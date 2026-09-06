Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу! Двамата пилоти са загинали

северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес. По-късно гръцката новинарска агенция АНА-МПА съобщи, че двамата пилоти са загинали, пише БТА.

Няма пострадали сред публиката след катастрофата на двуместния F-4 "Phantom", която стана по време на извършване на маньовър на малка височина. Двама души в близка фабрика обаче са пострадали леко от отломки от самолета, допълва гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Осем водоразпръскващи самолета и четири хеликоптера участваха в гасенето на пламъците заедно със 115 пожарникари и 36 пожарни коли.

Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра, на 60 километра северно от Атина.

Министърът на отбраната Никос Дендиас прекъсна програмата си в рамките на Международния панаир в Солун и се върна в Атина заради инцидента, съобщава в. "Катимерини".

Причините за катастрофата все още са неизвестни.