Дигитализация: Как Щутгарт стана номер едно в Германия

Дълго време милионните германски градове изглеждаха образцово по отношение на административните услуги. Но времената се менят. На много места системите, с които се работи, са остарели, липсват и достатъчно кадри, затова пред службите за административно обслужване в Германия често се вият дълги опашки от чакащи.
Щутгарт изпревари Мюнхен и Хамбург
Дигиталният съюз Битком (Bitcom) всяка година съставя нова класация на 83 големи германски градове по четири основни критерия: администрация, мобилност, образование и общество. Тази година за пръв тя се води от Щутгарт – столицата на провинция Баден-Вюртемберг. През последните три години нещата бяха все едни и същи: Мюнхен стоеше на първото място, а Хамбург на второто.
„Дълго време се твърдеше, че тези два града играят в много по-висока лига от останалите, що се отнася до дигитализацията. Но Щутгарт доказа, че последователните усилия в дигитализирането извеждат на върха", казва пред АРД Свен Вагнер, ръководител на отдела „Smart City" в Битком.
Как се регистрира бизнес по видеовръзка
В Щутгарт можете например да регистрирате бизнес по видеовръзка, защото администрацията е все по-дигитализирана. Определени административни услуги се извършват само онлайн. Все пак и в Щутгарт има неща, за които гражданите все още трябва да се явяват лично в администрацията – например при подаване на молба за паспорт. Но постигнатото досега дава голям ефект.
„Клиентите ни са много доволни, защото се свързват с нас от вкъщи", казва пред АРД Марцена Коизол, която с помощта на слушалки и уеб камера общува с гражданите директно от работното си място. „Те не се налага да пътуват, да стоят в задръствания и да чакат на опашка пред гишета", казва служителката. След пилотна фаза дигиталната услуга вече се използва постоянно от началото на 2026 година.
Дигитализация в общественото пространство
Ръководителката на службата споделя това мнение и изтъква, че новите технически възможности носят полза и на двете страни. Тя казва, че в момента изпробват в определени области употребата на чатботове с изкуствен интелект за установяване на първи контакт с гражданите, което облекчава наличните специалисти и пести разходи.
В Щутгарт ползи от дигитализацията извлича не само административното обслужване. Градът междувременно измерва качеството на водата в езерата чрез дигитално свързани сензори. И още: дигитални указатели упътват хората в пешеходната зона, а могат да им показват и различни актуални събития, които са организирани в града. Има и нещо като „дигитален близнак" на града, който събира данни от всички служби и показва в реално време транспортната ситуация, като е способен да симулира и различни сценарии.
В училищата се учат да ползват правилно ИИ
В категорията образование Щутгарт е на седмо място, но отново е показал, че се развива много бързо, пояснява АРД. В гимназията в квартал Мьоринген например вече подготвят компютърната зала с таблети и видео кът, където учениците ще могат да правят собствени видеозаписи за видео подкаст.
Друг акцент в усилията е правилното използване на изкуствения интелект в училище. Това се изучава от пети клас нататък. Учениците се учат да работят правилно с чатботове, без да им се доверяват на сляпо. Важно е младите хора да се научат да ползват тези нови възможности по правилен начин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #13
08:45 10.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Това означава
Коментиран от #8
08:49 10.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Хей ми@ш@ок,":аве , бо клу к!! ако имаш нещо за чистене , аз нямам друго за цапане! и арбайтзам не знаеш кво беше през тия години , но съм си дал дължимото на работниците
08:58 10.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Механик
До коментар #4 от "Това означава":Означава.
Онзи ден отивам на Лидъл. Работят 6 каси на самообслужване и само една физическа каса. На нея сме се събрали 100 човека и опашката е над 15 метра. И докато ние чакаме да бъдем обслужени, постоянно се чува по интеркома "Моля служител да се яви на каса на самообслужване номер (едикойси)" И това се повтаря през 2-3 минути. По едно време се оказва, че на касите на самообслужване вече има 6 служители. На всяка една по един. За това пък ние чакаме 15 минута на единствената работеща физическа каса. А тя е една от 6. Пет каси не работят, но 6 служители са заети на "нововъедението". А ние чакаме да си платим.
Коментиран от #10
09:05 10.09.2026
9 Точно така браво
09:08 10.09.2026
10 Зинделфинген
До коментар #8 от "Механик":Ако проследите целия процес ще разберете,че проблемът не се корени в дигитализацията или в случая в касите за самоослужване в Лидъл. Остаряла образователна система от комунизма,липса на българина да научи нещо ново и общ страх от промени. Колкото и да е стряскащо за обикновения българин,по света има много много по-умни хора. Кой знае колко научни статии има за ползите от дигитализирането. Някой трябва обаче да прочете нали....
Отивам на касите за самообслужване и след 2 мин съм излязал.
Коментиран от #14
09:13 10.09.2026
11 на светлинни години
09:26 10.09.2026
12 Петкан
09:28 10.09.2026
13 Ха ха руски фантазии
До коментар #2 от "Овчар":В Германия всеки чужденец започва да спазва местните закони и обичаи! Това че АзГ Трабант е спечелила в местния социалистически парламент е изключение!
09:29 10.09.2026
14 Много си умен
До коментар #10 от "Зинделфинген":И аз така отивам в Лидъл взимам си брашно меся си погача на място изпичам е пакетирам си е и слагам под мишница Водката и на касата без касиер си паля една цигара докато дойде някой да ми потвърди, че не съм на 7 години.
09:32 10.09.2026