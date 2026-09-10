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Дигитализация: Как Щутгарт стана номер едно в Германия

Дигитализация: Как Щутгарт стана номер едно в Германия

10 Септември, 2026 08:41 762 14

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  • германия-
  • изкуствен интелект

В Щутгарт ползи от дигитализацията извлича не само административното обслужване

Дигитализация: Как Щутгарт стана номер едно в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Дълго време милионните германски градове изглеждаха образцово по отношение на административните услуги. Но времената се менят. На много места системите, с които се работи, са остарели, липсват и достатъчно кадри, затова пред службите за административно обслужване в Германия често се вият дълги опашки от чакащи.

Щутгарт изпревари Мюнхен и Хамбург

Дигиталният съюз Битком (Bitcom) всяка година съставя нова класация на 83 големи германски градове по четири основни критерия: администрация, мобилност, образование и общество. Тази година за пръв тя се води от Щутгарт – столицата на провинция Баден-Вюртемберг. През последните три години нещата бяха все едни и същи: Мюнхен стоеше на първото място, а Хамбург на второто.

„Дълго време се твърдеше, че тези два града играят в много по-висока лига от останалите, що се отнася до дигитализацията. Но Щутгарт доказа, че последователните усилия в дигитализирането извеждат на върха", казва пред АРД Свен Вагнер, ръководител на отдела „Smart City" в Битком.

Как се регистрира бизнес по видеовръзка

В Щутгарт можете например да регистрирате бизнес по видеовръзка, защото администрацията е все по-дигитализирана. Определени административни услуги се извършват само онлайн. Все пак и в Щутгарт има неща, за които гражданите все още трябва да се явяват лично в администрацията – например при подаване на молба за паспорт. Но постигнатото досега дава голям ефект.

„Клиентите ни са много доволни, защото се свързват с нас от вкъщи", казва пред АРД Марцена Коизол, която с помощта на слушалки и уеб камера общува с гражданите директно от работното си място. „Те не се налага да пътуват, да стоят в задръствания и да чакат на опашка пред гишета", казва служителката. След пилотна фаза дигиталната услуга вече се използва постоянно от началото на 2026 година.

Дигитализация в общественото пространство

Ръководителката на службата споделя това мнение и изтъква, че новите технически възможности носят полза и на двете страни. Тя казва, че в момента изпробват в определени области употребата на чатботове с изкуствен интелект за установяване на първи контакт с гражданите, което облекчава наличните специалисти и пести разходи.

В Щутгарт ползи от дигитализацията извлича не само административното обслужване. Градът междувременно измерва качеството на водата в езерата чрез дигитално свързани сензори. И още: дигитални указатели упътват хората в пешеходната зона, а могат да им показват и различни актуални събития, които са организирани в града. Има и нещо като „дигитален близнак" на града, който събира данни от всички служби и показва в реално време транспортната ситуация, като е способен да симулира и различни сценарии.

В училищата се учат да ползват правилно ИИ

В категорията образование Щутгарт е на седмо място, но отново е показал, че се развива много бързо, пояснява АРД. В гимназията в квартал Мьоринген например вече подготвят компютърната зала с таблети и видео кът, където учениците ще могат да правят собствени видеозаписи за видео подкаст.

Друг акцент в усилията е правилното използване на изкуствения интелект в училище. Това се изучава от пети клас нататък. Учениците се учат да работят правилно с чатботове, без да им се доверяват на сляпо. Важно е младите хора да се научат да ползват тези нови възможности по правилен начин.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    8 0 Отговор
    Това което не ви казват..В Германия африканците и талибаните скоро ще станат мнозинство и ще имат законна партия..!

    Коментиран от #13

    08:45 10.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това означава

    6 0 Отговор
    ли че използвайки ИИ администрацията е сведена до минимум или напротив е увеличена четирикратно!? Като гледам българската администрация не намалява а се увеличава...

    Коментиран от #8

    08:49 10.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хей ми@ш@ок,":

    аве , бо клу к!! ако имаш нещо за чистене , аз нямам друго за цапане! и арбайтзам не знаеш кво беше през тия години , но съм си дал дължимото на работниците

    08:58 10.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това означава":

    Означава.
    Онзи ден отивам на Лидъл. Работят 6 каси на самообслужване и само една физическа каса. На нея сме се събрали 100 човека и опашката е над 15 метра. И докато ние чакаме да бъдем обслужени, постоянно се чува по интеркома "Моля служител да се яви на каса на самообслужване номер (едикойси)" И това се повтаря през 2-3 минути. По едно време се оказва, че на касите на самообслужване вече има 6 служители. На всяка една по един. За това пък ние чакаме 15 минута на единствената работеща физическа каса. А тя е една от 6. Пет каси не работят, но 6 служители са заети на "нововъедението". А ние чакаме да си платим.

    Коментиран от #10

    09:05 10.09.2026

  • 9 Точно така браво

    1 0 Отговор
    На заден план форд фокусче и дизелово бусче на мерцедес да си вършат работата - хората не са глупави.

    09:08 10.09.2026

  • 10 Зинделфинген

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Ако проследите целия процес ще разберете,че проблемът не се корени в дигитализацията или в случая в касите за самоослужване в Лидъл. Остаряла образователна система от комунизма,липса на българина да научи нещо ново и общ страх от промени. Колкото и да е стряскащо за обикновения българин,по света има много много по-умни хора. Кой знае колко научни статии има за ползите от дигитализирането. Някой трябва обаче да прочете нали....

    Отивам на касите за самообслужване и след 2 мин съм излязал.

    Коментиран от #14

    09:13 10.09.2026

  • 11 на светлинни години

    1 0 Отговор
    Германия е на светлинни години пред руската мизерия! Можеш да си смеряваш часовника по разписанието на трамваите!?!

    09:26 10.09.2026

  • 12 Петкан

    1 0 Отговор
    Резултатът от дигитализацията в магазините е по-малко работни места за хора, които да обслужват клиентите — а това води до по-голяма безработица. Освен това губим време да търсим стоките сами, често няма възможност да платим с пари в брой, а и мястото за продукти е намалено. Много от касите за самообслужване постоянно се развалят — редовно виждам около 25% от тях затворени за ремонт. Следващата стъпка вероятно ще е всичко да се пазарува онлайн, а магазините да се превърнат само в складове — с все по-малко човешки контакт всеки ден.

    09:28 10.09.2026

  • 13 Ха ха руски фантазии

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    В Германия всеки чужденец започва да спазва местните закони и обичаи! Това че АзГ Трабант е спечелила в местния социалистически парламент е изключение!

    09:29 10.09.2026

  • 14 Много си умен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Зинделфинген":

    И аз така отивам в Лидъл взимам си брашно меся си погача на място изпичам е пакетирам си е и слагам под мишница Водката и на касата без касиер си паля една цигара докато дойде някой да ми потвърди, че не съм на 7 години.

    09:32 10.09.2026

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