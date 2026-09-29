Бенямин Нетаняху: Можем да ви ударим навсякъде и по всяко време

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че има "индикации", че враговете на Израел биха могли да извършат атаки срещу страната преди парламентарните избори, насрочени за края на октомври, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Има индикации, че преди изборите нашите врагове ще се опитат да ни атакуват", заяви той във видео обръщение, заснето във военновъздушна база и разпространено днес от канцеларията му.

"Отправям ви послание: не ни нападайте, нито сега, нито когато и да било. Можем да ви ударим навсякъде и по всяко време", предупреди Нетаняху.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху остро осъди и участието на над 100 радикални израелски заселници в безредици на Западния бряг, предаде ДПА.

Израелската армия съобщи, че нейни военнослужещи и полицаи са провели операция срещу участниците в безредиците край град Джалуд, южно от Наблус. Заселниците са се опитвали да попречат на палестинско семейство да се върне в дома си съгласно съдебно решение.

Нетаняху заяви, че „категорично“ осъжда „насилствените безредици“, като предупреди, че участниците в тях „не представляват спазващото закона население на заселниците“ на Западния бряг и че действията им причиняват „огромна несправедливост“.

Президентът на Израел Ицхак Херцог също осъди нападенията, определяйки ги като „тежки прояви на насилие“. По думите му те са „морално петно и посегателство срещу върховенството на закона“. Херцог призова извършителите да бъдат наказани с цялата строгост на закона.

Според армията радикалните заселници са блокирали пътища, подпалвали са сгради и превозни средства и са хвърляли камъни по силите за сигурност. Трима полицаи са ранени, а двама от участниците са задържани.

Палестински медии съобщиха, че нападателите са подпалили дома на семейството. По-рано съдът се е произнесъл в тяхна полза и е разпоредил заселниците да освободят дома му. Според съобщенията еврейски екстремисти са тормозили семейството в продължение на дълъг период. Вестник „Таймс ъв Израел“ съобщи, че последното нападение му е попречило да се върне в дома си.

Миналия месец Нетаняху отново отправи необичайни критики към израелските заселници на окупирания Западен бряг.