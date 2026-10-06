Урсула фон дер Лайен: Ударите по търговски кораби в българската икономическа зона са неприемливи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като неприемливи ударите с дронове срещу търговски кораби в изключителната българска икономическа зона на Черно море. В публикация в социалната мрежа „Екс“ тя заяви, че ситуацията в Черно море предизвиква все по-голяма тревога, предава БТА.

„Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, има жертви“, отбеляза Фон дер Лайен.

По думите ѝ два търговски кораба са били ударени днес в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Тя обърна внимание и на факта, че инцидентите са станали само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, е бил поразен и потопен край румънския бряг.

Председателят на Европейската комисия подчерта, че точните обстоятелства около последните инциденти все още не са изяснени, но случилото се поражда сериозна тревога.

„Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи“, написа Фон дер Лайен, като изрази пълна солидарност с държавите от Европейския съюз, разположени на източния фланг.

Тя подчерта, че развитието на ситуацията в Черно море буди нарастваща загриженост на фона на поредицата от инциденти с търговски плавателни съдове в региона.