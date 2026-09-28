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Министър Ефремова: Адаптирането към демографските промени трябва да бъде свързано с пазара на труда

Министър Ефремова: Адаптирането към демографските промени трябва да бъде свързано с пазара на труда

28 Септември, 2026 13:58 549 11

  • демографски промени-
  • наталия ефремова-
  • заетост

Министърът постави акцент и върху възможностите за съчетаване на работа и родителство, както и върху гъвкавите форми на заетост

Министър Ефремова: Адаптирането към демографските промени трябва да бъде свързано с пазара на труда - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Адаптирането към демографските промени трябва да бъде свързано пряко с пазара на труда. Застаряването на населението означава, че човешкият капитал в България ще бъде все по-ценен. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заключителната конференция за представяне на междинна оценка на Световната банка на демографската стратегия на България. Тя подчерта, че не трябва хора, които искат и могат да работят, да остават извън пазара на труда – независимо дали причината е възрастова, липса на подходящи умения или здравословни ограничения. „Важно е политиките не само да задържат хората на пазара на труда, но и да им позволяват да остават активни, да бъдат продуктивни и да бъдат мотивирани за едно по-добро социално включване“, допълни министърът.

„Демографията често се измерва с различни числа – раждаемост, смъртност, проценти на заетост, застаряване, обезлюдяване на определени части, включително и в България. Можем да използваме много такива термини, но в крайна сметка зад всички тези числа стоят човешки съдби“, посочи министърът. Тя подчерта, че демографската политика не е политика само на едно министерство, а политика за бъдещето на страната. Част от този процес са решенията на младите хора дали да останат в България, на семействата дали и кога да имат деца, както и дали и как ще продължат да работят хората в по-зряла възраст.

Сред важните акценти в работата на Министерството на труда и социалната политика е подкрепата за родителството и семействата чрез различни инструменти и бюджетни инвестиции. Министърът постави акцент и върху възможностите за съчетаване на работа и родителство, както и върху гъвкавите форми на заетост. „Това, което целим във всяко наше действие – да предоставяме сигурност от една страна и предвидимост - от друга страна“, отбеляза тя.

Остаряването не трябва да бъде разглеждано единствено като предизвикателство пред социалните системи, а и като възможност. В този контекст министърът акцентира върху значението на дългосрочната грижа и развитието на мрежата от социални услуги. През последните години са направени значителни инвестиции за изграждането на стотици нови социални услуги и за обновяването на съществуващи услуги за възрастни хора, включително с ресурс от Европейския съюз и Плана за възстановяване и устойчивост. „Грижата за хората преди всичко е инвестиция“, подчерта тя и допълни, че е важно тази грижа да бъде предоставяна навреме, да бъде достъпна и качествена и да бъде възможно най-близо до хората.

Министър Ефремова обърна внимание и на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на части от страната. По думите ѝ демографските процеси изискват съвместни действия на държавата, местната власт и бизнеса, така че да се създават условия за работа, развитие и достъп до качествени публични услуги в различните региони. „Демографската политика не е политика на числата, на статистиката. Тя е политика за хората“, заяви в заключение министърът на труда и социалната политика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Рундьовата сбирщина

    4 1 Отговор
    Плаче за петроханизация,даже си Я търси с Боринка

    14:04 28.09.2026

  • 2 Ефремова

    12 0 Отговор
    При циганете има голяма раждаемост и ниска заетост цял живот на гърба на държавата.

    14:04 28.09.2026

  • 3 Гост

    9 0 Отговор
    Един циганин в Кауфланда вика на продавачката, че има 8 деца и взима 1500 евро помощи, а баламите да работят.

    14:06 28.09.2026

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор
    Ефремова трябва да се грижи и да поощрява за раждаемостта. Например в много хасидски общини като Хабад, Сатмар, Гур да имаш 5-7 деца е нещо нормално.

    14:07 28.09.2026

  • 5 Ръси

    10 1 Отговор
    безмозъчни клишета , да бачка Ганьо за тлъстите им заплати и 99 разходи по тях - полза нулева !

    14:08 28.09.2026

  • 6 По-ценен , но все така ефтин

    4 0 Отговор
    Като Боко мутрата, къде се фукаше из Европа , че имал най-Ефтината работна ръка!

    14:08 28.09.2026

  • 7 Зеления

    5 0 Отговор
    Много дълга статия - казваща НИЩО !

    Много ми е любим термина на министърката, че всички институции трябва да имат отношение към демографския въпрос и да работят заедно. Това са го казвали стотици експерти и политици по тема демография, същината обаче е че те говорят общи приказки без нито едно реално предложение как да се пребори лошата демография.

    Ако случайно кажат нещо, то ще е - да се дават облекчения на млади семейства, детски градини и т.н. пълни глупости. Ако тези неща работеха, всички държави в ЕС щяха да са с положителен прираст. Няма да ви давам акъл и без това сте тотал щета и нищо не става от вас освен да вземате държавните заплати

    14:10 28.09.2026

  • 8 Има една

    0 0 Отговор
    поговорка, че всяка жаба трябва да си знае гьола. С влизането ни неподготвени в ЕС /гьола на богатите/ голяма част от нашите жабчета напуснаха нашият гьол и останаха само дърти жабоци. Скоро ще остане само гьол или ще търсим чужди жабчета.

    14:17 28.09.2026

  • 9 Путарице,

    4 0 Отговор
    Бачкай, за каквото получаваш заплата. Не се обяснявай какво трябва!

    14:19 28.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Азззззззз

    2 0 Отговор
    Министърке незнайна, ние НЕ СМЕ КАПИТАЛ! Що за извратено мислене. Ние сме суверена, ако не знаеш. Ние сме ви началници! И както сте тръгнали, много скоро ще сте с отпаднала необходимост и за скрап.

    15:09 28.09.2026

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