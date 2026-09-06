Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу! Двамата пилоти са загинали

северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес. По-късно гръцката новинарска агенция АНА-МПА съобщи, че двамата пилоти са загинали, пише БТА.
Няма пострадали сред публиката след катастрофата на двуместния F-4 "Phantom", която стана по време на извършване на маньовър на малка височина. Двама души в близка фабрика обаче са пострадали леко от отломки от самолета, допълва гръцката държавна телевизия ЕРТ.
Осем водоразпръскващи самолета и четири хеликоптера участваха в гасенето на пламъците заедно със 115 пожарникари и 36 пожарни коли.
Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра, на 60 километра северно от Атина.
Министърът на отбраната Никос Дендиас прекъсна програмата си в рамките на Международния панаир в Солун и се върна в Атина заради инцидента, съобщава в. "Катимерини".
Причините за катастрофата все още са неизвестни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Турски, както си му е реда!
12:37 06.09.2026
2 Еф 4 НЕСА ли сто гадишни
Коментиран от #8
12:38 06.09.2026
3 Стоянчо Пуканката
12:40 06.09.2026
4 И ТЕХНИТЕ Ф-КИ
12:40 06.09.2026
5 Овчар
Коментиран от #26
12:41 06.09.2026
6 Как така
Щом е било ШОУ,явно са...,,ДРИФТИЛИ"...
12:41 06.09.2026
7 Толчо,
Покажи някое МЕМЕ от немските медии.
😁
12:42 06.09.2026
8 МИГ 15 СКЪЪЪСВАТ АНАЛИТЕ
До коментар #2 от "Еф 4 НЕСА ли сто гадишни":НА ЕФКИТЕ В КОРЕЯ.....
12:42 06.09.2026
9 Сигурно
Коментиран от #35
12:43 06.09.2026
10 Анонимен
Всички войни трябва да спрат, за да не се налага държавите да се въоръжават.
12:44 06.09.2026
11 ГЪРЦИТЕ ИЗМИСЛИЛИ СЕКСА
12:45 06.09.2026
12 Трагедията
12:45 06.09.2026
13 силни аплодисменти за шоумените
Коментиран от #17
12:45 06.09.2026
14 Али Реза
12:47 06.09.2026
15 Лама Кифла
12:48 06.09.2026
16 като им се запалиха
12:48 06.09.2026
17 Атина Паднала
До коментар #13 от "силни аплодисменти за шоумените":Застраховани са в "Дал бог дърво"
12:48 06.09.2026
18 Абсурдистан
12:52 06.09.2026
19 Толкова си могат малякитата
12:54 06.09.2026
20 Лопата Орешник
Коментиран от #29, #33
12:55 06.09.2026
21 Да купят малко дронове от Турция
12:57 06.09.2026
22 Жалко за момчетата
12:59 06.09.2026
23 УРСУЛАТА
13:02 06.09.2026
24 Цвете
13:02 06.09.2026
25 Цвете
Коментиран от #34
13:04 06.09.2026
26 Системата е пълен
До коментар #5 от "Овчар":Провал. Не може некакви си случайници в името на тяхното лично обогатяване да подаряват и продават страната и народа за жълти стотинки, но нали те самите "са се уредили"??? Те получават пари от тоя народ да го представят, ама те "представят само личните си интереси"! Не ги интересува нито страна, нито народ. Тази система е много по-опасна и унищожителна и от системата до 1989 г.. Тогава народът беше по-защитен и повече имаше думата за много неща. Днес само мафията определя всичко...
Коментиран от #31
13:04 06.09.2026
27 Пилоти
За първи път в България: Асен Йорданов - създателят на българската авиация, учителят на американските пилоти и партньор на Томас Едисън.
Авиацията е едно особено постижение в човешката еволюция, което доказва, че бозайникът, който не е пригоден да лети, може спокойно да пребори гравитацията. Разбира се, мнозина знаят, че българските авиатори са сред първите, които използват самолет, за да хвърлят бомби, но за жалост историята коригира вярването, че българин е първият, който извършва този исторически подвиг. Трябва да разочароваме читателите, но първата бомба е хвърлена само една година по-рано от италианския лейтенант Джулио Гавоти на 1 ноември 1911 г. Българските бомбардировки край Одрин се случват на 17 ноември 1912 г., но дори това не трябва да ни разочарова.
Италианецът Джовани Сабели и майор Васил Златаров използват услугите на "Блерио XI", за да направят обхот и да започнат бомбардиране на вражеските позиции. Това обаче не бива да ни притеснява, а само трябва да покаже на какво са способни българските инженери, при това само 3 години по-късно. Историята показва, че когато има желание за развитие, то неизбежно ще се случи. През лятото на въпросната година, Министерството на войната ще запише заключение относно производството на нов и по-сериозен летателен апарат. След щателен оглед, в него се попълва, че липсват грешки, конструкцията е сигурна, а Асен
13:06 06.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И у нас така
До коментар #20 от "Лопата Орешник":Е то и в нашата армия така - за шоу и показухи.Жалко за пилотите. Навремето на Фантомите им викаха "летящ кофчег".
13:09 06.09.2026
30 Осем
13:17 06.09.2026
31 Системата не пада от небето
До коментар #26 от "Системата е пълен":Тя е продукт на хората. Той баце ви каза-с такъв матрял толкова.
13:19 06.09.2026
32 Договорите в полза на Гърция
13:21 06.09.2026
33 Сър Пичук
До коментар #20 от "Лопата Орешник":Много политкоректно си писал ,,да загинеш за националните интереси". 😀 Така и войната в Украйна е защита на ,,национални интереси"., ама не знам дали се усещаш, че автоматично войната в Иран става защита на национални интереси, оръжията за Украйна стават защита на национални интереси, Израел също защитава националните си интереси и така мога да оправдая всяко зверство и военно престъпление. Не знам каква войнишка клетва си полагал, ако изобщо си бил войник, ама аз не съм се клел до защитавам некви интереси. Моята беше простичко ,,да защищавам родината си мъжествено, умело, с достойнство и чест, без да щадя кръвта си и дори живота си".
13:35 06.09.2026
34 милен шефа
До коментар #25 от "Цвете":трябват кликове, какво да се прави , издържаме с от реклами
затова ще пада яка чисттка на мнения и ще се пишат стари новини да кликате и да не плююете колко си искате на нас не ни пука важното е кликане и кликане
13:35 06.09.2026
35 Ч€рв€н Бой ко Но €в
До коментар #9 от "Сигурно":Я КАК РАЗ В€Д ЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУС СКИХ СПЕЦ СЛУЖБ!
13:38 06.09.2026