Изборът е отговорност: Защо мнозинството у нас не гласува?

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:
Ще отделите ли момент от безценното си време да поговорим за отговорността да избираш? Защото отказът от избор в последно време сякаш поставя самата ни идея за демокрация в опасност. Мога за секунди да ви донеса цели кофи „светена политическа вода“ от поне девет интелектуални и философски кладенеца, т.е. от колеги-мислители, на чиито рамене съм стъпил, но няма.
Защото съм убеден, че всеки добре построен човек би трябвало да схваща, че самото право на избор не бива да се смята за рудиментарна даденост, а за нещо дължимо на социума; за него са умирали и продължават да умират хора.
Защо дори и умните понякога не схващат относително прости концепции
И после се запитах: защо мнозинството в България не гласува? Дали е, защото в неделя го мързи и му е лошо от снощи (супервалидно, поне 15% се дължат на това, обзалагам се), или пък сме наистина предмодерни и в това, ако се позовем на колеги-авторитети като Гейбриъл Олмънд и неговата „The Civic Culture“?
Възможно ли е като общество да не разбираме нещо просто - че гражданското съзнание и активност не се изчерпват с разходка и викове на площада (което само по себе си иначе е друг вид отговорен жест)? Т.е. че архисмисълът на площада, за разлика от 200-те истерика във Фейсбук, е да надскочи самия си жест и да търси отговорност чрез въпросната гражданска активност впоследствие?
И също, че негласуването, макар и също приемлив избор сам по себе си, поставя основните завоевания на демокрацията в опасност, особено сега, когато срещу нас “на тихия фронт" се води и руска хибридна война? И че да, изборът не е поколенческа категория априори, но в сегашния исторически момент, април 2026, може и да бъде, защото - без да противопоставяме едни социални или възрастови страти на други - се очаква основно от по-младите и активните (включително нелепо стигматизираните Gen Z) да кажат и “б”, след като казаха “а” на площада? Защото ченге-олигархията и моделът Борисов-Пеевски съвсем скоро ще метаморфират в Радев-плюс, т.е. и новият ще се храни И от отказа от избор. Забележете второто главно „и“!
Можем ли да се сърдим на онези, които отказват да избират
Да бъда честен: все ми е тая дали и за кого ще гласувате, смятам това за вид съвременно тайнство в почти библейски смисъл, т.е. никой не дължи никому обяснение какво и дали избира. Обаче ще ви подметна само една-единствена философска в корените си идея, която може да се проследи до Ясперс, а в телеологичен смисъл (т.е. по отношение на крайната цел) и до Уилям Джеймс: да избираш, всъщност, е тежък психологически дял и никой не бива да се сърди на онези, които се отказват от него.
Само че можем да се сърдим за нещо друго – че негласуването е отказ от действие, насочено единствено към настоящето. Ако искате да промените средносрочното бъдеще на България - т.е. включително какво ще стане с децата и внуците ви: „за мене изборът е ясен“, както пееше покойният гигант Кирил Маричков в „Конникът“.
Изборът, изборът. Още от Плиний Стари през Борхесовите там размисли той е в основата на битието: той е самият стълб на цивилизацията, а историческият му апогей е в съвременната либерална демокрация. Аз го деля на два вида: в момента у нас: изборът дали да избираш или не (рационалистката и някак картезианска, т.е. Декартова и като цяло просвещенска позиция), и изборът между конкретни, не особени красиви и смислени възможности, заради които обикновено се караме в стил „ама няма за кой“. Тук бих предписал „Реторика“-та на Аристотел, според която – най-общо – всяко жизнено действие попада най-често някъде в триединството „етос-патос-логос“.
Първото е свързано с как сме изградени като възпитание и устои, второто – с емоциите, които ни движат най-често, а третото – с разумното изговаряне, дори пред себе си, на причинно-следствените връзки, които съставляват рациото и, с извинение, ни правят умни или не. Някои колеги-философи подозират, че има и четвърто „нещо“, наречето „кайрос“, и че по-късният християнски дявол се крие тъкмо в него. Защо? Защото „кайрос“ посява съмнението и мързела, т.е. таткото и майката на провала. И самия отказ от избор.
Да избираш е отговорност
Обаче изборът, гражданският, днешният, не е и не бива да бъде податлив на митологеми, а си остава изцяло в сферата на интимното; аз съм гражданин и съм сам в решението си. Освен ако битието ми не зависи от работодател, кмет, партиен секретар или от сорта, но това е горчива тема за друг анализ. И аз обобщавам така: да избираш е отговорност, а не само възможност. Т.е. изборът е отговорност и отговорността е избор. Все ми е тая дали и за кого ще гласувате, ненавиждам просташката сентенция в стил „ако не гласуваш, после не може да изискваш и да се сърдиш на никого“.
Самият ваш акт на гласуване няма да оправи автоматично нещата. Единственото сигурно е, че отказът ви от избор съвсем закономерно ще ги влоши.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Мутрата е неприятен - както и Делян Пеевски - който се преструва на "Бизнесмен", а всъщност - прави там нещо си. Неприятни са и Двамата. Неграмотни - без обноски - само крещят.
БСП се изложиха с Последния си Ръководител - това е по същество - детенце. Какво да правим - ще чакаме да порастне ли - че иен 12 години чакахме ГЕРБ - сега още 12 някой други и то - Животът си минава.
13 махнете машините
14 радев
До коментар #12 от "Никой":сериозно ли?
07:06 08.04.2026
украински агенти на украинското разузнаване пуска пипала по Европа-
целта е ясна поставяне на власт удобни про-украински настроени режими
Внимание заслужава и ситуацията в България, която е под пряк външен натиск и
контрол. Страхът от предстоящите избори на 19 април е толкова голям, че
с Украйна за срок от 10 години, което много набляга на интеграцията на Украйна
в ЕС и НАТО, логистика, Черно море и задължава...много задължава България.
07:07 08.04.2026
престъпление и безотговорност е да
овластяваш престъпници
и то без пари
Коментиран от #21
07:09 08.04.2026
19 1111
19 1111

