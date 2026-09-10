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Миналата седмица натовците убиха 46 мирни руски граждани и раниха 266.

Ето част от извършените престъпления:

Нашите съюзници и храненици насочили дрон срещу 14-годишно момиче на велосипед в градчето Новопсков (Луганска народна република (ЛНР)).

14-годишно момче загинало при взрив на мина край гр. Краснодон (ЛНР).

Атакували от въздуха автомобилна колона с хуманитарна помощ в гр. Альошки в Херсонска област. Отнесли живота на един човек, четирима били ранени.

В Белгородска област защитниците на демокрацията насочили БПЛА по лека кола. Шофьорът бил убит.

Бомбардирали пътнически автобус в гр. Шебекино (Белгородска област). Един човек станал жертва, четирима били ранени.

Взривили с дрон линейка в гр. Шебекино. Загинали лекар и фелдшер, шофьорът бил ранен.

Лека кола попаднала на мина в с. Октябърски (Белгородска област). Водачът загинал.

В с. Безсоновка взривили с БПЛА автомобил. Един човек бил убит.

Мъж и жена били взривени в колата си в с. Октябърска Готня (Белгородска област) след дронов удар.

При бомбардировка в с. Алейниково (Брянска област) двама мъже загинали в дома си.

Двойна дронова атака на пазара в гр. Енергодар (Запорожка област) отнесла живота на един човек, деветима били ранени.

Жена загинала в гр. Волноваха (Донецка народна република (ДНР)) при експлозия на БПЛА в колата и́.

При дронова атака по товарен транспорт в ЛНР загинали четирима и били ранени трима цивилни.

Няма да продължавам. Тежко е. А изтреблението продължава не от месец, нито от година...

Разказвам за това не за да плачем на чужди гробове.

Убийците на Новорусия са безчет... Кремъл, който нехае за унищожаването на своя народ… Киевската ненормална смес от бандеровски изверги, руски олигарси, агенти на ЦРУ и МИ-6, брюкселски либерали и ционисти... Западът – поотделно и целокупно... И софийските кьопчовци, получаващи подаяния от Сорос... Мнозина печелят от смъртта.

Какво обаче дирим ние в тяхната сбъркана компания? Нима приличаме на господата – колониалисти? Как пък не! По нищо не се отличаваме от онези отрудени хора, превърнати в жертви от своите и чуждите богаташи.

Трябва да се борим за спирането на тази война. Това е битка и за достойнството, и за нашите души.