Звездата от „Здрач“ Тейлър Лотнър стана баща за първи път

Звездата от поредицата „Здрач“ Тейлър Лотнър стана баща за първи път. 34-годишният актьор и съпругата му Тей Лотнър обявиха раждането на дъщеря си в социалните мрежи. Момичето носи името Ленън Тейлър Лотнър, а според съобщението на родителите е родено на 16 септември. Двамата споделиха първа снимка на новороденото, но са избрали да не показват лицето му.
„Една седмица, в която обичаме нашата малка Лени“, написаха те при обявяването на щастливата новина.
Името има специално значение
Изборът на второто име на детето е свързан със самите родители. И двамата съпрузи носят името Тейлър Лотнър след сватбата си. Тей Лотнър преди време работеше като медицинска сестра, а днес заедно със съпруга си води подкаста „The Squeeze“.
Двамата се ожениха през ноември 2022 г.
Новината за бременността дойде през март
Тейлър и Тей обявиха, че очакват дете през март тази година. През юни те съобщиха, че ще имат момиче.
За актьора това е нов етап от живота му след години, в които остава свързан с ролята, направила го световно известен.
Джейкъб Блек от „Здрач“
Тейлър Лотнър придоби международна популярност с ролята на Джейкъб Блек във филмовата поредица „Здрач“.
Първият филм от поредицата излезе през 2008 г., а Лотнър се превърна в един от най-разпознаваемите млади актьори на своето поколение.
Днес той е далеч по-рядко на големия екран, но продължава да има огромна публика благодарение на ролята си в „Здрач“. Сега вниманието към него е насочено към съвсем различна роля – тази на баща.
Тейлър и Тей Лотнър посрещнаха първото си дете седмица преди официално да споделят новината с феновете си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Финансист
10:50 24.09.2026
2 Трансфузионна хематология
11:30 24.09.2026