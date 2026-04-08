Изборът е отговорност: Защо мнозинството у нас не гласува?
8 Април, 2026 06:01 1 588 90

Защо мнозинството у нас не гласува? Дали защото в неделя го мързи и му е лошо от снощи?

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Ще отделите ли момент от безценното си време да поговорим за отговорността да избираш? Защото отказът от избор в последно време сякаш поставя самата ни идея за демокрация в опасност. Мога за секунди да ви донеса цели кофи „светена политическа вода“ от поне девет интелектуални и философски кладенеца, т.е. от колеги-мислители, на чиито рамене съм стъпил, но няма.

Защото съм убеден, че всеки добре построен човек би трябвало да схваща, че самото право на избор не бива да се смята за рудиментарна даденост, а за нещо дължимо на социума; за него са умирали и продължават да умират хора.

Защо дори и умните понякога не схващат относително прости концепции

И после се запитах: защо мнозинството в България не гласува? Дали е, защото в неделя го мързи и му е лошо от снощи (супервалидно, поне 15% се дължат на това, обзалагам се), или пък сме наистина предмодерни и в това, ако се позовем на колеги-авторитети като Гейбриъл Олмънд и неговата „The Civic Culture“?

Възможно ли е като общество да не разбираме нещо просто - че гражданското съзнание и активност не се изчерпват с разходка и викове на площада (което само по себе си иначе е друг вид отговорен жест)? Т.е. че архисмисълът на площада, за разлика от 200-те истерика във Фейсбук, е да надскочи самия си жест и да търси отговорност чрез въпросната гражданска активност впоследствие?

И също, че негласуването, макар и също приемлив избор сам по себе си, поставя основните завоевания на демокрацията в опасност, особено сега, когато срещу нас “на тихия фронт" се води и руска хибридна война? И че да, изборът не е поколенческа категория априори, но в сегашния исторически момент, април 2026, може и да бъде, защото - без да противопоставяме едни социални или възрастови страти на други - се очаква основно от по-младите и активните (включително нелепо стигматизираните Gen Z) да кажат и “б”, след като казаха “а” на площада? Защото ченге-олигархията и моделът Борисов-Пеевски съвсем скоро ще метаморфират в Радев-плюс, т.е. и новият ще се храни И от отказа от избор. Забележете второто главно „и“!

Можем ли да се сърдим на онези, които отказват да избират

Да бъда честен: все ми е тая дали и за кого ще гласувате, смятам това за вид съвременно тайнство в почти библейски смисъл, т.е. никой не дължи никому обяснение какво и дали избира. Обаче ще ви подметна само една-единствена философска в корените си идея, която може да се проследи до Ясперс, а в телеологичен смисъл (т.е. по отношение на крайната цел) и до Уилям Джеймс: да избираш, всъщност, е тежък психологически дял и никой не бива да се сърди на онези, които се отказват от него.

Само че можем да се сърдим за нещо друго – че негласуването е отказ от действие, насочено единствено към настоящето. Ако искате да промените средносрочното бъдеще на България - т.е. включително какво ще стане с децата и внуците ви: „за мене изборът е ясен“, както пееше покойният гигант Кирил Маричков в „Конникът“.

Изборът, изборът. Още от Плиний Стари през Борхесовите там размисли той е в основата на битието: той е самият стълб на цивилизацията, а историческият му апогей е в съвременната либерална демокрация. Аз го деля на два вида: в момента у нас: изборът дали да избираш или не (рационалистката и някак картезианска, т.е. Декартова и като цяло просвещенска позиция), и изборът между конкретни, не особени красиви и смислени възможности, заради които обикновено се караме в стил „ама няма за кой“. Тук бих предписал „Реторика“-та на Аристотел, според която – най-общо – всяко жизнено действие попада най-често някъде в триединството „етос-патос-логос“.

Първото е свързано с как сме изградени като възпитание и устои, второто – с емоциите, които ни движат най-често, а третото – с разумното изговаряне, дори пред себе си, на причинно-следствените връзки, които съставляват рациото и, с извинение, ни правят умни или не. Някои колеги-философи подозират, че има и четвърто „нещо“, наречето „кайрос“, и че по-късният християнски дявол се крие тъкмо в него. Защо? Защото „кайрос“ посява съмнението и мързела, т.е. таткото и майката на провала. И самия отказ от избор.

