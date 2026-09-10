Загубените във войната

Миналата седмица натовците убиха 46 мирни руски граждани и раниха 266.
Ето част от извършените престъпления:
Нашите съюзници и храненици насочили дрон срещу 14-годишно момиче на велосипед в градчето Новопсков (Луганска народна република (ЛНР)).
14-годишно момче загинало при взрив на мина край гр. Краснодон (ЛНР).
Атакували от въздуха автомобилна колона с хуманитарна помощ в гр. Альошки в Херсонска област. Отнесли живота на един човек, четирима били ранени.
В Белгородска област защитниците на демокрацията насочили БПЛА по лека кола. Шофьорът бил убит.
Бомбардирали пътнически автобус в гр. Шебекино (Белгородска област). Един човек станал жертва, четирима били ранени.
Взривили с дрон линейка в гр. Шебекино. Загинали лекар и фелдшер, шофьорът бил ранен.
Лека кола попаднала на мина в с. Октябърски (Белгородска област). Водачът загинал.
В с. Безсоновка взривили с БПЛА автомобил. Един човек бил убит.
Мъж и жена били взривени в колата си в с. Октябърска Готня (Белгородска област) след дронов удар.
При бомбардировка в с. Алейниково (Брянска област) двама мъже загинали в дома си.
Двойна дронова атака на пазара в гр. Енергодар (Запорожка област) отнесла живота на един човек, деветима били ранени.
Жена загинала в гр. Волноваха (Донецка народна република (ДНР)) при експлозия на БПЛА в колата и́.
При дронова атака по товарен транспорт в ЛНР загинали четирима и били ранени трима цивилни.
Няма да продължавам. Тежко е. А изтреблението продължава не от месец, нито от година...
Разказвам за това не за да плачем на чужди гробове.
Убийците на Новорусия са безчет... Кремъл, който нехае за унищожаването на своя народ… Киевската ненормална смес от бандеровски изверги, руски олигарси, агенти на ЦРУ и МИ-6, брюкселски либерали и ционисти... Западът – поотделно и целокупно... И софийските кьопчовци, получаващи подаяния от Сорос... Мнозина печелят от смъртта.
Какво обаче дирим ние в тяхната сбъркана компания? Нима приличаме на господата – колониалисти? Как пък не! По нищо не се отличаваме от онези отрудени хора, превърнати в жертви от своите и чуждите богаташи.
Трябва да се борим за спирането на тази война. Това е битка и за достойнството, и за нашите души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 681
Коментиран от #5, #10, #16
10:04 10.09.2026
3 Джо
10:05 10.09.2026
4 честен ционист
В ролята сте на следващите статисти като свършат укропам.
10:05 10.09.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "681":Ще го разбереш като почнат да жужат дрончетата около твойто село.
Коментиран от #8
10:06 10.09.2026
6 Боко
10:07 10.09.2026
7 Докато можем
Коментиран от #14
10:07 10.09.2026
8 Боко
До коментар #5 от "честен ционист":Искаш ли безплатен преглед при патолог!?
10:08 10.09.2026
9 един
Коментиран от #11, #39
10:09 10.09.2026
10 АБВ
До коментар #2 от "681":"Някой разбра ли какво е искал да напише авторът?"
Опитай четене с разбиране ? Или не ти се отдава ?
Коментиран от #36
10:10 10.09.2026
11 АБВ
До коментар #9 от "един":"9 един
10Отговор
Кой нападна Украйна."
В една война не е важко кой е нападнал първи, най-важно е кой е направил войната неизбежна. Но това е въпрос, който винаги си задават само интелигентните хора.
Коментиран от #17
10:13 10.09.2026
12 Чичо
10:13 10.09.2026
13 Хахахаха
Коментиран от #24
10:17 10.09.2026
14 Хахахаха
До коментар #7 от "Докато можем":Ако тупин победи в Украйна, или ако беше победил, вече щеше да е в Европа.
Коментиран от #26
10:18 10.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Платен провокатор
До коментар #2 от "681":Разбрах че, и този обърна палачинката. До скоро пишеше яко против руснаците.
10:21 10.09.2026
17 Баце
До коментар #11 от "АБВ":Ресурсите в Донбас направиха войната неизбежна.
10:21 10.09.2026
18 ъъъъ
10:21 10.09.2026
19 Ха сега де...
Коментиран от #22, #25
10:22 10.09.2026
20 Ухаааа
Коментиран от #28
10:29 10.09.2026
21 Как може
10:31 10.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Той Путин
До коментар #13 от "Хахахаха":много се ослушваше. Не ми се мисли ако щатите бяха на негово място. Досега отдавна да е цъфнала гъба над Киев.
10:34 10.09.2026
25 АБВ
До коментар #19 от "Ха сега де...":А какво дирят САЩ в Близкия изток ? Какво диреха в Ирак, Афганистан, Виетнам, Лаос Камбоджа, Гренада, Сомалия, Либия, Сирия, .... ?
Коментиран от #34
10:35 10.09.2026
26 АзГ хихи
До коментар #14 от "Хахахаха":Искаме си обратно руският газ по Северен поток обратно в Германия ! Спираме разноските за смъркача … защо ли ?
Коментиран от #35
10:35 10.09.2026
27 ВСИЧКИ ,
10:36 10.09.2026
28 Въпрос
До коментар #20 от "Ухаааа":Какво става с предложението ти да полетиш като Батман от Аспаруховият мост към смъркача и заедно да спечелите войната ?
Коментиран от #29
10:39 10.09.2026
29 Батман
До коментар #28 от "Въпрос":Да вземе и автора на статията с него да демократизират Русия , Китай , Индия и Пакистан хихихи !
10:41 10.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 !!!?
10:43 10.09.2026
32 Офффф
10:44 10.09.2026
33 българин
10:44 10.09.2026
34 ха, ха, ха...
До коментар #25 от "АБВ":А кой твърди, че САЩ са прави? Това, че в твоята глава се формират всякакви небивалици и с това се опитваш да оправдаваш любимците си си е твой личен проблем, а не наш.
10:45 10.09.2026
35 Хахахаха
До коментар #26 от "АзГ хихи":Ами защото работят за русия копеизажи.
10:54 10.09.2026
36 хахаха
До коментар #10 от "АБВ":абе той запомнил едно число , 681, ама ако го питаш защо него, надали ще отговори...:)))
11:12 10.09.2026
37 ПП-ДБ
СКОРО уКРАЙна Щ€ ПОБ€ДИ ПО АБ$ОЛЮТНО МИР€Н ПЪТ И ЩЕ ИМА Г € Й -парад!:))
ан д р€й гю ров р€зид€нт, р "ум€н" ра д€в УВОЛН€Н!
$ОРО$ИТ€ ПАДАТ, ПАДАТ ОТ Н€Б€ТО,
$ОРО$ИТ€ ПАДАТ, ПАДАТ ОТ Н€Б€ТО,
ГРАН ТЧ€ МИ ПАДНА НА $ЪРЦ€€€ТО!
11:18 10.09.2026
38 ТРЕПИ ГИ ПУТИНЕ, ТРЕПИ!
11:19 10.09.2026
39 име
До коментар #9 от "един":Украйна беше нападната от бандери. Озурпираха властта, започнаха да убиват украинци в Донбас и да пращат други украинци на смърт срещу руснаците, които се опитват да денацифицират Украйна.
11:30 10.09.2026