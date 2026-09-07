„Алтернатива за Германия“ спечели изборите в Саксония-Анхалт, но не и абсолютно мнозинство в местния парламент

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури мнозинство от местата в регионалния парламент на източната германска провинция, пише БТА.

АзГ спечели вчерашните избори с 43,8% от гласовете, пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС), получил 17,2%, според резултатите от рано тази сутрин. Това е най-слабият резултат на ХДС на избори в Саксония-Анхалт в историята на партията.

Три леви партии – „Левицата“, „Зелените“ и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) – преминаха 5-процентната бариера, като всяка от тях получи около 9% от гласовете.

Популисткият Съюз „Сара Вагенкнехт“ също премина 5-процентната бариера и влиза в провинциалния парламент. Подкрепящата бизнеса Свободна демократическа партия (СвДП) получи 2,6% от гласовете и не успя да достигне необходимия праг.

Избирателната активност достигна почти 78% според предварителните резултати – най-високата в Саксония-Анхалт от обединението на Германия през 1990 г. насам.

Въпреки изборната победа на АзГ все още не е ясно кой ще оглави следващото правителство на Саксония-Анхалт, тъй като основните германски партии отказват да си сътрудничат с нея – политика, известна като „защитната стена“, посочи ДПА.

След като снощи бяха публикувани първите екзитполове, водещият кандидат на АзГ Улрих Зигмунд заяви, че избирателите са дали на партията „мандат да управлява“, а съпредседателят ѝ Тино Крупала каза, че 35-годишният политик „ще бъде новият министър-председател на Саксония-Анхалт“.

Продължаването на сегашната трипартийна коалиция начело с министър-председателя на провинцията Свен Шулце от ХДС е невъзможно, тъй като СвДП остана под 5-процентната бариера. Шулце би могъл да се опита да състави нова управляваща коалиция, но за целта ще зависи от гласовете на „Левицата“ – партия, с която ХДС досега отказва да си сътрудничи.

АзГ би могла да се опита да състави правителство на малцинството, а Зигмунд допусна възможността други депутати да решат да се присъединят към партията му в провинциалния парламент, намеквайки за отделни гласове в ХДС, които настояват „защитната стена“ срещу АзГ да бъде премахната.

Победата поставя крайнодясна партия на прага на властта на провинциално равнище за първи път в Германия след края на Втората световна война, отбелязва Ройтерс.

Макар да не достига абсолютно мнозинство, резултатът от около 44% представлява тежък удар за консерваторите на канцлера Фридрих Мерц и отразява дълбоката непопулярност на управляващата в Германия коалиция на фона на все по-раздробения политически пейзаж, посочва агенцията.

АзГ вече е и най-популярната партия в Германия на национално равнище и се стреми да си осигури реална власт, от която да прокарва политическата си програма. Сред основните ѝ позиции са силно ограничаване на имиграцията, възстановяване на отношенията с Русия, намаляване на подкрепата за Украйна и излизане на Германия от еврозоната.

„Влизаме в историята на тази страна“, заяви Улрих Зигмунд.

Трийсет и пет годишният водещ кандидат на АзГ привлече хиляди хора на предизборните си прояви и неведнъж представяше евентуалната победа в Саксония-Анхалт като първа стъпка към завоюване на властта на национално равнище на федералните избори през 2029 г.

„Хората показаха съвсем ясно, че най-накрая искат политическа промяна и преди всичко показаха, че искат тази промяна с нас“, каза Зигмунд.

Когато първите екзитполове бяха обявени, той стоеше прегърнат с двамата национални съпредседатели на партията, които се смееха от радост, докато ставаше ясен мащабът на победата, описва Ройтерс. В изборния щаб на АзГ в Магдебург избухнаха бурни празненства, привърженици развяваха германски знамена и се прегръщаха.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Трут Соушъл снимка на резултатите без коментар, а лидери на крайнодесни партии в други европейски страни приветстваха резултата като мандат за промяна.

За канцлера Мерц изборите представляват сериозен политически неуспех. Личният му рейтинг спадна до исторически ниски равнища, докато избирателите се дистанцират както от планираните от него реформи за съживяване на буксуващата германска икономика, така и от публичния му стил, белязан от поредица от гафове, посочи Ройтерс.

