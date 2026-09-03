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100 рубли за 1 евро: защо се обезценява рублата?

100 рубли за 1 евро: защо се обезценява рублата?

3 Септември, 2026 17:33 537 32

  • русия-
  • рубла-
  • владимир путин-
  • елвира набиулина

При покупка на валута в брой или при извършване на международни преводи доларите и еврото излизат на руснаците още по-скъпо

100 рубли за 1 евро: защо се обезценява рублата? - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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През лятото руската валута се обезцени с цели 20%. Защо губи стойност рублата и какви са прогнозите?

През лятото руската рубла значително поевтиня. В началото на юни доларът струваше около 71,5 рубли, а еврото - малко над 86. Към края на август курсът на американската валута, който се определя от Централната банка, достигна 86 рубли, а този на европейската - 100. Какви са причините за това обезценяване?

Спадът на рублата

Август традиционно се счита за неблагоприятен месец за руската валута. За периода от 1998 до 2026 г. рублата е отбелязвала спад в 20 случая, изчислява РБК въз основа на данни от Московската борса. Най-мащабното понижение е през 1998 г., когато в резултат на девалвация рублата се обезценява спрямо долара с повече от 58%.

През август 2026 г. американският долар поскъпна с почти 8,9% - не толкова драматично, но това е вторият най-лош резултат за рублата пред целия период. При това тя се обезценяваше и през предходните месеци: през цялото лято курсът на долара се повиши с около 20%. На сегашните нива - над 86 рубли за долар и над 100 рубли за евро - руската валута е била за последен път в началото на 2025 година.

При покупка на валута в брой или при извършване на международни преводи доларите и еврото излизат на руснаците още по-скъпо. При покупка на валута в брой в Москва и Санкт Петербург надценката спрямо котировките на Forex, международния извънборсов пазар, в повечето случаи възлиза на около две рубли. Това се потвърждава от данните на сайтовете "Сравни.ру" и "Банки.ру", които отразяват актуалните курсове на различни обменни бюра.

Безкасовата валута за превод към чуждестранна сметка излиза значително по-скъпо. Така например руският клон на унгарската OTP Bank - една от малкото банки, които все още извършват SWIFT-преводи към ЕС, на 31 август предлагаше еврото за 103,4 рубли при превод от 2 милиона рубли. При превод от 500 хиляди курсът беше още по-неизгоден - 103,6 рубли за евро. Официалният курс на Централната банка за този ден беше 99,68 рубли. Освен това за самия превод трябва да се заплати комисиона в размер на 2-3%.

Защо губи стойност рублата?

Причините за обезценяването на руската валута са няколко. Всички те са факт не от вчера и според анализаторите ще продължат да оказват влияние върху пазара и в бъдеще. Анализаторката Анастасия Степанцова изтъква три фактора, които оказват натиск върху рублата. Всички те са пряко или косвено свързани с войната на Русия срещу Украйна.

Първият фактор е намаляването на експортните доставки през Черно море. Заплахата от украински атаки с дронове значително затрудни работата на пристанището в Новоросийск, а това ограничава притока на валутни постъпления от продажбите на петрол и селскостопанска продукция. Вторият фактор е сезонният ръст в търсенето на валута от страна на вносителите. Тази година той се засилва от горивната криза, която също е провокирана от атаките с дронове: излизането от строя на най-големите нефтопреработвателни заводи принуждава Русия да купува от чужбина, включително нефтопродукти. И трето: инвеститорите могат да натрупват валута като защитен актив, опасявайки се от по-нататъшна ескалация на военните действия, посочва Степанцова.

Икономистът Александър Исаков припомня на свой ред, че през първото полугодие рублата се е укрепила благодарение на ръста на цените на петрола, предизвикан от американско-иранския конфликт. Страната се радваше на големи валутни постъпления. Освен това Министерството на финансите временно спря покупките на валута за Фонда за национално благосъстояние. Впоследствие обаче цената на петрола спадна, а Министерството на финансите възобнови покупките на валута. Друг фактор в подкрепа на рублата беше високата основна лихвена ставка, но сега Централната банка бавно я понижава.