Да избираш е отговорност

Обаче изборът, гражданският, днешният, не е и не бива да бъде податлив на митологеми, а си остава изцяло в сферата на интимното; аз съм гражданин и съм сам в решението си. Освен ако битието ми не зависи от работодател, кмет, партиен секретар или от сорта, но това е горчива тема за друг анализ. И аз обобщавам така: да избираш е отговорност, а не само възможност. Т.е. изборът е отговорност и отговорността е избор. Все ми е тая дали и за кого ще гласувате, ненавиждам просташката сентенция в стил „ако не гласуваш, после не може да изискваш и да се сърдиш на никого“.

Самият ваш акт на гласуване няма да оправи автоматично нещата. Единственото сигурно е, че отказът ви от избор съвсем закономерно ще ги влоши.


  • 1 Не гласуват

    40 4 Отговор
    Понеже не виждат смисъл. На власт са винаги едни и същи хавари или олигарси. Съсипаха България. И ако "Гани" гласува, какво от това? Животът му няма да се подобри.

    Коментиран от #40, #69

    06:07 08.04.2026

  • 2 При порционална система

    39 5 Отговор
    Начинът на провеждане на избори в бг и законите срещу референдумите правят гласуването напълно безмислено, а държавните институции нелегитимни. Бг е фалшива държава, подобно на Македония, а зелето е евтина пропагандна радиоточка.

    Коментиран от #46

    06:09 08.04.2026

  • 3 Така е

    41 4 Отговор
    Изборът е отговорност: Защо мнозинството у нас не шофират дрогирани и пияни като Ивайло Нойзи Цветков?

    06:20 08.04.2026

  • 4 Да ви го тура на

    38 5 Отговор
    така наречената демокрация !

    06:32 08.04.2026

  • 5 Гого

    3 35 Отговор
    Не гласуват защото са кухи като гъдулка.

    06:34 08.04.2026

  • 6 Мен още навремето Царя ме оправи

    35 5 Отговор
    За 800 дена и вече не гласувам защото съм оправен. Да ладуват тия дето не са оправени още.

    Коментиран от #89

    06:36 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Моарейн

    29 3 Отговор
    Наред с безкрайно многото причини да не гласувам току-що получих още една - Дойче зеле ме агитира да се разходя до урните, че и да хвърля бюлетина точно за неумните и кресливите. И другите кандидат дупедати не стават, но тези буквално предизвикват обратна перисталтика.

    06:37 08.04.2026

  • 9 Тихо

    21 3 Отговор
    Бе пияница,като изтрезнееш,тогава ръси акъл!

    06:40 08.04.2026

  • 10 Перо

    26 2 Отговор
    Алкохолизираният унтерменш от БГ екипа на DW и автор на пасквила, не разбра ли, че хората не гласуват, защото виждат, че системата е сбъркана по рождение! Гласуването самопроизвежда недъгавата, криминална, политическа система. Хората гласуват от 36 г. за различни партии и какво се промени, в мястото на БГ на европейската класация в различни сфери или в стандарта на живот? Просто на хората им писна една малка група, винаги решава, вместо тях, независимо за кого гласуват и решиха да не си губят времето за предизвестен резултат!

    06:56 08.04.2026

  • 11 Факти

    27 0 Отговор
    Мнозинството в бг не гласува , защото всичко , което претендира за власт е оборска тор ! ( да не казвам другата дума ) . Когато имаш купчини тор , която и да избереш , все си е тор , нищо повече !

    07:01 08.04.2026

  • 12 Никой

    17 4 Отговор
    Кой е приемлив Кандидат - те всичките са неприятни - изключваме Румен Радев - но той е "налазен" и той от "калинки" и "хайлази", не е лесно и на него - това са тежки управленските дела - всеки иска да се "примъкне" на "уютно" местенце.

    Мутрата е неприятен - както и Делян Пеевски - който се преструва на "Бизнесмен", а всъщност - прави там нещо си. Неприятни са и Двамата. Неграмотни - без обноски - само крещят.

    БСП се изложиха с Последния си Ръководител - това е по същество - детенце. Какво да правим - ще чакаме да порастне ли - че иен 12 години чакахме ГЕРБ - сега още 12 някой други и то - Животът си минава.

    Коментиран от #14

    07:04 08.04.2026

  • 13 махнете машините

    10 5 Отговор
    ограничете купения вот и измамите, и ще разберете защо

    Коментиран от #64

    07:05 08.04.2026

  • 14 радев

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    сериозно ли?

