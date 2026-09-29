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Реал Мадрид следи Върджил ван Дайк за безплатен трансфер

Реал Мадрид следи Върджил ван Дайк за безплатен трансфер

29 Септември, 2026 17:40 268 0

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  • ибрахима конате

Капитанът на Ливърпул е в последната година от договора си с английския клуб. Испанският гранд е сред кандидатите за подписа му.

Реал Мадрид следи Върджил ван Дайк за безплатен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Реал Мадрид е сред клубовете, които следят ситуацията около капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк. Испанският гранд обмисля възможността да привлече 35-годишния централен защитник като свободен агент след края на сезона, съобщава „Мундо Депортиво“.

Договорът на нидерландеца с Ливърпул е до 30 юни 2027 година. Ако двете страни не постигнат споразумение за продължаване, ван Дайк ще може да напусне „Анфийлд“ без трансферна сума.

Самият футболист заяви, че все още не е разговарял с ръководството на Ливърпул за нов договор. Така бъдещето на капитана остава неясно, въпреки че той продължава да бъде важна част от състава.

Освен Реал Мадрид, сред потенциалните кандидати за подписа на защитника са посочвани Милан, Интер Маями и Галатасарай. Няма официално потвърждение за започнали преговори с някой от тези клубове.

Възможно събиране с Конате

Евентуално преминаване на ван Дайк в Мадрид би могло да го събере отново с Ибрахима Конате. Двамата изградиха партньорство в центъра на защитата на Ливърпул, а французинът вече е свързван с Реал Мадрид.

Засега става дума за интерес и за възможен трансфер след изтичането на договора на ван Дайк. Решението ще зависи от преговорите му с Ливърпул и от конкретните предложения, които може да получи през следващите месеци.

Източници: Топспорт, Мундо Депортиво, Тис из Анфийлд


Испания
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