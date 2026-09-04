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Пресъхналият язовир “Нова Каховка”: как променя войната?
  Тема: Украйна

Пресъхналият язовир “Нова Каховка”: как променя войната?

4 Септември, 2026 20:48 1 340 35

  • каховка-
  • русия-
  • украйна-
  • запорожка област

Потенциален сблъсък за град Запорожие ще е прецедент във войната в Украйна

Пресъхналият язовир “Нова Каховка”: как променя войната? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия губи бойци в засади сред растителността на пресъхналия язовир “Нова Каховка”, но според анализатори това е част от стратегия - не за настъпление, а за разузнаване и изтощаване на украинските сили.

Когато руската армия взриви язовира "Нова Каховка” през лятото на 2023 г., регионът се промени коренно. Сега огромната площ на някогашния воден басейн е пълен с високи плевели, заплетени храсти и друга растителност. Това място промени и фронтовата линия, пише френската медия France24.

На това място, обрасло с огромно количество растителност, дроновете не успяват толкова ефективно да открият целите си. Според медийни публикации на дъното на някогашния язовир се водят директни сражения. Украинските сили се опитват да проследят и да устроят засада на руските пехотни подразделения, които предприемат опити да проникнат в района, като сами навлизат в гората, за да влязат в престрелки с руските войски.

Според военния експерт от финландската група Black Bird Емил Кастехелми, цитиран от France24, пресъхналата част на речното корито около язовира е добре да се разглежда като "ничия земя”, тъй като вероятно на руските войски им е доста по-лесно вече да преминат там. Кастехелми казва пред френската медия, че армията на Русия по-скоро използва региона с разузнавателни цели, а не за директна мащабна офанзива.

Защо пресъхналият язовир е стратегически важен за Русия

Въпреки че в басейна вече няма вода, зоната продължава да действа като естествена преграда между руските и украинските войски. Военните действия в района продължават да са много сложни за изпълнение, особено ако става дума за по-мащабни маневри. Затова и Киев навярно би предпочел районът на язовира да продължи да изпълнява тази преградна функция.

Стратегиите на двете армии се променят - гората не се е възстановила напълно от наводненията, което означава, че войските могат да използват прикритието ѝ само донякъде. В региона има и много малки потоци и езера, което го прави по-сложен за навигиране, отбелязва France24.

Пътят към Запорожие

Запорожие е петият по големина град в Украйна и от много време в региона има активни сражения, докато Русия се опитва да настъпва към областния център. Това обаче е много сложно, отбелязва френската медия - руската армия почти не отбелязва напредък, въпреки че официално Москва обяви Запорожка област за анексирана. В момента около 75 процента от региона са под руски контрол. Най-важните стратегически части на областта обаче остават под контрола на Киев.

Пресушеният язовир и река Днепър затрудняват точно тези опити на руската армия да достигне до Запорожие. Една от причините са неравностите по дъното на някогашния язовир - теренът е много труден за преминаване с пехота, отбелязва France24.

Потенциален сблъсък за град Запорожие ще е прецедент във войната в Украйна. В града живееха около 700 000 души преди началото на пълномащабната инвазия. Опитът за превземане на такъв голям областен център ще бъде труден и навярно ще включва дълги и тежки сражения в самия град. Такава битка би отнела месеци, пише френската медия - още повече предвид това колко бавно напредва Русия в селища, които са десет пъти по-малки от Запорожие.

Въпреки това Русия и Украйна играят на котка и мишка в басейна на някогашния язовир "Нова Каховка”, пише France24. Така руската армия се опитва да поддържа напрежението сред украинците високо, а това, че губи хора заради украинските нападения с дронове в региона, не е голям проблем за Москва. Руснаците могат да поемат загубите и след това да принудят украинците да задържат войските си на левия бряг на реката. Русия трябва да насочи ресурси за разузнаване в района - това е нейната стратегия, а не да организира настъпление и да променя фактическата обстановка.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малии...

    4 20 Отговор
    Ного монголска ЛЕШ, ного нЯщо...ей...

    20:50 04.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 еврея фашист

    17 3 Отговор
    взривява язовири, убива цивилни и всеки ден извършва атентати.... това ще свърши много зле за неги

    20:51 04.09.2026

  • 4 Денонощната жалка пропаганда

    26 3 Отговор
    срещу Русия показва края на фашизма!

    Коментиран от #11, #14

    20:51 04.09.2026

  • 5 Боби Баламата

    4 14 Отговор
    Монголските орди от 23 ядрени Републики влезнаха ли вече за Парада у КИЕВ или след 13 год....още мляскат Украински...суров шпек?

    Коментиран от #12

    20:52 04.09.2026

  • 6 684568568568

    15 3 Отговор
    Когато руската армия взриви язовира "Нова Каховка” през лятото на 2023 г - що лъжете , бе !

    20:53 04.09.2026

  • 7 Стратегия

    4 13 Отговор
    Каква Нова Каховка бе, вижте какво става в Сочи. Руснаците вече ще ходят на море в Мурманск.