    07:06 08.04.2026

  • 15 а а Нойзи Нойзев

    19 4 Отговор
    На прицел Балканите и Европа- изборите в Унгария и България, тайни срещи на
    украински агенти на украинското разузнаване пуска пипала по Европа-
    целта е ясна поставяне на власт удобни про-украински настроени режими

    Внимание заслужава и ситуацията в България, която е под пряк външен натиск и
    контрол. Страхът от предстоящите избори на 19 април е толкова голям, че
    външните господари изпратиха Андрей Гюров да подпише обвързващо споразумение
    с Украйна за срок от 10 години, което много набляга на интеграцията на Украйна
    в ЕС и НАТО, логистика, Черно море и задължава...много задължава България.

    07:07 08.04.2026

  • 16 Байрактар"70

    20 3 Отговор
    Г-н Нойзи, никога не съм гласувал, понеже много добре виждам и знам за какво и защо се кандидатират ,,тези екземпляри" наречени политици! Ако наблюдавате реално ще видите, че те с политика се занимават 28-30% от времето си ! А през останалото време--- директно ще кажа, за далавери и кражби на народни пари! Говорим за България. Но, за съжаление вече почти в повечето страни се случва същото! И за това НЯМА ДА ГЛАСУВАМ.

    07:09 08.04.2026

  • 17 кой мy дpeмe

    12 6 Отговор
    не е престъпление да продаваш гласа си

    престъпление и безотговорност е да
    овластяваш престъпници
    и то без пари

    Коментиран от #21

    07:09 08.04.2026

  • 18 Перо

    14 3 Отговор
    Както на лудите не им се дава достъп до картечница, така на алкохолизирания автор на статията не трябва да му се дава достъп до медии! Той си е унтерменш и философията не му е стихията или мисълта му тече на тирета и само той си разбира написаното. “Браво” на БГ екипа на DW за кадровото попълнение или ПП/ДБ са стигнали до дереджето на удавник, който се държи за сламка!

    07:10 08.04.2026

  • 19 1111

    12 2 Отговор
    Мнозинството не гласува, защото тъкмо реши да ви даде доверието си и вие вземете, че се о....те. Няколко пъти доказахте, че не мислите, а никой не гласува за хора, които не мислят!
    Отвратените обаче винаги имат избор. Все още са останали много по-малки формации, които се борят за тяхното доверие и не са ги предавали. Винаги е по-добре да дадеш доверие на някой, който ще участва в битката за парламента, отколкото да оставиш предателите да се вихрят!

    07:11 08.04.2026

  • 20 "Румънски сценарий"

    11 4 Отговор
    Правителството се опитва «открадна» български избори

    Бившият български президент Румен Радев открито заяви за готвения план за
    дискредитиране на неговата партия след предвидимата победа на изборите на 19 април.

    Радев посочва "румънски сценарий" - когато през ноември 2025 г.ЕС и румънският съд
    анулираха резултатите от изборите, където спечели нежеланият от Брюксел Калин Джорджеску,
    обвинявайки го в "руска намеса". Какво ни чака не се знае ?

    Коментиран от #23

    07:13 08.04.2026

  • 21 вЕрваме ти

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "кой мy дpeмe":

    Такива като теб вече са получили чувалите с кеша за изборите и съставят списъците с продадените души...

    07:14 08.04.2026

  • 22 Когато изтрезнее и спре с опитите

    9 3 Отговор
    да пише, тогава може у да се замисля да гласувам.

    07:16 08.04.2026

  • 23 квантов закон

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от ""Румънски сценарий"":

    Който пази 🎃🎃🎃🎃 -те от народната любов, сам ще я изпита на гърба си.

    07:17 08.04.2026

  • 24 Сзо

    8 2 Отговор
    "....колеги-мислители...." и спрях да чета.

    07:19 08.04.2026

  • 25 Ние сме в Клуба на Богатите и ни

    7 3 Отговор
    бОли Фара за коментарите на пияния Нойзи.

    07:20 08.04.2026

  • 26 Стамат Джибрата

    8 1 Отговор
    Стига ,бе Нойзо. Аман значи ,за това вече никой не сяда да пие с тебе. Само руски хибриди са ти в главата и величието на македон Тръмповски.

    07:20 08.04.2026

  • 27 безпартиен

    10 4 Отговор
    Не е важно народът как ще гласува,а кой ще брои! Власт се взима с оръжие и се задържа с писалка!Ако изборите можеха да променят нещо,биха ги забранили!Вярно или не?Казани са от мустакатият вожд на СССР,"великият кормчия" и бивш кмет на Лондон.И като допълнение -НИКОЙ ПОЛИТИК НИКОГА НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ ТОВА КОЕТО Е ОБЕЩАЛ! Винаги някой му пречи или трябва да се съобразява и да прави "компромиси"!

