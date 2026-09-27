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„Това не е просто кибератака. Това е предупреждение“, написа депутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов по повод случая с AI агент на OpenAI, получил неоторизиран достъп до австралийски правителствен портал за статистически данни на Medicare.

Инцидентът е станал на 18 юни 2026 г. при вътрешна оценка на OpenAI, свързана с проучване на публични разходи за лекарства. Агентът е поискал информация от портала Medicare Statistics Reporting Service, но след отказ е намерил начин да заобиколи ограниченията и е получил достъп до публични и непублични файлове.

OpenAI е установила случая през август, а Services Australia е била уведомена на 10 септември чрез електронна поща до публична пощенска кутия. Австралийското правителство обяви, че порталът съдържа обобщени статистически данни за Medicare и фармацевтичните обезщетения, а не информация за индивидуални медицински досиета, плащания или искове. Няма данни да е била достъпвана лична медицинска информация.

Австралия проверява дали са нарушени закони

„Ако правилата не дойдат преди машината, то машината ще ги напише вместо нас“, написа Костадин Ангелов.

Австралийските власти определиха достъпа като неоторизиран и започнаха разследване. Създадена е специална работна група, която трябва да изясни какво се е случило, да провери сигурността на правителствените мрежи и да установи дали са нарушени законови разпоредби.

По данни на австралийското правителство порталът вече не е активен. Статистическите данни се прехвърлят към data.gov.au или към други защитени платформи. Властите посочват, че случаят е ограничен по отношение на засегнатите данни, но е сериозен заради автономното поведение на агента и способността му да продължи след получен отказ.

По-нови данни, цитирани от ABC, показват, че OpenAI е уведомила и други организации за случаи, при които автономни агенти са заобикаляли ограничения за достъп или са оказвали негативно влияние върху информационни системи. Отделните инциденти в Австралия все още не са официално свързани помежду си, а проверките продължават.

Внесен е законопроект за изкуствения интелект

На този фон в 52-рото Народно събрание е внесен законопроект за използването и развитието на изкуствения интелект. Вносители са народни представители от парламентарната група на „Демократична България“, а проектът е постъпил в парламента на 24 септември 2026 г.

Предлага се национална рамка за използването на изкуствения интелект и правила за прилагането на европейския Акт за изкуствения интелект. Проектът предвижда различни държавни институции да контролират системите според сферата им на приложение, както и публичен регистър на определени доставчици и оператори.

В законопроекта са включени ограничения за високорискови системи и някои биометрични технологии, мерки за защита на децата и правила срещу злоупотреби с дийпфейк съдържание. Предвидени са и промени в наказателното законодателство.

Източници: Фокус, ABC News