Отвратените обаче винаги имат избор. Все още са останали много по-малки формации, които се борят за тяхното доверие и не са ги предавали. Винаги е по-добре да дадеш доверие на някой, който ще участва в битката за парламента, отколкото да оставиш предателите да се вихрят!

07:11 08.04.2026
07:11 08.04.2026
Бившият български президент Румен Радев открито заяви за готвения план за
дискредитиране на неговата партия след предвидимата победа на изборите на 19 април.
Радев посочва "румънски сценарий" - когато през ноември 2025 г.ЕС и румънският съд
анулираха резултатите от изборите, където спечели нежеланият от Брюксел Калин Джорджеску,
обвинявайки го в "руска намеса". Какво ни чака не се знае ?
Коментиран от #23
07:13 08.04.2026
21 вЕрваме ти

До коментар #17 от "кой мy дpeмe":Такива като теб вече са получили чувалите с кеша за изборите и съставят списъците с продадените души...

07:14 08.04.2026
07:14 08.04.2026
23 квантов закон
До коментар #20 от ""Румънски сценарий"":Който пази 🎃🎃🎃🎃 -те от народната любов, сам ще я изпита на гърба си.
07:17 08.04.2026
25 Ние сме в Клуба на Богатите и ни
27 безпартиен
Коментиран от #32
07:20 08.04.2026
31 ВКК 531
Коментиран от #33
07:35 08.04.2026
32 мда

До коментар #27 от "безпартиен":Толкова си безпартиен, колкото дъщеря ти е непорочна девица. Познай на кой се е метнала!

07:37 08.04.2026
07:37 08.04.2026
35 оня с коня
36 Не сте само вие!
До коментар #34 от "Има само една":Много ОЩЕ не са били в управлението!
07:42 08.04.2026
Мнозинството не гласува щото му е ясно на него че всички са от един дол дренки.
И ще е още от същото.
И борбата е кой ще гризе кокала, а не да се промени нещо към по-добро.
Така че народът правилно си пие ракията в изборния ден и не му пука за кахърите на Нойзи и подобните му.
07:42 08.04.2026
38 1111

До коментар #35 от "оня с коня":"Държавният апарат" заслужава ПОХВАЛА за борбата с купения вот, защото уродливите изборни явления трябва да се пресичат в най-ранна фаза!

07:45 08.04.2026
Коментиран от #39
07:45 08.04.2026
39 оня с коня

До коментар #38 от "1111":Ами след като сте толкова взискателни,стойте си тогава с мижава Избир. Активност.

