    ама наистина много ми е интересно защо п.е.д.е.р.а.с.и.т.е от ппдб квичат против чорапа, имат нещо против , че натовски фатмак зе власта ли?да не би да са скрити агенти на Кремъл?А?

    10:04 29.08.2026

  • 29 Кандев/Гюров за Призидент или

    0 0 Отговор
    Кандев/Дечев за Президент е печелившата комбинация срещу
    🍻Against all enemies🍻на Държавата и Демокрацията❤️🇧🇬❗️😁

    10:04 29.08.2026

  • 30 Клети съветски Zoмбита 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Верно ли бе naмnepc 🤣🤣🤣🤣🤣
    2022 година
    Януари $92.35
    Февруари $103.08
    Март $107.29
    Април $108.36
    Май (Пик) $125.53 дизел 3,30 лв
    Юни $119.78
    Юли $111.51
    Август $96.55
    Септември $88.90
    Октомври $93.30
    Ноември $85.61
    Декември $82.82

    Коментиран от #36

    10:05 29.08.2026

  • 31 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Радев, прекаляваш!!!

    10:09 29.08.2026

  • 32 Инфлация

    1 0 Отговор
    Значи Крадев ни охарчи със 117 милиона за начало. Няма такъв вредител. Надминава Тиквоча.

    10:10 29.08.2026

  • 33 Поне

    1 0 Отговор
    Половината ще изчезнат в джобовете на румбата и шайката му.

    10:12 29.08.2026

  • 34 България

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Шофьор на ТИР":

    Докато не заиграе бесилката.

    Все пак Радев го избраха демократично. Значи народът си иска зулумите му и високите цени на горивата.


    А цените взеха да растат, когато Радев започна да плаши с арбитраж.

    10:13 29.08.2026

  • 35 избирател

    1 0 Отговор
    всичко е решено що се харчат на акерня народни пари или си правим пиар другарката йотова отдавна вече е спечелила изборите така че без избори направо я назначавайте

    10:17 29.08.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Колко добре си го написал САМ :
    2022 година
    Януари $92.35
    Февруари $103.08
    Март $107.29
    Април $108.36
    ---Май (Пик) $125.53 дизел 3,30 лв
    ---Юни $119.78
    Юли $111.51
    Август $96.55
    Септември $88.90
    Октомври $93.30
    Ноември $85.61
    Декември $82.82
    През половината година е ПОД 100 $ нали❗
    През няколко месеца е около 100-110❗
    И само ПРЕЗ ДВА МЕСЕЦА е 120$ ❗
    Поне да не беше се забивал сам, че лъжеш❗

    Коментиран от #41

    10:18 29.08.2026

  • 37 Вървежен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Верно":

    0,70 към 1 Е. Веднага им туриха едни още 30 % от Винетките на всичко след тях.

    10:20 29.08.2026

  • 38 Президента

    1 0 Отговор
    Трябва да е неутрален не трябва да е обвързан с партия. Както в момента Радев е премиер и президент, а Йотова е само една лице.

    10:25 29.08.2026

  • 39 то половина бюджет отива напразно за

    3 0 Отговор
    президентства ведомства
    стотици хиляди връмвари калинки
    разни фуражки все на държавна хранилка

    а от другата половина се краде бая по надути не толкова нужни общ поръчки
    и за народеца масово мизерни пенции
    и некачествено здравно обслужване което го държи шампион в ес по измиране болнавост бедност

    10:27 29.08.2026

  • 40 За безмислени избори

    1 0 Отговор
    Пари има, а за важни неща като чаканата а години детска болница няма. С всички пари, които се дадоха за избори последните 5 години през няколко месеца можеха да направят във всеки по-голям град по една.

    Коментиран от #43

    10:29 29.08.2026

  • 41 Клети съветски Zoмбита 🤪

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чykча, ти прочете ли, че в месец Май (Пик) При $125.53 за барел дизела е бил 3,30 лв.
    Сега при 80$ барела, колко е дизела и бензина ?
    През останалите месеци е дизела е с цена 2,40-2,60 лв.

    Коментиран от #44

    10:29 29.08.2026

  • 42 Гошка

    0 0 Отговор
    Браво а на пострадалите в Струмяни по1700€ че нямало законните 400€

    10:44 29.08.2026

  • 43 За безмислени избори

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "За безмислени избори":

    пак половината народец ще се довлече на поклонение за божества доказали че са тотално некадърни или крадливи

    и така при толкоз неосъзнат народец ще продължава мизерията за поне половината в блатото

    10:46 29.08.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Клети , клетнико❗
    Да пишеш, че при управлението на Кир.40 барелът е бил 120$, а това да е вярно САМО за ЕДИН месец, си е МАНИПУЛАЦИЯ❗
    Що не писа, че през повечето време е бил близо 90$❓

    Клети ми клетнико, нали сам знаеш, че цяла година ни проглушиха ушите как НЯМАЛО ДА СТАНЕ цените от 1лв да станат 1€ и след като ни нахлузиха € -то , то стана ТОЧНО ТАКА❗
    Та сравнявайки други стоки- сега горивата трябваше да са 3.30€❕ Ама ти се правиш на умряла гугутка за това , нали❗

    10:50 29.08.2026

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