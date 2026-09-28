Новини
Спорт »
Бг футбол »
България U17 и Естония завършиха 1:1 в контрола

България U17 и Естония завършиха 1:1 в контрола

28 Септември, 2026 14:51, обновена 28 Септември, 2026 13:53 426 3

  • българия u17-
  • естония-
  • юношески национален отбор-
  • антон даскалов-
  • контрола

Юношеските национали записаха второ поредно равенство срещу Естония. Антон Даскалов изравни в 69-ата минута.

България U17 и Естония завършиха 1:1 в контрола - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 с Естония във втората контролна среща между двата състава, играна в Етрополе.

Гостите откриха резултата в 49-ата минута, когато получиха право да изпълнят дузпа. България възстанови равенството в 69-ата минута чрез Антон Даскалов, който изпрати топката в мрежата с удар от дистанция.

До края на срещата не падна нов гол. Така и втората проверка между двата отбора приключи при 1:1, след като първата контрола, играна три дни по-рано, също завърши с равен резултат.

Източници: БТА


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Хич не ме е еня за тея галфони разбираш ли ама ше пина некоа друга ракиа 🤣

    14:00 28.09.2026

  • 2 Какви лъвове

    1 0 Отговор
    Направо котенца, ще трябва да играят в женското първенство, там могат и да победят!

    Коментиран от #3

    14:11 28.09.2026

  • 3 Тези са още лъвчета

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какви лъвове":

    Жените сигурно ще ги бият?!

    14:14 28.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове