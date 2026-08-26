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В Гърция! Двама българи са арестувани за пожар край Кавала

В Гърция! Двама българи са арестувани за пожар край Кавала

26 Август, 2026 20:18 853 8

  • гърция-
  • кавала-
  • горски пожари-
  • кириакос мицотакис

По данни на гръцката пожарна огънят първоначално е възникнал в автомобил, а след това се е прехвърлил върху съседна горска територия и бързо се е разраснал

В Гърция! Двама българи са арестувани за пожар край Кавала - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Двама български граждани - 37-годишна жена и 39-годишен мъж - са арестувани в Гърция във връзка с пожар, който е започнал от автомобил и се е разпространил в горска местност в района на Кавала, съобщи Атинската и македонска информационна агенция (АНА-МПА)

Двамата са задържани по процедурата за незабавен арест от разследващото звено за престъпления, свързани с палежи, към пожарната служба в Кавала.

Пожарът е избухнал около 11:00 часа във вторник в район на общинската единица Орфану, която е част от община Пангео.

По данни на гръцката пожарна огънят първоначално е възникнал в автомобил, а след това се е прехвърлил върху съседна горска територия и бързо се е разраснал.

За овладяването на пожара са мобилизирани 34 пожарникари, две пехотни групи и осем противопожарни автомобила. В гасенето от въздуха са участвали два самолета и два хеликоптера, а община Пангео е осигурила водоноски.

По-късно пожарната съобщи, че няма активно огнено огнище. По време на операцията властите са следили развитието на пожара и с дрон, оборудван с термална и оптична камера.

Гръцките власти засега не съобщават пожарът да е бил предизвикан умишлено. В официалната информация се посочва единствено, че двамата български граждани са арестувани във връзка с възникването на огъня, започнал от автомобила и впоследствие обхванал горска площ.

Разследването на причините за пожара се води от специализираното звено за разследване на престъпления, свързани с палежи, в Кавала.

По данни на гръцката пожарна от началото на годината до 25 август в страната са наложени 738 административни глоби за нарушения, свързани с пожари, на обща стойност над 1,2 млн. евро. За същия период са извършени 313 ареста, като 279 от тях - близо 90% - са за пожари, причинени по непредпазливост, а 34 са за умишлени действия.

Случаят идва в период на повишен риск от природни пожари в Северна Гърция, където високите температури, сухата растителност и силният вятър значително улесняват разпространението на огъня.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ ГИ ПУСКАЙТЕ У ГЪРЦИЯ

    9 3 Отговор
    Тия българи бе. Само ядове.

    20:20 26.08.2026

  • 2 бай ганьо

    6 3 Отговор
    булгар,булгар!

    Коментиран от #4

    20:22 26.08.2026

  • 3 кво да дирили в гората

    5 3 Отговор
    явно са се мандардисвали
    в колата и от якото търкане се подпалило или заспали с цигара да не плащат за спане

    20:25 26.08.2026

  • 4 булгар,булгар!

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "бай ганьо":

    лапа булгур
    че в таверните скъпо сувлаки голямо за двама

    20:27 26.08.2026

  • 5 Муткурова , Пазарджик

    4 2 Отговор
    Кой на кого е правил кавал??

    20:29 26.08.2026

  • 6 КРАЙ КАВАЛА

    2 1 Отговор
    Комшийката е надувала кавала.

    20:44 26.08.2026

  • 7 123

    6 0 Отговор
    Редно е като сънародници да не плюем по заподозрените

    20:46 26.08.2026

  • 8 Бг гражданин

    4 1 Отговор
    Византийците не ни броят за хора,накупихме имоти там българите,парите си харчат хората там по таверните,но въпреки това очаквайте от тях само номера и гадости!!!

    21:10 26.08.2026

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