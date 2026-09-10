Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Загубените във войната

Загубените във войната

10 Септември, 2026 10:00 1 638 39

  • николай николов-
  • загубени-
  • война-
  • русия-
  • украйна

Убийците на Новорусия са безчет... Кремъл, който нехае за унищожаването на своя народ… Киевската ненормална смес от бандеровски изверги, руски олигарси, агенти на ЦРУ и МИ-6, брюкселски либерали и ционисти... Западът – поотделно и целокупно... И софийските кьопчовци, получаващи подаяния от Сорос...

Загубените във войната - 1
Снимка: Shutterstock
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Миналата седмица натовците убиха 46 мирни руски граждани и раниха 266.
Ето част от извършените престъпления:
Нашите съюзници и храненици насочили дрон срещу 14-годишно момиче на велосипед в градчето Новопсков (Луганска народна република (ЛНР)).
14-годишно момче загинало при взрив на мина край гр. Краснодон (ЛНР).
Атакували от въздуха автомобилна колона с хуманитарна помощ в гр. Альошки в Херсонска област. Отнесли живота на един човек, четирима били ранени.
В Белгородска област защитниците на демокрацията насочили БПЛА по лека кола. Шофьорът бил убит.
Бомбардирали пътнически автобус в гр. Шебекино (Белгородска област). Един човек станал жертва, четирима били ранени.
Взривили с дрон линейка в гр. Шебекино. Загинали лекар и фелдшер, шофьорът бил ранен.
Лека кола попаднала на мина в с. Октябърски (Белгородска област). Водачът загинал.
В с. Безсоновка взривили с БПЛА автомобил. Един човек бил убит.
Мъж и жена били взривени в колата си в с. Октябърска Готня (Белгородска област) след дронов удар.
При бомбардировка в с. Алейниково (Брянска област) двама мъже загинали в дома си.
Двойна дронова атака на пазара в гр. Енергодар (Запорожка област) отнесла живота на един човек, деветима били ранени.
Жена загинала в гр. Волноваха (Донецка народна република (ДНР)) при експлозия на БПЛА в колата и́.
При дронова атака по товарен транспорт в ЛНР загинали четирима и били ранени трима цивилни.
Няма да продължавам. Тежко е. А изтреблението продължава не от месец, нито от година...
Разказвам за това не за да плачем на чужди гробове.
Убийците на Новорусия са безчет... Кремъл, който нехае за унищожаването на своя народ… Киевската ненормална смес от бандеровски изверги, руски олигарси, агенти на ЦРУ и МИ-6, брюкселски либерали и ционисти... Западът – поотделно и целокупно... И софийските кьопчовци, получаващи подаяния от Сорос... Мнозина печелят от смъртта.
Какво обаче дирим ние в тяхната сбъркана компания? Нима приличаме на господата – колониалисти? Как пък не! По нищо не се отличаваме от онези отрудени хора, превърнати в жертви от своите и чуждите богаташи.
Трябва да се борим за спирането на тази война. Това е битка и за достойнството, и за нашите души.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 681

    33 33 Отговор
    Някой разбра ли какво е искал да напише авторът?

    Коментиран от #5, #10, #16

    10:04 10.09.2026

  • 3 Джо

    27 20 Отговор
    Бързо на доктор.

    10:05 10.09.2026

  • 4 честен ционист

    34 10 Отговор
    "Какво обаче дирим ние в тяхната сбъркана компания?"

    В ролята сте на следващите статисти като свършат укропам.

    10:05 10.09.2026

  • 5 честен ционист

    18 29 Отговор

    До коментар #2 от "681":

    Ще го разбереш като почнат да жужат дрончетата около твойто село.

    Коментиран от #8

    10:06 10.09.2026

  • 6 Боко

    34 5 Отговор
    А нашите МИСИРКИ пускат топ новина , как на лепилара самолетчето се разминало с дрон на 200км 🥳👌

    10:07 10.09.2026

  • 7 Докато можем

    25 0 Отговор
    Хубаво е, че някой се е сетил, че утре и до нас ще се доберат и тогава няма да има значение какво си мислил преди или какво мислиш изобщо, защото "има кой да мисли"! АЛЧНИТЕ са изворът на всички беди за Човечеството, защото изкат повече отколкото им трябва, отколкото могат да консумират и дори, отколкото могат да сладират. Те са тумор!

