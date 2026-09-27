Трагедия край Пловдив: Таксиметров шофьор загина при челен сблъсък с камион

Таксиметров шофьор на около 30 години е загинал при тежък пътен инцидент тази сутрин на главния път Пловдив-Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.
По първоначални данни катастрофата е станала малко след изхода на Пловдив в посока Садово. Лекият автомобил се е ударил челно в тежкотоварен камион, като в резултат на сблъсъка водачът на таксито е починал на място.
Екипите на полицията продължават да изясняват причините и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОТНОВО КАМИОН ЛИ
17:44 27.09.2026
2 Граф Сен Жермен
Както казах вчера, това е толкова необичайно, че мисля дали няма нещо паранормално!
17:46 27.09.2026
3 Още Един !
17:46 27.09.2026
4 Светналите Фарове !
При Изпреварване !
17:48 27.09.2026
5 Да почива в Мир!
Коментиран от #10
17:49 27.09.2026
6 Асд
Коментиран от #11
17:52 27.09.2026
7 Чума
17:56 27.09.2026
8 Шишо бакшишо
18:02 27.09.2026
9 Най-добри са
18:06 27.09.2026
10 БАНИЧКА С БОЗА 5 ЛЕВА ВЕЧЕ
До коментар #5 от "Да почива в Мир!":Скъъъъпутияяяяя......
18:22 27.09.2026
11 Принуден е бил да заобикаля
До коментар #6 от "Асд":2 спрели на пътя самосвала за ремонтна дейност без необходимото обозначение 150 м. преди това.
18:27 27.09.2026