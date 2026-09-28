България U17 и Естония завършиха 1:1 в контрола

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши 1:1 с Естония във втората контролна среща между двата състава, играна в Етрополе.
Гостите откриха резултата в 49-ата минута, когато получиха право да изпълнят дузпа. България възстанови равенството в 69-ата минута чрез Антон Даскалов, който изпрати топката в мрежата с удар от дистанция.
До края на срещата не падна нов гол. Така и втората проверка между двата отбора приключи при 1:1, след като първата контрола, играна три дни по-рано, също завърши с равен резултат.
Източници: БТА
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1 Пецата
14:00 28.09.2026
2 Какви лъвове
Коментиран от #3
14:11 28.09.2026
3 Тези са още лъвчета
До коментар #2 от "Какви лъвове":Жените сигурно ще ги бият?!
14:14 28.09.2026