Проучване на телевизия А Ер Де показва, че 87% от избирателите в Саксония-Анхалт са недоволни от федералното правителство. Зигмунд дори определи Мерц като „най-добрия предизборен агитатор“ на АзГ именно заради непопулярността му в провинцията.

„Този изборен резултат е преди всичко вот на недоверие към федералното правителство“, заяви пред Ройтерс председателят на Германския институт за икономически изследвания Марсел Фрацшер.

Мерц обещава да съживи най-голямата икономика в Европа чрез благоприятни за бизнеса реформи и увеличаване на разходите. Преди изборите канцлерът предупреди, че победа на АзГ в Саксония-Анхалт ще навреди на провинцията и ще възпре чуждестранни компании да инвестират там.

Основните германски партии продължават да отказват сътрудничество с АзГ, която е класифицирана като дясноекстремистка от местната служба на германското вътрешно разузнаване.

Едно от изключенията от категоричното отхвърляне на всякакво взаимодействие с АзГ е Съюз „Сара Вагенкнехт“. Партията предложи Саксония-Анхалт да бъде управлявана от безпартиен министър-председател, който да разчита на променящи се мнозинства в парламента, включително на гласове от АзГ.

Зигмунд отхвърли тази идея като „бъркотия“ и изключи договорености с други партии, които биха попречили на АзГ да изпълни обещанието си за политическа промяна.

„Ако се стигне дотам, просто ще има нови избори“, каза той.

ХДС заяви, че ще проучи възможностите за разговори с други политически сили, въпреки че подобно управление може да наложи събирането на партии с твърде различни политически програми.

В съседната източногерманска провинция Тюрингия консерваторите участват в правителство на малцинството, което се ползва с пасивната подкрепа на „Левицата“.

Макар Саксония-Анхалт, която беше част от бившата Германска демократична република, да е една от по-малките германски провинции с население от малко над 2 милиона души, изборният резултат подчертава бързия напредък на АзГ от основаването ѝ през 2013 г..

Според скорошно проучване на института ИНСА партията вече получава подкрепата на 28% от германците на национално равнище – значително повече от 20-те процента за консерваторите.

Крайнодесни партии набират подкрепа и в други части на Европа, но нацисткото минало на Германия досега бе допълнителна причина основните политически сили в страната да отказват сътрудничество с АзГ.

Самата партия отхвърля обвиненията в екстремизъм като опит за сплашване и като обида към милионите ѝ привърженици.

По време на кампанията АзГ се възползва от нарастващото разочарование от традиционните партии, които представя като уморени и откъснати от обществото, отбелязва Ройтерс. На тях партията противопоставя редица твърди политики и носталгична визия за връщане към по-чисти и безопасни улици и към по-силно чувство на гордост от германската национална принадлежност.

„Ясно е, че се нуждаем от промяна в Германия и в Западна Европа. И смятам, че оттук определено се подава стартов сигнал – независимо дали това ви харесва или не“, каза пред Ройтерс Антъни Лий, присъствал на изборното празненство на АзГ. „Аз съм баща, аз съм предприемач и знам, че нещата в Германия не могат да продължават по този начин“, добави той.

Програмата на АзГ предвижда училищата и културните институции да бъдат насочени към това, което партията определя като по-традиционни ценности, както и ограничаване на имиграцията и основно преустройство на общественото радио и телевизия.

Партията иска децата на бежанците да учат в отделни класове. Тя настоява знамената с цветовете на дъгата да бъдат забранени в училищата, а германското национално знаме да бъде издигано всеки ден. Националният химн трябва да бъде изпълняван от ученици и учители на училищни тържества.

Сред останалите предложения са създаването на граждански патрули, повече обучение по руски език в училищата и прекратяване на строителството на нови вятърни електроцентрали.

Според предварителното разпределение на местата, цитирано от АФП, АзГ ще разполага с 39 депутати – само с трима по-малко от необходимите за абсолютно мнозинство в провинциалния парламент.

Това открива период на сложни политически преговори. За да стигне до собствено мнозинство, АзГ би трябвало да привлече депутати от други партии, например от ХДС, или да намери някаква форма на ситуационно сътрудничество със Съюз „Сара Вагенкнехт“, който според А Ер Де и Цет Де Еф получава четири депутатски места и не изключва сътрудничество по отделни въпроси.

Нито една германска провинция не е била управлявана от крайната десница след 1945 г..

„Разбира се, че имаме мандат да управляваме“, заяви Зигмунд пред привържениците си в Магдебург, столицата на провинция от бившата ГДР с 2,1 милиона жители.

Той добави, че „подава ръка“ на всеки, който „иска заедно с нас да решава основните проблеми на тази провинция“.

Националната съпредседателка на АзГ Алис Вайдел призова и „ХДС или част от ХДС“ да се обърне към партията ѝ.

ХДС продължава официално да изключва подобен съюз, но според АФП мащабът на поражението може отново да разпали дебата в партията, тъй като отделни нейни представители отдавна настояват за сближаване с АзГ.

Вицеканцлерът и съпредседател на ГСДП Ларс Клингбайл определи тежкия изборен резултат като „сигнал към Берлин“, който трябва да накара управляващите да „обмислят пътя на реформите, по който са поели“, каза той пред Цет Де Еф.

Канцлерът Мерц не реагира веднага след обявяването на резултатите и се очаква да говори днес след заседание на ХДС.

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад също реагира на резултата. „Тежък момент е за Европа да види как крайната десница печели регионални избори в Германия“, написа той в „Екс“, цитиран от АФП.

Агенцията описва и атмосферата в щаба на АзГ в Магдебург, където привържениците на партията ликуваха при появата на резултатите.

„Винаги предпочитам предварително да съм малко песимистично настроена, за да бъда приятно изненадана след това. И точно това се случи днес“, каза пред АФП 65-годишната пенсионерка Ангела Майке, докато поръчваше две бири и чаша червено вино, за да отпразнува резултата.

Ако получи възможност да управлява, Зигмунд обещава да увеличи значително експулсирането на чужденци, да промени програмите по история, които според него поставят прекалено голям акцент върху вината на Германия за Третия райх, и да извади провинцията от сегашната система на общественото радио и телевизия, която АзГ смята за настроена срещу партията.

„Лично аз съм потресен от резултата от тези избори“, заяви пред в. „Велт“ председателят на Централния съвет на евреите в Германия Йозеф Шустер.

АФП обръща внимание и на силното присъствие на Зигмунд в социалните мрежи и на начина, по който той използва носталгията по бившата ГДР сред част от своите избиратели, които се чувстват поставени в по-неблагоприятно положение спрямо германците от западната част на страната и спрямо мигрантите.

Вчера Зигмунд пристигна да гласува заедно със съпругата си Юлия със „Зимсон“ – емблематичен мотопед от бившата Източна Германия.

„Той наистина е много добър и е близо до обикновените хора, отива при хората, дава думата на всеки или ги изслушва“, каза пред АФП 56-годишният работник по поддръжката Петер Хармут.

За консерваторите поражението е особено тежко, като резултатът им е приблизително наполовина по-нисък от този на изборите през 2021 г.

Анализаторът от банка „Беренберг“ Холгер Шмидинг прогнозира пред АФП „период на сериозен и потенциално бурен самоанализ“ за ХДС.

Мерц дойде на власт през май 2025 г. с програма за затягане на миграционната политика, чрез която се надяваше да ограничи изтичането на гласове към АзГ. В момента обаче канцлерът е на най-ниските си равнища на одобрение на фона на слабата икономика и споровете със социалдемократическите си партньори, отбеляза АФП.

Министър-председателят на Саксония-Анхалт Свен Шулце призна тежкото си поражение и поздрави победителя.

„Избирателите изпратиха ясно послание“, заяви той и призова ръководителите както на провинциално, така и на национално равнище да осъзнаят „в пълна степен значението на този сигнал“.

В Магдебург бяха разположени допълнителни полицейски сили заради опасения от сблъсъци между привърженици и противници на АзГ. Около Ландтага – провинциалния парламент – бяха поставени метални заграждения, а в района патрулираха множество полицаи.