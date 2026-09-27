„Това не е просто кибератака. Това е предупреждение“, написа депутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов по повод случая с AI агент на OpenAI, получил неоторизиран достъп до австралийски правителствен портал за статистически данни на Medicare.
Инцидентът е станал на 18 юни 2026 г. при вътрешна оценка на OpenAI, свързана с проучване на публични разходи за лекарства. Агентът е поискал информация от портала Medicare Statistics Reporting Service, но след отказ е намерил начин да заобиколи ограниченията и е получил достъп до публични и непублични файлове.
OpenAI е установила случая през август, а Services Australia е била уведомена на 10 септември чрез електронна поща до публична пощенска кутия. Австралийското правителство обяви, че порталът съдържа обобщени статистически данни за Medicare и фармацевтичните обезщетения, а не информация за индивидуални медицински досиета, плащания или искове. Няма данни да е била достъпвана лична медицинска информация.
Австралия проверява дали са нарушени закони
Австралийските власти определиха достъпа като неоторизиран и започнаха разследване. Създадена е специална работна група, която трябва да изясни какво се е случило, да провери сигурността на правителствените мрежи и да установи дали са нарушени законови разпоредби.
По данни на австралийското правителство порталът вече не е активен. Статистическите данни се прехвърлят към data.gov.au или към други защитени платформи. Властите посочват, че случаят е ограничен по отношение на засегнатите данни, но е сериозен заради автономното поведение на агента и способността му да продължи след получен отказ.
По-нови данни, цитирани от ABC, показват, че OpenAI е уведомила и други организации за случаи, при които автономни агенти са заобикаляли ограничения за достъп или са оказвали негативно влияние върху информационни системи. Отделните инциденти в Австралия все още не са официално свързани помежду си, а проверките продължават.
Внесен е законопроект за изкуствения интелект
На този фон в 52-рото Народно събрание е внесен законопроект за използването и развитието на изкуствения интелект. Вносители са народни представители от парламентарната група на „Демократична България“, а проектът е постъпил в парламента на 24 септември 2026 г.
Предлага се национална рамка за използването на изкуствения интелект и правила за прилагането на европейския Акт за изкуствения интелект. Проектът предвижда различни държавни институции да контролират системите според сферата им на приложение, както и публичен регистър на определени доставчици и оператори.
В законопроекта са включени ограничения за високорискови системи и някои биометрични технологии, мерки за защита на децата и правила срещу злоупотреби с дийпфейк съдържание. Предвидени са и промени в наказателното законодателство.
Източници: Фокус, ABC News
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