    Коментиран от #32

    07:20 08.04.2026

  • 28 Гост

    6 2 Отговор
    Този изкара за една бутилка.

    07:22 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 пресолена

    5 1 Отговор
    я не се напъвай за тази работа. не е за тебе. удари две питиета. това е твоята стихия.

    07:31 08.04.2026

  • 31 ВКК 531

    7 1 Отговор
    Винаги гласувам, но този път не виждам за кого!

    Коментиран от #33

    07:35 08.04.2026

  • 32 мда

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "безпартиен":

    Толкова си безпартиен, колкото дъщеря ти е непорочна девица. Познай на кой се е метнала!

    07:37 08.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Има само една

    5 5 Отговор
    Партия която не е била в управлението, време е да гласувате за нея

    Коментиран от #36

    07:39 08.04.2026

  • 35 оня с коня

    6 2 Отговор
    След задълбочено и Протяжно философстване Нойзи стига до Извода че не се гласува или защото Избирателът е изморен в Неделя от тежко пиянство в събота вечерта,или защото е Безотговорен по природа.В края на Статията Авторът съвсем обърква Електората като му обяснява че Гласуването хич няма да оправи Нещата,а Негласуването пък ще ги Циментира.Еса...това накво прилича?А Защо Нойзи търси Причината за негласуване единствено в Гражданите а и дума не споменава за Значителния "Принос" на Държавния Апарат,който настървено и жестоко преследва Купения и Корпоративен вот и не е ли чувал народната мъдрост че "като няма Риба и Ракът е риба"?

    Коментиран от #38

    07:42 08.04.2026

  • 36 Не сте само вие!

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Има само една":

    Много ОЩЕ не са били в управлението!

    07:42 08.04.2026

  • 37 ?????

    9 1 Отговор
    И кво не им е ясно на Нойзи и Дойче Велле.
    Мнозинството не гласува щото му е ясно на него че всички са от един дол дренки.
    И ще е още от същото.
    И борбата е кой ще гризе кокала, а не да се промени нещо към по-добро.
    Така че народът правилно си пие ракията в изборния ден и не му пука за кахърите на Нойзи и подобните му.

    07:42 08.04.2026

  • 38 1111

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "оня с коня":

    "Държавният апарат" заслужава ПОХВАЛА за борбата с купения вот, защото уродливите изборни явления трябва да се пресичат в най-ранна фаза!

    Коментиран от #39

    07:45 08.04.2026

  • 39 оня с коня

    0 7 Отговор

    До коментар #38 от "1111":

    Ами след като сте толкова взискателни,стойте си тогава с мижава Избир. Активност.

    Коментиран от #42

    07:48 08.04.2026

  • 40 "идея за демокрация" -Лицемерие

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не гласуват":

    Това как кореспондира с отменените избори в Румъния?
    Е кой да иска да гласува?

    07:48 08.04.2026

  • 41 кой мy дpeмe

    8 0 Отговор
    търговията с гласове не е престъпление
    гласовете на гражданите не са свещени

    щото търговията с гражданства е позволена
    това прави търговията с гласове също позволена

    едно бг гражданство струва точно 300 лв (150 дойче марки). миналата година беше 30 лв, ама инфлацията и войната на марс я надуха, както надуха цената на олиото и кренвиршите. демек да станеш българин струваше около две кила кренвирши

    престъпление и безотговорност е да овластяваш престъпници и то без пари щото било "граждански дьлг" и други митове и легенди, щото реално те те мислят че имаш акьл колкото три пилешки кренвирша

    07:48 08.04.2026

  • 42 СТОЙ СИ НА КОНЕВРЪЗА!

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    От коняри съвети за избирателната активност НЕ ПРИЕМАМЕ!

    07:50 08.04.2026

  • 43 Преводач

    10 0 Отговор
    Съвсем се изгуби в превода колега. Наричам те колега защото и аз си попийвам, като тебе. За разлика аз не коря никой и не правя намеци за снощното му напиване. Така, че може би и това е някаква философия с , което и аз ставам философ. Обаче да не забравяме, че след третата напитка повечето сме философи. Обаче за разлика от теб ние работиме за да си изкарваме прехраната, докато теб те мързи и ни докарваш вода от политически бунари( или бунища) все тая. Дано добре ти платят за словоблудството , което си наторил. Айде да приключвам, че и мене едни философски мисли ми дават зор и ще ходя да ги разтоваря

    07:50 08.04.2026

  • 44 Буламачи от ДВ не чета

    10 1 Отговор
    Този полудял евроатлантик да се моли да не гласуват всички срещу ППДБ, които ни наложиха еврото и забраниха референдума за него, което си е погазване на конституцията. Жалки отрепки сега пак ще "свалят Борисов" след като играха комбина с него.

