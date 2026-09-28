България U17 и Естония завършиха 1:1 в контрола

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 с Естония във втората контролна среща между двата състава, играна в Етрополе.

Гостите откриха резултата в 49-ата минута, когато получиха право да изпълнят дузпа. България възстанови равенството в 69-ата минута чрез Антон Даскалов, който изпрати топката в мрежата с удар от дистанция.

До края на срещата не падна нов гол. Така и втората проверка между двата отбора приключи при 1:1, след като първата контрола, играна три дни по-рано, също завърши с равен резултат.

Източници: БТА