    Коментиран от #14

    10:07 10.09.2026

  • 8 Боко

    17 10 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Искаш ли безплатен преглед при патолог!?

    10:08 10.09.2026

  • 9 един

    16 24 Отговор
    Кой нападна Украйна.

    Коментиран от #11, #39

    10:09 10.09.2026

  • 10 АБВ

    16 15 Отговор

    До коментар #2 от "681":

    "Някой разбра ли какво е искал да напише авторът?"

    Опитай четене с разбиране ? Или не ти се отдава ?

    Коментиран от #36

    10:10 10.09.2026

  • 11 АБВ

    24 9 Отговор

    До коментар #9 от "един":

    "9 един
    10Отговор
    Кой нападна Украйна."

    В една война не е важко кой е нападнал първи, най-важно е кой е направил войната неизбежна. Но това е въпрос, който винаги си задават само интелигентните хора.

    Коментиран от #17

    10:13 10.09.2026

  • 12 Чичо

    9 13 Отговор
    Като те гледам, търсиш под вола теле. Толкова си объркан в опита си да правиш психоанализа на случващото се в тази варварска война, че си мисля, че баща ти те е заченал по грешка... Помни:бялото не е черно, агресорът не е жертва, а руснакът не е човекофил!

    10:13 10.09.2026

  • 13 Хахахаха

    12 18 Отговор
    Думите на тупин от 24.02.2022 - НИЕ ВЗЕХМЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СВО! НИЕ, НИЕ, НИЕ..... Не Сорос, не запада, не Байдън, а НИЕ копеизажи. Не разбрах, какво не сте разбрали, кой е виновен за войната? Чуйте думите на тупин.

    Коментиран от #24

    10:17 10.09.2026

  • 14 Хахахаха

    5 14 Отговор

    До коментар #7 от "Докато можем":

    Ако тупин победи в Украйна, или ако беше победил, вече щеше да е в Европа.

    Коментиран от #26

    10:18 10.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Платен провокатор

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "681":

    Разбрах че, и този обърна палачинката. До скоро пишеше яко против руснаците.

    10:21 10.09.2026

  • 17 Баце

    8 9 Отговор

    До коментар #11 от "АБВ":

    Ресурсите в Донбас направиха войната неизбежна.

    10:21 10.09.2026

  • 18 ъъъъ

    13 10 Отговор
    ако не бяха минавали границата много хора щяха да а живи, ама това не го казват. Ако утре си отидат в Русия няма да има повече жертви , ето колко е просто

    10:21 10.09.2026

  • 19 Ха сега де...

    10 18 Отговор
    А чий го дирят Кремъл в Донбас, Луганск, Запорочие, Херсон и други украински територии? Изтеглят си войските на собствена територия и смъртните случаи приключват на момента. Значи когато жертвите правят опити да се защитят на собствена територия това е тероризъм, а когато агресора вилнее в територия на чужда държава това е хуманитарна мисия.

    Коментиран от #22, #25

    10:22 10.09.2026

  • 20 Ухаааа

    7 14 Отговор
    Чудя се какво правят Руснаците. Май забравихте за масовите гробове, изнасилвания и мародерства. Сега спрете да ревете! Жалки сте с тая руска пропаганда. Да си изтеглят войските в Русия и всичко ще е мирно и спокойно. Ама не искате империя. Всички империи се разпадат. И тази ще е отиде в историята!

    Коментиран от #28

    10:29 10.09.2026

  • 21 Как може

    15 3 Отговор
    Да публикувате подобни мнения. Не е политкоректно, нищо че е вярно. Я публикувайте веднага нещо от Дойче веле, стожерите на демокрацията.

    10:31 10.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Той Путин

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    много се ослушваше. Не ми се мисли ако щатите бяха на негово място. Досега отдавна да е цъфнала гъба над Киев.

