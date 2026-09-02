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Русия е обнадеждена за финансовите отношения със САЩ
  Тема: Украйна

Русия е обнадеждена за финансовите отношения със САЩ

2 Септември, 2026 11:18 1 011 22

  • русия-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Силуанов уточни, че за първи път се среща с Бесент, и посочи, че според него хората от финансовия свят понякога могат да постигнат взаимно разбирателство по-бързо от политиците

Русия е обнадеждена за финансовите отношения със САЩ - 1
Reuters Reuters

Диалогът между Русия и САЩ трябва да продължи, за да бъде намерена обща основа в икономическите отношения, което би улеснило обсъждането и на политическите въпроси. Това заяви руският финансов министър Антон Силуанов, цитиран от "Ройтерс" и "Интерфакс".

Попитан за двустранната среща с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, проведена в понеделник по време на конференцията на финансовите лидери на Г-20 в Северна Каролина, той отбеляза, че двете страни са се съгласили, че има основания за развитие на финансовите отношения въпреки съществуващите усложнения.

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Силуанов уточни, че за първи път се среща с Бесент, и посочи, че според него хората от финансовия свят понякога могат да постигнат взаимно разбирателство по-бързо от политиците.

"Затова трябва винаги да продължаваме да разговаряме; трябва да продължим диалога. Ако открием силни области на общ интерес — а такива съществуват — трябва да ги развиваме. Тогава и политическите въпроси ще бъдат по-лесни за решаване", подчерта той.

В понеделник източник, запознат със срещата на двамата министри, заяви, че Бесент е дал на Силуанов ясно да разбере, че не е възможно икономическо облекчаване на мерките срещу Русия или постигане на споразумения по други въпроси, докато войната ѝ в Украйна не приключи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се чете

    4 2 Отговор
    Бай Дончо е снесъл😉

    Коментиран от #8, #22

    11:21 02.09.2026

  • 2 А МОЧАТА?

    7 9 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    11:22 02.09.2026

  • 3 Българин

    3 11 Отговор
    Преди година Тръмп съвсем ясно обясни на Путин, че ще му даде Украйна, но той трябва да получи злато за 370 млрд долара. Путин се съгласи, но нищо не дава! За това и войната продължава! Просто Путин трябва да си плати и ще има мир! Но му се свиди и за това умират хиляди млади хора на ден!

    11:23 02.09.2026

  • 4 Трол

    5 5 Отговор
    Русия и САЩ винаги са били в отлични търговски отношения, дори и през Студената война.

    Коментиран от #7

    11:23 02.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    В ШАНХАЙ НА СРЕЩАТА НА ТИХООКЕАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ
    ЩЕ ИМА СРЕЩА ПУТИН - СИ ЦЗИНПИН - ТРЪМП
    ......
    ЩЕ ДЕЛЯТ СВЕТА :)
    ....
    И КАТО ЗНАМ БАЙ ДОНЧО , КАТО НИЩО МОЖЕ ДА НИ ПРОДАДЕ ... ТОГАВА РУСОФОБИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ САМОУБИВАТ :)

    11:25 02.09.2026

  • 6 Овчар

    3 3 Отговор
    Сателитите за навигация и ранно оповестяване на запада рискуват да бъдат заличени..! Ако това се случи запада ще поиска помощ от религията но прошка няма да има. !

    11:25 02.09.2026

  • 7 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Щатите яко ги хранеха с пилешки бутчета.

    Коментиран от #9

    11:26 02.09.2026

  • 8 9999999

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да се чете":

    Доставките на руски торове за Съединените щати са се увеличили с почти една четвърт през първата половина на 2026 г.
    „Третият по големина пазар за руски торове е Съединените щати, като доставките там са се увеличили с почти една четвърт през първата половина на 2026 г. Западна Европа консумира дори повече руски торове от Съединените щати, въпреки че доставките там са намалели тази година“.
    Географската структура на доставките на руски торове остава практически непроменена, а дяловете на основните региони на потребление остават приблизително същите, както през 2022 г.
    Като се има предвид глобалното значение на руските торове за продоволствената сигурност, всякакви санкции срещу тях биха могли да имат опустошителни последици. Дори най-разгорещените в неприятелски настроените страни разбират това.

    11:28 02.09.2026

  • 9 Мдаа бе

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Спомни си преди години как ни пратиха тук мухлясала царевица.

    Коментиран от #20

    11:30 02.09.2026

  • 10 Мениджмънт за пример

    4 3 Отговор
    Доналд Тръмп е Цар на политико-икономическите пазарлъци и сделки!
    Руските политици трябва да разучат и копират неговия мениджърски опит, ако искат да възродят икономически Руската държава.

    11:31 02.09.2026

  • 11 САЩ е фалирала и банкрутирала на 200

    5 1 Отговор
    Естествено че ще "има основания за развитие на финансовите отношения с Русия въпреки съществуващите усложнения" ...

    11:34 02.09.2026

  • 12 Биби

    3 3 Отговор
    Миналия път татарожунгалите бачкаха десет години да си върнат дълга към амереканците,тоя път се не знае колко че опъват! Говориме за десете милйони долари кои им беха дадени за да саборят държавата си и да се бутнат у пиенството си под комунгелскио ярем!

    11:36 02.09.2026

  • 13 Може може

    3 3 Отговор
    Но само в рубли и йоани ! В долари НЕ щото са с отрицателна стойност и със статут на "запис на заповед" а длъжника е обявен реално в несъстоятелност и въобще забравете ...

    11:39 02.09.2026

  • 14 Ще има "сделка"

    0 3 Отговор
    На Русия е изгодно да плати на САЩ за поддръжка, а на САЩ е изгодно да получи пари от Русия, а не да дава на Украйна. Взаимна изгода.

    11:41 02.09.2026

  • 15 Реално си е така

    3 2 Отговор
    не е възможно икономическо облекчаване на мерките срещу Русия щото ако отблокират руските акаунти на нюйорската борса и почне разпродажба на акции с натрупаната за 3-4 години огромна печалба борсата ще се срине на момента... Същото важи впрочем и за европейските борси джуджета. Естествено че все някога ще се случи и това ще е края на запада какъвто го познаваме

    11:45 02.09.2026

  • 16 хихи

    3 3 Отговор
    Украйна изтече в Черно море......

    11:49 02.09.2026

  • 17 Руски

    3 4 Отговор
    Просяци.

    11:55 02.09.2026

  • 18 Бункер нюз

    3 3 Отговор
    През 2022 г.оркоте бяха окупирали 28% от Украйна+окупираният Крим.
    През 2026 са окупирали 18% от Украйна+ Крим (който вече е остров).
    Това се нарича настъпление по руски.Отрицателно настъпление
    Само трафика към Кобзон се увеличава.

    11:59 02.09.2026

  • 19 Пиян морков

    4 0 Отговор
    и зад него патладжанената тояга

    12:03 02.09.2026

  • 20 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа бе":

    На подарен кон, зъбите не се гледат.
    Ама неблагодарниците, Господ ги наказва.

    12:18 02.09.2026

  • 21 Свободен

    1 0 Отговор
    Ама чакайте другари!!
    Нали САЩ и долара потъваха?!
    Ще завлекат и процъфтяваща Русия!

    12:28 02.09.2026

  • 22 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да се чете":

    До 1 ком - другар от бързане за купейки не си прочел статията до края - Бесент казва че докато русия не спре войната облекчение на санкциите няма да има - панимайш - разбра ли

    12:30 02.09.2026

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