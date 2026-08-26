В Гърция! Двама българи са арестувани за пожар край Кавала

Двама български граждани - 37-годишна жена и 39-годишен мъж - са арестувани в Гърция във връзка с пожар, който е започнал от автомобил и се е разпространил в горска местност в района на Кавала, съобщи Атинската и македонска информационна агенция (АНА-МПА)

Двамата са задържани по процедурата за незабавен арест от разследващото звено за престъпления, свързани с палежи, към пожарната служба в Кавала.

Пожарът е избухнал около 11:00 часа във вторник в район на общинската единица Орфану, която е част от община Пангео.

По данни на гръцката пожарна огънят първоначално е възникнал в автомобил, а след това се е прехвърлил върху съседна горска територия и бързо се е разраснал.

За овладяването на пожара са мобилизирани 34 пожарникари, две пехотни групи и осем противопожарни автомобила. В гасенето от въздуха са участвали два самолета и два хеликоптера, а община Пангео е осигурила водоноски.

По-късно пожарната съобщи, че няма активно огнено огнище. По време на операцията властите са следили развитието на пожара и с дрон, оборудван с термална и оптична камера.

Гръцките власти засега не съобщават пожарът да е бил предизвикан умишлено. В официалната информация се посочва единствено, че двамата български граждани са арестувани във връзка с възникването на огъня, започнал от автомобила и впоследствие обхванал горска площ.

Разследването на причините за пожара се води от специализираното звено за разследване на престъпления, свързани с палежи, в Кавала.

По данни на гръцката пожарна от началото на годината до 25 август в страната са наложени 738 административни глоби за нарушения, свързани с пожари, на обща стойност над 1,2 млн. евро. За същия период са извършени 313 ареста, като 279 от тях - близо 90% - са за пожари, причинени по непредпазливост, а 34 са за умишлени действия.

Случаят идва в период на повишен риск от природни пожари в Северна Гърция, където високите температури, сухата растителност и силният вятър значително улесняват разпространението на огъня.