Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин обяви новите "успехи" на руската армия от 270 кв. км. на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Владимир Путин обяви новите "успехи" на руската армия от 270 кв. км. на фронта в Украйна

3 Септември, 2026 22:40 697 47

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • владимир путин

Ръководителят на Кремъл продължава да уверява руснаците, че превземането на цялата Донецка област протича според плана

Владимир Путин обяви новите "успехи" на руската армия от 270 кв. км. на фронта в Украйна - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин все по-често обявява "териториални постижения“ на своите войски, но повечето от тях са просто измислици. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от Фокус.

Ръководителят на Кремъл продължава да уверява руснаците, че превземането на цялата Донецка област протича според плана.

Още новини от Украйна

Той заяви, че миналия месец армията на Русия е окупирала в региона 15 населени места с обща площ от 270 кв. км.

Американските анализатори подчертават, че данните от отворени източници не потвърждават тези "успехи“.

Според данните на ISW през август руснаците са поели контрол само над 73,14 кв. км територия в Донецка област.

Известно е също, че миналия месец армията на Русия е успяла да се укрепи или да превземе 90,35 кв. км на целия театър на военните действия.

Анализаторите припомнят също, че Путин поне 15 пъти е поставял на войските си краен срок за пълното превземане на Донецката област – нито един от тях не е бил спазен.

Нещо повече, Путин заяви, че руската Северна група е превзела Святгориск. От ISW отбелязват, че по време на максималното си настъпление в края на пролетта – началото на лятото, руските войски са се намирали на разстояние не по-близо от 13 км от града.

Шумното изявление на руския президент относно превземането на Козача Лопаня също се оказа лъжа. Известно е, че войниците от Въоръжените сили на Украйна продължават да отбраняват това населено място. Последните данни сочат, че руснаците контролират приблизително 13,39 % от територията му.

Освен това Путин започна да твърди, че руската Западна група е обградила 13 украински батальона – около 5 хиляди военни – на източния бряг на Оскилското водохранилище край Писки-Радковски.

Въпреки това ISW не е открил доказателства за присъствието на руски войски в посочения район, да не говорим за обкръжаването там на значителни украински сили.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 10 Отговор
    ко стаа , копейзаж? стигнахте ли Лисабон? или сте в Украинските блата пета година

    Коментиран от #43

    22:43 03.09.2026

  • 2 Сюлейман

    9 11 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    Коментиран от #4

    22:46 03.09.2026

  • 3 Нищо лично

    5 7 Отговор
    но....само на запад и до последния.......
    И един да остане няма да има спокойствие.

    22:46 03.09.2026

  • 4 Точен сте

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "Сюлейман":

    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    22:46 03.09.2026

  • 5 Българин

    10 16 Отговор
    За нас Българите, Русия е истината! Така че, ние вярваме на Русия и на Путин във всичко!
    А разни лъжци и русофоби не ни интересуват!
    Ние сме с Путин и наш дълг е да служим на Русия!

    Коментиран от #10, #17

    22:48 03.09.2026

  • 6 Така е ,статията е точна

    12 9 Отговор
    А днес 2-те копейки тук повярваха че имало обкръжени 2000 Украински военни а то жив руснак нямало наблизо-
    Освен това Путин започна да твърди, че руската Западна група е обградила 13 украински батальона – около 5 хиляди военни – на източния бряг на Оскилското водохранилище край Писки-Радковски.


    Въпреки това ISW не е открил доказателства за присъствието на руски войски в посочения район, да не говорим за обкръжаването там на значителни украински сили.

    Коментиран от #15

    22:49 03.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 При тия изроди

    8 2 Отговор
    Всичко е лъжа. Скоро обаче ще стане ясно на всеки.

    22:52 03.09.2026

  • 9 Копейка в шок

    9 5 Отговор
    Вечер си лягам с портрета на любимия ни вожд Пуся Первий и се завивам презглава с руското любимо знаме.
    С.Корейското го ползвам за възглавница.
    И така пета година чакам братушките коленопреклонно да им се поклоня.

    22:52 03.09.2026

  • 10 НА ПУТИН

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    МОЖЕШ ДА МУ
    ЛАПАНДУРКАШ
    И ИЗСЪХНАЛИЯ ГРЕЗДЕЙ
    АКО ИСКАШ.

    ПРЕДАТЕЛИТЕ СИ СЛУЖЕТЕ
    НА РУСИЯ ЗАТОВА
    ПО БЪРЗО СЕ ИЗНАСЯЙТЕ КЪМ
    КОЧИНАТА.