    10:34 10.09.2026

  • 25 АБВ

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ха сега де...":

    А какво дирят САЩ в Близкия изток ? Какво диреха в Ирак, Афганистан, Виетнам, Лаос Камбоджа, Гренада, Сомалия, Либия, Сирия, .... ?

    Коментиран от #34

    10:35 10.09.2026

  • 26 АзГ хихи

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Искаме си обратно руският газ по Северен поток обратно в Германия ! Спираме разноските за смъркача … защо ли ?

    Коментиран от #35

    10:35 10.09.2026

  • 27 ВСИЧКИ ,

    3 2 Отговор
    КОИТО ИСКАТ ДА ПРЕВЪРНАТ ЗЕМЛЯНИТЕ В АЛЧНИ КАНИБАЛИ СА ИЗВЕРГИ...

    10:36 10.09.2026

  • 28 Въпрос

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ухаааа":

    Какво става с предложението ти да полетиш като Батман от Аспаруховият мост към смъркача и заедно да спечелите войната ?

    Коментиран от #29

    10:39 10.09.2026

  • 29 Батман

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Въпрос":

    Да вземе и автора на статията с него да демократизират Русия , Китай , Индия и Пакистан хихихи !

    10:41 10.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 !!!?

    6 5 Отговор
    На тази Копейка е прегрял вибратора...

    10:43 10.09.2026

  • 32 Офффф

    5 5 Отговор
    Абре Николайчо, руско мекере. Колко народ избиха, изнасилиха и прокудиха твоите руски приятелчета. Хай де стига с тая руска пропаганда за невинните руснаци и лошите Натовци. Какво правят твоите любими изнасилвачи в Украйна? Мародерстват и мъкнат перални и хладилници и каквото им падне. Стиха си ревал, ами отивай на фронта да се биеш за Путлер и бандата му от идиоти!

    10:44 10.09.2026

  • 33 българин

    7 1 Отговор
    " Кремъл, който нехае за унищожаването на своя народ… " и до тук, останалото са пич масали за абдали.

    10:44 10.09.2026

  • 34 ха, ха, ха...

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "АБВ":

    А кой твърди, че САЩ са прави? Това, че в твоята глава се формират всякакви небивалици и с това се опитваш да оправдаваш любимците си си е твой личен проблем, а не наш.

    10:45 10.09.2026

  • 35 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "АзГ хихи":

    Ами защото работят за русия копеизажи.

    10:54 10.09.2026

  • 36 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "АБВ":

    абе той запомнил едно число , 681, ама ако го питаш защо него, надали ще отговори...:)))

    11:12 10.09.2026

  • 37 ПП-ДБ

    1 0 Отговор
    СТИГА ПРО-РУСКА ПРОПАГАНДА, уКРАЙна Н€ € УБИЛА НИКОГО, РУСНАЦИТЕ ЛЪЖАТ!
    СКОРО уКРАЙна Щ€ ПОБ€ДИ ПО АБ$ОЛЮТНО МИР€Н ПЪТ И ЩЕ ИМА Г € Й -парад!:))

    ан д р€й гю ров р€зид€нт, р "ум€н" ра д€в УВОЛН€Н!

    $ОРО$ИТ€ ПАДАТ, ПАДАТ ОТ Н€Б€ТО,
    $ОРО$ИТ€ ПАДАТ, ПАДАТ ОТ Н€Б€ТО,
    ГРАН ТЧ€ МИ ПАДНА НА $ЪРЦ€€€ТО!

    11:18 10.09.2026

  • 38 ТРЕПИ ГИ ПУТИНЕ, ТРЕПИ!

    0 0 Отговор
    ТОЛКОВА УКРАИНСКИ ДЕЦА УБИВА ПУТИН ЗА ЕДИН ДЕН. И ОКОЛО 1000 - 2000 МЛАДИ РЮСКИ ВОЙНИЦИ, АМА ТОВА НЕ СЕ БРОИ.

    11:19 10.09.2026

  • 39 име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "един":

    Украйна беше нападната от бандери. Озурпираха властта, започнаха да убиват украинци в Донбас и да пращат други украинци на смърт срещу руснаците, които се опитват да денацифицират Украйна.

    11:30 10.09.2026