Русия е обнадеждена за финансовите отношения със САЩ

Диалогът между Русия и САЩ трябва да продължи, за да бъде намерена обща основа в икономическите отношения, което би улеснило обсъждането и на политическите въпроси. Това заяви руският финансов министър Антон Силуанов, цитиран от "Ройтерс" и "Интерфакс".
Попитан за двустранната среща с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, проведена в понеделник по време на конференцията на финансовите лидери на Г-20 в Северна Каролина, той отбеляза, че двете страни са се съгласили, че има основания за развитие на финансовите отношения въпреки съществуващите усложнения.
Силуанов уточни, че за първи път се среща с Бесент, и посочи, че според него хората от финансовия свят понякога могат да постигнат взаимно разбирателство по-бързо от политиците.
"Затова трябва винаги да продължаваме да разговаряме; трябва да продължим диалога. Ако открием силни области на общ интерес — а такива съществуват — трябва да ги развиваме. Тогава и политическите въпроси ще бъдат по-лесни за решаване", подчерта той.
В понеделник източник, запознат със срещата на двамата министри, заяви, че Бесент е дал на Силуанов ясно да разбере, че не е възможно икономическо облекчаване на мерките срещу Русия или постигане на споразумения по други въпроси, докато войната ѝ в Украйна не приключи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да се чете
Коментиран от #8, #22
11:21 02.09.2026
2 А МОЧАТА?
11:22 02.09.2026
3 Българин
11:23 02.09.2026
4 Трол
Коментиран от #7
11:23 02.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ИМА СРЕЩА ПУТИН - СИ ЦЗИНПИН - ТРЪМП
......
ЩЕ ДЕЛЯТ СВЕТА :)
....
И КАТО ЗНАМ БАЙ ДОНЧО , КАТО НИЩО МОЖЕ ДА НИ ПРОДАДЕ ... ТОГАВА РУСОФОБИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ САМОУБИВАТ :)
11:25 02.09.2026
6 Овчар
11:25 02.09.2026
7 Ами
До коментар #4 от "Трол":Щатите яко ги хранеха с пилешки бутчета.
Коментиран от #9
11:26 02.09.2026
8 9999999
До коментар #1 от "Да се чете":Доставките на руски торове за Съединените щати са се увеличили с почти една четвърт през първата половина на 2026 г.
„Третият по големина пазар за руски торове е Съединените щати, като доставките там са се увеличили с почти една четвърт през първата половина на 2026 г. Западна Европа консумира дори повече руски торове от Съединените щати, въпреки че доставките там са намалели тази година“.
Географската структура на доставките на руски торове остава практически непроменена, а дяловете на основните региони на потребление остават приблизително същите, както през 2022 г.
Като се има предвид глобалното значение на руските торове за продоволствената сигурност, всякакви санкции срещу тях биха могли да имат опустошителни последици. Дори най-разгорещените в неприятелски настроените страни разбират това.
11:28 02.09.2026
9 Мдаа бе
До коментар #7 от "Ами":Спомни си преди години как ни пратиха тук мухлясала царевица.
Коментиран от #20
11:30 02.09.2026
10 Мениджмънт за пример
Руските политици трябва да разучат и копират неговия мениджърски опит, ако искат да възродят икономически Руската държава.
11:31 02.09.2026
11 САЩ е фалирала и банкрутирала на 200
11:34 02.09.2026
12 Биби
11:36 02.09.2026
13 Може може
11:39 02.09.2026
14 Ще има "сделка"
11:41 02.09.2026
15 Реално си е така
11:45 02.09.2026
16 хихи
11:49 02.09.2026
17 Руски
11:55 02.09.2026
18 Бункер нюз
През 2026 са окупирали 18% от Украйна+ Крим (който вече е остров).
Това се нарича настъпление по руски.Отрицателно настъпление
Само трафика към Кобзон се увеличава.
11:59 02.09.2026
19 Пиян морков
12:03 02.09.2026
20 Българин
До коментар #9 от "Мдаа бе":На подарен кон, зъбите не се гледат.
Ама неблагодарниците, Господ ги наказва.
12:18 02.09.2026
21 Свободен
Нали САЩ и долара потъваха?!
Ще завлекат и процъфтяваща Русия!
12:28 02.09.2026
22 стоян
До коментар #1 от "Да се чете":До 1 ком - другар от бързане за купейки не си прочел статията до края - Бесент казва че докато русия не спре войната облекчение на санкциите няма да има - панимайш - разбра ли
12:30 02.09.2026