07:48 08.04.2026
Коментиран от #42
07:48 08.04.2026
До коментар #1 от "Не гласуват":Това как кореспондира с отменените избори в Румъния?
Е кой да иска да гласува?
07:48 08.04.2026
гласовете на гражданите не са свещени
щото търговията с гражданства е позволена
това прави търговията с гласове също позволена
едно бг гражданство струва точно 300 лв (150 дойче марки). миналата година беше 30 лв, ама инфлацията и войната на марс я надуха, както надуха цената на олиото и кренвиршите. демек да станеш българин струваше около две кила кренвирши
престъпление и безотговорност е да овластяваш престъпници и то без пари щото било "граждански дьлг" и други митове и легенди, щото реално те те мислят че имаш акьл колкото три пилешки кренвирша
07:48 08.04.2026
42 СТОЙ СИ НА КОНЕВРЪЗА!

До коментар #39 от "оня с коня":От коняри съвети за избирателната активност НЕ ПРИЕМАМЕ!

07:50 08.04.2026
07:50 08.04.2026
46 НЕ Е БЕЗСМИСЛЕНО!
До коментар #2 от "При порционална система":Казусът 3.9999 доказа, че всеки глас има тежест, и дори "аутсайдерите" могат да се озоват в парламента!
07:56 08.04.2026
49 Да не се гласува е огромна грешка

