Владимир Путин обяви новите "успехи" на руската армия от 270 кв. км. на фронта в Украйна

Руският президент Владимир Путин все по-често обявява "териториални постижения“ на своите войски, но повечето от тях са просто измислици. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от Фокус.
Ръководителят на Кремъл продължава да уверява руснаците, че превземането на цялата Донецка област протича според плана.
Той заяви, че миналия месец армията на Русия е окупирала в региона 15 населени места с обща площ от 270 кв. км.
Американските анализатори подчертават, че данните от отворени източници не потвърждават тези "успехи“.
Според данните на ISW през август руснаците са поели контрол само над 73,14 кв. км територия в Донецка област.
Известно е също, че миналия месец армията на Русия е успяла да се укрепи или да превземе 90,35 кв. км на целия театър на военните действия.
Анализаторите припомнят също, че Путин поне 15 пъти е поставял на войските си краен срок за пълното превземане на Донецката област – нито един от тях не е бил спазен.
Нещо повече, Путин заяви, че руската Северна група е превзела Святгориск. От ISW отбелязват, че по време на максималното си настъпление в края на пролетта – началото на лятото, руските войски са се намирали на разстояние не по-близо от 13 км от града.
Шумното изявление на руския президент относно превземането на Козача Лопаня също се оказа лъжа. Известно е, че войниците от Въоръжените сили на Украйна продължават да отбраняват това населено място. Последните данни сочат, че руснаците контролират приблизително 13,39 % от територията му.
Освен това Путин започна да твърди, че руската Западна група е обградила 13 украински батальона – около 5 хиляди военни – на източния бряг на Оскилското водохранилище край Писки-Радковски.
Въпреки това ISW не е открил доказателства за присъствието на руски войски в посочения район, да не говорим за обкръжаването там на значителни украински сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #43
22:43 03.09.2026
2 Сюлейман
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥
Коментиран от #4
22:46 03.09.2026
3 Нищо лично
И един да остане няма да има спокойствие.
22:46 03.09.2026
4 Точен сте
До коментар #2 от "Сюлейман":Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
22:46 03.09.2026
5 Българин
А разни лъжци и русофоби не ни интересуват!
Ние сме с Путин и наш дълг е да служим на Русия!
Коментиран от #10, #17
22:48 03.09.2026
6 Така е ,статията е точна
Освен това Путин започна да твърди, че руската Западна група е обградила 13 украински батальона – около 5 хиляди военни – на източния бряг на Оскилското водохранилище край Писки-Радковски.
Въпреки това ISW не е открил доказателства за присъствието на руски войски в посочения район, да не говорим за обкръжаването там на значителни украински сили.
Коментиран от #15
22:49 03.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 При тия изроди
22:52 03.09.2026
9 Копейка в шок
С.Корейското го ползвам за възглавница.
И така пета година чакам братушките коленопреклонно да им се поклоня.
22:52 03.09.2026
10 НА ПУТИН
До коментар #5 от "Българин":МОЖЕШ ДА МУ
ЛАПАНДУРКАШ
И ИЗСЪХНАЛИЯ ГРЕЗДЕЙ
АКО ИСКАШ.
ПРЕДАТЕЛИТЕ СИ СЛУЖЕТЕ
НА РУСИЯ ЗАТОВА
ПО БЪРЗО СЕ ИЗНАСЯЙТЕ КЪМ
КОЧИНАТА.
22:52 03.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 симха
22:54 03.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Xaxaxaaa даааа...😂🤣😅
До коментар #6 от "Така е ,статията е точна":Добре че е жужак путя да ни разсмива с фантазиите си...Аз се учудих когато избраха Зеленски за президент и при първата му среща с путя и танцуваше пред него и каза на Зеленски " Аз мога да съм и по добър комик от тебе"...не повярвах но прав излезе жуже путя
22:56 03.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ти си копейка
До коментар #5 от "Българин":Така, че събирайки чомодана и върви да служиш на Путлер.
