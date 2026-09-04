Пресъхналият язовир “Нова Каховка”: как променя войната?

Русия губи бойци в засади сред растителността на пресъхналия язовир “Нова Каховка”, но според анализатори това е част от стратегия - не за настъпление, а за разузнаване и изтощаване на украинските сили.

Когато руската армия взриви язовира "Нова Каховка” през лятото на 2023 г., регионът се промени коренно. Сега огромната площ на някогашния воден басейн е пълен с високи плевели, заплетени храсти и друга растителност. Това място промени и фронтовата линия, пише френската медия France24.

На това място, обрасло с огромно количество растителност, дроновете не успяват толкова ефективно да открият целите си. Според медийни публикации на дъното на някогашния язовир се водят директни сражения. Украинските сили се опитват да проследят и да устроят засада на руските пехотни подразделения, които предприемат опити да проникнат в района, като сами навлизат в гората, за да влязат в престрелки с руските войски.

Според военния експерт от финландската група Black Bird Емил Кастехелми, цитиран от France24, пресъхналата част на речното корито около язовира е добре да се разглежда като "ничия земя”, тъй като вероятно на руските войски им е доста по-лесно вече да преминат там. Кастехелми казва пред френската медия, че армията на Русия по-скоро използва региона с разузнавателни цели, а не за директна мащабна офанзива.

Защо пресъхналият язовир е стратегически важен за Русия

Въпреки че в басейна вече няма вода, зоната продължава да действа като естествена преграда между руските и украинските войски. Военните действия в района продължават да са много сложни за изпълнение, особено ако става дума за по-мащабни маневри. Затова и Киев навярно би предпочел районът на язовира да продължи да изпълнява тази преградна функция.

Стратегиите на двете армии се променят - гората не се е възстановила напълно от наводненията, което означава, че войските могат да използват прикритието ѝ само донякъде. В региона има и много малки потоци и езера, което го прави по-сложен за навигиране, отбелязва France24.

Пътят към Запорожие

Запорожие е петият по големина град в Украйна и от много време в региона има активни сражения, докато Русия се опитва да настъпва към областния център. Това обаче е много сложно, отбелязва френската медия - руската армия почти не отбелязва напредък, въпреки че официално Москва обяви Запорожка област за анексирана. В момента около 75 процента от региона са под руски контрол. Най-важните стратегически части на областта обаче остават под контрола на Киев.

Пресушеният язовир и река Днепър затрудняват точно тези опити на руската армия да достигне до Запорожие. Една от причините са неравностите по дъното на някогашния язовир - теренът е много труден за преминаване с пехота, отбелязва France24.

Потенциален сблъсък за град Запорожие ще е прецедент във войната в Украйна. В града живееха около 700 000 души преди началото на пълномащабната инвазия. Опитът за превземане на такъв голям областен център ще бъде труден и навярно ще включва дълги и тежки сражения в самия град. Такава битка би отнела месеци, пише френската медия - още повече предвид това колко бавно напредва Русия в селища, които са десет пъти по-малки от Запорожие.

Въпреки това Русия и Украйна играят на котка и мишка в басейна на някогашния язовир "Нова Каховка”, пише France24. Така руската армия се опитва да поддържа напрежението сред украинците високо, а това, че губи хора заради украинските нападения с дронове в региона, не е голям проблем за Москва. Руснаците могат да поемат загубите и след това да принудят украинците да задържат войските си на левия бряг на реката. Русия трябва да насочи ресурси за разузнаване в района - това е нейната стратегия, а не да организира настъпление и да променя фактическата обстановка.