08:01 08.04.2026
08:01 08.04.2026
51 Реалност
Само трябва да споменем, че броя на избирателите е колкото е броя на българските граждани и ти става ясно колко струва гласа ти...излиза че в България непълнолетни няма:) Ето ти 1 500 000 "мъртви" души, а и в края на изборния ден Кирчо като пъхне флашката и гласовете на 300 000 българи се променят в полза на ПП/ДБ, язък за разхождането до урните:)
08:09 08.04.2026
Примерно:
Колко струва една българска мадама в Турция, гласуваща в България? 200 евро.
Колко струва една българска мадама в Гърцияц, гласуваща в България? - 200 евро.
Колко струва една българска мадама в Германия, гласуваща в България? - 300 евро.
Колко струва една българска мадама в България, гласуваща в България? - 50 евро - много ефтино и не гласувам!
Колко струва една българска мадама в Русия, гласуваща в България? Няма ги там.
Колко струва една руска мадама в България с български паспорт, гласуваща в България? - пълно е по черноморието, работят за парички и гласуват за парички.
Колко струва една гръцка мадама в България, гласуваща в България - трудно ще намериш!
Колко струва германска мадама в България, гласуваща в България - къде ще я намериш?
Колко струва турска мадама в България, гласуваща в България - има ги много и се раздат за малки пари.
Колко струва една българска циганка в България, гласуваща в България - пеят и танцуват кючек навсякъде по концерти за много изборни парички,
Колко струва една българска циганка в Чужбина, гласуваща в България - махат с ръка на всяко кръстовище и събират парички за управляващите в Софието, за да имат парички за раздаване на циганите да гласуват в България.
Колко струват български мадами в Дубай? - МНОГО за МНОГО парички. Но управляващите ги върнаха със самолети обратно в България и сега Управляващите се чудят колко да им платят за да остана
08:11 08.04.2026
1. МОРАЛНА, 80% от политицште са алчни лъжци и мощеници
2. ИНТЕЛЕКТУЛНА, 70% от политиците и икономидтите въпреки дипломите им са много невежи и предлагат да направят галеми глупости, ако спечелят избори.
3. НЕСЪВМЕСТИМОСТ, 40%-55% от обещанията на партиите противоречат на моите принципи.
Въпреки че има несъвместимост между моите принципи и протрамите на всички партии. Сега съм толкова гневен на заговора който направиха ГЕРБ+БСП+ИТН+Пеевски. Че макар и с отвращение ще отида да гласувам за извънпарламентарна партия. Вече съм стеснил избора до номера 2, 12 и 20, ще си мисля до последния преди да взема крайното решение.
Коментиран от #56, #66
08:11 08.04.2026
55 Кирил
Коментиран от #79
08:16 08.04.2026
До коментар #13 от "махнете машините":излезсте всички и гласувайте и купения вот умира
Коментиран от #70
08:24 08.04.2026
66 Много умствено изостанал народ
До коментар #53 от "Някой":Само дето ако гласуваш за извъпарламентарна партия която не влезе в парламента, гласът ти въобще няма да се брои. Все едно не си гласувал. Гласува се за партия която влиза в парламента и е опозиция на партиите които искаш да накажеш. Така ефективно им намаляваш гласовете. Ама откъде толкова акъл...
Коментиран от #80, #87
08:33 08.04.2026
69 там е проблема!
До коментар #1 от "Не гласуват":на власт са едни същи защото хората не гласуват! но НЕумния човек неможе да го разбере и предпочита да ходи в гората по избори и после да се жалва какви крадци го управляват… ти кога последно на избори си видял 60-70% избирателна активност? за това ще е така ще ни управляват сикаджиите
Коментиран от #72
08:37 08.04.2026
70 Избирателна неграмотност -> упадък
До коментар #64 от "1234":Те повечето "избиратели" хабер си нямат как работи избирателната система в България, ти сега да се напрягат и да гласуват. Като гледам коментарите, не знаят въобще как се гласува против партия. После ще бъдат очудени защо има 300% инфлация.
08:39 08.04.2026
До коментар #69 от "там е проблема!":За да правиш нещо, трябва да виждаш резултат или поне да се надяваш на някакъв резултат или пък да те принудят насила. Какъв резултат вижда от своето гласуване един редови български гласоподавател за последните години? Гласуването, изборите, без прозрачност са отживелица. Само да вземем за пример дядо Дончо. Това ли е най добрият избор на американския народ?
08:54 08.04.2026
75 Абе
78 провинциалист
79 провинциалист
До коментар #55 от "Кирил":"Колкото по малко хора гладуват, толкова по натежава купения вот" - а колкото повече гласуват, толкова повече купеният вот купува и не само това, а и става по-легитимен.
09:26 08.04.2026
81 Някой
До коментар #56 от "Стадо ТЪПИ овце!!!":Вие сте такъв, а не аз.
Роба не иска свобода, защото не знае какво да я прови. Не може да взима сам рещения, чака господаря да му каже какво да прави. Роба иска само едно нещо - по-добър господар. За това едните бг политици роби ходят да се навеждат в Москва, а другите бг политици роби ходят да се навеждат в Брюксел и Вашивгтон. Просто е, представите им за добър господар са такива. Очаквам следващото бг поколение да не са като сегашното роби.
Изборите, които ми предлагате се свеждат до това да избера, кой да бъде бос на мафията, която ограбва семейството ми вече 45+36 години. Не благодаря, не ме интересува дали боса на мафията ще е Пеевски или Радев или Гоцу и Станишев зад паравана Зарков. Или пък Путин ще ни окупира и ще сложи Костадинов за нов Тодор Живков. Или пък може би наивно си мислите, че ППДБ с тяхнато догма наречена "плосъкия данък" ще надминат 15%. Казват, че: "Мечтите са безплатни".
Тъпи са не тези, които не гласуват или които гласуват за извънпарламентарните. Тъпите са тези, които гласуват за БСП, ГЕРБ, ДПС и очакват да живеят добре. Тъпите са тези, на които им харесва да продължават да живеят така както са живели през изминалите 36 години.
09:40 08.04.2026
87 Някой
До коментар #66 от "Много умствено изостанал народ":Аз отдавна съм бил там, където вие сега тепъва отивате.
Най-умните хора се учат от чуждите грешки. По-малко умните се учат от собствените си грешки. А глупавити хора не се научават нито от чуждите нито от собствените грешки.
На неандертелеца колкото и да се мъчиш да му обясниш какво е това колело, желязо, хладилник, ДЕМОКРАЦИЯ... Няма да разбире. Защото му ЛИПСВАТ 100 000 години на натрупваве на базови знания. И понеже това е труден процес 80% от неандерталците не искат да разбират, искат да се върнан в Коменната ера.
Същото е с овена бай Ганьо, не иска демокрация, иска пак да е московска губерния. И някой нов бай Тошо Живков да му е овчар.
Коментиран от #88
10:06 08.04.2026
88 Реалност
До коментар #87 от "Някой":Всички видяхме какво е демокрацията и затова вече никой не я иска. Въпроса е дали ти си неандерталец, че не си го разбрал до сега или просто се радваш, че има банани? Ако е заради бананите споко - и във водещата световна икономика Китай имат целогодишно банани, нищо са управлявани от комунистическа партия.
П.П. В края на миналата година в Румъния над 60% от запитаните избраха за най велик лидер в румънската история Чеушеско, защо ли?
10:38 08.04.2026
До коментар #6 от "Мен още навремето Царя ме оправи":Той още ви оправя, щото сте πатки! Който не го е разбрал, има акъл колкото на хвъркато!
11:17 08.04.2026
90 бат местен
До коментар #86 от "Бат Салим":Ти литовец ли си? Не си. Литовците гласуваха масово и преди да имат възможност да цъкат в приложение. Те са извървяли своя път в еволюцията. Ти не си.
11:17 08.04.2026