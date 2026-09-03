"100 рубли за 1 евро: защо се обезценява рублата?"

През лятото руската валута се обезцени с цели 20%. Защо губи стойност рублата и какви са прогнозите?
През лятото руската рубла значително поевтиня. В началото на юни доларът струваше около 71,5 рубли, а еврото - малко над 86. Към края на август курсът на американската валута, който се определя от Централната банка, достигна 86 рубли, а този на европейската - 100. Какви са причините за това обезценяване?
Спадът на рублата
Август традиционно се счита за неблагоприятен месец за руската валута. За периода от 1998 до 2026 г. рублата е отбелязвала спад в 20 случая, изчислява РБК въз основа на данни от Московската борса. Най-мащабното понижение е през 1998 г., когато в резултат на девалвация рублата се обезценява спрямо долара с повече от 58%.
През август 2026 г. американският долар поскъпна с почти 8,9% - не толкова драматично, но това е вторият най-лош резултат за рублата пред целия период. При това тя се обезценяваше и през предходните месеци: през цялото лято курсът на долара се повиши с около 20%. На сегашните нива - над 86 рубли за долар и над 100 рубли за евро - руската валута е била за последен път в началото на 2025 година.
При покупка на валута в брой или при извършване на международни преводи доларите и еврото излизат на руснаците още по-скъпо. При покупка на валута в брой в Москва и Санкт Петербург надценката спрямо котировките на Forex, международния извънборсов пазар, в повечето случаи възлиза на около две рубли. Това се потвърждава от данните на сайтовете "Сравни.ру" и "Банки.ру", които отразяват актуалните курсове на различни обменни бюра.
Безкасовата валута за превод към чуждестранна сметка излиза значително по-скъпо. Така например руският клон на унгарската OTP Bank - една от малкото банки, които все още извършват SWIFT-преводи към ЕС, на 31 август предлагаше еврото за 103,4 рубли при превод от 2 милиона рубли. При превод от 500 хиляди курсът беше още по-неизгоден - 103,6 рубли за евро. Официалният курс на Централната банка за този ден беше 99,68 рубли. Освен това за самия превод трябва да се заплати комисиона в размер на 2-3%.
Защо губи стойност рублата?
Причините за обезценяването на руската валута са няколко. Всички те са факт не от вчера и според анализаторите ще продължат да оказват влияние върху пазара и в бъдеще. Анализаторката Анастасия Степанцова изтъква три фактора, които оказват натиск върху рублата. Всички те са пряко или косвено свързани с войната на Русия срещу Украйна.
Първият фактор е намаляването на експортните доставки през Черно море. Заплахата от украински атаки с дронове значително затрудни работата на пристанището в Новоросийск, а това ограничава притока на валутни постъпления от продажбите на петрол и селскостопанска продукция. Вторият фактор е сезонният ръст в търсенето на валута от страна на вносителите. Тази година той се засилва от горивната криза, която също е провокирана от атаките с дронове: излизането от строя на най-големите нефтопреработвателни заводи принуждава Русия да купува от чужбина, включително нефтопродукти. И трето: инвеститорите могат да натрупват валута като защитен актив, опасявайки се от по-нататъшна ескалация на военните действия, посочва Степанцова.
Икономистът Александър Исаков припомня на свой ред, че през първото полугодие рублата се е укрепила благодарение на ръста на цените на петрола, предизвикан от американско-иранския конфликт. Страната се радваше на големи валутни постъпления. Освен това Министерството на финансите временно спря покупките на валута за Фонда за национално благосъстояние. Впоследствие обаче цената на петрола спадна, а Министерството на финансите възобнови покупките на валута. Друг фактор в подкрепа на рублата беше високата основна лихвена ставка, но сега Централната банка бавно я понижава.
Какви са перспективите
Корекцията на световните цени на петрола (не се очертава постигане на мир в Близкия Изток, но пазарът вече се е адаптирал) и намаляването на обемите на руския износ ще продължат да оказват натиск върху рублата, смятат анализаторите. Освен това рискове създават и продължаващите атаки с дронове срещу руските нефтопреработвателни предприятия.
Текущият курс - около 86 рубли за долар - според експертите изглежда балансиран към момента. Но до края на годината руската валута може да се обезцени още малко - до 87-88 рубли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #9, #28
17:34 03.09.2026
2 100€
17:36 03.09.2026
3 Копейко
Коментиран от #11, #18
17:37 03.09.2026
4 честен ционист
17:40 03.09.2026
5 Спецназ
На бензиностанциите руснаците си зареждат дизела...
