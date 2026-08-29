117 милиона евро ще струват президентските избори

117 милиона евро ще бъдат отпуснати за предстоящите президентски избори. Подготовката за вота вече е започнала, като една от основните задачи е осигуряването на изправността на машините за гласуване.
Темата коментира в ефира на bTV Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.
По думите ѝ предвидената сума е по-висока и спрямо предишните президентски избори. При сравненията обаче трябва да се отчете, че предстоящият вот вероятно ще бъде в два тура, както и че паралелно ще се проведат частични избори в различни населени места.
По-високите разходи са свързани и с поскъпването на транспорта, логистиката и горивата. Значителна част от бюджета за изборите традиционно е предназначена за възнагражденията на членовете на секционните и районните избирателни комисии. Около 40% от план-сметката обикновено отиват за заплащане на хората, които обслужват изборния ден.
Предвидено е и увеличение на възнагражденията на членовете на СИК и РИК спрямо последните президентски избори.
Сериозна част от подготовката е свързана с машинното гласуване. Предстои цялостна диагностика на устройствата, включително на екраните, принтерите и останалите им компоненти.
За дейностите са предвидени около 10 милиона евро. Обществената поръчка включва подробен преглед на техническото състояние на машините и при необходимост – извършване на ремонт.
След ремонта обаче предстои и сертифициране на устройствата. Според Ива Лазарова времето за диагностика, ремонт и последваща сертификация е ограничено, но при добра организация би трябвало процедурите да приключат преди изборния ден.
Промени се очакват и при гласуването зад граница. Ограничението за броя на секциите в някои държави е премахнато.
Това означава, че българите в Турция, Великобритания и САЩ отново ще могат да гласуват в повече секции, което би трябвало да улесни достъпа им до изборния процес.
Като пример Лазарова посочи, че преди въвеждането на ограничението в САЩ е имало около 55 секции, в Турция – близо 180, а във Великобритания също значително повече от разрешаваните впоследствие.
Очакването е повече секции в тези държави да позволят на българските граждани да гласуват на по-удобни за тях места.
Предстоящите президентски избори ще бъдат първият вот за държавен глава след въвеждането на еврото в България, което също поставя допълнителни организационни задачи пред изборната администрация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най вече
09:32 29.08.2026
2 оня с коня
и без това няма да гласувам както всеки път
Коментиран от #6
09:34 29.08.2026
3 Фют
На някой трябва ли му толкова скъп президент изобщо?
Раздайте ни ги на населението, моля.
09:34 29.08.2026
4 Абсолютни ненужници
09:34 29.08.2026
5 Пич
Дъртите комунисти от ДС - гепи, гепи, гепи...
Коментиран от #19
09:34 29.08.2026
6 харлия да е повторен опит да има
До коментар #2 от "оня с коня":дано с първия път нищо не изберат та да има втори тур или поне трети тур на изборите
много се кефя като все избори има и ям бананите от кауфланд
09:34 29.08.2026
7 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
09:35 29.08.2026
8 Копринката на Шиши
09:36 29.08.2026
9 Ужасия
09:43 29.08.2026
10 Верно
Коментиран от #37
09:43 29.08.2026
11 ПиПи
09:43 29.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Президентът няма реална власт, но се избира пряко от народа❗
Реалната власт е в Премира, но него народът не го избира,
дори не знае кого ще предложат за премиер след изборите❗
Това ни е ДЕМОкрацията- избираме когато няма значение
и не избираме- дори не знаем кого ще ни сложат след "избори" , когато има значение❗
Коментиран от #17
09:43 29.08.2026
13 Ами сега?
Коментиран от #15
09:43 29.08.2026
14 Шофьор на ТИР
При Кирчо при 120$ за барел, цените бяха с 20% по ниски. Сега при Мунчо, при цена на барел от по малко от 80 $ къде отива разликата? Олигарсите от Лукоил, които крадевите спаси от санкции ли храним ? Докога ще слугуват на московските олигарси, не ни ли стигат нашите, които "пребориха" като назначиха техните протежета на високи държавнически постове?
