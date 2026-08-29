117 милиона евро ще струват президентските избори

117 милиона евро ще бъдат отпуснати за предстоящите президентски избори. Подготовката за вота вече е започнала, като една от основните задачи е осигуряването на изправността на машините за гласуване.

Темата коментира в ефира на bTV Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.

По думите ѝ предвидената сума е по-висока и спрямо предишните президентски избори. При сравненията обаче трябва да се отчете, че предстоящият вот вероятно ще бъде в два тура, както и че паралелно ще се проведат частични избори в различни населени места.

По-високите разходи са свързани и с поскъпването на транспорта, логистиката и горивата. Значителна част от бюджета за изборите традиционно е предназначена за възнагражденията на членовете на секционните и районните избирателни комисии. Около 40% от план-сметката обикновено отиват за заплащане на хората, които обслужват изборния ден.

Предвидено е и увеличение на възнагражденията на членовете на СИК и РИК спрямо последните президентски избори.

Сериозна част от подготовката е свързана с машинното гласуване. Предстои цялостна диагностика на устройствата, включително на екраните, принтерите и останалите им компоненти.

За дейностите са предвидени около 10 милиона евро. Обществената поръчка включва подробен преглед на техническото състояние на машините и при необходимост – извършване на ремонт.

След ремонта обаче предстои и сертифициране на устройствата. Според Ива Лазарова времето за диагностика, ремонт и последваща сертификация е ограничено, но при добра организация би трябвало процедурите да приключат преди изборния ден.

Промени се очакват и при гласуването зад граница. Ограничението за броя на секциите в някои държави е премахнато.

Това означава, че българите в Турция, Великобритания и САЩ отново ще могат да гласуват в повече секции, което би трябвало да улесни достъпа им до изборния процес.

Като пример Лазарова посочи, че преди въвеждането на ограничението в САЩ е имало около 55 секции, в Турция – близо 180, а във Великобритания също значително повече от разрешаваните впоследствие.

Очакването е повече секции в тези държави да позволят на българските граждани да гласуват на по-удобни за тях места.

Предстоящите президентски избори ще бъдат първият вот за държавен глава след въвеждането на еврото в България, което също поставя допълнителни организационни задачи пред изборната администрация.