    20:53 04.09.2026

  • 8 Сандо

    19 1 Отговор
    Щом е от ДВ,то и Каховка е на страната на укрите.Който има време и нерви да чете,умните хора отдавна не обръщаме внимание на главния пропаганден рупор на западните фашисти в България.

    20:53 04.09.2026

  • 9 Овчар

    15 2 Отговор
    Дойче веле е вече един информационен труп .!

    Коментиран от #18

    20:54 04.09.2026

  • 10 Язовира го взривиха

    13 4 Отговор
    бандеровските фашисти, под направлението на САЩ! Лъжци!

    20:56 04.09.2026

  • 11 Дааа...

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Денонощната жалка пропаганда":

    Вертушката със монгольяк фашистките..пропагандатори... уйде!
    Глей видеото как се омаа до патьо и даде Фира
    Хихихихихи

    Коментиран от #13

    20:57 04.09.2026

  • 12 Орк

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Боби Баламата":

    Так вспомним же юность свою боевую,
    Так выпьем за наши дела,
    За нашу страну, за Каховку родную,
    Где девушка наша жила

    20:58 04.09.2026

  • 13 Вместо да тролиш

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дааа...":

    се ограмоти. Изглеждаш толкова жалко!

    20:59 04.09.2026

  • 14 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Денонощната жалка пропаганда":

    Докато жално тролиш изглеждаш толкова глупаво.Отпадък

    Коментиран от #23

    21:00 04.09.2026

  • 15 осраински

    7 0 Отговор
    ОФФФ ОМРЪЗНА МИ ВСЯКА СУТРИН ДА ЗАКУСВАМ ИЗПЪРЖЕН УКРАИНСКИ БЕКОН

    21:00 04.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 зИленски

    0 1 Отговор
    НИЩО НЕ ПРОМЕНЯ
    НИЕ ГУБИМ МЛАДЕЖИ

    21:04 04.09.2026

  • 18 Така е чо банин

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    Хахахаха
    Гледай фашистката кремля ТВ и фашагата чифутин Соло вьев...там е ТРИДНЕВНАТА истина на педофила
    Ха-ха-ха

    21:04 04.09.2026

  • 19 зИленски

    4 1 Отговор
    Слива оКРАИНЕ

    21:04 04.09.2026

  • 20 осраински

    2 1 Отговор
    дО 16 СТИ ПИШИ СВЯСТНО БЕ МУНДАР

    21:05 04.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Възраждане

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Командващия Стратегическа та Авиация":

    Дано се оправи тая монголска мър Ша.

    Коментиран от #25

    21:15 04.09.2026

  • 23 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Тролея е отпадък и с тролене човек изглежда глупаво и показва както своята трагедия, така падението и отчаянието на запада възродил фашизма и направил гнездо в Украйна!

    21:18 04.09.2026

  • 24 просто истината

    2 0 Отговор
    Украйна е полигон, който дава възможност на американските и британските войски да изпитат на бойното поле технологиите на бъдещите войни. Това заяви бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреус.

    Коментиран от #27

    21:19 04.09.2026

  • 25 ФАКТ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Възраждане":

    67 монголски Генерали вече се ...оправиха! Вече са .. КОМПОСТ
    Хахахаха

    Коментиран от #28

    21:22 04.09.2026

  • 26 Бандерланковците няма да мирясат

    0 1 Отговор
    Докато и Запорожие не се превърне в руини, ще се крият зад мирното население. Само великодушната милозливост на Владимир Владимирович Путин запазва града от артилерийска подготовка, бомбардировки и пълно разрушение с десетки хиляди жертви.

    Коментиран от #29

    21:26 04.09.2026

  • 27 Цяла България се гордее

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "просто истината":

    Че със българско оръжие и муниции, всекидневно стотици фашистки монгольяци дават Фира!
    Слава България

    Коментиран от #30

    21:27 04.09.2026

  • 28 Всички терористи са известни

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "ФАКТ":

    Някои от тях получиха присъди до живот, но в затвора издържат максимум до две години. Умират бавно и мъчително. След това излитат през комина на крематориума. Много глупава идея е да се занимават в Русия с тероризъм. За него няма давност и всички ще си получат наказанието.

    Коментиран от #31

    21:30 04.09.2026

  • 29 Пиян ли си кло Шар?!?

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Бандерланковците няма да мирясат":

    Монголското ПВО се намира на ПОКРИВИТЕ на жилищни сгради!
    Крият се зад Цивилните бабушки и монголчета
    Ха-ха-ха

    21:31 04.09.2026

  • 30 Затова

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цяла България се гордее":

    Ще плащаме репарации за нанесените с българско оръжие щети.

    Коментиран от #33

    21:32 04.09.2026

  • 31 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Всички терористи са известни":

    Всички кремльовски фашисти и терористи нападнали НЕЗАВИСИМА държава ше СДО хнат като ско тове
    Хихихихихи

    21:34 04.09.2026

  • 32 Термовизионната камера

    0 0 Отговор
    вижда всичко живо из храстите, дори и през нощта.

    21:35 04.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    По@@@@@ на еврейското зеле край няма

    21:37 04.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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