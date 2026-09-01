“Свобода на вероизповеданието”: срещу заплащане

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Автор: Володимир Сонюк, журналист, политически анализатор (Украйна)

Робърт Амстердам се представя за “правозащитник”. Международният юрист, който има адвокатски кантори с офиси в Лондон и Вашингтон, поема защитата на клиенти, преследвани наказателно от редица държави, и по собствените му думи защитава “свободата на вероизповеданието”. През последните години обаче в тази дейност се откроява повтарящ се модел. Два пъти – първо в Украйна, а след това в Армения – адв. Амстердам представлява милиардер, срещу когото има наказателно производство, като интересите и на двамата в определени аспекти съвпадат с руските позиции. И в двата случая той предприема сходен подход към делото на клиента си: спорът за отнети средства, активи и връзки с Москва се представя като история за „преследване на християни“.

Тази стратегия има напълно практическа цел – да бъде постигнато връщането на конфискувани активи на клиента. Но публичният наратив на кампаниите обикновено не е съсредоточен върху самите активи, а върху религията: така един имуществен спор, свързан с богат човек, придобива език, чрез който може да бъде чут във Вашингтон и Брюксел. Според критиците на тази линия защитата на църква, представяна като преследвана, може да бъде използвана и за отслабване на западната подкрепа към държавата, в която се води спорът. Включително става дума и за американската военна помощ за Украйна и сближаването на Армения с Европейския съюз (ЕС).

Украйна: църквата - на преден план, олигархът - в сянка

Първият случай е този на Вадим Новински – украински милиардер и протодякон на Украинската православна църква (УПЦ) към Московския патриархат на Руската православна църква (РПЦ). Новински натрупва състоянието си в търговията с петрол в Санкт Петербург през 1990-те години – според данни на The Washington Post, в партньорство с близък до президента на Руската федерация Владимир Путин, човек. По-късно той прехвърля бизнеса си в Украйна, превръща се в един от основните светски покровители на УПЦ и нееднократно е заснеман редом с руския патриарх Кирил.

Към август 2023 г., когато наема фирмата на адв. Амстердам, Новински вече е под санкции на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана и е обявен за издирване по дело за държавна измяна - според украинските власти е бил „куратор на Руската православна църква в Украйна“. Активи на стойност над 10 милиарда гривни са били конфискувани. В същото време семейният му бизнес в окупираната от Русия Кримска автономна република на Украйна според Radio Free Europe/Radio Liberty е продължавал “да функционира и да снабдява руската армия”.

Първоначално Амстердам води именно личното дело на Новински – оспорва санкциите и настоява за връщане на отнетото му имущество. Само два месеца по-късно обаче фирмата обявява, че вече представлява не самия олигарха, а самата църква. Така, според описанието на кампанията, се извършва промяна във фокуса: на преден план излиза „преследваната“ църква, докато милиардерът, който финансира защитата ѝ, остава на заден план.

След това се развива набор от инструменти, който две години по-късно ще бъде използван по сходен начин и в Армения. Създаден е отделен сайт на кампанията – savetheuoc.com, като фирмата не крие участието си: в секцията за контакти е посочен собственият ѝ адрес. Публикувани са и две „бели книги“ – термин, използван за правителствени доклади, представяни като безпристрастен анализ на даден въпрос и обикновено съдържащи препратки към международното право и препоръки. Особеността на този формат е именно привидната му безпристрастност: документът може да изглежда като независима експертиза, макар да е изготвен и финансиран от страна в спора, като заключенията му са предварително определени. Белите книги са публикувани в съответния раздел на сайта на фирмата на Амстердам.

След това кампанията достига американските институции. Фирмата внася становище в Комисията на САЩ за международната религиозна свобода, с искане Украйна да бъде включена в списъка на държавите, в които “религиозната свобода е под особена заплаха”. На Капитолийския хълм за каузата работят наети лобисти – според The Washington Post това е фирмата Nelson Mullins, заедно с бившия конгресмен Рон Клинк, както и професорът по право Уилям Бърк-Уайт, който се е регистрирал като чуждестранен агент в интерес на УПЦ и е получавал според медия хонорари от по 1400 долара на час.

По свидетелства на трима служители на Конгреса на САЩ посланието, което те са отправяли към законодателите, се свеждало до искането бъдещата военна помощ за Украйна да бъде поставена “в зависимост от съдбата на църквата”. Именно религиозната рамка е необходима за подобна аргументация – спор за църковните общности и имущество, който иначе би изглеждал далечен за американската публика, се превръща в аргумент срещу предоставянето на оръжия на страна, която се намира във война.

