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Американски разузнавателен самолет кръжа часове над границата на Русия при Калининградска област
  Тема: Украйна

Американски разузнавателен самолет кръжа часове над границата на Русия при Калининградска област

28 Септември, 2026 07:33 737 16

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В средата на септември американски самолет Bombardier ARTEMIS II е кръжал над полска територия близо до руските граници

Американски разузнавателен самолет кръжа часове над границата на Русия при Калининградска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американски разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II кръжа близо до границите на Калининградска област на Русия над три часа, съобщава РИА Новости. Самолетът е излетял от Румъния и се е насочил на север.

Данните от полета показват, че машината е направила завой близо до полския град Аугустов приблизително в 10:40 ч. българско време. Оттогава тя непрекъснато кръжи около руския регион. Крайната дестинация на разузнавателния самолет остава неизвестна.

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Bombardier ARTEMIS II е преустроен от бизнес джет от американската компания Leidos специално за целите на радиолокационното разузнаване. Този военен вариант редовно се използва за полети близо до Калининградска област, както и над Черно море край бреговете на Крим и по протежение на южните граници на Русия.

През последните години Москва наблюдава безпрецедентна активност на силите на НАТО близо до западните граници на страната. Северноатлантическият алианс разширява инициативите си в рамките на мерки за сдържане на руската агресия. Руските власти многократно са изразявали загриженост относно струпването на военни сили на Алианса в Европа.

Два дни по-рано британски разузнавателен самолет Boeing RC-135W Rivet Joint е извършил патрулен полет близо до Калининградска област.

Ден преди това разузнавателен самолет Saab 340B ISR на НАТО е прелетял по протежение на границите на руския регион.

В средата на септември американски самолет Bombardier ARTEMIS II е кръжал над полска територия близо до руските граници.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    18 4 Отговор
    Режимът в САЩ води криминална, кървава, бебеубийствена нелегална война в Иран, свободните епщайнови медии:

    "Русия туй Русия онуй"

    07:34 28.09.2026

  • 2 Освен за да се посмее

    14 5 Отговор
    Никой не чете епщайновите западни "медии" отвъд заглавията

    07:35 28.09.2026

  • 3 Сами си веят задниците над Русия,

    15 6 Отговор
    после реват, когато ги зачешят с ракети!?

    Коментиран от #13

    07:36 28.09.2026

  • 4 Жеков

    5 9 Отговор
    Що не пробва да кръжи край границата с Иран? Защото там не управлява прд лив милиционер с токчрта и това тенеке вече щеше да е подводница.

    07:37 28.09.2026

  • 5 Казанлъшкия

    14 5 Отговор
    Не обичам руснаците, но това ако не е провокация, не знам какво е... Чий го дири там американски самолет? После Украйна била се борила сама срещу Русия. И един мармот...

    Коментиран от #10

    07:38 28.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 14 Отговор
    Блатарати само гледат и нищо не могат да направят, а ботокса пълни чемодана у мазето!

    Коментиран от #9

    07:38 28.09.2026

  • 7 Путин

    4 7 Отговор
    Кръжат си защото знаят, че съм многоходов. Сорос ми заповяда да не ескалирам и да се правя на луд.

    07:39 28.09.2026

  • 8 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    10 5 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се успокоят малко.

    07:39 28.09.2026

  • 9 Казанлъшкия

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Зеленски им потопи всички копаби и авиация, нема с кво, срам за копейките!

    Коментиран от #11

    07:40 28.09.2026

  • 10 Румен Решетников

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Казанлъшкия":

    Самолетът лети във въздушното пространство на натовска Полша!
    Ватенките могат да се възпалявят колкото си искат, проблема е техен!

    07:43 28.09.2026

  • 11 Казанлъшкия

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Казанлъшкия":

    Недей да ми крадеш Ника! Измисли си друг !

    Коментиран от #15

    07:45 28.09.2026

  • 12 Мдаа...

    6 2 Отговор
    Все повече руснаци питат все по настоятелно защо изобщо има ток, вода и въобще каквато и да било икономика в 4о4? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо в 4о4 има работеща жп инфраструктура и подвижен състав, и изобщо каквито и да било превози? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо разузнавтелни, и не само, самолети продължават необезпокоявано да пърхат около границите на Русия?

    Така че евроатлантическите евнуси и у краинските им проксита трябва стометров златен паметник да му построят на Путин и да отслужват ежедневни масови молебени за здравето му. В брюксел, точно срещу европарламента. Щото тоя след Путин ще е с акъла на Караганов.

    Коментиран от #14

    07:48 28.09.2026

  • 13 Казанлъшкия

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сами си веят задниците над Русия,":

    Хаха, НАТО ще изравнят блатата, ако ботокса опита някоя глупост

    07:48 28.09.2026

  • 14 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа...":

    Ане се ли питат защо в свинарника нема бензин и солярка, а газа скочи два пъти за месец, другарю под логович!

    07:50 28.09.2026

  • 15 Ромелия

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Казанлъшкия":

    Много разбирате от кораби и авиация в Казанлък май?

    07:54 28.09.2026

  • 16 центавос

    0 0 Отговор
    ама русия не праща самолети да го прихващат кат натювските истерици

    08:00 28.09.2026