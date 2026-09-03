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Френски министър: Ако европейският изкуствен интелект се свежда до „Мистрал“, сме загубени

Френски министър: Ако европейският изкуствен интелект се свежда до „Мистрал“, сме загубени

3 Септември, 2026 07:32 563 12

  • изкуствен интелект-
  • франция-
  • мистрал-
  • ролан лескюр-
  • mistral

„Мистрал“ често е определяна като единствената европейска компания, която създава модели с изкуствен интелект от най-висок клас

Френски министър: Ако европейският изкуствен интелект се свежда до „Мистрал“, сме загубени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският технологичен суверенитет в областта на изкуствения интелект не може да се опира единствено на френската компания „Мистрал“ (Mistral), предупреди френският министър на икономиката Ролан Лескюр, предаде Франс Прес, съобщи БТА.

„Ако европейският изкуствен интелект се свежда до „Мистрал“, тогава сме загубени“, заяви Лескюр пред журналисти в Сан Франциско.

„Не можем да слагаме всичките си яйца в една кошница. Трябва да развием цяла екосистема“, каза министърът по време на посещението си в Силициевата долина, където се среща с инвеститори и компании от сектора на изкуствения интелект като „ОупънЕйАй“ (OpenAI), както и с компанията за финансови технологии „Страйп“ (Stripe).

Попитан от Франс Прес дали „Мистрал“ би могла да се откаже от разработването на най-усъвършенствани модели с изкуствен интелект и да се съсредоточи основно върху предоставянето на изчислителна инфраструктура, Лескюр отказа да изрази предпочитание.

„Дали ще се насочат повече към разработването на фундаментални модели, или ще се превърнат в много ефективна и печеливша компания за услуги – ще видим“, каза той. Попитан дали е препоръчал на ръководството на компанията първия вариант, министърът отговори: „Компаниите правят каквото могат и каквото искат“. Същевременно определи „Мистрал“ като компания, „с която можем да се гордеем“.

По думите на Лескюр най-развитите американски модели все още са начело, но китайските не изостават много, а и в Европа има разработки, които могат да доведат до нов напредък.

„Мистрал“ често е определяна като единствената европейска компания, която създава модели с изкуствен интелект от най-висок клас, макар че по показатели те все още отстъпват на водещите американски и китайски конкуренти, отбелязва Франс прес.

През юни Европейската комисия възложи на италианско-германски консорциум, в който „Мистрал“ не участва, разработването на усъвършенстван европейски модел върху публичните суперкомпютри на ЕС.

„Мистрал“, оценявана на близо 12 милиарда евро и в която френската държава има непряко участие чрез държавната инвестиционна банка „Бпифранс“ (Bpifrance), тази година увеличи инвестициите си в инфраструктура. Компанията откри първия си център за данни във Франция и сключи търговско споразумение с „Майкрософт“ (Microsoft), като същевременно продължава да разработва собствени модели.

Попитан дали съществува риск администрацията на американския президент Доналд Тръмп да използва като средство за натиск възможността да ограничи достъпа на европейците до най-мощните модели с изкуствен интелект, Лескюр отговори с една дума: „непредсказуемост“.

През юни Вашингтон принуди американската компания „Антропик“ (Anthropic), създател на модела „Клод“ (Claude), за две седмици да прекрати достъпа на всички чуждестранни граждани до най-мощните си модели. Мярката отново засили опасенията в Европа относно технологичната зависимост на континента, отбелязва АФП.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    9 0 Отговор
    А Добро утро... сега се усещаме че в Европа няма нищо ново, няма социални мрежи, няма нова огромна компания, няма големи стартъпи, само немските концерни които малко по малко изчезват.
    ако някой се чуди защо: първо са тежките регулации, знаете че самостоятелните коли в целия свят се карат от 2020, в Европа не може. същото е и за иискузтсвен интелект и други. и второ е скъпите ресурси: в щатите в момента горивото е на абсолютни рекордни цени, и пак два пъти по евтино от Европа... от там ток, цени и умните могат да съберат 2 и 2

    Коментиран от #5

    07:36 03.09.2026

  • 2 Вие отдавна

    6 0 Отговор
    сте загубени...

    07:37 03.09.2026

  • 3 ВЕЧЕ СЪМ СПОКОЕН

    6 0 Отговор
    Щом франсетата се номер едно в интелекта, значи всичко е точно.

    07:38 03.09.2026

  • 4 НЯМА ТОК ЗА ИНТЕЛЕКТ

    8 0 Отговор
    Урсулата уби всичко със зелената измама.

    07:39 03.09.2026

  • 5 999999

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    Как да няма? Европа има клЮб на богатите ...длъжници и коалиция на жеЛАЕЩИТЕ ...война.

    07:39 03.09.2026

  • 6 Дж ихад

    8 0 Отговор
    За какво ви е изкуствен и а толкос много естествен араб интелект там.

    07:40 03.09.2026

  • 7 Някой

    5 0 Отговор
    Изкуственяка го оставете - развитието му ще доведе до гибел на човечеството. Важното е да има естествен интелект. Обаче, в Европа напоследък и той липсва.

    07:40 03.09.2026

  • 8 пресолена

    5 0 Отговор
    както сте си загубили акъла....и изкуствения интелект няма да ви помогне.

    07:41 03.09.2026

  • 9 Уффф

    6 0 Отговор
    Не знам за изкуственият интелект, но това да не се отделят капачките от бутилките, е гениално европейско откритие.

    07:43 03.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ту тууууу

    3 0 Отговор
    Вие сте загубени до доста време вече-от както нео либералите държът властта...ДеГол в гроба се върти като ви гледа в какво превърнахте Франция.

    Коментиран от #12

    07:45 03.09.2026

  • 12 Нерде Де Гол,

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ту тууууу":

    нерде Макрон!

    07:49 03.09.2026

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