Ама нито една копейка не замина.Шубето е голяма работа
22:57 03.09.2026
18 Сталин
22:57 03.09.2026
19 шаа
22:57 03.09.2026
20 Те Института и за Покровск и Мирноград
22:57 03.09.2026
21 Междувременно
Промени на фронтовата линия в Украйна за август 2026 г.:
Руски напредък:
Донецка област: 198.3 km²
Харковска област: 106.9 km²
Запорожка област: 98.1 km²
Сумска област: 17.0 km²
Днепропетровска област: 12.7 km²
Общо: 433 km² (увеличение с 11,83% спрямо юли)
Украински напредък:
Донецка област: 203.1 km²
Днепропетровска област: 42.5 km²
Запорожка област: 27.5 km²
Харковска област: 11.3 km²
Луганска област: 9,3 km²
Сумска област: 1.7 km²
Общо: 295,4 km² (увеличение със 151,83% в сравнение с Юли)
Забележка: Основните цифри (без раздела по-долу) обхващат нетните успехи за всяка страна. Украинските настъпления, които са се случили на територия, окупирана от Русия през този месец, просто ще бъдат извадени от общата сума за Русия и обратно.
Нетни промени като цяло (руски настъпления минус украински настъпления):
+137,6 км² в полза на Русия (намаление с 49,02% в сравнение с юли).
22:57 03.09.2026
22 оня с коня
22:58 03.09.2026
23 Сталин
22:58 03.09.2026
24 НАБЛЮДАТЕЛ
23:01 03.09.2026
25 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #30
23:01 03.09.2026
26 Абе
Коментиран от #33
23:01 03.09.2026
27 Абе
23:03 03.09.2026
28 Димон Сладкия Бонбон
Този уикенд отново мащабен удар със стратегическа авиация и т.н.
Удари по мостовете над Днепър - по всички мостове .
Много вероятно промяна на типа цели за реактивните дронове ,но остава 24/7 ЛОБУТ ,а ,забравих и ударите по КПП по западния периметър на 404 и блокиране на сухопътните артерии за износ/внос ( те вече почнаха)
23:03 03.09.2026
29 Абе къде отиде руския тролей
Коментиран от #32, #38
23:03 03.09.2026
30 Сталин
До коментар #25 от "Путин гол до кръста на пони":А бе ела тук да ти загрея аз врата. Ти из трепи поече ватенки от мен бе! Тва да ти не е бащиния?!!! Аз така ако си харчех войниците дали щях да стигна до Берлин?
Коментиран от #47
23:04 03.09.2026
31 НАБЛЮДАТЕЛ
23:04 03.09.2026
32 За пaааaaццyyуулла ли питате
До коментар #29 от "Абе къде отиде руския тролей":Даден му е 1 ден почивка! Но инструкциите са да не умира още че е нашият полезен идиот
Коментиран от #41
23:06 03.09.2026
33 Няма смисъл.
До коментар #26 от "Абе":Кремъл и руснаците са на дъното на блатото. Няма по-голямо нещастие от това да си руски крепостен роб. Няма нужда някой да го срива, защото той е сринат по рождение.
23:07 03.09.2026
34 Димон Сладкия Бонбон
Коментиран от #37
23:07 03.09.2026
35 Владимир Сополин
23:07 03.09.2026
36 Артилерист
Коментиран от #42
23:08 03.09.2026
37 Кой ти пусна нета в Карлуково!
До коментар #34 от "Димон Сладкия Бонбон":Ще го накажем.
23:08 03.09.2026
38 Къде видя руски тролей
До коментар #29 от "Абе къде отиде руския тролей":в сайт пълен с тртолещите отпадъци на запада и кой от кой по тъп. 😄Това тролея е ем пропаднал, ем голям глупак, да се продаде като маруля и да е по жалък от циганин. 😄
23:09 03.09.2026
39 Жужи
23:09 03.09.2026
40 Кална ватенка
23:10 03.09.2026
41 Не е в почивка.
До коментар #32 от "За пaааaaццyyуулла ли питате":Под всички статии пиши неуморно за тролеи, глупаци, еврасти, гейове, джендъри и фашисти :)
23:10 03.09.2026
42 Топчията
До коментар #36 от "Артилерист":Мятай се някъде.
23:12 03.09.2026
43 Не, до Лисабон не!
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Но сме близо до задните ти части! И не си мисли, че нещо хубаво ще ти се случи! Граната и то без вазелин, ще си разгледаш тъзъг от птичи поглед!😂😂😂
23:12 03.09.2026
44 Института за изучаване на войната
Коментиран от #46
23:14 03.09.2026
45 Ленин от Красная площад
23:15 03.09.2026
46 И тоя институт
До коментар #44 от "Института за изучаване на войната":е в Англия. Меката на лъжата и пропагандата срещу Русия!
23:15 03.09.2026
47 0001
До коментар #30 от "Сталин":Сталин е убил повече руснаци от Хитлер
23:17 03.09.2026