Коментиран от #21, #24, #34
09:46 29.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Ами сега?":Българските депутати с най- големи заплати (спрямо МРЗ) в страните от ЕсеС❗
България с най-много депутати на 100000 жители в ЕсеС❗
А в същото време
България - най бедна в ЕсеС‼️
09:47 29.08.2026
16 миме
09:49 29.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Въй
Коментиран от #22
09:50 29.08.2026
19 Е па
До коментар #5 от "Пич":Предишните избори бяха горе-долу толкова,ама в лева 😆
Все някой нещо трябва да открадне
09:53 29.08.2026
20 Това са много пари бре
09:54 29.08.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Шофьор на ТИР":Нещо си обАркал камиона , колега❗
Не пишеш ли за Кир.40 и за 2022-ра❓
Наистина ли не знаеш , че 2022-ра
барелчето беше 80$ , а не 120$ ❓
"И ние ядем бонбонки тик-так,
и пушиме "Кент"!"-както в оркестърчето 😉
Коментиран от #30
09:54 29.08.2026
22 на мен Bагинин не ми е интресен
До коментар #18 от "Въй":интересува ме двете Рунди рекнаха ли нещо относно тия прескъпки нагласени предварително "избори" щото нали от месец вече е ясно че ще легитимират Рундата на Рундю вече и уж като законен резидент
09:54 29.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 миме
До коментар #14 от "Шофьор на ТИР":кат сичко беше гот при киртака що тогава го замераха с павета на Шипка? А?
09:56 29.08.2026
25 Само избори
09:56 29.08.2026
26 АБЕ
09:57 29.08.2026
27 Бастардо
10:00 29.08.2026
28 миме
10:04 29.08.2026
29 Кандев/Гюров за Призидент или
🍻Against all enemies🍻на Държавата и Демокрацията❤️🇧🇬❗️😁
10:04 29.08.2026
30 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Верно ли бе naмnepc 🤣🤣🤣🤣🤣
2022 година
Януари $92.35
Февруари $103.08
Март $107.29
Април $108.36
Май (Пик) $125.53 дизел 3,30 лв
Юни $119.78
Юли $111.51
Август $96.55
Септември $88.90
Октомври $93.30
Ноември $85.61
Декември $82.82
Коментиран от #36
10:05 29.08.2026
31 Директора👨✈️
10:09 29.08.2026
32 Инфлация
10:10 29.08.2026
33 Поне
10:12 29.08.2026
34 България
До коментар #14 от "Шофьор на ТИР":Докато не заиграе бесилката.
Все пак Радев го избраха демократично. Значи народът си иска зулумите му и високите цени на горивата.
А цените взеха да растат, когато Радев започна да плаши с арбитраж.
10:13 29.08.2026
35 избирател
10:17 29.08.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Колко добре си го написал САМ :
2022 година
Януари $92.35
Февруари $103.08
Март $107.29
Април $108.36
---Май (Пик) $125.53 дизел 3,30 лв
---Юни $119.78
Юли $111.51
Август $96.55
Септември $88.90
Октомври $93.30
Ноември $85.61
Декември $82.82
През половината година е ПОД 100 $ нали❗
През няколко месеца е около 100-110❗
И само ПРЕЗ ДВА МЕСЕЦА е 120$ ❗
Поне да не беше се забивал сам, че лъжеш❗
Коментиран от #41
10:18 29.08.2026
37 Вървежен
До коментар #10 от "Верно":0,70 към 1 Е. Веднага им туриха едни още 30 % от Винетките на всичко след тях.
10:20 29.08.2026
38 Президента
10:25 29.08.2026
39 то половина бюджет отива напразно за
стотици хиляди връмвари калинки
разни фуражки все на държавна хранилка
а от другата половина се краде бая по надути не толкова нужни общ поръчки
и за народеца масово мизерни пенции
и некачествено здравно обслужване което го държи шампион в ес по измиране болнавост бедност
10:27 29.08.2026
40 За безмислени избори
Коментиран от #43
10:29 29.08.2026
41 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Чykча, ти прочете ли, че в месец Май (Пик) При $125.53 за барел дизела е бил 3,30 лв.
Сега при 80$ барела, колко е дизела и бензина ?
През останалите месеци е дизела е с цена 2,40-2,60 лв.
Коментиран от #44
10:29 29.08.2026
42 Гошка
10:44 29.08.2026
43 За безмислени избори
До коментар #40 от "За безмислени избори":пак половината народец ще се довлече на поклонение за божества доказали че са тотално некадърни или крадливи
и така при толкоз неосъзнат народец ще продължава мизерията за поне половината в блатото
10:46 29.08.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Клети , клетнико❗
Да пишеш, че при управлението на Кир.40 барелът е бил 120$, а това да е вярно САМО за ЕДИН месец, си е МАНИПУЛАЦИЯ❗
Що не писа, че през повечето време е бил близо 90$❓
Клети ми клетнико, нали сам знаеш, че цяла година ни проглушиха ушите как НЯМАЛО ДА СТАНЕ цените от 1лв да станат 1€ и след като ни нахлузиха € -то , то стана ТОЧНО ТАКА❗
Та сравнявайки други стоки- сега горивата трябваше да са 3.30€❕ Ама ти се правиш на умряла гугутка за това , нали❗
10:50 29.08.2026