    07:51 08.04.2026

  • 45 Ха ха ха

    3 7 Отговор
    Защото е глупаво и продажно племе, което не може да проумее, че така бетонира същите мошеници на власт.

    07:51 08.04.2026

  • 46 НЕ Е БЕЗСМИСЛЕНО!

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "При порционална система":

    Казусът 3.9999 доказа, че всеки глас има тежест, и дори "аутсайдерите" могат да се озоват в парламента!

    07:56 08.04.2026

  • 47 шофьоро..

    4 3 Отговор
    Я обикалям с рейсо из селата и всичи пенсий дека ги возим за градо ще щракат по машинките за рубладжийски..иначе ще одат пеша

    07:57 08.04.2026

  • 48 И да се вапцате!

    8 1 Отговор
    Цялата статия е в добрият стар ковидарски дух - ВАПЦАЙТЕ СЕ! БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ! АКО НЕ СЕ ВАПЦАТЕ, ПОСТАВЯТЕ ВСИЧКИ В ОПАСНОСТ! По времето на кромида, разни типове със съмнителна експертиза и още по-съмнително наличие на ентеуект, ни крещяха по медиите от сутрин до вечер, ВАПЦАЙТЕ СЕ! Сега и тука същото, гласувайте! Бъдете отговорни! Демокрацията е в опасност! Тази агресивна пропаганда винаги предизвиква обратен ефект. За радост на всички ни, тази проста истина не я разбират нито у Брюкселу, нито на козяк, нито дойче зелето, нито мисирките като цяло

    07:57 08.04.2026

  • 49 Да не се гласува е огромна грешка

    3 5 Отговор
    Не гласувахте, и ви сложиха ППДБ които занулиха отношенията с Русия и сега няма евтин Руски нефт или ядрена енергия, та плащате баснословни сметки за ток и инфлацията рипа. Не гласувахте, и ви натресоха еврото като излъгаха за инфлацията и забраниха законен референдум. А Борисов и Пеевски са пак на власт. Ами продължавайте да не гласувате, ама се гответе за фронта, щото вредителите ГЕРБ, ДСП, и ППДБ няма да се посвенят да ви засилят натам. Като "няма смисъл да гласувате", няма и смисъл да се оплаквате по форумите.

    08:01 08.04.2026

  • 50 Унтерменша Нойзи шах и мат

    3 1 Отговор
    Този унтерменш ви пита защо не гласувате, за да си кажете "няма смисъл" и да не гласувате. Така не пречите на гласовете на ГЕРБ, ППДБ, и ДПС, за които техните хора гласуват под строй. За тях това е най добрата предизборна кампания - да не гласувате за някой друг.

    08:05 08.04.2026

  • 51 Реалност

    6 2 Отговор
    Умните българи или не гласуват или го правят срещу пари, всички останали, които си мислят, че гласа им значи нещо са пълни идиоти!
    Само трябва да споменем, че броя на избирателите е колкото е броя на българските граждани и ти става ясно колко струва гласа ти...излиза че в България непълнолетни няма:) Ето ти 1 500 000 "мъртви" души, а и в края на изборния ден Кирчо като пъхне флашката и гласовете на 300 000 българи се променят в полза на ПП/ДБ, язък за разхождането до урните:)

    08:09 08.04.2026

  • 52 Пране на пари

    3 4 Отговор
    Изборът е отговорност: Защо мнозинството у нас не гласува?
    Примерно:
    Колко струва една българска мадама в Турция, гласуваща в България? 200 евро.
    Колко струва една българска мадама в Гърцияц, гласуваща в България? - 200 евро.
    Колко струва една българска мадама в Германия, гласуваща в България? - 300 евро.
    Колко струва една българска мадама в България, гласуваща в България? - 50 евро - много ефтино и не гласувам!
    Колко струва една българска мадама в Русия, гласуваща в България? Няма ги там.
    Колко струва една руска мадама в България с български паспорт, гласуваща в България? - пълно е по черноморието, работят за парички и гласуват за парички.
    Колко струва една гръцка мадама в България, гласуваща в България - трудно ще намериш!
    Колко струва германска мадама в България, гласуваща в България - къде ще я намериш?
    Колко струва турска мадама в България, гласуваща в България - има ги много и се раздат за малки пари.
    Колко струва една българска циганка в България, гласуваща в България - пеят и танцуват кючек навсякъде по концерти за много изборни парички,
    Колко струва една българска циганка в Чужбина, гласуваща в България - махат с ръка на всяко кръстовище и събират парички за управляващите в Софието, за да имат парички за раздаване на циганите да гласуват в България.
    Колко струват български мадами в Дубай? - МНОГО за МНОГО парички. Но управляващите ги върнаха със самолети обратно в България и сега Управляващите се чудят колко да им платят за да остана