    22:52 03.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 симха

    1 1 Отговор
    С цената на колко войничета

    22:54 03.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Xaxaxaaa даааа...😂🤣😅

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Така е ,статията е точна":

    Добре че е жужак путя да ни разсмива с фантазиите си...Аз се учудих когато избраха Зеленски за президент и при първата му среща с путя и танцуваше пред него и каза на Зеленски " Аз мога да съм и по добър комик от тебе"...не повярвах но прав излезе жуже путя

    22:56 03.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти си копейка

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Така, че събирайки чомодана и върви да служиш на Путлер.
    Ама нито една копейка не замина.Шубето е голяма работа

    22:57 03.09.2026

  • 18 Сталин

    0 2 Отговор
    Здрасте!

    22:57 03.09.2026

  • 19 шаа

    2 3 Отговор
    о, липсваха ми днес великите творения на институтчето

    22:57 03.09.2026

  • 20 Те Института и за Покровск и Мирноград

    7 4 Отговор
    и Хуляйполе и за Констанивка ...още не са признали! Това им е тактиката- отричат, отричат, отричат...и когато руснаците превземат нов град или важно населено място се концентрират там да отричат, а предните превзети места сякаш не съществуват

    22:57 03.09.2026

  • 21 Междувременно

    3 3 Отговор
    АМК Мапинг ( проукраинско)
    Промени на фронтовата линия в Украйна за август 2026 г.:
    Руски напредък:
    Донецка област: 198.3 km²
    Харковска област: 106.9 km²
    Запорожка област: 98.1 km²
    Сумска област: 17.0 km²
    Днепропетровска област: 12.7 km²

    Общо: 433 km² (увеличение с 11,83% спрямо юли)

    Украински напредък:
    Донецка област: 203.1 km²
    Днепропетровска област: 42.5 km²
    Запорожка област: 27.5 km²
    Харковска област: 11.3 km²
    Луганска област: 9,3 km²
    Сумска област: 1.7 km²

    Общо: 295,4 km² (увеличение със 151,83% в сравнение с Юли)

    Забележка: Основните цифри (без раздела по-долу) обхващат нетните успехи за всяка страна. Украинските настъпления, които са се случили на територия, окупирана от Русия през този месец, просто ще бъдат извадени от общата сума за Русия и обратно.

    Нетни промени като цяло (руски настъпления минус украински настъпления):

    +137,6 км² в полза на Русия (намаление с 49,02% в сравнение с юли).

    22:57 03.09.2026

  • 22 оня с коня

    8 5 Отговор
    СКУЧНО Е путин да се хвали само с макар и временните завоевания на Войските му в Украйна,но и Зъб не обелва за ЗАГУБИТЕ .Въобразява си че Обществеността/Руска и Световна/ няма как да разбере за тях?Не е и нужно да се четат разни Украински и Междунар. Сводки за положението на на Руснаците на Фронта- ДОСТАТЪЧНО Е да се отчетат трескавите смени на най-високо ниво в Руската армия като например Командващи Армии и т.н.и да си отговорим това от Голям Зор ли е,или от МНОГО ГОЛЯМ ЗОР !

    22:58 03.09.2026

  • 23 Сталин

    6 3 Отговор
    Къде е тоя вдлъбнатия? Ей, Путлер! Аз за еди месец превземах цели държави бе!

    22:58 03.09.2026

  • 24 НАБЛЮДАТЕЛ

    7 5 Отговор
    Нали планът не беше да нападат, не беше да превземат, а сега било по план?! Лъжлива руска сг..н!

    23:01 03.09.2026

  • 25 Путин гол до кръста на пони

    6 1 Отговор
    Всичко върви по план.

    Коментиран от #30

    23:01 03.09.2026

  • 26 Абе

    2 3 Отговор
    Зеленски що не срине Кремъл?

    Коментиран от #33

    23:01 03.09.2026

  • 27 Абе

    5 3 Отговор
    Важното е, че "Груз 200” не секва. Действа се по добре изпитаната схема от времето на края на СССР. И резултата ще е същия. Нищо ново просто сега ще се разпадне остатъка от предходния разпад. Този път окончателно за радост на света.

    23:03 03.09.2026

  • 28 Димон Сладкия Бонбон

    3 4 Отговор
    Какво не обяви Путин :
    Този уикенд отново мащабен удар със стратегическа авиация и т.н.
    Удари по мостовете над Днепър - по всички мостове .
    Много вероятно промяна на типа цели за реактивните дронове ,но остава 24/7 ЛОБУТ ,а ,забравих и ударите по КПП по западния периметър на 404 и блокиране на сухопътните артерии за износ/внос ( те вече почнаха)

    23:03 03.09.2026

  • 29 Абе къде отиде руския тролей

    4 2 Отговор
    на сайта. Рязко изчезна :)

    Коментиран от #32, #38

    23:03 03.09.2026

  • 30 Сталин

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Путин гол до кръста на пони":

    А бе ела тук да ти загрея аз врата. Ти из трепи поече ватенки от мен бе! Тва да ти не е бащиния?!!! Аз така ако си харчех войниците дали щях да стигна до Берлин?

