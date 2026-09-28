Американски разузнавателен самолет кръжа часове над границата на Русия при Калининградска област

Американски разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II кръжа близо до границите на Калининградска област на Русия над три часа, съобщава РИА Новости. Самолетът е излетял от Румъния и се е насочил на север.

Данните от полета показват, че машината е направила завой близо до полския град Аугустов приблизително в 10:40 ч. българско време. Оттогава тя непрекъснато кръжи около руския регион. Крайната дестинация на разузнавателния самолет остава неизвестна.

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Bombardier ARTEMIS II е преустроен от бизнес джет от американската компания Leidos специално за целите на радиолокационното разузнаване. Този военен вариант редовно се използва за полети близо до Калининградска област, както и над Черно море край бреговете на Крим и по протежение на южните граници на Русия.

През последните години Москва наблюдава безпрецедентна активност на силите на НАТО близо до западните граници на страната. Северноатлантическият алианс разширява инициативите си в рамките на мерки за сдържане на руската агресия. Руските власти многократно са изразявали загриженост относно струпването на военни сили на Алианса в Европа.

Два дни по-рано британски разузнавателен самолет Boeing RC-135W Rivet Joint е извършил патрулен полет близо до Калининградска област.

Ден преди това разузнавателен самолет Saab 340B ISR на НАТО е прелетял по протежение на границите на руския регион.

В средата на септември американски самолет Bombardier ARTEMIS II е кръжал над полска територия близо до руските граници.