приравнено около 0.90 евро.
Иначе Ганьо си мисли че е в клуба на БОГАТИТЕ!
ХАХАХАХАХ!
Коментиран от #26
17:43 03.09.2026
6 ФАКТ
Коментиран от #30
17:43 03.09.2026
7 Докога бе
17:44 03.09.2026
8 БРИКС
17:45 03.09.2026
9 Ами добре
До коментар #1 от "Красимир Петров":Газ, Нефт, зърно, на добри цени за добри парньори.
ЕС що реве, че било скъпо?
Коментиран от #12
17:46 03.09.2026
10 Как
Коментиран от #17
17:48 03.09.2026
11 Кви хонорари?
До коментар #3 от "Копейко":За този смешен форум никой не плаща. Пишат без да четат, 20-30 душевни люде. Главното, никой не чете..
17:49 03.09.2026
12 Да за 36 Долара
До коментар #9 от "Ами добре":Си Дзин ПИН
Купува барел петрол от
Бункерния Васал .
Наистина е добре .
ХАХАХА
БУНКЕРНАТА ГНИДА ИЗОБЩО НЕ МУ Е
СМЕШНО ОТ ТАЗИ ЕВТИНИЯ
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #20
17:50 03.09.2026
13 Асен от Харвард
17:51 03.09.2026
14 Kaлпазанин
17:51 03.09.2026
15 Ама иначе
Ха-ха-ха !!
Трябва особен талант за да обменяш рубла за цент !!!
17:51 03.09.2026
16 ВЕСЕЛЯК
3.52 шекела са едно евро-защо се обезценява шекела?
4,33 полски злоти са едно евро-защо се обезценява злотата?
Една йена е почти ПОЛОВИН рубла-японците измреха отглади.
17:51 03.09.2026
17 Брей
До коментар #10 от "Как":Вярно. Първата му работа сутрин след кафето е курса. Сигурно се провиква из огромните зали: - Ей, финансовия дай курса за днес да видим как ще го движим...щото читателите на факти чакат новини..
17:53 03.09.2026
18 оня с коня
До коментар #3 от "Копейко":защото истинските спамери пишем безплатно тъпанарчеКОЗЯШКО
17:53 03.09.2026
19 Истината
Можи би той е бил първообраза на Иванушка gypaka.
Коментиран от #24
17:53 03.09.2026
20 Дянков
До коментар #12 от "Да за 36 Долара":ти ли си? Ах, да ти ии постната пица..
17:54 03.09.2026
21 само питам
значи догодина нека да е още по-скъп
17:56 03.09.2026
22 ефтин козяшки трол от на галя
С просене - към прогрес!
17:56 03.09.2026
23 Рефер
17:57 03.09.2026
24 чуждото грозде
До коментар #19 от "Истината":много кисело..
17:57 03.09.2026
25 Ами
В настъпването на зимата, рублата обикновено възвръща старите си позиции.
И това е така в последните две десетилетия.
Всичко останало са празни приказки.
17:58 03.09.2026
26 европеец
До коментар #5 от "Спецназ":200 рубли за литър не са 0.90 цента ,а 2 евро
17:59 03.09.2026
27 българина
18:00 03.09.2026
28 Лятото мина
До коментар #1 от "Красимир Петров":За какво им са долари? Топлото е в рубли..
18:01 03.09.2026
29 Родина
собствен и валути . Да си гледат трилионите
дългове .
18:03 03.09.2026
30 В Германия
До коментар #6 от "ФАКТ":Пломбите са 100 евро , Брекети за децата са безплатни в България са 3000€,мъжки подстригване 15-20€,женско 30-50€…..В България как ги направихте по високи цени не знам.
18:03 03.09.2026
31 Григор
Ясно е защо! Когато икономическите връзки са нарушени, дадената валута липсва и поради това цената и расте. Липсата на европейска валута в Русия води до такъв курс, а не някакви икономически показатели. Сега пък аз имам питане. Днес цената на литър бензин А-95 в Москва е 73 рубли. Как изглежда това при такъв курс рубла-евро и как изглежда спрямо европейските цени? Хайде, давайте! Анализирайте!
18:04 03.09.2026
32 Евтина пропаганда!😂
Лятото руснаците купуват повече валута, защото почиват в чужбина, какво не е ясно!
18:12 03.09.2026