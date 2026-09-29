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България се класира за световното по волейбол през 2027 г.

България се класира за световното по волейбол през 2027 г.

29 Септември, 2026 17:56, обновена 29 Септември, 2026 18:00 753 2

  • женски волейбол-
  • национален отбор-
  • световно първенство-
  • българска федерация по волейбол

Националният отбор получи квота за турнира заради 29-ото си място в световната ранглиста. Първенството ще се проведе в САЩ и Канада.

България се класира за световното по волейбол през 2027 г. - 1
Снимка: bvf.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Женският национален отбор на България по волейбол се класира за световното първенство през 2027 година. България получава място в турнира заради позицията си в световната ранглиста, където заема 29-о място.

Класирането беше потвърдено от Българската федерация по волейбол. „Нашият тим, който стигна до осминафинал на Европейското, ще играе на турнира благодарение на мястото си в световната ранглиста“, заявиха от федерацията.

Първенството ще бъде в САЩ и Канада

21-вото световно първенство ще се проведе от 20 август до 5 септември 2027 година. Съединените щати и Канада са домакини на турнира, а американските градове Анахайм, Омаха и Орландо вече са определени за домакини на срещи. Канадските зали все още предстои да бъдат обявени.

САЩ и Канада се класират по право като организатори. Италия също има гарантирано участие като действащ световен шампион. Останалите отбори с квоти са Турция, Доминиканската република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия.

Според международната волейболна федерация останалите места за турнира се разпределят сред най-високо класираните тимове, които все още не са получили квота.

България ще се завърне на световната сцена

Българският отбор достигна до осминафинал на Европейското първенство, а представянето му в континенталния турнир допринесе за запазването на позицията в световната ранглиста.

При последното си участие на световно първенство през 2025 година в Тайланд националният отбор отпадна в група „Е“. България загуби трите си мача в групата - срещу Турция, Канада и Испания.

Световното първенство през 2027 година ще бъде първото издание на турнира, организирано съвместно от САЩ и Канада. Американската част от надпреварата ще включва мачове в Анахайм, Омаха и Орландо, като финалната фаза е планирана за Анахайм.

Източници: БТА, Волейбол Уърлд


България
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