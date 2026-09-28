Американски разузнавателен самолет кръжа часове над границата на Русия при Калининградска област

Американски разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II кръжа близо до границите на Калининградска област на Русия над три часа, съобщава РИА Новости. Самолетът е излетял от Румъния и се е насочил на север.
Данните от полета показват, че машината е направила завой близо до полския град Аугустов приблизително в 10:40 ч. българско време. Оттогава тя непрекъснато кръжи около руския регион. Крайната дестинация на разузнавателния самолет остава неизвестна.
Bombardier ARTEMIS II е преустроен от бизнес джет от американската компания Leidos специално за целите на радиолокационното разузнаване. Този военен вариант редовно се използва за полети близо до Калининградска област, както и над Черно море край бреговете на Крим и по протежение на южните граници на Русия.
През последните години Москва наблюдава безпрецедентна активност на силите на НАТО близо до западните граници на страната. Северноатлантическият алианс разширява инициативите си в рамките на мерки за сдържане на руската агресия. Руските власти многократно са изразявали загриженост относно струпването на военни сили на Алианса в Европа.
Два дни по-рано британски разузнавателен самолет Boeing RC-135W Rivet Joint е извършил патрулен полет близо до Калининградска област.
Ден преди това разузнавателен самолет Saab 340B ISR на НАТО е прелетял по протежение на границите на руския регион.
В средата на септември американски самолет Bombardier ARTEMIS II е кръжал над полска територия близо до руските граници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
"Русия туй Русия онуй"
07:34 28.09.2026
2 Освен за да се посмее
07:35 28.09.2026
3 Сами си веят задниците над Русия,
Коментиран от #13
07:36 28.09.2026
4 Жеков
07:37 28.09.2026
5 Казанлъшкия
Коментиран от #10
07:38 28.09.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #9
07:38 28.09.2026
7 Путин
07:39 28.09.2026
8 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:39 28.09.2026
9 Казанлъшкия
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Зеленски им потопи всички копаби и авиация, нема с кво, срам за копейките!
Коментиран от #11
07:40 28.09.2026
10 Румен Решетников
До коментар #5 от "Казанлъшкия":Самолетът лети във въздушното пространство на натовска Полша!
Ватенките могат да се възпалявят колкото си искат, проблема е техен!
07:43 28.09.2026
11 Казанлъшкия
До коментар #9 от "Казанлъшкия":Недей да ми крадеш Ника! Измисли си друг !
Коментиран от #15
07:45 28.09.2026
12 Мдаа...
Така че евроатлантическите евнуси и у краинските им проксита трябва стометров златен паметник да му построят на Путин и да отслужват ежедневни масови молебени за здравето му. В брюксел, точно срещу европарламента. Щото тоя след Путин ще е с акъла на Караганов.
Коментиран от #14
07:48 28.09.2026
13 Казанлъшкия
До коментар #3 от "Сами си веят задниците над Русия,":Хаха, НАТО ще изравнят блатата, ако ботокса опита някоя глупост
07:48 28.09.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Мдаа...":Ане се ли питат защо в свинарника нема бензин и солярка, а газа скочи два пъти за месец, другарю под логович!
07:50 28.09.2026
15 Ромелия
До коментар #11 от "Казанлъшкия":Много разбирате от кораби и авиация в Казанлък май?
07:54 28.09.2026
16 центавос
08:00 28.09.2026