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Бенямин Нетаняху: Можем да ви ударим навсякъде и по всяко време

Бенямин Нетаняху: Можем да ви ударим навсякъде и по всяко време

29 Септември, 2026 17:48 715 15

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху остро осъди и участието на над 100 радикални израелски заселници в безредици на Западния бряг, предаде ДПА

Бенямин Нетаняху: Можем да ви ударим навсякъде и по всяко време - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че има "индикации", че враговете на Израел биха могли да извършат атаки срещу страната преди парламентарните избори, насрочени за края на октомври, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Има индикации, че преди изборите нашите врагове ще се опитат да ни атакуват", заяви той във видео обръщение, заснето във военновъздушна база и разпространено днес от канцеларията му.

"Отправям ви послание: не ни нападайте, нито сега, нито когато и да било. Можем да ви ударим навсякъде и по всяко време", предупреди Нетаняху.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху остро осъди и участието на над 100 радикални израелски заселници в безредици на Западния бряг, предаде ДПА.

Израелската армия съобщи, че нейни военнослужещи и полицаи са провели операция срещу участниците в безредиците край град Джалуд, южно от Наблус. Заселниците са се опитвали да попречат на палестинско семейство да се върне в дома си съгласно съдебно решение.

Нетаняху заяви, че „категорично“ осъжда „насилствените безредици“, като предупреди, че участниците в тях „не представляват спазващото закона население на заселниците“ на Западния бряг и че действията им причиняват „огромна несправедливост“.

Президентът на Израел Ицхак Херцог също осъди нападенията, определяйки ги като „тежки прояви на насилие“. По думите му те са „морално петно и посегателство срещу върховенството на закона“. Херцог призова извършителите да бъдат наказани с цялата строгост на закона.

Според армията радикалните заселници са блокирали пътища, подпалвали са сгради и превозни средства и са хвърляли камъни по силите за сигурност. Трима полицаи са ранени, а двама от участниците са задържани.

Палестински медии съобщиха, че нападателите са подпалили дома на семейството. По-рано съдът се е произнесъл в тяхна полза и е разпоредил заселниците да освободят дома му. Според съобщенията еврейски екстремисти са тормозили семейството в продължение на дълъг период. Вестник „Таймс ъв Израел“ съобщи, че последното нападение му е попречило да се върне в дома си.

Миналия месец Нетаняху отново отправи необичайни критики към израелските заселници на окупирания Западен бряг.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Барон Ротшилд

    6 4 Отговор
    Нашата частна държава, на която се кланяват вашите "демократи" айаха.

    Коментиран от #11

    17:50 29.09.2026

  • 2 Проклети нацисти

    8 2 Отговор
    пожелавам им всички болести и нещастия, които съществуват! Бял ден да не видят и да погребат децата и внуците си!

    17:54 29.09.2026

  • 3 Европеец

    1 3 Отговор
    Заглавието за съжаление е вярно.....

    17:55 29.09.2026

  • 4 Имало

    4 1 Отговор
    индикации, а индиго има ли убиецо на деца и старци!?

    17:55 29.09.2026

  • 5 АВЕ И ВАШЕТО ЦАРСТВО

    4 2 Отговор
    ЩЕ ПРИКЛЮЧИ МНОГО ТРАГИЧНО. МАЛКО ОСТАНА

    17:56 29.09.2026

  • 6 Така е!

    2 6 Отговор
    Израел е демокрация и властва законът!
    Дори когато своите грешат и не спазват решенията на съда!
    Кога ще се случи това в Палестинската автономия?!

    Коментиран от #15

    17:56 29.09.2026

  • 7 Цар Борис

    2 0 Отговор
    Вземете главата му на него , жена му , децата и целия му род..!

    17:58 29.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 От чужбина

    0 0 Отговор
    Натаняху е пред избори. Много е вероятно да ги загуби и сега не смее много да шава. Ако ги спечели е много вероятно веднага след това да почне пак да си разиграва коня.

    17:59 29.09.2026

  • 10 Моето мнение

    0 0 Отговор
    За заселниците Запаният бряг е Юдея и Самария.

    18:00 29.09.2026

  • 11 Дон Педро от Илинойс

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Барон Ротшилд":

    Не бе ,грешиш😂🤣🤣

    18:01 29.09.2026

  • 12 Алекс

    0 0 Отговор
    Евреите имат вродена от Господ болест нелечима !!!
    А този е шмекер!!!

    18:04 29.09.2026

  • 13 Това е

    0 0 Отговор
    гнусен еврейски плъх.

    18:06 29.09.2026

  • 14 Муньо

    0 0 Отговор
    Тия до половин година ги нема залагам си главата

    18:07 29.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.