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Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу! Двамата пилоти са загинали

Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу! Двамата пилоти са загинали

6 Септември, 2026 12:35 1 198 35

  • гърция-
  • нато-
  • кириакос мицотакис

Причините за катастрофата все още са неизвестни

Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу! Двамата пилоти са загинали - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес. По-късно гръцката новинарска агенция АНА-МПА съобщи, че двамата пилоти са загинали, пише БТА.

Няма пострадали сред публиката след катастрофата на двуместния F-4 "Phantom", която стана по време на извършване на маньовър на малка височина. Двама души в близка фабрика обаче са пострадали леко от отломки от самолета, допълва гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Осем водоразпръскващи самолета и четири хеликоптера участваха в гасенето на пламъците заедно със 115 пожарникари и 36 пожарни коли.

Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра, на 60 километра северно от Атина.

Министърът на отбраната Никос Дендиас прекъсна програмата си в рамките на Международния панаир в Солун и се върна в Атина заради инцидента, съобщава в. "Катимерини".

Причините за катастрофата все още са неизвестни.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    30 1 Отговор
    А на снимката виждаме самолет Ф5.
    Турски, както си му е реда!

    12:37 06.09.2026

  • 2 Еф 4 НЕСА ли сто гадишни

    24 1 Отговор
    Вече..... Още от корейската война....

    Коментиран от #8

    12:38 06.09.2026

  • 3 Стоянчо Пуканката

    25 3 Отговор
    Гърчолята като пилотират краварски щайги-така ще е. Ако желаят да се сдобият с благонадеждна военна техника, просто е - чемодан(с денги)-вокзал-Атина-Москоу.

    12:40 06.09.2026

  • 4 И ТЕХНИТЕ Ф-КИ

    26 0 Отговор
    Явно са втора ръка.

    12:40 06.09.2026

  • 5 Овчар

    24 3 Отговор
    Гърция и Кипър никога не са били срещу Русия , пазят си интереса за разлика от нашите политически червеи които са против народа за собствена облага..! Това е факт който всички знаем независимо от това че медиите ни убеждават в обратното .!

    Коментиран от #26

    12:41 06.09.2026

  • 6 Как така

    20 1 Отговор
    ...,,причините са НЕИЗВЕСТНИ"?
    Щом е било ШОУ,явно са...,,ДРИФТИЛИ"...

    12:41 06.09.2026

  • 7 Толчо,

    22 2 Отговор
    Как върви спасението на редник с Мерц-13% доверие?🤣😂.
    Покажи някое МЕМЕ от немските медии.
    😁

    12:42 06.09.2026

  • 8 МИГ 15 СКЪЪЪСВАТ АНАЛИТЕ

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Еф 4 НЕСА ли сто гадишни":

    НА ЕФКИТЕ В КОРЕЯ.....

    12:42 06.09.2026

  • 9 Сигурно

    18 2 Отговор
    са виновни на Путин хибридните атаки !

    Коментиран от #35

    12:43 06.09.2026

  • 10 Анонимен

    20 1 Отговор
    Жалко за загиналите.

    Всички войни трябва да спрат, за да не се налага държавите да се въоръжават.

    12:44 06.09.2026

  • 11 ГЪРЦИТЕ ИЗМИСЛИЛИ СЕКСА

    16 0 Отговор
    А римляните добавили жените.

    12:45 06.09.2026

  • 12 Трагедията

    13 1 Отговор
    се случи вчера .

    12:45 06.09.2026

  • 13 силни аплодисменти за шоумените

    10 6 Отговор
    шоуто да продължава , нали имат застраховки

    Коментиран от #17

    12:45 06.09.2026

  • 14 Али Реза

    11 2 Отговор
    Голяма реклама си направиха:))

    12:47 06.09.2026

  • 15 Лама Кифла

    8 1 Отговор
    спирачките му отказаха

    12:48 06.09.2026

  • 16 като им се запалиха

    9 1 Отговор
    горите които са хиляди пъти по ценни от тези таратайки и и циркаджий , не гасиха с толкова самолети хеликоптери и пожарникари , срам и позор

    12:48 06.09.2026

  • 17 Атина Паднала

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "силни аплодисменти за шоумените":

    Застраховани са в "Дал бог дърво"

    12:48 06.09.2026

  • 18 Абсурдистан

    9 0 Отговор
    И комшиите имат стари щайги.

    12:52 06.09.2026

  • 19 Толкова си могат малякитата

    9 0 Отговор
    Фалираха ги с покупки на старо ненужно оръжие.

    12:54 06.09.2026

  • 20 Лопата Орешник

    17 0 Отговор
    Не го харесвам това с шоуто! Да си войник и да загинеш в защита на националните интереси е част от това да си войник, ама да си войник и да правиш циркови номера, толкова е нелепо! Те обикновено са сложни и значително по опасни маневри! Кому е нужно да дърпаш дявола за опашката?! Жалко за момчета!

    Коментиран от #29, #33

    12:55 06.09.2026

  • 21 Да купят малко дронове от Турция

    5 0 Отговор
    Че да не стават зян хората. Че си ги карат с джойстика докато си пият узото.

