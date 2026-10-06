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Урсула фон дер Лайен: Ударите по търговски кораби в българската икономическа зона са неприемливи

Урсула фон дер Лайен: Ударите по търговски кораби в българската икономическа зона са неприемливи

6 Октомври, 2026 14:25 1 300 41

  • урсула фон дер лaйен-
  • кораби-
  • удари

Председателят на Европейската комисия изрази тревога за сигурността в Черно море, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове

Урсула фон дер Лайен: Ударите по търговски кораби в българската икономическа зона са неприемливи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като неприемливи ударите с дронове срещу търговски кораби в изключителната българска икономическа зона на Черно море. В публикация в социалната мрежа „Екс“ тя заяви, че ситуацията в Черно море предизвиква все по-голяма тревога, предава БТА.

„Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, има жертви“, отбеляза Фон дер Лайен.

По думите ѝ два търговски кораба са били ударени днес в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Тя обърна внимание и на факта, че инцидентите са станали само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, е бил поразен и потопен край румънския бряг.

Председателят на Европейската комисия подчерта, че точните обстоятелства около последните инциденти все още не са изяснени, но случилото се поражда сериозна тревога.

„Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи“, написа Фон дер Лайен, като изрази пълна солидарност с държавите от Европейския съюз, разположени на източния фланг.

Тя подчерта, че развитието на ситуацията в Черно море буди нарастваща загриженост на фона на поредицата от инциденти с търговски плавателни съдове в региона.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    44 6 Отговор
    Урсула фон дер Лайен: Ударите по търговски кораби в българската икономическа зона са неприемливи, защото Украина е Русия

    14:26 06.10.2026

  • 2 Така ли

    77 5 Отговор
    Всичко е заради тебе и твоята шайка, ненормална вещице!

    14:27 06.10.2026

  • 3 Пич

    67 3 Отговор
    Ами викни Зелю да му кажеш ма...!!!

    14:27 06.10.2026

  • 4 честен ционист

    33 6 Отговор
    Изводът е, че на България не й трябва морска икономическа зона. Нито може да я пази, нот да гарантира безопасността, на каквото и да е преминаващо през нея.

    Коментиран от #20

    14:27 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин

    30 6 Отговор
    Изприщих се от притеснение.

    Коментиран от #41

    14:29 06.10.2026

  • 7 Мутата

    26 2 Отговор
    Не думай

    14:30 06.10.2026

  • 8 Констатация

    52 4 Отговор
    Пак питам: Ами ако дрончетатъ съ окажат окраински??? То, ако са руски - ясно, караме я по методичката от Брюксел.

    14:30 06.10.2026

  • 9 КОЛЬО ПАРЪМА

    31 3 Отговор
    Ти пък коя сима Вцъ

    14:31 06.10.2026

  • 10 Сатана Z

    60 5 Отговор
    В момента тече активно мероприятие за въвличане на България във война с Русия.Моментът е подбран заради антивоенната риторика на премиера Радев,който предлага мирно решение на конфликта чрез преговори,но това не устройва Урсулите и Киевските нацисти,които искат войната да ескалира.А БЪлгария за пореден път е изпозвана за мюре от Украинската ГУР

    Коментиран от #37

    14:31 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 име

    39 2 Отговор
    Не виждам какъв е проблема. Има много по-неприемливи неща, но щом може некадърна гиниколожка да стане министър на отбраната на република Германиста, че и за някъв шев в ЕССР да се самопровъзгласи, значи може и дронове да удрят кораби.

    14:31 06.10.2026

  • 14 Ти си

    42 2 Отговор
    За първосигналноте русофоби и наще пишман опозиционни политици че подчертая че дори Света Урсула ( виж снимката) не си позволи да каже чиито са били дроновете и да го заклейми .....

    14:32 06.10.2026

  • 15 14/88

    9 18 Отговор
    министърче на БОгаТАШа каза че туй е нормално по време на война

    помните ли ?!?

    14:33 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Русия

    42 3 Отговор
    Това същество съсипа и ще унищожи целият Европейски съюз.Честито България,скоро ви очаква трета нац.катастрофа,но този път няма да има кой да ви помогне !

