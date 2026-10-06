Юра Борисов отново е в надпреварата за "Оскар"

Юра Борисов може да получи втора поредна номинация за „Оскар“. Кинокомпанията Neon планира да го предложи в категорията „Най-добър актьор“ за ролята му на съоснователя и бивш главен научен директор на OpenAI Иля Суцкевер във филма „Изкуствен“ на Лука Гуаданино. За това съобщи Variety, позовавайки се на свои източници.

Важно е, че става дума за намерение на разпространителя и за оскарова кампания, а не за вече получена номинация. Списъкът с номинираните за 99-ите награди „Оскар“ трябва да бъде обявен на 7 декември 2026 г.

Neon подготвя кампания в основните категории

Компанията възнамерява да представи „Изкуствен“ във всички основни категории, включително за „Най-добър филм“ и „Най-добра режисура“. Сценарият на Саймън Рич е планиран за категорията „Най-добър оригинален сценарий“.

Андрю Гарфийлд, който играе главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, се очаква да бъде предложен за поддържаща мъжка роля. В същата категория Neon планира да включи и Марк Райланс за ролята на изследователя на изкуствения интелект Джефри Хинтън. Моника Барбаро, която изпълнява ролята на бившия технически директор на OpenAI Мира Мурати, се очаква да бъде предложена за поддържаща женска роля.

След придобиването на филма Neon заяви: „Изкуствен“ ще участва в тазгодишната оскарова надпревара.

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Историята на филма е свързана с кризата в OpenAI

„Изкуствен“ пресъздава събитията от 2023 г., когато Сам Алтман беше отстранен като ръководител на OpenAI, а няколко дни по-късно се върна на поста. Суцкевер беше сред фигурите, свързвани с решението за отстраняването му на фона на спор за посоката и безопасността на развитието на изкуствения интелект.

Суцкевер напусна OpenAI през май 2024 г. и по-късно основа стартъпа Safe Superintelligence. Във филма неговият образ е поверен на Борисов, който през миналата година получи първата си номинация за „Оскар“ за ролята на Игор в „Анора“.

Тогава българските зрители познаваха Борисов и с оригиналното му име Игор, но наградата спечели Киран Кълкин за „Истинска болка“. Ако кампанията на Neon доведе до номинация, Борисов ще се състезава този път в категорията за главна мъжка роля.

Премиерата е зад гърба му, киното го очаква през декември

„Изкуствен“ беше показан за първи път на 5 октомври на Нюйоркския кинофестивал. Американското му киноразпространение е насрочено за 25 декември 2026 г.

Преди да стигне до Neon, филмът беше свързан с Amazon MGM Studios. Студиото се отказа от разпространението му, след като Amazon сключи мащабно партньорство с OpenAI. По-късно Neon придоби правата и пое ангажимент да инвестира 15 млн. долара в маркетинг.

Източници: rbc.ru, au.variety.com, oscars.org