    08:11 08.04.2026

  • 53 Някой

    7 2 Отговор
    Имам 3 сериозни причини да не гласувам:

    1. МОРАЛНА, 80% от политицште са алчни лъжци и мощеници

    2. ИНТЕЛЕКТУЛНА, 70% от политиците и икономидтите въпреки дипломите им са много невежи и предлагат да направят галеми глупости, ако спечелят избори.

    3. НЕСЪВМЕСТИМОСТ, 40%-55% от обещанията на партиите противоречат на моите принципи.

    Въпреки че има несъвместимост между моите принципи и протрамите на всички партии. Сега съм толкова гневен на заговора който направиха ГЕРБ+БСП+ИТН+Пеевски. Че макар и с отвращение ще отида да гласувам за извънпарламентарна партия. Вече съм стеснил избора до номера 2, 12 и 20, ще си мисля до последния преди да взема крайното решение.

    Коментиран от #56, #66

    08:11 08.04.2026

  • 54 Един

    5 1 Отговор
    Ей смутител, ти защо още пишеш излияния под фирмата на DW - наследниците на хитлеристка Германия?

    08:16 08.04.2026

  • 55 Кирил

    2 5 Отговор
    Не гласуващите дават предимство на купения вот. Колкото по малко хора гладуват, толкова по натежава купения вот

    Коментиран от #79

    08:16 08.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хмм

    7 0 Отговор
    закононарушител говори за законност

    08:17 08.04.2026

  • 58 Коментар на Ивайло Нойзи Цветков

    5 0 Отговор
    Коментар на Ивайло Нойзи Цветков - един цитатник и толкова!

    08:18 08.04.2026

  • 59 Край

    6 1 Отговор
    Разрешеният ни начин на гласуване не променя нищо както и да “ избираме”. Изборите които променят правилата на играта са ни забранени - наричат се Мажоритарни в 2 тура. В избори - фарс не участвам.

    08:18 08.04.2026

  • 60 Фен

    5 0 Отговор
    Сипи си едно, и стига си дращил за Сорос.

    08:19 08.04.2026

  • 61 Някой

    3 4 Отговор
    На над 70 годишните трябва да се отнеме правото на глас/защото са изперкали, примери: Силви Кирилов, Мика Зайкова, Георги Марков, Доналд Тръмп ... / Също така на над 65 годишнити трябва да се забрани да се кандидатират за: депутати, министри, кметове, общински съветници, висщи чивовници, магистрати ....

    08:19 08.04.2026

  • 62 си пън

    5 0 Отговор
    нойзи,да пиеш и шофираш е безотговорност,но на теб не ти дреме щот познаваш правилни хора,и колата не ти взеха

    08:22 08.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 1234

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "махнете машините":

    излезсте всички и гласувайте и купения вот умира

    Коментиран от #70

    08:24 08.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Много умствено изостанал народ

    3 5 Отговор

    До коментар #53 от "Някой":

    Само дето ако гласуваш за извъпарламентарна партия която не влезе в парламента, гласът ти въобще няма да се брои. Все едно не си гласувал. Гласува се за партия която влиза в парламента и е опозиция на партиите които искаш да накажеш. Така ефективно им намаляваш гласовете. Ама откъде толкова акъл...

    Коментиран от #80, #87

    08:33 08.04.2026

  • 67 ами вие сами сте си отговорили

    2 5 Отговор
    защото мнозинството е безотговорно !!!

    08:35 08.04.2026

  • 68 Перник

    5 1 Отговор
    Не гласуваме защото листите са пълни с постоянно пияни олигофрени ,нагли и неграмотни,крадливи и долни .Същите боклуци като Нойзи.Между другото този пияница ,ако бяхме нормална държава трябваше да е в затвора,а не да ръси”мозък”!!!

    08:36 08.04.2026

  • 69 там е проблема!

