Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Звездата от „Здрач“ Тейлър Лотнър стана баща за първи път

Звездата от „Здрач“ Тейлър Лотнър стана баща за първи път

24 Септември, 2026 10:41 562 2

  • тейлър лотнър-
  • здрач-
  • баща-
  • дъщеря-
  • бебе

Актьорът и съпругата му посрещнаха дъщеря си, която носи името Ленън Тейлър Лотнър

Звездата от „Здрач“ Тейлър Лотнър стана баща за първи път - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от поредицата „Здрач“ Тейлър Лотнър стана баща за първи път. 34-годишният актьор и съпругата му Тей Лотнър обявиха раждането на дъщеря си в социалните мрежи. Момичето носи името Ленън Тейлър Лотнър, а според съобщението на родителите е родено на 16 септември. Двамата споделиха първа снимка на новороденото, но са избрали да не показват лицето му.

„Една седмица, в която обичаме нашата малка Лени“, написаха те при обявяването на щастливата новина.


Името има специално значение

Изборът на второто име на детето е свързан със самите родители. И двамата съпрузи носят името Тейлър Лотнър след сватбата си. Тей Лотнър преди време работеше като медицинска сестра, а днес заедно със съпруга си води подкаста „The Squeeze“.

Двамата се ожениха през ноември 2022 г.

Новината за бременността дойде през март

Тейлър и Тей обявиха, че очакват дете през март тази година. През юни те съобщиха, че ще имат момиче.

За актьора това е нов етап от живота му след години, в които остава свързан с ролята, направила го световно известен.

Джейкъб Блек от „Здрач“

Тейлър Лотнър придоби международна популярност с ролята на Джейкъб Блек във филмовата поредица „Здрач“.

Първият филм от поредицата излезе през 2008 г., а Лотнър се превърна в един от най-разпознаваемите млади актьори на своето поколение.

Днес той е далеч по-рядко на големия екран, но продължава да има огромна публика благодарение на ролята си в „Здрач“. Сега вниманието към него е насочено към съвсем различна роля – тази на баща.

Тейлър и Тей Лотнър посрещнаха първото си дете седмица преди официално да споделят новината с феновете си.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Финансист

    2 0 Отговор
    Колко подигравки ще откарате бедна ви е фантазията , не може да се скриете от истината. Българките фалш номер едно.

    10:50 24.09.2026

  • 2 Трансфузионна хематология

    1 0 Отговор
    И бебето ли е върколаче?

    11:30 24.09.2026