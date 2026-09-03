Френски министър: Ако европейският изкуствен интелект се свежда до „Мистрал“, сме загубени

Европейският технологичен суверенитет в областта на изкуствения интелект не може да се опира единствено на френската компания „Мистрал“ (Mistral), предупреди френският министър на икономиката Ролан Лескюр, предаде Франс Прес, съобщи БТА.

„Ако европейският изкуствен интелект се свежда до „Мистрал“, тогава сме загубени“, заяви Лескюр пред журналисти в Сан Франциско.

„Не можем да слагаме всичките си яйца в една кошница. Трябва да развием цяла екосистема“, каза министърът по време на посещението си в Силициевата долина, където се среща с инвеститори и компании от сектора на изкуствения интелект като „ОупънЕйАй“ (OpenAI), както и с компанията за финансови технологии „Страйп“ (Stripe).

Попитан от Франс Прес дали „Мистрал“ би могла да се откаже от разработването на най-усъвършенствани модели с изкуствен интелект и да се съсредоточи основно върху предоставянето на изчислителна инфраструктура, Лескюр отказа да изрази предпочитание.

„Дали ще се насочат повече към разработването на фундаментални модели, или ще се превърнат в много ефективна и печеливша компания за услуги – ще видим“, каза той. Попитан дали е препоръчал на ръководството на компанията първия вариант, министърът отговори: „Компаниите правят каквото могат и каквото искат“. Същевременно определи „Мистрал“ като компания, „с която можем да се гордеем“.

По думите на Лескюр най-развитите американски модели все още са начело, но китайските не изостават много, а и в Европа има разработки, които могат да доведат до нов напредък.

„Мистрал“ често е определяна като единствената европейска компания, която създава модели с изкуствен интелект от най-висок клас, макар че по показатели те все още отстъпват на водещите американски и китайски конкуренти, отбелязва Франс прес.

През юни Европейската комисия възложи на италианско-германски консорциум, в който „Мистрал“ не участва, разработването на усъвършенстван европейски модел върху публичните суперкомпютри на ЕС.

„Мистрал“, оценявана на близо 12 милиарда евро и в която френската държава има непряко участие чрез държавната инвестиционна банка „Бпифранс“ (Bpifrance), тази година увеличи инвестициите си в инфраструктура. Компанията откри първия си център за данни във Франция и сключи търговско споразумение с „Майкрософт“ (Microsoft), като същевременно продължава да разработва собствени модели.

Попитан дали съществува риск администрацията на американския президент Доналд Тръмп да използва като средство за натиск възможността да ограничи достъпа на европейците до най-мощните модели с изкуствен интелект, Лескюр отговори с една дума: „непредсказуемост“.

През юни Вашингтон принуди американската компания „Антропик“ (Anthropic), създател на модела „Клод“ (Claude), за две седмици да прекрати достъпа на всички чуждестранни граждани до най-мощните си модели. Мярката отново засили опасенията в Европа относно технологичната зависимост на континента, отбелязва АФП.