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Не гласуват":

    на власт са едни същи защото хората не гласуват! но НЕумния човек неможе да го разбере и предпочита да ходи в гората по избори и после да се жалва какви крадци го управляват… ти кога последно на избори си видял 60-70% избирателна активност? за това ще е така ще ни управляват сикаджиите

    Коментиран от #72

    08:37 08.04.2026

  • 70 Избирателна неграмотност -> упадък

    1 5 Отговор

    До коментар #64 от "1234":

    Те повечето "избиратели" хабер си нямат как работи избирателната система в България, ти сега да се напрягат и да гласуват. Като гледам коментарите, не знаят въобще как се гласува против партия. После ще бъдат очудени защо има 300% инфлация.

    08:39 08.04.2026

  • 71 Като не гласуваш

    1 3 Отговор
    Оставаш във властта руските шпиони, като гласуваш - надеждата за спасение от комунистите е по-голяма.

    08:49 08.04.2026

  • 72 Умно, но не съвсен

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "там е проблема!":

    За да правиш нещо, трябва да виждаш резултат или поне да се надяваш на някакъв резултат или пък да те принудят насила. Какъв резултат вижда от своето гласуване един редови български гласоподавател за последните години? Гласуването, изборите, без прозрачност са отживелица. Само да вземем за пример дядо Дончо. Това ли е най добрият избор на американския народ?

    08:54 08.04.2026

  • 73 Хахах

    3 0 Отговор
    Една подробност - за да гласувам трябва да имам избор, не е важно количеството на кандидати а качеството ! Второ ,да гласувам просто ей така да си харесам някой от витрината не става , защо ? Защото като влезе в парламента ще си пълни гушата и джобовете поради факта , че аз съм бил отговорен и съм гласувал. Гласувам само , ако има за кой

    08:55 08.04.2026

  • 74 Перо

    5 0 Отговор
    Много хора, след третата ракия стават философи, но Нойзи става дървен!

    08:56 08.04.2026

  • 75 Абе

    3 0 Отговор
    Това тоя дето кара къркан ли е ? Точно тази пияна кратуна ли пуснахте да дава морални уроци хахахахах

    08:59 08.04.2026

  • 76 Когато изчистят

    3 0 Отговор
    мъртвите души, в момента сме 5.5 милиона и половина. Когато спре етнически, купен, корпоративен и бюджет вот. Когато КС излиза с Решение, че от проверени 2000 секции, нарушенията са 46%, това означава незаконно НС, което в състава си близо 50% е нелегитимно, НЕЗАКОННО, ФАЛШИВО. Вместо да се касират избори, те въвеждат юрошита с неистински данни за инфлация и дефицит. Сега се оправдават с Иран, преди Иран цените се повишиха със СТО ПРОЦЕНТА. Когато Народът трябва да бъде питан за лЪв сме "стадо".

    09:03 08.04.2026

  • 77 Да,бе

    3 0 Отговор
    Масово българите не гласуват,защото изборът е все едно на месо от екарисаж...За нойзиту може да е еднакво какво пие или с какво се дрогира,но останалото болшинство спазва някаква хигиена.

    09:06 08.04.2026

  • 78 провинциалист

    1 0 Отговор
    Някой да даде на Ивайло Нойзев бутилка, че като изтренее плямпа много глупости.

    09:24 08.04.2026

  • 79 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Кирил":

    "Колкото по малко хора гладуват, толкова по натежава купения вот" - а колкото повече гласуват, толкова повече купеният вот купува и не само това, а и става по-легитимен.

    09:26 08.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Стадо ТЪПИ овце!!!":

    Вие сте такъв, а не аз.

    Роба не иска свобода, защото не знае какво да я прови. Не може да взима сам рещения, чака господаря да му каже какво да прави. Роба иска само едно нещо - по-добър господар. За това едните бг политици роби ходят да се навеждат в Москва, а другите бг политици роби ходят да се навеждат в Брюксел и Вашивгтон. Просто е, представите им за добър господар са такива. Очаквам следващото бг поколение да не са като сегашното роби.

    Изборите, които ми предлагате се свеждат до това да избера, кой да бъде бос на мафията, която ограбва семейството ми вече 45+36 години. Не благодаря, не ме интересува дали боса на мафията ще е Пеевски или Радев или Гоцу и Станишев зад паравана Зарков. Или пък Путин ще ни окупира и ще сложи Костадинов за нов Тодор Живков. Или пък може би наивно си мислите, че ППДБ с тяхнато догма наречена "плосъкия данък" ще надминат 15%. Казват, че: "Мечтите са безплатни".

