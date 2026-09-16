Ангел Янчев: След тържественото откриване на учебната година трябва да покажем на децата, че е важно да сме честни

Веднага след тържественото откриване на учебната година нередности в българското училище станаха причина за политическа декларация на “Възраждане” от парламентарната трибуна.

“От парламентарната група на „Възраждане“ поставяме въпрос, който засяга доверието в българското училище: по какви правила се влиза в най-желаните гимназии, справедливи ли са тези правила?”, каза Ангел Янчев от парламентарната трибуна.

Той добави, че от “Възраждане“ настояват Министерството на образованието и науката да възстанови задължителния национален списък за насочване на ученици със заболявания и да провери тазгодишния прием по здравословни причини. Основанието е в официалните данни на самото министерство, получени след три последователни акта на парламентарен контрол.

“През учебната 2025–2026 година по този ред, за прием на ученици с хронични заболявания, са насочени 205 ученици. За предстоящата 2026–2027 година те са 311. Увеличението е със 106 ученици, или с близо 52 процента. В София броят скача от 44 на 95. Ръст с близо 116 процента. Повече от двойно увеличение на насочени ученици с хронични заболявания за една година! През предходните шест учебни години общият брой за страната се движи между 159 и 218. Сега е 311. Това е най-високата стойност в предоставената седемгодишна справка. Този ръст изисква обяснение. Децата с хронични заболявания и увреждания имат право на качествено образование, включително в най-добрите гимназии. Когато здравето поставя реални препятствия пред тях, държавата е длъжна да помогне. Но всяко отклонение от общия конкурсен ред трябва да е обосновано и да подлежи на контрол. Иначе се поставят под съмнение дори напълно основателните решения. Как действа тази процедурата? Комисия към Регионалното управление на образованието насочва ученика по документи. Отчитат се тежестта на заболяването, произтичащите ограничения, оценките от първия срок по балообразуващите предмети и заявените желания. Резултатът от националното външно оценяване не участва в това насочване. Особено важно е, че насочените ученици заемат места от утвърдения държавен план-прием. Това не са допълнителни места над него. След записването им свободните места за общото класиране намаляват. За семейството, чието дете е останало под чертата, това е съвсем конкретен въпрос. Родителите очакват да знаят защо част от местата се разпределят без участие на изпитния резултат и как се проверява необходимостта от това изключение. Само в шест столични училища по този ред са насочени 25 ученици: шестима в Първа английска гимназия, петима в Националната природо-математическа гимназия, петима в 31-во училище, четирима във Втора английска, трима в 91-ва Немска гимназия и двама в Софийската математическа гимназия. В езиковите гимназии „Пловдив“ и „Иван Вазов“ в Пловдив са насочени още девет.”, каза още Ангел Янчев и уточни, че това са данни само за десетте училища, записали най-голям брой ученици с хронични заболявания.

Народният представител от “Възраждане” съобщи, че диагнозите за част от училищата са сколиоза, бронхиална и алергична астма, диабет и епилепсия като основания за насочване в езикови, математически и природонаучни профили. Някои диагнози са евфемизъм за късогледство или лошо храносмилане. Той уточни още, че диагноза може да има различно протичане.

“В отговорите си МОН разглежда и хипотези, при които заболяването „минимално засяга или не засяга функционалните възможности на детето за обучение“. Именно затова са нужни ясни медицински критерии. Преценката не може да приключва с констатацията, че детето има хронично заболяване. Какво се промени? На 20 юни 2025 година беше отменен член 97 от Наредба № 10. Той предвиждаше насочването да става по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката. Сега комисиите на Регионалните управления по образованието работят без прилагане на списъци на заболяванията. Общите критерии в наредбата остават, но задължителните списъци са премахнати. А в първата кампания, проведена изцяло след тази промяна, насочванията нарастват с повече от половината”, уточни още Ангел Янчев.

Според него тези числа показват злоупотреби и добави, че се е наложило три пъти да иска информация от МОН, докато получи тази информация. За преодоляването на тази несправедливост, изродила се в легализирано нарушение, Янчев предлага:

“Да бъде възстановен механизмът на член 97 от наредбата на МОН за организация на дейностите: задължителен национален списък, утвърден от здравния министър. Този списък трябва да бъде актуален, медицински обоснован и да отчита тежестта и функционалните ограничения, а не само наименованието на заболяването.

- МОН съвместно с компетентните здравни органи да провери тазгодишните насочвания. Да се проверят медицинските основания и мотивите за избора на училище и профил. При установени нарушения да се търси отговорност от длъжностните лица.

Разбираме, че МОН е възложило анализ на уредбата. Настояваме министърът да обяви конкретен график за проверката и промените, за да могат да бъдат обсъдени и в Комисията по образованието и науката в следващите месеци.

След първия тържествен учебен ден трябва да покажем на децата да бъдат честни и да вярват, че усилията им имат смисъл. Нямаме право едновременно с това да оставяме съмнение в справедливостта на системата.

„Възраждане“ настоява за подкрепа на децата, които се нуждаят от нея, и за честен прием. Държавата е длъжна да гарантира и двете. След като пожелахме успешна учебна година, следваща седмица трябва да покажем, че справедливостта в училището важи и за възрастните, които определят правилата.