    Коментиран от #47

    23:04 03.09.2026

  • 31 НАБЛЮДАТЕЛ

    2 4 Отговор
    Бърза да обяви, че бесилото се подава..

    23:04 03.09.2026

  • 32 За пaааaaццyyуулла ли питате

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Абе къде отиде руския тролей":

    Даден му е 1 ден почивка! Но инструкциите са да не умира още че е нашият полезен идиот

    Коментиран от #41

    23:06 03.09.2026

  • 33 Няма смисъл.

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Кремъл и руснаците са на дъното на блатото. Няма по-голямо нещастие от това да си руски крепостен роб. Няма нужда някой да го срива, защото той е сринат по рождение.

    23:07 03.09.2026

  • 34 Димон Сладкия Бонбон

    0 5 Отговор
    А разрушената отбранителна линия на Киев? Ай да видим кой ще приема парада на Майдана в неделя! От понеделник Симонян ще води предаване от Киев.

    Коментиран от #37

    23:07 03.09.2026

  • 35 Владимир Сополин

    6 1 Отговор
    Ако ме попитат след 100 години какво правят руснаците ще им като:Пият,крадат тоалетни чинии и атакуват Мала Токмачка.

    23:07 03.09.2026

  • 36 Артилерист

    1 2 Отговор
    Исъвъто колкото и да се напъва няма да 6може да изкара Путин несериозен като Зеленски. Впрочем то самото американско исъвъ винаги е било пропагандно, дезинформационно и несериозно...

    Коментиран от #42

    23:08 03.09.2026

  • 37 Кой ти пусна нета в Карлуково!

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Димон Сладкия Бонбон":

    Ще го накажем.

    23:08 03.09.2026

  • 38 Къде видя руски тролей

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Абе къде отиде руския тролей":

    в сайт пълен с тртолещите отпадъци на запада и кой от кой по тъп. 😄Това тролея е ем пропаднал, ем голям глупак, да се продаде като маруля и да е по жалък от циганин. 😄

    23:09 03.09.2026

  • 39 Жужи

    5 1 Отговор
    Не смея да изляза от бункера....лошо ми се пише! Добре,че жънем успехи в 5-годишната война!

    23:09 03.09.2026

  • 40 Кална ватенка

    4 0 Отговор
    И като са превзели какво? Да не са си го сложили в джоба? Онзи простреляния в главата от днешната статия в гроба ли ще си ги носи тези територии? Дъщерята на Дугин взе ли нещо със себе си?

    23:10 03.09.2026

  • 41 Не е в почивка.

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "За пaааaaццyyуулла ли питате":

    Под всички статии пиши неуморно за тролеи, глупаци, еврасти, гейове, джендъри и фашисти :)

    23:10 03.09.2026

  • 42 Топчията

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Артилерист":

    Мятай се някъде.

    23:12 03.09.2026

  • 43 Не, до Лисабон не!

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Но сме близо до задните ти части! И не си мисли, че нещо хубаво ще ти се случи! Граната и то без вазелин, ще си разгледаш тъзъг от птичи поглед!😂😂😂

    23:12 03.09.2026

  • 44 Института за изучаване на войната

    0 2 Отговор
    Естествено е най-запознат с обстановката на фронта. Техните служители затворени в офиса по цял ден следят движението на прелетните птици, които им докладват за движението на войските!

    Коментиран от #46

    23:14 03.09.2026

  • 45 Ленин от Красная площад

    1 0 Отговор
    Това ли оставих аз след себе си? За това ли беше Революцията? Затова линсъздадохме държава на пролетариата? За да властват олигарси? Милиардери които се хранят с плътта на Родината. Милиардери които пълнят банковите си сметки с кръвтта на народа. Идват пак времена в които ще изригне вековната злоба на роба и ще помете античовеците господари на Кремъл и ще ги поставят на местата им по стените на тази светиня!

    23:15 03.09.2026

  • 46 И тоя институт

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Института за изучаване на войната":

    е в Англия. Меката на лъжата и пропагандата срещу Русия!

    23:15 03.09.2026

  • 47 0001

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Сталин е убил повече руснаци от Хитлер

    23:17 03.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания