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Какво в Северна Гърция е по-хубаво и какво - не

Какво в Северна Гърция е по-хубаво и какво - не

1 Септември, 2026 22:00 1 125 24

  • гърция-
  • туризъм

Много просто - Северна Гърция вече не е "чужбина"

Какво в Северна Гърция е по-хубаво и какво - не - 1
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гърците не са нацупени през цялото време, сякаш са пили оцет. Те много ясно разбират, че основна част от туристическия им поминък е приветливото отношение. Ивайло Нойзи Цветков за уроците, които България може да научи:

Много обичам Сартър и неговото "адът - това са другите". Чудех се откъде да почна за живота в Северна Гърция и това екзистенциално наблюдение ми се видя подходящо - не за друго, а защото да няма много хора все повече и повече сe превръща в истинския нов лукс.

И това важи в голяма степен за областта Източна Македония и Тракия въпреки сериозното българско присъствие. Ако знаеш как да избегнеш летовническото нашествие, в Северна Гърция - едва на 300 и нещо километра от София - се живее изумително добре.

Изборът от диви плажове продължава да е богат

Да, тук се налага една важна условност - всичко зависи от купища фактори. Средните заплати по линията на Тракийско море са с около 40% по-ниски от средните в София и в същото време чувствително по-високи от множество райони в България. И да, районът е относително "беден" в сравнение с Гърция на юг, но въпреки това има своите предимства.

Първото е бавният живот. Битието в Беломорска Тракия тече някак почти като местна "самсара", т.е. сякаш е кръгово, а не линейно. Става въпрос за огромни, километрични места с абсолютно диви плажове, даже да се чудиш къде и на кой да приседнеш да гледаш залеза над Струмския залив. Само между Офринио и Кариани има поне 14 подобни диви места, а това означава, особено извън сезона, просто да си изберете къде да сте сами. В сезона също не е драма - идват и шумни хора, но повечето посетители са възрастни гърци, които се топят щастливо с часове в плиткото. Единственият проблем е, че в части от Струмския залив морето е каменисто, затова се налага човек да влиза с характерните "цвички", за да избегне и морските таралежи. Морските таралежи, макар и не чак толкова разпространени, са единственото подводно "лошо", което би нарушило северногръцкия лайфстайл.

Сградите са ниски, храната - вкусна

Второ, ниското строителство. Всички знаят, че гръцката държава не разрешава високото, и човек само си представя наш крайморски "предприемач", чието сърце кърви, защото как така тук не могат да се построят цели люлински блокове с бъбрековиден басейн между тях? Ужас и страх, деймос и фобос, изпускаме милиони и милиони, хеле пък да ги изперем.

Трето, вкусът на храната. Тъкмо вкусът, а не цените, защото те са абсолютно съпоставими с българския картелен ценоразпис. Трудно е да се обясни, но извън "таверните", в които също не е скъпо в сравнение с български заведения, човек се смазва от факта, че всичко от магазина е наистина вкусно. Най-вече месата, но и колбаси, сирене, каквото се сетите. За вкуса на месата специално ми се иска да подчертая - гърците имат регионална дирекция за качеството в Източна Македония и Тракия, част от националната такава, а тя действително следи като куче пазач.

Резултатът е видим дори в най-дребната верига: месото е добро и вкусно. Защо е така, не мога да обясня, това е въпрос към Комисията за защита на потребителите. А, и най-важното: хлябът в Гърция не е най-вкусен, когато е изкаран с честен труд, а когато е топъл от някоя от местните пекарни. И това важи за всички видове хляб.

Евтина вода и гарантирана тишина

Четвърто, бутилираната вода. В Гърция, за разлика от България, не се пие от чешмата, но пък държавата е направила така, че бутилка от 500 милилитра да не може да струва повече от 60 цента. И като казахме "гръцката държава": и без "кошници с грижа" тя седна на масата с над 100 производители и доставчици и се договори да свалят цените поне до Нова година с между 5 и 9% средно за над 1000 вида хранителни стоки.

Пето са услугите. Тук няма партийци, които да се изживяват като патриции, и да "държат" бизнеса - напротив, малкият и средният са свободни. Да, и тях ги мързи често като нас, има пробиви в качеството, но ще дам конкретен пример от опит - ако намериш правилната фирма майстори, тя не шикалкави, не изчезва, не ти вика "абе, къде ше идеш", а спазва съвсем точно договореното. И пак - цената е съпоставима със София. Окей, говорим все пак за селска среда - понякога имат проблеми с тока, за 5G интернет трябва да ходиш в съседното по-голямо село, но всичко това се компенсира от тихия и обран живот, понякога непонятен в тишината си.

Между другото, за всички, които обичат да се прибират на четири крака от бийч бара или дискотеката, има достатъчно възможности, но като цяло след 22 часа цари тишина. Интересно е също, че ако вдигаш шум, не само не може да подкупиш полицаите, а е много вероятно при второ повикване да довършиш "купона" в районното. Сравнете това с шума в определени квартали у нас и българското полицейско вдигане на рамене.

