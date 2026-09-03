"100 рубли за 1 евро: защо се обезценява рублата?"

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През лятото руската валута се обезцени с цели 20%. Защо губи стойност рублата и какви са прогнозите?

През лятото руската рубла значително поевтиня. В началото на юни доларът струваше около 71,5 рубли, а еврото - малко над 86. Към края на август курсът на американската валута, който се определя от Централната банка, достигна 86 рубли, а този на европейската - 100. Какви са причините за това обезценяване?

Спадът на рублата

Август традиционно се счита за неблагоприятен месец за руската валута. За периода от 1998 до 2026 г. рублата е отбелязвала спад в 20 случая, изчислява РБК въз основа на данни от Московската борса. Най-мащабното понижение е през 1998 г., когато в резултат на девалвация рублата се обезценява спрямо долара с повече от 58%.

През август 2026 г. американският долар поскъпна с почти 8,9% - не толкова драматично, но това е вторият най-лош резултат за рублата пред целия период. При това тя се обезценяваше и през предходните месеци: през цялото лято курсът на долара се повиши с около 20%. На сегашните нива - над 86 рубли за долар и над 100 рубли за евро - руската валута е била за последен път в началото на 2025 година.

При покупка на валута в брой или при извършване на международни преводи доларите и еврото излизат на руснаците още по-скъпо. При покупка на валута в брой в Москва и Санкт Петербург надценката спрямо котировките на Forex, международния извънборсов пазар, в повечето случаи възлиза на около две рубли. Това се потвърждава от данните на сайтовете "Сравни.ру" и "Банки.ру", които отразяват актуалните курсове на различни обменни бюра.

Безкасовата валута за превод към чуждестранна сметка излиза значително по-скъпо. Така например руският клон на унгарската OTP Bank - една от малкото банки, които все още извършват SWIFT-преводи към ЕС, на 31 август предлагаше еврото за 103,4 рубли при превод от 2 милиона рубли. При превод от 500 хиляди курсът беше още по-неизгоден - 103,6 рубли за евро. Официалният курс на Централната банка за този ден беше 99,68 рубли. Освен това за самия превод трябва да се заплати комисиона в размер на 2-3%.

Защо губи стойност рублата?

Причините за обезценяването на руската валута са няколко. Всички те са факт не от вчера и според анализаторите ще продължат да оказват влияние върху пазара и в бъдеще. Анализаторката Анастасия Степанцова изтъква три фактора, които оказват натиск върху рублата. Всички те са пряко или косвено свързани с войната на Русия срещу Украйна.

Първият фактор е намаляването на експортните доставки през Черно море. Заплахата от украински атаки с дронове значително затрудни работата на пристанището в Новоросийск, а това ограничава притока на валутни постъпления от продажбите на петрол и селскостопанска продукция. Вторият фактор е сезонният ръст в търсенето на валута от страна на вносителите. Тази година той се засилва от горивната криза, която също е провокирана от атаките с дронове: излизането от строя на най-големите нефтопреработвателни заводи принуждава Русия да купува от чужбина, включително нефтопродукти. И трето: инвеститорите могат да натрупват валута като защитен актив, опасявайки се от по-нататъшна ескалация на военните действия, посочва Степанцова.

Икономистът Александър Исаков припомня на свой ред, че през първото полугодие рублата се е укрепила благодарение на ръста на цените на петрола, предизвикан от американско-иранския конфликт. Страната се радваше на големи валутни постъпления. Освен това Министерството на финансите временно спря покупките на валута за Фонда за национално благосъстояние. Впоследствие обаче цената на петрола спадна, а Министерството на финансите възобнови покупките на валута. Друг фактор в подкрепа на рублата беше високата основна лихвена ставка, но сега Централната банка бавно я понижава.

Какви са перспективите

Корекцията на световните цени на петрола (не се очертава постигане на мир в Близкия Изток, но пазарът вече се е адаптирал) и намаляването на обемите на руския износ ще продължат да оказват натиск върху рублата, смятат анализаторите. Освен това рискове създават и продължаващите атаки с дронове срещу руските нефтопреработвателни предприятия.

Текущият курс - около 86 рубли за долар - според експертите изглежда балансиран към момента. Но до края на годината руската валута може да се обезцени още малко - до 87-88 рубли.