    12:57 06.09.2026

  • 22 Жалко за момчетата

    9 0 Отговор
    Ама Ф-4 е техника от времето на пра баба ми. Ако бяха правили висш пилотаж с китайски дрон, щяха да останат живи, даже и при повреда на машината.

    12:59 06.09.2026

  • 23 УРСУЛАТА

    7 1 Отговор
    Това е руски атентат.

    13:02 06.09.2026

  • 24 Цвете

    5 1 Отговор
    ВИЕ ОСВЕН ДА ТРИЕТЕ МНЕНИЕТО НА ХОРАТА ИМАТЕ НАВИКА ДА " ПОДАВАТЕ " И СТАРА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩО? 🤔

    13:02 06.09.2026

  • 25 Цвете

    7 1 Отговор
    ВИЕ ОСВЕН ДА ТРИЕТЕ МНЕНИЕТО НА ХОРАТА ИМАТЕ НАВИКА ДА " ПОДАВАТЕ " И СТАРА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩО? 🤔

    Коментиран от #34

    13:04 06.09.2026

  • 26 Системата е пълен

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Провал. Не може некакви си случайници в името на тяхното лично обогатяване да подаряват и продават страната и народа за жълти стотинки, но нали те самите "са се уредили"??? Те получават пари от тоя народ да го представят, ама те "представят само личните си интереси"! Не ги интересува нито страна, нито народ. Тази система е много по-опасна и унищожителна и от системата до 1989 г.. Тогава народът беше по-защитен и повече имаше думата за много неща. Днес само мафията определя всичко...

    Коментиран от #31

    13:04 06.09.2026

  • 27 Пилоти

    1 0 Отговор
    Причината за катастрофата са шофьорите в самолета, понеже са били Данайци, а не Български пилоти!
    За първи път в България: Асен Йорданов - създателят на българската авиация, учителят на американските пилоти и партньор на Томас Едисън.
    Авиацията е едно особено постижение в човешката еволюция, което доказва, че бозайникът, който не е пригоден да лети, може спокойно да пребори гравитацията. Разбира се, мнозина знаят, че българските авиатори са сред първите, които използват самолет, за да хвърлят бомби, но за жалост историята коригира вярването, че българин е първият, който извършва този исторически подвиг. Трябва да разочароваме читателите, но първата бомба е хвърлена само една година по-рано от италианския лейтенант Джулио Гавоти на 1 ноември 1911 г. Българските бомбардировки край Одрин се случват на 17 ноември 1912 г., но дори това не трябва да ни разочарова.
    Италианецът Джовани Сабели и майор Васил Златаров използват услугите на "Блерио XI", за да направят обхот и да започнат бомбардиране на вражеските позиции. Това обаче не бива да ни притеснява, а само трябва да покаже на какво са способни българските инженери, при това само 3 години по-късно. Историята показва, че когато има желание за развитие, то неизбежно ще се случи. През лятото на въпросната година, Министерството на войната ще запише заключение относно производството на нов и по-сериозен летателен апарат. След щателен оглед, в него се попълва, че липсват грешки, конструкцията е сигурна, а Асен

    13:06 06.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И у нас така

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лопата Орешник":

    Е то и в нашата армия така - за шоу и показухи.Жалко за пилотите. Навремето на Фантомите им викаха "летящ кофчег".

    13:09 06.09.2026

  • 30 Осем

    1 0 Отговор
    Осем водоразпръскващи самолета и четири хеликоптера участваха в гасенето на пламъците заедно със 115 пожарникари и 36 пожарни коли.?????????????????????????

    13:17 06.09.2026

  • 31 Системата не пада от небето

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Системата е пълен":

    Тя е продукт на хората. Той баце ви каза-с такъв матрял толкова.

    13:19 06.09.2026

  • 32 Договорите в полза на Гърция

    2 0 Отговор
    Са изтекли и заграбеното трябва да се върне на България. Това е правилното.

    13:21 06.09.2026

  • 33 Сър Пичук

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лопата Орешник":

    Много политкоректно си писал ,,да загинеш за националните интереси". 😀 Така и войната в Украйна е защита на ,,национални интереси"., ама не знам дали се усещаш, че автоматично войната в Иран става защита на национални интереси, оръжията за Украйна стават защита на национални интереси, Израел също защитава националните си интереси и така мога да оправдая всяко зверство и военно престъпление. Не знам каква войнишка клетва си полагал, ако изобщо си бил войник, ама аз не съм се клел до защитавам некви интереси. Моята беше простичко ,,да защищавам родината си мъжествено, умело, с достойнство и чест, без да щадя кръвта си и дори живота си".

    13:35 06.09.2026

  • 34 милен шефа

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    трябват кликове, какво да се прави , издържаме с от реклами

    затова ще пада яка чисттка на мнения и ще се пишат стари новини да кликате и да не плююете колко си искате на нас не ни пука важното е кликане и кликане

    13:35 06.09.2026

  • 35 Ч€рв€н Бой ко Но €в

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сигурно":

    Я КАК РАЗ В€Д ЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУС СКИХ СПЕЦ СЛУЖБ!

    13:38 06.09.2026

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