Пресъхналият язовир “Нова Каховка”: как променя войната?

Русия губи бойци в засади сред растителността на пресъхналия язовир “Нова Каховка”, но според анализатори това е част от стратегия - не за настъпление, а за разузнаване и изтощаване на украинските сили.
Когато руската армия взриви язовира "Нова Каховка” през лятото на 2023 г., регионът се промени коренно. Сега огромната площ на някогашния воден басейн е пълен с високи плевели, заплетени храсти и друга растителност. Това място промени и фронтовата линия, пише френската медия France24.
На това място, обрасло с огромно количество растителност, дроновете не успяват толкова ефективно да открият целите си. Според медийни публикации на дъното на някогашния язовир се водят директни сражения. Украинските сили се опитват да проследят и да устроят засада на руските пехотни подразделения, които предприемат опити да проникнат в района, като сами навлизат в гората, за да влязат в престрелки с руските войски.
Според военния експерт от финландската група Black Bird Емил Кастехелми, цитиран от France24, пресъхналата част на речното корито около язовира е добре да се разглежда като "ничия земя”, тъй като вероятно на руските войски им е доста по-лесно вече да преминат там. Кастехелми казва пред френската медия, че армията на Русия по-скоро използва региона с разузнавателни цели, а не за директна мащабна офанзива.
Защо пресъхналият язовир е стратегически важен за Русия
Въпреки че в басейна вече няма вода, зоната продължава да действа като естествена преграда между руските и украинските войски. Военните действия в района продължават да са много сложни за изпълнение, особено ако става дума за по-мащабни маневри. Затова и Киев навярно би предпочел районът на язовира да продължи да изпълнява тази преградна функция.
Стратегиите на двете армии се променят - гората не се е възстановила напълно от наводненията, което означава, че войските могат да използват прикритието ѝ само донякъде. В региона има и много малки потоци и езера, което го прави по-сложен за навигиране, отбелязва France24.
Пътят към Запорожие
Запорожие е петият по големина град в Украйна и от много време в региона има активни сражения, докато Русия се опитва да настъпва към областния център. Това обаче е много сложно, отбелязва френската медия - руската армия почти не отбелязва напредък, въпреки че официално Москва обяви Запорожка област за анексирана. В момента около 75 процента от региона са под руски контрол. Най-важните стратегически части на областта обаче остават под контрола на Киев.
Пресушеният язовир и река Днепър затрудняват точно тези опити на руската армия да достигне до Запорожие. Една от причините са неравностите по дъното на някогашния язовир - теренът е много труден за преминаване с пехота, отбелязва France24.
Потенциален сблъсък за град Запорожие ще е прецедент във войната в Украйна. В града живееха около 700 000 души преди началото на пълномащабната инвазия. Опитът за превземане на такъв голям областен център ще бъде труден и навярно ще включва дълги и тежки сражения в самия град. Такава битка би отнела месеци, пише френската медия - още повече предвид това колко бавно напредва Русия в селища, които са десет пъти по-малки от Запорожие.
Въпреки това Русия и Украйна играят на котка и мишка в басейна на някогашния язовир "Нова Каховка”, пише France24. Така руската армия се опитва да поддържа напрежението сред украинците високо, а това, че губи хора заради украинските нападения с дронове в региона, не е голям проблем за Москва. Руснаците могат да поемат загубите и след това да принудят украинците да задържат войските си на левия бряг на реката. Русия трябва да насочи ресурси за разузнаване в района - това е нейната стратегия, а не да организира настъпление и да променя фактическата обстановка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малии...
20:50 04.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 еврея фашист
20:51 04.09.2026
4 Денонощната жалка пропаганда
Коментиран от #11, #14
20:51 04.09.2026
5 Боби Баламата
Коментиран от #12
20:52 04.09.2026
6 684568568568
20:53 04.09.2026
7 Стратегия
20:53 04.09.2026
8 Сандо
20:53 04.09.2026
9 Овчар
Коментиран от #18
20:54 04.09.2026
10 Язовира го взривиха
20:56 04.09.2026
11 Дааа...
До коментар #4 от "Денонощната жалка пропаганда":Вертушката със монгольяк фашистките..пропагандатори... уйде!
Глей видеото как се омаа до патьо и даде Фира
Хихихихихи
Коментиран от #13
20:57 04.09.2026
12 Орк
До коментар #5 от "Боби Баламата":Так вспомним же юность свою боевую,
Так выпьем за наши дела,
За нашу страну, за Каховку родную,
Где девушка наша жила
20:58 04.09.2026
13 Вместо да тролиш
До коментар #11 от "Дааа...":се ограмоти. Изглеждаш толкова жалко!
20:59 04.09.2026
14 Така е
До коментар #4 от "Денонощната жалка пропаганда":Докато жално тролиш изглеждаш толкова глупаво.Отпадък
Коментиран от #23
21:00 04.09.2026
15 осраински
21:00 04.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 зИленски
НИЕ ГУБИМ МЛАДЕЖИ
21:04 04.09.2026
18 Така е чо банин
До коментар #9 от "Овчар":Хахахаха
Гледай фашистката кремля ТВ и фашагата чифутин Соло вьев...там е ТРИДНЕВНАТА истина на педофила
Ха-ха-ха
21:04 04.09.2026
19 зИленски
21:04 04.09.2026
20 осраински
21:05 04.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Възраждане
До коментар #21 от "Командващия Стратегическа та Авиация":Дано се оправи тая монголска мър Ша.
Коментиран от #25
21:15 04.09.2026
23 Точно така
До коментар #14 от "Така е":Тролея е отпадък и с тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!
21:18 04.09.2026
24 просто истината
Коментиран от #27
21:19 04.09.2026
25 ФАКТ
До коментар #22 от "Възраждане":67 монголски Генерали вече се ...оправиха! Вече са .. КОМПОСТ
Хахахаха
Коментиран от #28
21:22 04.09.2026
26 Бандерланковците няма да мирясат
Коментиран от #29
21:26 04.09.2026
27 Цяла България се гордее
До коментар #24 от "просто истината":Че със българско оръжие и муниции, всекидневно стотици фашистки монгольяци дават Фира!
Слава България
Коментиран от #30
21:27 04.09.2026
28 Всички терористи са известни
До коментар #25 от "ФАКТ":Някои от тях получиха присъди до живот, но в затвора издържат максимум до две години. Умират бавно и мъчително. След това излитат през комина на крематориума. Много глупава идея е да се занимават в Русия с тероризъм. За него няма давност и всички ще си получат наказанието.
Коментиран от #31
21:30 04.09.2026
29 Пиян ли си кло Шар?!?
До коментар #26 от "Бандерланковците няма да мирясат":Монголското ПВО се намира на ПОКРИВИТЕ на жилищни сгради!
Крият се зад Цивилните бабушки и монголчета
Ха-ха-ха
21:31 04.09.2026
30 Затова
До коментар #27 от "Цяла България се гордее":Ще плащаме репарации за нанесените с българско оръжие щети.
Коментиран от #33
21:32 04.09.2026
31 Така е
До коментар #28 от "Всички терористи са известни":Всички кремльовски фашисти и терористи нападнали НЕЗАВИСИМА държава ше СДО хнат като ско тове
Хихихихихи
21:34 04.09.2026
32 Термовизионната камера
21:35 04.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Kaлпазанин
21:37 04.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.