Те знаят, че трябва да се държат добре с туристите

Шесто, гърците не са нацупени през цялото време, сякаш са пили оцет (да се позовем на Чудомир). Напротив - те много ясно разбират, че основна част от туристическия им поминък е приветливото отношение. Това важи и за ресторантите, и за магазините, дори за човека, дошъл с трактор да ти изрине боклук. За разлика от нашата повсеместна и когнитивна деволюция, те са склонни да се развиват. Няма я леката или по-тежка наша панофобия, при която ти си максимално тревожен за всичко в бъдещето и то почти винаги изглежда катастрофично. Защо? Ами не знаем, просто не очакваме нищо хубаво. А там, както казва Гогол във "Вечери в селцето край Диканка", живеят добре, мръсниците.

И морето им е чисто като сълза.

Седмо, т. нар. фермерски пазари. Там хората се опитват всячески да разпродадат стоката си, а не да изхвърлят, ако не получават цената, на която се надяват. Особено към обяд, когато раздигат, почти буквално ти я тикат в ръцете за почти никакви пари. Пример от преди дни: 10 царевици, 2 кг домати, 1 кг краставици, 2 кг чушки, 2 кг праскови, почти 2 кг сливи, 2 кг нектарини, една цяла торба лук за около… 8 евро (колкото един дюнер в София).

И осмо няма. Имат обаче великолепна есен, чак до началото на ноември с топло време, с оглушителен мирис на жасмин и с вкуса на селския морски "лайфстайл".

Да, има и негативи

Да, има и негативи - няма канализация и няма и да има, страшна жега е, горивото е с 30 до 50 цента повече на литър, затягат режима за придобиване на имот. Няма и автентична шкембе чорба, смилянски боб и изконно българска шарена сол, но някак се търпи.

Извън шегите: знаете ли кое е най-хубавото (освен пресния октопод на скара)? Много просто - Северна Гърция вече не е "чужбина".


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко им

    12 3 Отговор
    е по-хубаво. Утре ще махам от плажа и от таверната на бетона по кафявото море....

    22:05 01.09.2026

  • 2 Верно ли

    16 5 Отговор
    И кво ще рече това? НАй-вероятно, че Нойзито е успял да си закупи селска къща в Гърция от грантчетата от Зелето!

    Коментиран от #14

    22:18 01.09.2026

  • 3 Шопо

    16 2 Отговор
    Северна Гърция всъщност е южна България.

    22:21 01.09.2026

  • 4 бай Даньо

    6 3 Отговор
    Нойчо пишех глупости и наш кое е най лощото , че някой ден ако я карате така майношопите ще осьмните с КПП на Ямбол и Созопол и Несебър ще са в чужбина ... Апропо видя ли нещо подобно в северна гръция на тия два все още наши града!? Друг вьпрос сигурен ли си че можеш да пробуташ селския туризьм в Тракия и Македония (след 22 часа тихо!) на купонджиите от сънито!?

    22:25 01.09.2026

  • 5 Мда

    8 9 Отговор
    Бля, бля. Нойзи пак е бил на чашка, докато се е опитал да прави нещо, което не може - да пише. Статията е абсолютен тюрлю гювеч. Центове, намсиквоси.

    Коментиран от #9

    22:25 01.09.2026

  • 6 Циник

    5 2 Отговор
    Я, Нойзи какви умни работи може да пише като забрави идеологията, браво!

    22:29 01.09.2026

  • 7 Пич

    5 5 Отговор
    И този селяндур реши да се изфука, че е ходил в Гърция!!! Вече ходенето в Гърция се превърна в белег за селяния и беднотия!!! Ходиш да те изядат комарите, да немаш пари за повече от едно фрапе, ама да се правиш на Андрешко, щото си бил прецакал гърците да им се изтягаш на шезлонга до преди да получиш слънчев удар, като за това време да успееш да омааш целта лютеница и кренвирши, които си довлякъл!!!
    И Нойзи така, щото ако беше ходил в Гърция където хидя аз, нямаше да пише такива глупости!!!

    Коментиран от #11

    22:36 01.09.2026

  • 8 Точно сравнение

    7 2 Отговор
    Много точен коментар. Затова тичаме натам няма бутон няма мутри и няма таратор за 10 евро и това е достатъчно.

    22:37 01.09.2026

  • 9 ха, ха, ха...

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    Е добре де, завиждаш ли? Може да са центове, но са ногократно по стойностни от твоите копейки.

    Коментиран от #16

    22:38 01.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 3 Отговор
    И НЯКОЛКО НЕГАТИВНИ СТРАНИ :
    - ПОЯВИ СЕ ПУФФЕР ФИШ - ОТ ЧЕРВРНО МОРЕ , НАДУВА СЕ КАТО В ХВАНЕШ И Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО , ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТРОВНА !
    - КОМАРИТЕ. - НОСЯТ И МАЛАРИЯ
    - СУШАТА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОМПА И ПАК ВОДАТА МОЖЕ ДА Е ЛЕКО СОЛЕНА - СТАВА САМО ЗА МАСЛИНИ ....