Какви са перспективите

Корекцията на световните цени на петрола (не се очертава постигане на мир в Близкия Изток, но пазарът вече се е адаптирал) и намаляването на обемите на руския износ ще продължат да оказват натиск върху рублата, смятат анализаторите. Освен това рискове създават и продължаващите атаки с дронове срещу руските нефтопреработвателни предприятия.

Текущият курс - около 86 рубли за долар - според експертите изглежда балансиран към момента. Но до края на годината руската валута може да се обезцени още малко - до 87-88 рубли.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    11 2 Отговор
    Тоалетна хартия

    Коментиран от #9, #28

    17:34 03.09.2026

  • 2 100€

    11 2 Отговор
    Е равно на 100 тона тоалет папир ,,рубьль

    17:36 03.09.2026

  • 3 Копейко

    6 2 Отговор
    А защо тьотя не ни е вдигнала хонорарите

    Коментиран от #11, #18

    17:37 03.09.2026

  • 4 честен ционист

    0 2 Отговор
    Щото пак ще обменям като през март 2022г

    17:40 03.09.2026

  • 5 Спецназ

    7 7 Отговор
    Рублата си е ...рубла- каквато- такава.
    На бензиностанциите руснаците си зареждат дизела...

    приравнено около 0.90 евро.

    Иначе Ганьо си мисли че е в клуба на БОГАТИТЕ!

    ХАХАХАХАХ!

    Коментиран от #26

    17:43 03.09.2026

  • 6 ФАКТ

    3 5 Отговор
    1 пломба в Германия защо е 1000 евро?

    Коментиран от #30

    17:43 03.09.2026

  • 7 Докога бе

    5 4 Отговор
    Кога немците ще спрат да идват у Суворово и Вълчи дол да си правят зъбите?

    17:44 03.09.2026

  • 8 БРИКС

    2 3 Отговор
    Германия е Камерун с трети пол

    17:45 03.09.2026

  • 9 Ами добре

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Газ, Нефт, зърно, на добри цени за добри парньори.
    ЕС що реве, че било скъпо?

    Коментиран от #12

    17:46 03.09.2026

  • 10 Как

    4 2 Отговор
    Курса се определя лично от Путин. Няма нищо общо с икономиката!

    Коментиран от #17

    17:48 03.09.2026

  • 11 Кви хонорари?

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Копейко":

    За този смешен форум никой не плаща. Пишат без да четат, 20-30 душевни люде. Главното, никой не чете..

    17:49 03.09.2026

  • 12 Да за 36 Долара

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ами добре":

    Си Дзин ПИН
    Купува барел петрол от
    Бункерния Васал .

    Наистина е добре .

    ХАХАХА

    БУНКЕРНАТА ГНИДА ИЗОБЩО НЕ МУ Е
    СМЕШНО ОТ ТАЗИ ЕВТИНИЯ

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #20

    17:50 03.09.2026

  • 13 Асен от Харвард

    1 4 Отговор
    Курсът на рублата до голяма степен е административто определян. Русия е експортна страна и има нужда от слаба рубла, за да си върже бюджета, който е в рубли. Ясно?

    17:51 03.09.2026

  • 14 Kaлпазанин

    1 3 Отговор
    Еврейско зеле ,драсните два реда за външния дълг на германското евро което управлявате от края всв с шефа ви Ротшилд ,как ще се връща и с какво ,рецесията в германистан отмина ли ,а с инфлацията как е ????? От Иран ще крадете ли петрол и газ са си го обезпечите или ще ривете на умряло ,тази ваша еврейска алчност ще ви затрие тиквите с плитките

    17:51 03.09.2026

  • 15 Ама иначе

    1 4 Отговор
    РуZката рубла е обезпечена със цялата Менделеева таблица !
    Ха-ха-ха !!
    Трябва особен талант за да обменяш рубла за цент !!!

