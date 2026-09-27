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Трагедия край Пловдив: Таксиметров шофьор загина при челен сблъсък с камион

Трагедия край Пловдив: Таксиметров шофьор загина при челен сблъсък с камион

27 Септември, 2026 17:42 640 11

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Таксиметров шофьор на около 30 години е загинал при тежък пътен инцидент тази сутрин на главния път Пловдив-Хасково

Трагедия край Пловдив: Таксиметров шофьор загина при челен сблъсък с камион - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Таксиметров шофьор на около 30 години е загинал при тежък пътен инцидент тази сутрин на главния път Пловдив-Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

По първоначални данни катастрофата е станала малко след изхода на Пловдив в посока Садово. Лекият автомобил се е ударил челно в тежкотоварен камион, като в резултат на сблъсъка водачът на таксито е починал на място.

Екипите на полицията продължават да изясняват причините и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент


Пловдив / България
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