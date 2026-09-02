Русия е обнадеждена за финансовите отношения със САЩ

Диалогът между Русия и САЩ трябва да продължи, за да бъде намерена обща основа в икономическите отношения, което би улеснило обсъждането и на политическите въпроси. Това заяви руският финансов министър Антон Силуанов, цитиран от "Ройтерс" и "Интерфакс".

Попитан за двустранната среща с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, проведена в понеделник по време на конференцията на финансовите лидери на Г-20 в Северна Каролина, той отбеляза, че двете страни са се съгласили, че има основания за развитие на финансовите отношения въпреки съществуващите усложнения.

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Силуанов уточни, че за първи път се среща с Бесент, и посочи, че според него хората от финансовия свят понякога могат да постигнат взаимно разбирателство по-бързо от политиците.

"Затова трябва винаги да продължаваме да разговаряме; трябва да продължим диалога. Ако открием силни области на общ интерес — а такива съществуват — трябва да ги развиваме. Тогава и политическите въпроси ще бъдат по-лесни за решаване", подчерта той.

В понеделник източник, запознат със срещата на двамата министри, заяви, че Бесент е дал на Силуанов ясно да разбере, че не е възможно икономическо облекчаване на мерките срещу Русия или постигане на споразумения по други въпроси, докато войната ѝ в Украйна не приключи.