    22:40 01.09.2026

  • 11 уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    За себе си ли говориш?

    Коментиран от #13

    22:40 01.09.2026

  • 12 Капейчо

    2 1 Отговор
    Чакам някой да спомене как при "бай Тошо бяхме по-добре от комшиите" и така нататък...

    Коментиран от #17

    22:43 01.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли":

    И държи да ни се похвали! Но, тъй ката сА има за Ентелектуалец, го прави заобиколно - хвалейки Гърция и плюейки България. Де…..а маааааму, де….а!

    22:47 01.09.2026

  • 15 НЯМА ФОРМУЛА

    5 0 Отговор
    ИМА ЕДНА ИСТИНА-БЪЛГАРИНЪТ Е ЛОШ И ЗАВИСТЛИВ ЧОВЕК И ТОВА ГО ПРАВИ БОЛЕН И НЕЩАСТЕН.

    22:47 01.09.2026

  • 16 Мда

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "ха, ха, ха...":

    Обикновено не отговарям на герб тролове, но сега ще го направя. Нойзи е компрометирана личност в DW. Не влезе в панделата по закон, след като го хванаха да кара с 2,52 промила алкохол. Защото го пусна твоят вожд. От един път трябва да познаеш кой е.

    Коментиран от #21

    22:47 01.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Капейчо":

    СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ НЕ Е МРЪДНАЛА И САНТИМЕТЪР НАПРЕД ОТ 1944
    .....
    ЗАТОВА НИ СЕ СТРУВА ДЕВСТВЕНА.....
    ... И ДАЖЕ СЕ РАДВАТ НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИ И ВИЛАДЖИИ ПОНЕЖЕ ПРАВЯТ МАЛКО РАЗДВИЖВАНЕ

    22:49 01.09.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор
    МОРЕТО ОТ АЛЕКСАНДРОПУЛИС - ДЕДЕАГАЧ
    ДО ТЕСАЛОНИКИ - СОЛУН
    ....
    СИ СЕ НАРИЧА В СВЕТОВНИТЕ МОРСКИ КАРТИ
    " ТРАКИЙСКО МОРЕ"

    Коментиран от #20

    22:50 01.09.2026

  • 19 QR Виза

    3 3 Отговор
    Браво Нойзи, браво Цветков разбрахме, че си захлебил от либералните грантове и си придобил имотче в северна Гърцийка, дано и НАП разберат😉 Иначе да те светна, че гърците в северна Гърцийка вече не могат да понасят, такива като теб и няма, как да не го усетиш, а византийската подлост и отмъстителност не е кат българската, така че пиши си го и това, към негативите😉

    22:51 01.09.2026

  • 20 АВЕ БРЪДЧЕД

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТИ СИ С УЛТРА САПУНИСАН ТРАКИЙСКИ МОЗЪК И ХЕЙТЪР. ДОСТОЕН ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЗЛОБЕН ЧОВЕЧЕЦ.ВЗЕМИ СИ ЦИАНКАЛИЙ И СЕ ОСВОБОДИ ОТ СЕБЕ СИ И СВЕТА.

    22:54 01.09.2026

  • 21 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мда":

    Аз винаги коментирам темата, а не автора. Другото за мен е комплекс за малоценност или липса на мнение по основното направление. Тогава човек търси начин да смени темата и да си излее на воля личните фантазии, които иначе нито има с кого да сподели, нито някой пък ще го приеме насериозно.

    22:55 01.09.2026

  • 22 От Киев

    1 3 Отговор
    Рода, на който съм "издънка" е от Караагач и Гюмюрджина. Нарочно ги изписвам със старите имена. Всичко до Солун вкл. околията е населявано основно /над 70-75%/ от български християнски родове. След победата на Турция над Гърция започва жесток погром над българите. Избиване и асимилация. Да не забравяме за ужасите на остров Трикери.

    22:56 01.09.2026

  • 23 Трайчо

    4 0 Отговор
    Автора сигурно не е ходил много пъти в Гърция през последните години, защото много романтично и предпазливо обяснява положителните неща в северна Гърция. Ходя често и ще ви кажа някои предимства спрямо българското черноморие. 1.Никъде не плащаш паркинг и намираш места. 2. Не плащаш чадър и шезлонги /някаква консумация ти винаги я правиш/ 3. Където видиш чадър има Wi Fi. 4. Храната е много вкусна навсякъде /и разнообразна/. 5. Цените в ресторантите и магазините са по-низки от българското черноморие. Заради изброените неща, прекарването ти в Гърция е супер.

    22:56 01.09.2026

  • 24 Ядосан

    2 0 Отговор
    Стига вече с тая софия, тя не е България!!!

    22:59 01.09.2026