Руският президент Владимир Путин все по-често обявява "териториални постижения“ на своите войски, но повечето от тях са просто измислици. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от Фокус.

Ръководителят на Кремъл продължава да уверява руснаците, че превземането на цялата Донецка област протича според плана.

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Той заяви, че миналия месец армията на Русия е окупирала в региона 15 населени места с обща площ от 270 кв. км.

Американските анализатори подчертават, че данните от отворени източници не потвърждават тези "успехи“.

Според данните на ISW през август руснаците са поели контрол само над 73,14 кв. км територия в Донецка област.

Известно е също, че миналия месец армията на Русия е успяла да се укрепи или да превземе 90,35 кв. км на целия театър на военните действия.

Анализаторите припомнят също, че Путин поне 15 пъти е поставял на войските си краен срок за пълното превземане на Донецката област – нито един от тях не е бил спазен.

Нещо повече, Путин заяви, че руската Северна група е превзела Святгориск. От ISW отбелязват, че по време на максималното си настъпление в края на пролетта – началото на лятото, руските войски са се намирали на разстояние не по-близо от 13 км от града.

Шумното изявление на руския президент относно превземането на Козача Лопаня също се оказа лъжа. Известно е, че войниците от Въоръжените сили на Украйна продължават да отбраняват това населено място. Последните данни сочат, че руснаците контролират приблизително 13,39 % от територията му.

Освен това Путин започна да твърди, че руската Западна група е обградила 13 украински батальона – около 5 хиляди военни – на източния бряг на Оскилското водохранилище край Писки-Радковски.

Въпреки това ISW не е открил доказателства за присъствието на руски войски в посочения район, да не говорим за обкръжаването там на значителни украински сили.