    17:51 03.09.2026

  • 16 ВЕСЕЛЯК

    1 2 Отговор
    183.37 йени за едно евро- защо с е обезценява йената?
    3.52 шекела са едно евро-защо се обезценява шекела?
    4,33 полски злоти са едно евро-защо се обезценява злотата?
    Една йена е почти ПОЛОВИН рубла-японците измреха отглади.

    17:51 03.09.2026

  • 17 Брей

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Как":

    Вярно. Първата му работа сутрин след кафето е курса. Сигурно се провиква из огромните зали: - Ей, финансовия дай курса за днес да видим как ще го движим...щото читателите на факти чакат новини..

    17:53 03.09.2026

  • 18 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Копейко":

    защото истинските спамери пишем безплатно тъпанарчеКОЗЯШКО

    17:53 03.09.2026

  • 19 Истината

    5 0 Отговор
    Не знам да е имало толкова npocт управленец на московското ханство като Пусин.
    Можи би той е бил първообраза на Иванушка gypaka.

    Коментиран от #24

    17:53 03.09.2026

  • 20 Дянков

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Да за 36 Долара":

    ти ли си? Ах, да ти ии постната пица..

    17:54 03.09.2026

  • 21 само питам

    0 3 Отговор
    абе като сте толкова богати българите защо ревете че таратора бил скъп на морето?

    значи догодина нека да е още по-скъп

    17:56 03.09.2026

  • 22 ефтин козяшки трол от на галя

    0 3 Отговор
    Просията му е майката
    С просене - към прогрес!

    17:56 03.09.2026

  • 23 Рефер

    5 0 Отговор
    Копейките ни ще страдат....!

    17:57 03.09.2026

  • 24 чуждото грозде

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    много кисело..

    17:57 03.09.2026

  • 25 Ами

    0 3 Отговор
    Причината всяко лято рублата да се обезценява, е лятната почивка на руснаците.
    В настъпването на зимата, рублата обикновено възвръща старите си позиции.
    И това е така в последните две десетилетия.
    Всичко останало са празни приказки.

    17:58 03.09.2026

  • 26 европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спецназ":

    200 рубли за литър не са 0.90 цента ,а 2 евро

    17:59 03.09.2026

  • 27 българина

    1 4 Отговор
    защо в ес се закриват заводи? защо ес се исламизира? защо ес обеднява спрямо сащ .....

    18:00 03.09.2026

  • 28 Лятото мина

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    За какво им са долари? Топлото е в рубли..

    18:01 03.09.2026

  • 29 Родина

    0 1 Отговор
    90 процента от търговията в ШОС е в
    собствен и валути . Да си гледат трилионите
    дългове .

    18:03 03.09.2026

  • 30 В Германия

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Пломбите са 100 евро , Брекети за децата са безплатни в България са 3000€,мъжки подстригване 15-20€,женско 30-50€…..В България как ги направихте по високи цени не знам.

    18:03 03.09.2026

  • 31 Григор

    0 1 Отговор
    "100 рубли за 1 евро: защо се обезценява рублата?"
    Ясно е защо! Когато икономическите връзки са нарушени, дадената валута липсва и поради това цената и расте. Липсата на европейска валута в Русия води до такъв курс, а не някакви икономически показатели. Сега пък аз имам питане. Днес цената на литър бензин А-95 в Москва е 73 рубли. Как изглежда това при такъв курс рубла-евро и как изглежда спрямо европейските цени? Хайде, давайте! Анализирайте!

    18:04 03.09.2026

  • 32 Евтина пропаганда!😂

    0 0 Отговор
    Преди три години рублата беше стигнала 120р. за долар! Върна си позиците до 71р. за долар и нищо не прочетохме по въпроса от нацистките пропагандисти!
    Лятото руснаците купуват повече валута, защото почиват в чужбина, какво не е ясно!

    18:12 03.09.2026