През цялото това време Амстердам определя работата си за църквата като благотворителна, а услугите си – като безплатни. През септември 2024 г. обаче в интервю за The Washington Post той признава, че част от разходите “са били поети от Новински”, като отказва да уточни кой финансира останалата част.

Армения: същата схема, друга църква

Две години по-късно Амстердам пристига в Ереван – този път при Самвел Карапетян, арменско-руски милиардер от руската класация на списание Forbes, фигурирал в т.нар. „кремълски доклад“ на американското финансово министерство от 2018 г. и дългогодишен партньор на „Газпром“.

Политическата му партия „Силна Армения“ е описвана в редица журналистически разследвания – от агенция Reuters до шведската Blankspot – като “потенциален инструмент на Москва” на парламентарните изборите през 2026 г. Самвел Карапетян е арестуван по обвинение в публични призиви за завземане на властта в Армения. След ареста му държавата обявява национализация на енергийните му мрежи – компанията, която снабдява с електроенергия цялата страна – като мотивът, посочен от властите, е наличието на „сериозни нарушения в дейността“.

След това конструкцията се повтаря – със същите детайли и в същата последователност. Клиентът е от същия тип: милиардер с руски връзки; лицето на кампанията е „преследвана“ църква. Създаден е сайтът freekarapetyan.com, като в контактите отново е посочена юридическата фирма на Амстердам, а също така са публикувани и две „бели книги“.

Един малък екран, един наратив

Още един инструмент, използван и в двете кампании, е телевизионният ефир. В рамките на две години Амстердам и неговите клиенти са участвали поне пет пъти в предаването на Тъкър Карлсън – американски телевизионен водещ, блогър и подкастър, чиито коментари често са определяни като благоприятни към позициите на Москва.

Разговорите според наличните записи следват сходна линия: далечна държава, финансирана с американски средства, “преследвала” християни. Подобен подход предизвиква безпокойство както сред законодатели, така и сред религиозни организации. Според в. The Washington Post (WP) в Конгреса на САЩ са били изразени опасения относно степента, в която кампанията на Амстердам е повлияла върху настроенията сред републиканския електорат, особено след участията му в предаването на Тъкър Карлсън. Православната адвокатска организация OPAC по-рано публично обвинява Карлсън, че “разпространява руска пропаганда”, свързана с твърденията за „така нареченото преследване на християни в Украйна“.

Според авторите на материала тези опасения не са лишени от основания. WP съпоставя аргументите на Амстердам с вътрешни документи на руски политически технолози от 2023 г., получени като част от масив от документи, придобит от европейски разузнавателни служби. В тези материали според изданието се препоръчва Украйна “да бъде представяна като държава, превърнала се в антихристиянско общество“. A обкръжението на украинския президент Володимир Зеленски – като действащо „като нацистите“.

Използваните от самия Амстердам формулировки – например твърдението, че подобни събития не са се случвали „от времето на нацистите“, както и определянето им като „пълномащабно престъпление срещу човечеството“ – според WP се вписват в сходна рамка.

От другата страна

Преди две десетилетия името на Робърт Амстердам се свързваше с почти противоположна роля. Той беше адвокат на милиардера и един от днешните лидери на руската опозиция Михаил Ходорковски. Той имаше репутацията на юрист, който беше задържан в Москва, изгонен от Русия и обявен за персона нон грата, след като защитаваше олигарха, срещу когото Кремъл водеше наказателно преследване.

Тогава Амстердам представляваше човек, когото руската държава преследваше. Репутацията му на критик на Кремъл – неудобен и принципен юрист – се превърна в част от професионалния му репутационен капитал.

Днес този капитал, според авторите на материала, е насочен в друга посока. Клиентите на Амстердам са милиардери с връзки в Москва. Съответно, кампаниите, които той води, са насочени срещу държави, които се противопоставят на Русия. А тезите, които той представя от трибуната на едно от най-влиятелните американски предавания, критични към Украйна, в определени случаи съвпадат с тези, описвани като част от руските пропагандни опорки.

Човекът, който някога придоби известност със защитата на световноизвестна жертва на Кремъл какъвто е Михаил Ходорковски, трудно може да бъде заподозрян, че сега обслужва руски интереси. И именно това, според авторите, може да е част от “капитала” на един подобен професионален посредник. Не толкова биографията му се е променила. Променила се е страната, от името на която осъществява дейност.