    14:36 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всъщност

    42 6 Отговор
    Украйна е тази, която неспирн ескалира конфликта с Русия. Тя първа започна да слага мини и потопява кораби в Черно море, а сега плаче, че не може да си изнесе зърното с кораби. Украйна първа започна атаки по енергийните ресурси на Русия, а сега плаче, че Киев щял да мръзне през зимата. Изобщо атлантическо "мазало". Същото е, разбира се, и в Близкия Изток. Аман от "Атлантизъм в действие"

    14:39 06.10.2026

  • 20 Ти си

    28 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Изключителната икономическа морска зона не са териториални води и не подлежи на охрана а има само статут функционални икономически права..

    14:39 06.10.2026

  • 21 Луд Скайуокър

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "14/88":

    Ти ли ще ходиш да го биеш?

    14:42 06.10.2026

  • 22 Ами

    18 2 Отговор
    фонлайнар да яхва метлата и да заминава да ни брани от дроновете...

    14:43 06.10.2026

  • 23 СЛАВА НА УРСУЛА

    15 4 Отговор
    И я поканете на погребението на българския туризъм.

    14:45 06.10.2026

  • 24 Някой

    37 1 Отговор
    Защо не се изказа така, когато удряха търговски кораби с дронове хората на Зеленски още от предната година? Още тогава в коментари казах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Имаше договор за коридори и украинско зърно и други, но го потъпкаха. Е поздравете Зеленски и хората му!

    14:45 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пффф

    12 0 Отговор
    Сегае завардят черноморието , другия летен сезон го пиши бегал

    14:53 06.10.2026

  • 27 и в какво

    22 1 Отговор
    точно се изразява пълната солидарност на Урсула конкретно към нашата държава? Не ни трябва солидарност, а разумна и умерена европейска политика, която да спаси Европа от война и икономическа разруха чрез усилия за прекратяване на войната.

    14:55 06.10.2026

  • 28 Газ

    1 21 Отговор
    Радев отказа да клекне на руснаците и затова сега ни удрят.

    14:56 06.10.2026

  • 29 456

    23 2 Отговор
    А стига преинчавате. Потопени са два кораба движещи се в международни води ,преносящи оружие.
    А колко украински дронове изплуваха на българското черноморие? Или за тях ни вопъл ,ни стон?
    А в Румъния ,Турция ,дори и при Гърция се скатоваха дроновете на Укра.

    14:56 06.10.2026

  • 30 Отреазвяващ

    5 1 Отговор
    Та не разбрах,от някой трябва да се пазя или да ме е страх?

    15:00 06.10.2026

  • 31 Маринов

    5 2 Отговор
    "НЕЧИЯ" Операция
    в МЕЖДУНАРОДНИ води
    за да се "ПРИТИСНЕ"
    и "ЕЛИМИНИРАТ"
    позициите на Радев
    за Войната в Украйна!!!

    15:01 06.10.2026

  • 32 Атина Палада

    11 0 Отговор
    Неприемливо е да подготвяш танкове за бременни жени !

    15:01 06.10.2026

  • 33 РАДЕВ И ЙОТОВА

    1 18 Отговор
    ДА ПРИВИКАТ

    МУТРОФАНОВА.

    КАКВО ЧАКАТ
    ЖАЛКИТЕ РУСКИ ЛАКЕЙЧЕТА?

    15:03 06.10.2026

  • 34 Знаещ

    14 1 Отговор
    Не им е чиста работата на тая и заобикалящите я,след като са толкова"предпазливи",даже няма и хаили лакли.което води до определени изводи.

    15:07 06.10.2026

  • 35 Урсула:

    12 1 Отговор
    Зеленски, УКРАИНСКИТЕ удари по търговски кораби в българската икономическа зона,
    са неприемливи, и ако продължаваш ще ти спра Милиардите евро, които ти подарявам перманентно!

    15:09 06.10.2026

  • 36 А ГДЕ

    11 0 Отговор
    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    15:11 06.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Историк

    2 6 Отговор
    Путинолизците в България начело с президента Йотова и премиера Радев ще пазят любимия си терорист и военнопрестъпник за сметка на България, която не ги интересува. Важното за тях е Путин да е доволен и Песков да ги хвали. Това се нарича национално предателство. Честито на всички, които ги избраха и ще избират, а България БОГ ДА Я ПАЗИ!

    Коментиран от #40

    15:42 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Притеснило е твърде силно казано, джуджето направо си умира от страх. Човешката история не помни по-жалък, страхлив и коммплексиран гном начело на някоя страна. Путя е толкова жалък, че чак е смешен! Макар че според кремълската пропаганда е млад, висок, атлетичен и много умен супермен.

    16:00 06.10.2026

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