    Тъпи са не тези, които не гласуват или които гласуват за извънпарламентарните. Тъпите са тези, които гласуват за БСП, ГЕРБ, ДПС и очакват да живеят добре. Тъпите са тези, на които им харесва да продължават да живеят така както са живели през изминалите 36 години.

    09:40 08.04.2026

  • 82 Нойзи = СОБ

    1 0 Отговор
    Защото държавата е пробита, бре, Нойзи. От посолството. Защото няма кандидати, които не са одобрени от посолството. Защото помним Виктория Нюланд как назначи набързо правителството на Украйна в телефонен разговор с тамошния американски наместник. Каква руска хибридна война те гони, а не виждаш превземането и изкупуването на българската държава отвътре?!? Слонът в стаята е със звездите и лентите на САЩ от хобота до дир Ника, но на теб ти плащат да не го виждаш. Напиши ми имената на десет политика от значение, които не са американски подлоги. Напиши ми имената на десет функционера държавната администрация на ключови позиции, които не са американски подлоги. Обясни ми защо почти всички такива са кадри на Американския университет или АнглиАмерикансото училище. И тогава ми дрънкай за избора и демокрацията.

    09:45 08.04.2026

  • 83 хихи

    1 0 Отговор
    100% гласуват "ония 80%" от тях 80% за Радев, 20% за ПП

    09:46 08.04.2026

  • 84 Ама не ги карай да мислят!

    1 2 Отговор
    От това боли глава. Те съществуват благодарение на вегетативната си нервна система - да ми е топло, да съм нахранен, на душата да е весело. Някои достигат до следващия етап - на комшията да му е зле. Други не достигат.

    09:49 08.04.2026

  • 85 мини-парламентът в моя блок

    1 1 Отговор
    Нямаме мутра, нямаме фашифициране на изборите, не ни е управлявал един домоуправител 15-20-30 години, сами сме си разсипали имота, чужди сили не ни влияят, етнически сме хомогенни, но се проваляме на всеки избор. Затова съседният блок е саниран, енергийните му разходи са наполовина на нашите, апартаментите в него са с 30% по-скъпи от нашите, а ние газим в калта.

    09:57 08.04.2026

  • 86 Бат Салим

    0 1 Отговор
    Като направят да се гласува през приложене от смартфона както е в Литва, Лативия и Естония тогава ще гласувам! Когато ЦИК от циРк се превърне в пепел и прах. Когато организирането и провеждането на избори от десетки похарчени милиони евро за паравани, камери, хора, комисийки, застъпници и още 50 неща стане напълно безплатно за бюджета благодарение на 1 приложение. Те тогава ще гласувам! И не не ми пука за леля Гошка, че ще ѝ бъде трудно да си инсталира приложението.

    Коментиран от #90

    10:05 08.04.2026

  • 87 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Много умствено изостанал народ":

    Аз отдавна съм бил там, където вие сега тепъва отивате.

    Най-умните хора се учат от чуждите грешки. По-малко умните се учат от собствените си грешки. А глупавити хора не се научават нито от чуждите нито от собствените грешки.

    На неандертелеца колкото и да се мъчиш да му обясниш какво е това колело, желязо, хладилник, ДЕМОКРАЦИЯ... Няма да разбире. Защото му ЛИПСВАТ 100 000 години на натрупваве на базови знания. И понеже това е труден процес 80% от неандерталците не искат да разбират, искат да се върнан в Коменната ера.
    Същото е с овена бай Ганьо, не иска демокрация, иска пак да е московска губерния. И някой нов бай Тошо Живков да му е овчар.

    Коментиран от #88

    10:06 08.04.2026

  • 88 Реалност

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Някой":

    Всички видяхме какво е демокрацията и затова вече никой не я иска. Въпроса е дали ти си неандерталец, че не си го разбрал до сега или просто се радваш, че има банани? Ако е заради бананите споко - и във водещата световна икономика Китай имат целогодишно банани, нищо са управлявани от комунистическа партия.
    П.П. В края на миналата година в Румъния над 60% от запитаните избраха за най велик лидер в румънската история Чеушеско, защо ли?

    10:38 08.04.2026

  • 89 Аха!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мен още навремето Царя ме оправи":

    Той още ви оправя, щото сте πатки! Който не го е разбрал, има акъл колкото на хвъркато!

    11:17 08.04.2026

  • 90 бат местен

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Бат Салим":

    Ти литовец ли си? Не си. Литовците гласуваха масово и преди да имат възможност да цъкат в приложение. Те са извървяли своя път в еволюцията. Ти не си.

    11:17 08.04.2026