Урсула фон дер Лайен: Ударите по търговски кораби в българската икономическа зона са неприемливи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като неприемливи ударите с дронове срещу търговски кораби в изключителната българска икономическа зона на Черно море. В публикация в социалната мрежа „Екс“ тя заяви, че ситуацията в Черно море предизвиква все по-голяма тревога, предава БТА.
„Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, има жертви“, отбеляза Фон дер Лайен.
По думите ѝ два търговски кораба са били ударени днес в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Тя обърна внимание и на факта, че инцидентите са станали само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, е бил поразен и потопен край румънския бряг.
Председателят на Европейската комисия подчерта, че точните обстоятелства около последните инциденти все още не са изяснени, но случилото се поражда сериозна тревога.
„Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи“, написа Фон дер Лайен, като изрази пълна солидарност с държавите от Европейския съюз, разположени на източния фланг.
Тя подчерта, че развитието на ситуацията в Черно море буди нарастваща загриженост на фона на поредицата от инциденти с търговски плавателни съдове в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
14:26 06.10.2026
2 Така ли
14:27 06.10.2026
3 Пич
14:27 06.10.2026
4 честен ционист
Коментиран от #20
14:27 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Путин
Коментиран от #41
14:29 06.10.2026
7 Мутата
14:30 06.10.2026
8 Констатация
14:30 06.10.2026
9 КОЛЬО ПАРЪМА
14:31 06.10.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #37
14:31 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 име
14:31 06.10.2026
14 Ти си
14:32 06.10.2026
15 14/88
помните ли ?!?
14:33 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Русия
14:36 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всъщност
14:39 06.10.2026
20 Ти си
До коментар #4 от "честен ционист":Изключителната икономическа морска зона не са териториални води и не подлежи на охрана а има само статут функционални икономически права..
14:39 06.10.2026
21 Луд Скайуокър
До коментар #18 от "14/88":Ти ли ще ходиш да го биеш?
14:42 06.10.2026
22 Ами
14:43 06.10.2026
23 СЛАВА НА УРСУЛА
14:45 06.10.2026
24 Някой
14:45 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 пффф
14:53 06.10.2026
27 и в какво
14:55 06.10.2026
28 Газ
14:56 06.10.2026
29 456
А колко украински дронове изплуваха на българското черноморие? Или за тях ни вопъл ,ни стон?
А в Румъния ,Турция ,дори и при Гърция се скатоваха дроновете на Укра.
14:56 06.10.2026
30 Отреазвяващ
15:00 06.10.2026
31 Маринов
в МЕЖДУНАРОДНИ води
за да се "ПРИТИСНЕ"
и "ЕЛИМИНИРАТ"
позициите на Радев
за Войната в Украйна!!!
15:01 06.10.2026
32 Атина Палада
15:01 06.10.2026
33 РАДЕВ И ЙОТОВА
МУТРОФАНОВА.
КАКВО ЧАКАТ
ЖАЛКИТЕ РУСКИ ЛАКЕЙЧЕТА?
15:03 06.10.2026
34 Знаещ
15:07 06.10.2026
35 Урсула:
са неприемливи, и ако продължаваш ще ти спра Милиардите евро, които ти подарявам перманентно!
15:09 06.10.2026
36 А ГДЕ
15:11 06.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Историк
Коментиран от #40
15:42 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ХА ХА
До коментар #6 от "Путин":Притеснило е твърде силно казано, джуджето направо си умира от страх. Човешката история не помни по-жалък, страхлив и коммплексиран гном начело на някоя страна. Путя е толкова жалък, че чак е смешен! Макар че според кремълската пропаганда е млад, висок, атлетичен и много умен супермен.
16:00 06.10.2026