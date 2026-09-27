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Христофор Караджов: Американците са особено чувствителни към горивата
  Тема: Известни личности

Христофор Караджов: Американците са особено чувствителни към горивата

27 Септември, 2026 10:23, обновена 27 Септември, 2026 10:25 322 0

  • цени на горивата-
  • съединени щати-
  • доналд тръмп-
  • американски медии-
  • христофор караджов

Според преподавателя цените на бензина и дизела влияят пряко върху настроенията и инфлацията в Съединените щати.

Христофор Караджов: Американците са особено чувствителни към горивата - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Американците са особено чувствителни към цените на горивата, защото в голяма част от страната ежедневието е зависимо от автомобила. Това заяви журналистът и преподавател в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов пред bTV.

„Основни теми са, да речем, цените на горивата, които са доста дразнещи за американците“, каза той. По думите му поскъпването вече се усеща пряко от домакинствата. Караджов даде личен пример, като посочи, че е платил с два долара повече за бензин в сравнение с предходния месец.

В Калифорния бензинът е над 6 долара за галон

Калифорния е сред щатите с най-високи цени на горивата в Съединените щати. Според Караджов бензинът там струва малко над 6 долара за галон, а дизелът е около 8 долара. Един галон е приблизително 3,8 литра.

„В Америка всеки зависи от автомобила си. На много малко места хората могат да използват обществен транспорт“, посочи преподавателят. Той допълни, че по-високите разходи се усещат и от фермерите в Айова заради цената на дизела, но най-пряко ги забелязват хората при ежедневното зареждане на автомобилите.

По думите му горивата влияят и върху останалите цени, тъй като поскъпването се пренася по веригата и се отразява на инфлацията.

Конфликтът с медиите не е водещата тема

Караджов определи поредния конфликт между администрацията на Доналд Тръмп и големите американски медии като тема, която обществото приема с противоречиви емоции. Според него обаче сблъсъците между президента и медиите са познати още от 2015-2016 г., когато Тръмп за първи път стана кандидат, а след това и президент.

„Разбира се, че е репресия, разбира се, че е цензура. Разбира се, че е начин да се контролират медиите“, заяви преподавателят по повод действията на администрацията спрямо медии.

Според него около 30% от американците са твърди привърженици на Тръмп и подкрепят тезата, че CNN, MSNBC и Politico са политически пристрастни и трябва да бъдат ограничавани. „Всички останали американци смятат това за недопустимо“, каза Караджов, като посочи защитата на медиите, произтичаща от Първата поправка на Конституцията на Съединените щати.

Ограниченията могат да бъдат оспорени в съда

Караджов прогнозира, че ограниченията върху достъпа на медии до Белия дом могат да доведат до продължителни съдебни спорове. Той припомни, че медийни организации, които са били отстранени от отразяването на Белия дом, вече около година водят юридическа битка за възстановяване на достъпа.

Преподавателят посочи, че медийната солидарност не е безпрецедентна. По думите му по време на администрацията на Барак Обама CNN е защитила Fox News, след като достъпът на телевизията до представител на кабинета е бил ограничен.

Караджов коментира и отношенията между ABC, CBS, NBC, Fox News и CNN. Според него останалите компании са се договорили, че ако CNN не бъде допусната до дадено събитие, те ще го отразят или ще изпратят екип вместо нея.

Нови войни и неизпълнени очаквания

В разговора беше обсъдено и напрежението около войната с Иран. Според Караджов част от американците не разбират причините за конфликта и последиците от него.

Той припомни, че сред посланията, донесли подкрепа на Тръмп, е било обещанието за край на дългите военни ангажименти на Съединените щати. „И изведнъж виждаме още войни, които прераснаха и то в световни проблеми“, допълни проф. Караджов.

Източници: bTV Новините


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